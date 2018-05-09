سفارة الإمارات تٌخلد ذكرى توحيد القوات المسلحة

هسبريس من الرباط

أقام علي سالم الكعبي، سفير الإمارات لدى المملكة المغربية، والعقيد الركن أحمد علي سلطان سالم الكعبي، الملحق العسكري لدى سفارة الإمارات، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتوحيد القوات المسلحة بأحد فنادق الرباط.

علي سالم الكعبي قال، في كلمة له بالمناسبة، أن الاحتفال بهذه الذكرى، التي توافق السادس من ماي، "يجسد نجاح المسيرة الاتحادية التي أرسى دعائمها الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي يواصل حمل مشعل قيادتها بعزم وثبات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة".

وأضاف المتحدث أن "أهمية هذا الاحتفال تكمن في تزامنه مع احتفالات الدولة بعام زايد"، معبرا عن تقديره "للجهود الرائدة للقوات المسلحة في الدفاع عن وحدة وسيادة وأمن الوطن وعن دورها المميز والمعترف به دوليا في العمليات الإنسانية في بؤر التوتر في عدة دول عبر العالم في إطار مساهمات الإمارات العربية المتحدة في تعزيز السلم والأمن الدوليين بإشراف الأمم المتحدة".

كما نوه سفير الإمارات العربية المتحدة بالرباط بمساهمات القوات المسلحة في التحالف العربي "من أجل الدفاع عن الشرعية في اليمن بغية تعزيز الأمن والسلم وتحقيق التنمية والاستقرار للشعب اليمني الشقيق ودعم كل المبادرات العربية والإسلامية لتعزيز الأمن القومي العربي ومحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله"، مشيدا في الآن ذاته بتطور العلاقات الإماراتية ـ المغربية والمستوى المميز الذي بلغته في مختلف المجالات "بفضل توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، والذي أصبح يٌشكل نموذجا ناجحا للتعاون العربي ـ العربي".

حري بالذكر أن الحفل عرف حضور كل من عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ولحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ورقية الدرهم، كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، وعلي المنصوري، مدير مكتب ديوان ولي عهد أبوظبي بالرباط، وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي وكبار المسؤولين في القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني المغربي والملحقين العسكريين للسفارات المعتمدة لدى المملكة المغربية وأعضاء الديوان الملكي المغربي، إضافة إلى عدد من رجال المال والأعمال ونخبة من الإعلاميين وفعاليات المجتمع المدني.