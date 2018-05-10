"الذئبة الجلدية" تعكر حياة 20 ألف مغربي وسط غياب العلاجات

هسبريس من الرباط

كثير منّا يجهله، لكن المصابين بـ"الذئبة الحمراء" يعانون كثيراً جراء هذا المرض الذي أطلق عليه وصف مخيف لعلامات حمراء تظهر على الوجه، وتحديداً على الخدين والأنف، بما يشبه الفراشة.

"الذئبة الحمراء"، الذي يعد من أمراض المناعة الذاتية الخطيرة، يصيب 20 ألف مغربي، وتختلف أعراضه من شخص لآخر، ويهاجم جميع أعضاء الجسم، وقد يؤدي إلى عواقب تهدد حياة المرأة، خاصة أثناء فترة الحمل، في غياب علاج له"، تقول الدكتور خديجة موسيار، رئيسة الجمعية المغربية لأمراض المناعة الذاتية، موضحة أنّ "المرض يصيب النساء بدرجة أولى، بنسبة تسعة أضعاف مقارنة بالرجال".

الأخصائية في الطب الباطني أبرزت أنّ "النساء ينلن نصيب الأسد من هذا المرض أكثر بكثير من الرجال، خصوصا ما بين سن العشرين والثلاثين أثناء فترة النشاط التناسلي، وما بين 10 إلى 15 في المائة من مجموع الحالات التي تصيب الأشخاص من دون سن ّ السادسة عشرة، ما يؤكد جدية المرض"، على حد قولها.

"رغم إمكانية السيطرة على المرض بشكل كبير لتوفر عدّة علاجات تهدئ من النشاط غير الطبيعي لعمل جهاز المناعة، كما تخفف من تداعياته على الأعضاء الحيوية للجسم، مثل الكلي، لكن لا يوجد علاج جذري للمرض"، تضيف المتحدثة ذاتها.

وتتجلى أعراض "الذئبة الحمراء"، حسب بيان للجمعية المذكورة، صادر بمناسبة اليوم العالمي للمرض الذي يصادف العاشر من ماي من كل سنة، في الحساسية الفائقة لأشعة الشمس، والتي تصيب 80 في المائة من المرضى، وتظهر على شكل بقع جلدية حمراء كبيرة تأخذ شكل فراشة تغطي الوجه والخدين وقصبة الأنف، كما يمكن أن تطال أماكن أخرى من الجسم معرضة لأشعة الشمس، مثل العنق والمنطقة العليا من الصدر والذراعيين.

وتنقسم "الذئبة الجلدية" إلى نوعين؛ الأول يسمى "القرصية"، ويؤثر على الجلد فقط، والثاني يسمى "الجهازية"، ويؤثر على المفاصل وأعضاء الجسم الحيوية أيضاً، ومنها الكلي والقلب والجهاز العصبي وغيرها؛ فضلاً عن المضاعفات النفسية التي تمنع المصابين من مواجهة المجتمع وتدفعهم إلى العزلة.

وأبرزت الجمعية أنّ ما يقارب 90 في المائة من المصابين يعانون من آلام مفاصل من نوع التهابي، تكون ذروتها في الليل، مع تحسن نسبي أثناء النهار، مرورا بفترة تيبس صباحي. كما يمكن أن يكون الألم مصاحبا بتورم واحمرار المفاصل، وقد يصل إلى التهاب جميع المفاصل، وأهمها المفاصل الصغيرة لليد.