هذه مواقيت العمل في الإدارات المغربية برمضان

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن مواقيت العمل بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ستتغير خلال شهر رمضان المبارك، وذلك باعتماد توقيت مسترسل للعمل من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال، من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة.

وأضافت الوزارة، في بلاغ لها، أن الموظفين والأعوان ستمنح لهم التسهيلات الكافية لتمكينهم من أداء صلاة الجمعة.