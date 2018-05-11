24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
11/05/2018
الأيام القادمة
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:47
|06:26
|13:29
|17:08
|20:23
|21:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟
- "ماء سيدي البحر".. إكسير الحياة السياسية
- مبروكي: هذه مظاهر "طلاق" الشباب المغربي مع طقوس الدين
- ردود على تصريحات الداودي
- فوضى الطاكسيات
- سجن فيسبوك
مبروكي: هذه مظاهر "طلاق" الشباب المغربي مع طقوس الدين (5.00)
- حكومة العثماني تطلق حملة إعلامية لمحاصرة تداعيات "المقاطعة" - (311)
- الحكومة تتوعد "المقاطعين" بالمتابعة بتهمة ترويج "أخبار زائفة" - (297)
- بلدان عربية وإفريقية تضاعف وارداتها من الحليب المغربي - (130)
- الحكومة تحذر من نشر "أخبار زائفة بسوء نية" - (117)
- الصين تمنح مليارا للبوليساريو .. وخبير: تمويل التداريب والأسلحة - (114)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
هذه مواقيت العمل في الإدارات المغربية برمضان
الجمعة 11 ماي 2018 - 11:42
أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن مواقيت العمل بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ستتغير خلال شهر رمضان المبارك، وذلك باعتماد توقيت مسترسل للعمل من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال، من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة.
وأضافت الوزارة، في بلاغ لها، أن الموظفين والأعوان ستمنح لهم التسهيلات الكافية لتمكينهم من أداء صلاة الجمعة.