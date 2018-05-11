هيئة حقوقية مغربية تطالب بالتحقيق في مزاعم "تعذيب الزفزافي"

وسام الحنكاري*

وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى ستة مسؤولين في المغرب، بشأن "مزاعم تعذيب معتقلي حراك الريف"، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، على حدّ الجمعية، وطالبت بفتح تحقيق عاجل فيما تعرض له معتقلو الحراك.

الجمعية راسلت مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ومحمد أوجار، وزير العدل، بالإضافة إلى كل من رئيس النيابة العامة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب العام لإدارة السجون، لفتح "تحقيق عاجل بشأن خروقات اعتقال ومحاكمة معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء"، بتعبيرها.

وعبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء التصريحات التي أدلى بها العديد من المعتقلين السياسيين المتابعين أمام ابتدائية الغرفة الجنائية بالدار البيضاء، وبالخصوص منها "تصريحات ناصر الزفزافي المتعلقة بظروف اعتقاله".

ودعت الهيئة الحقوقية إلى "ترتيب جميع الآثار القانونية الناتجة عنها، ضمانا لسيادة القانون وتفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، مع إطلاع الرأي العام على نتائج هذا التحقيق".

كما شدّدت الجمعية على وضع حد لكل "الممارسات غير القانونية التي تتخلل عمليات التوقيف والاستنطاق والتحقيق، وضمان حق المتابعين في محاكمة عادلة، والحرص على احترام كرامة المعتقلين وكرامة عائلاتهم أثناء الزيارات للسجن".

واعتبر المكتب المركزي أن هذه الرسالة تنبع من مصادقة المغرب على اتفاقية مناهضة التعذيب، وخصوصا المادة الأولى منها.

وفي تصريح لهسبريس، أكد عبد الإله بنعبد السلام، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن موضوع "التعذيب" له حساسية كبيرة، بناء على التصريحات التي صرح بها المعتقلون أمام المحكمة.

وأكد الناشط الحقوقي أن الجمعية تطالب بفتح تحقيق عاجل لترتيب المسؤوليات والجزاءات؛ "فالسلطات تنفي التعذيب، والمعتقلون يؤكدون عكس ذلك، لذا ينبغي إجراء الخبرة الطبية وتطبيق المساطر القانونية اللازمة ومساءلة مرتكبي هذه الأفعال، فهي تُرتكب باستمرار".

وطالب المكتب المركزي، في رسالته، بالتدخل العاجل بشأن ما وصفها بـ"الخروقات التي صرح بها المعتقلون أمام المحكمة، وترتيب جميع الآثار القانونية الناتجة عنها، ضمانا لسيادة القانون وتفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، مع إطلاع الرأي العام على نتائج هذا التحقيق؛ وكذا بالعمل على وضع حد لكل الممارسات غير القانونية التي تتخلل عمليات التوقيف والاستنطاق والتحقيق، وضمان حق المتابعين في محاكمة عادلة، بالإضافة إلى الحرص على احترام كرامة المعتقلين وكرامة عائلاتهم أثناء الزيارات للسجن، والتعامل الإيجابي مع كل تظلماتهم بخصوص ما يلحقهم من إهانة وسوء معاملة"، حسب ما جاء في الرسالة.

واتصلت هسبريس بمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، للرد على هذه المزاعم؛ غير أنه لا يجيب.