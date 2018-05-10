ممثل المغرب يترأس الهيئة العربية للطيران المدني

هسبريس من الرباط

انعقدت الدورة الرابعة والعشرون للجمعية العامة للهيئة العربية للطيران المدني خلال يوميْ 9 و10 ماي بالرباط، برئاسة دولة الكويت، ومشاركة عشرين دولة عربية، بينها المغرب الذي ترأس وفدَه محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.

وتم، خلال الدورة، اعتماد القرارات المبرمجة طبقا لجدول الأعمال، والتي تم تدارسها خلال اجتماع المجلس التنفيذي خلال يومي 7و8 ماي الجاري.

كما قدم المدير العام للهيئة العربية للطيران المدني المنتهية ولايته تقريرا مختصرا عن منجزات وأنشطة الهيئة خلال الفترة المنصرمة، قبل أن يتم تشكيل لجنة للسهر على عملية انتخاب المدير العام للهيئة العربية للطيران المدني، وانتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للفترة الممتدة بين 2018 و2020، وكذا انتخاب أعضاء اللجان الفنية الخمس للفترة نفسها.

وأسفرت العملية عن انتخاب عبد النبي منار، ممثل المملكة المغربية، كمدير عام للهيئة العامة للطيران المدني لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وكذا انتخاب 9 دول كأعضاء المجلس التنفيذي لمدة سنتين وهي: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، البحرين، سلطنة عمان، المغرب، قطر، الكويت، ومصـــــر.

كما تم انتخاب 9 أعضاء لعضوية كل لجنة من اللجان الفنية الخمس لمدة سنتين، وهي: لجنة النقل الجوي، لجنة أمن الطيران، لجنة الملاحة الجوية، لجنة السلامة الجوية ولجنة البيئة.

وفي ختام الدورة، رفع أعضاء الجمعية العامة للهيئة العربية للطيران المدني برقية شكر وامتنان إلى الملك محمد السادس.