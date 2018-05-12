منصة إلكترونية تنهض بحقوق الأطفال وذوي الإعاقات بالمغرب

هسبريس - محمد الراجي

أطلق منتدى بدائل المغرب "جسور"، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشروعا رائدا للنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة والأطفال، اختير له اسم "حقوق. نِتْ"؛ وهو منصة إلكترونية تعرّف بحقوق هذه الشريحة، من خلال أثير خمْس إذاعات جمعوية عبر الويب.

ويرمي المشروع إلى النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة والأطفال في المغرب، ومواكبة التشريعات الوطنية وملاءمتها مع الإطار القانوني الدولي المتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة، علاوة على تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والطفل من خلال الإعلام الجمعوي.

يعلّق يونس ناجي، المسؤول عن مشروع "حقوق .نتْ"، آمالا كبيرة على هذا المشروع، لتعريف الشريحة المجتمعية التي يستهدفها بالنصوص التشريعية التي سنّها المغرب، والتعريف بحقوقهم، خاصة في ظلّ الدينامية التي يعرفها الإعلام الجمعوي في المغرب، خلال السنوات الخمس الأخيرة.

"هدفنا الأساسي من مشروع "حقوق. نت" هو النهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة والأطفال وتحسينها، ولدينا طموح كبير لإنجاح هذا المشروع"، يقول يونس ناجي، في تصريح لهسبريس، لافتا إلى أنَّ المشروع سينطلق بإنتاج 16 حلقة إذاعية موجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة والأطفال.

وسيتم إنتاج حلقات إذاعية تتناول وضعية الأمهات العازبات وأطفالهن، وكذا التشريعات التي سنّها المغرب؛ كالقانون المتعلق بتشغيل الأطفال في المنازل، والآليات الجديدة للنهوض بحقوق الإنسان، وقانون الكفالة ورعاية الأطفال المتخلى عنهم، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وفضلا عن الحلقات الإذاعية، سيتمّ إنتاج 16 وصلة تحسيسية حول الأشخاص في وضعية إعاقة، ستُبث عبر قنوات الإذاعات المشاركة في المشروع على الأنترنيت. وستتناول هذه الحلقات جُملة من المواضيع؛ كالحق في المشاركة السياسية، والحق في التعليم والتأهيل، وتشغيل القاصرين أقل من 16 سنة، والإعاقة والولوج إلى المعلومة، والحق في التشغيل والصحة...

وسيُتوّج المشروع بالقيام بقافلة تحسيسية إلى تستهدف ستة مدن، هي سلا والخميسات وميسور وتطوان وطنجة وأكادير، ستتخللها ورشات تُنظم بالمدارس الابتدائية والثانويات الإعدادية والتأهيلية، سيتم التعريف من خلالها بالمحتوى الرقمي الذي تمّ بثه، وتبسيطه ليصل إلى أوسع شريحة.

وجوابا عن سؤال حول ما إنْ كان محتوى "حقوق. نت" سيصل إلى شريحة واسعة من الأشخاص في وضعية إعاقة والأطفال، خاصة في المناطق النائية، قال يونس ناجي: "لدينا إيمان أننا سنصل إلى شريحة من 90 في المائة من الفئة المستهدفة، خاصة إذا ساندنا الإعلام في القيام بهذه المهمة".