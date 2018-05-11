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الرئيسية | مجتمع | حملة التبرع بالدم تنطلق بالمغرب مع غرة رمضان

حملة التبرع بالدم تنطلق بالمغرب مع غرة رمضان

حملة التبرع بالدم تنطلق بالمغرب مع غرة رمضان
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 11 ماي 2018 - 07:27

أعلن المركز الوطني لتحاقن ومبحث الدم، ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين عن انطلاق حملة التبرع بالدم ابتداء من فاتح رمضان، تحت عنوان "ونواصل الحملة لتستمر الحياة".

وأشار بيان مشترك عن الهيئتين إلى أن الحملة تأتي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم لعام 1439 هـ، وتحت شعار "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"، وذلك ابتداء من فاتح الشهر الأبرك، بمجموعة من مساجد مدن كل من الرباط، وتمارة، وسلا، والدار البيضاء، ومكناس، والجديدة، وآسفي، وطنجة، ووجدة، وأكادير، وتطوان، ومراكش، والعيون، وتارودانت، وبني ملال، والناظور، والراشيدية، وورزازات، والقنيطرة، وفاس، وتازة، وبنسليمان، وتزنيت، وكلميم، والعرائش، والقصر الكبير، وذلك بتنسيق مع مندوبيات الشؤون الإسلامية والمجالس العلمية المحلية.

وحثت الهيئتان، حسب البلاغ، المواطنين على الانخراط الفعال في هذه الحملة حتى تبلغ الأهداف النبيلة المتوخاة منها.

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