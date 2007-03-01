الأجور تدفع متفقدي المساجد إلى مراسلة الأوقاف

ياسين أوشن

في خطوة للفت انتباه المسؤولين بالوزارة إلى وضعيتهم الاجتماعية، وجه المتفقدون والمتفقدون المساعدون رسالة إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بغية تحسين وضعيتهم المادية، آملين أن تصيخ السمع لمطالبهم.

وفي هذا الإطار، أكد مصدر من متفقدي المساجد في اتصال هاتفي، أنهم وجهوا رسالتهم إلى الوزارة من أجل رفع الضرر عنهم، وأنهم يشتغلون بالمندوبيات الجهوية والإقليمية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ سنة 2007 بأجور هزيلة، خصوصا وأنه "تم منعنا من مزاولة أي مهمة أخرى (كإعطاء دروس محو الأمية، أو الخطبة، أو التدريس بمؤسسات التعليم العتيق، وغيرها من المهام ...)".

ويضيف المتحدث ذاته الذي فضل عدم ذكر هويته في تصريح خص به "هسبريس"، أن من بين المهام التي أوكلت إليهم لتحسين الشأن الديني والحفاظ على السير العادي للمساجد، حتى تؤدى الشعائر الدينية في جو من الخشوع والطمأنينة؛ هناك "مراقبة المساجد من حيث القيمين العاملين بها"، إلى جانب "توزيع المذكرات والخطب المنبرية على خطباء الجمعة"، بالإضافة إلى "مراقبة الزوايا والأضرحة من حيث التجهيزات والقيمين عليها"، فضلا عن "متابعة جهود الجمعيات والمحسنين بناة المساجد"، ناهيك عن "القيام بمجموعة من الإحصاءات، سواء المتعلقة بالقيمين الدينيين أو تلك المتعلقة بالمساجد والزوايا والأضرحة"، وغيرها من المهام حسب المصدر.

وبخصوص الأجور التي يتقاضونها، أشار المصدر عينه في اتصال هاتفي مع الجريدة، أنه "منذ 01/03/2007 إلى غاية 30/07/2010، كنا نتقاضى راتبا يقدر بـ 1000 درهم للمتفقد المساعد، و2000 درهم للمتفقد، ليصل هذا الراتب بعد يوليوز 2010 إلى 1600 درهم للمتفقد المساعد، و2500 درهم للمتفقد، ثم ليصبح في يناير 2012، 2000 درهم للمتفقد المساعد، و2800 درهم للمتفقد، مع العلم أن أغلب المجازين لهم صفة متفقد مساعد".

هذا ويطالب المتفقدون والمتفقدون المساعدون المتضررون من الوضعية الاجتماعية التي تقلقهم، بـ"الإدماج في سلك الوظيفة العمومية حسب الشهادة المحصل عليها، أو التعاقد على غرار ما هو معمول به في باقي القطاعات، أو تسوية الوضعية الإدارية في إطار الميزانية الخاصة بالأوقاف، وتمتيعنا بكافة الحقوق والامتيازات المشروعة والممنوحة في إطار الوظيفة العمومية".

ويؤكد المصدر نفسه أنهم لم يراسلوا وزارة التوفيق فقط، بل راسلوا أيضا رئاسة الحكومة، علاوة على الديوان الملكي، وكذا المجلس العلمي الأعلى، "لكن للأسف دون أن يستجاب لمطالبنا لحدود الساعة"، يختم المتحدث كلامه.