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الجامعات المغربية تحتل مراتب مُتدنية في تصنيف للدول النامية

الجامعات المغربية تحتل مراتب مُتدنية في تصنيف للدول النامية
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 11 ماي 2018 - 19:00

رغم أن التصنيف يتعلق بالدول الناشئة وليس الدول المتطورة، فقد حلت الجامعات المغربية في مراتب متأخرة جداً ضمن أرفع تصنيف بريطاني لجامعات دول الاقتصاديات الناشئة لسنة 2018.

وغابت الجامعات المغربية عن المراتب الأولى ضمن تصنيف "تايمز" الذي شمل 378 جامعة في الدول الناشئة؛ بينما حلت جنوب إفريقيا في المرتبة الأولى بالقارة السمراء والتاسعة عالمياً.

ويبلغ عدد الدول في الأسواق الناشئة 25 دولة، وهى المغرب، تشيلي، الصين، كولومبيا، التشيك، مصر، اليونان، المجر، الهند، إندونيسيا، كوريا، ماليزيا، المكسيك، البرازيل، قطر، بيرو، الفلبين، بولندا، روسيا، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، تايوان، تايلاند، تركيا والإمارات العربية المتحدة.

وهيمنت الجامعات الصينية على المراتب العشر الأولى، ثم الروسية والتركية والهندية والماليزية على باقي الترتيب. كما تصدرت الإمارات العربية المتحدة الدول العربية من خلال جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بالمركز 15 عالمياً، تلتها جامعة قطر في الرتبة 35 عالمياً.

واستطاع الأردن دخول المائة تصنيف عالميا ممثلاً بجامعة الأردن للعلوم والتكنولوجيا التي حلت في المركز 73، ثم جامعة بني سويف المصرية في المركز 114 عالمياً.

الجامعات المغربية حصدت مراتب مخجلة للغاية، إذ لم تستطع أي جامعة مغربية التمركز ضمن صنف المائة ترتيب، لتحل بذلك جامعة القاضي عياض بمراكش الأولى على مستوى الجامعات المغربية وما بين 201 و250 دولة، تليها جامعة محمد الخامس بالعاصمة الرباط ما بين 201 و250 مركزا عالميا، ثم جامعة سيدي محمد بنعبد الله بفاس في الرتبة ما بين 301 و350.

ولم يتحدث التقرير عن أي تطور ملحوظ في تصنيف الجامعات المغربية، بينما أشار إلى أن جامعات في البرازيل وشيلي وقبرص والهند وإندونيسيا وماليزيا وباكستان والفلبين وجنوب إفريقيا حققت مكاسب كبيرة في تصنيف السنة الحالية.

ويعتمد المؤشر العالمي الذي يعتبر الأرفع عالميا ضمن تصنيف الجامعات على معايير جودة البحث العلمي والتميز في النشر الدولي وارتفاع معدلات الاستشهاد المرجعي بالأبحاث المنشورة المنسوبة للجامعات في المجلات العالمية ذات التأثير المرتفع، بالإضافة إلى البيئة التعليمية التي تتضمن الدخل من المجالات الصناعية ونسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس.

وتطرقت تقارير دولية سابقة إلى أن الجامعات في المغرب تحولت من مركز لصناعة النخب والأطر إلى مصنع لإنتاج البطالة، خصوصا في الشعب التي أصبحت لا تتناسب ومتطلبات سوق الشغل.

وتخصص الحكومة منذ سنوات أقل من 0.8 من الناتج الداخلي الخام للبحث العلمي في المغرب، في حين يصل المتوسط العالمي إلى 2 بالمائة، وأكثر من 4 في المائة في الدول المتقدمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - jawad الجمعة 11 ماي 2018 - 19:18
الدولة لا تهتم بالبحث العلمي ،ولا توفر له ميزانية مهمة،إذن عادي أن تكون مراتبها متدنية!!!!
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2 - said الجمعة 11 ماي 2018 - 19:25
الواقع أن هذه الجامعات أصبحت كالمستنقعات...لا تنتج شيأ غير فئة قليلة من المتخرجين المتوسطي المستوى أما الفئة الثانية فتحت الصفر ....الله يعفوا علينا من هاذ البلاد ...انتهى الكلاك
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3 - Mouatene الجمعة 11 ماي 2018 - 19:25
شيئ طبيعي , يمكنك ان تلقى الفرق في الشارع بين الافارقة جنوب الصحراء وبين ابناء وطني بحيث هؤلاء المهاجرين اللذين يتسولون في الشوارع يتحدثون بطلاقة اللغات الاجنبية الفرنسية والانجليزية احسن من اصحاب الايجازات والماستيرات هذا يدل على ان رغم فقر هذه البلدان.......

باراكا عليا مابقا فيا منكتب
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4 - ألبرت أينشتاين الجمعة 11 ماي 2018 - 19:28
أدعوا الوزير الراكع بأن يقوم بإصلاح عن طريق إنزال درجات الأساتذة الجامعيين بجميع ألوانهم إسلاميين إشتراكيين شيوعيين..... إلى الحضيض إن لم يقوموا بإنتاج أبحاثهم بأنفسهم وليس إستغلال صداقات أساتذة أجانب أو مجهود طلبة. فالأستاذ الجامعي المغربي صالح لأن يكون راقي شرعي باللغة الفرنسية لا أقل ولا أكثر هدفهم الأسمى الإنتصار على الطلبة بوضع الأصفار و القهقهات بالصوت المرتفع.
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5 - Et sa continue الجمعة 11 ماي 2018 - 19:28
C'EST la conséquence de l'arabisation des matières scientifiques..les meilleurs cadres ont été formés avant les années 1975_1980
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6 - ثرثرة الجمعة 11 ماي 2018 - 19:32
وهل هناك جامعات أصلا .مجرد أوعية لجمع الشباب حتى لايكدروا الأمن العام ويملوءون رؤوسهم بالكلام الفاضي الذي يصلح للثرثرة وقتل الوقت .اننا نريد تعليما يتماشى مع الواقع مرتكزا على العلوم المحضة المرتكزة بدورها على العلمي الصرف وليس البحث العلمي العبثي والعدمي الذي له علاقة بما يسمى العلوم الانسانية
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