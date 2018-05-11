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الرئيسية | مجتمع | الممرضون يشلون المستشفيات ويستعدون لمسيرة السبت بالرباط

الممرضون يشلون المستشفيات ويستعدون لمسيرة السبت بالرباط

الممرضون يشلون المستشفيات ويستعدون لمسيرة السبت بالرباط
هسبريس – نور الدين إكجان
الجمعة 11 ماي 2018 - 16:45

شُلَتْ حركية الممرضين داخل مختلف المراكز الاستشفائية بالمغرب، اليوم الجمعة، بعد أن استجاب ملائكة الرحمة لنداء الإضراب الذي أعلنته "حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب"، للمطالبة بـ"إحداث هيئة وطنية للممرضين"، ومحتجين على "الفراغ القانوني الحاصل في القطاع، والذي يتسبب في جَرِّ الممرضين إلى ردهات المحاكم في متابعات قضائية جائرة".

وبلغت نسبة نجاح الإضراب، وفق المعطيات التي توصلت بها هسبريس من مصادر مطلعة، 90 في المائة على المستوى الوطني، بعد أن سُجِلَتْ 85 في المائة كنسبة إضراب بالمستشفى الجامعي ابن سينا، حيث جرى الإغلاق التام للمركبات الجراحية وغرف العمليات والمختبرات والتحاليل؛ فيما رُصِدَتْ نسبة 87 في المائة في المستشفى الجامعي بفاس، مع تأجيل كل العمليات والفحوصات والمواعيد الطبية.

وأضافت المصادر أن نسبة الإضراب في مستشفى مراكش بلغت 83 في المائة، كما توقف العمل بأغلب المصالح الصحية والمستوصفات بالعالم القروي، بنسبة وصلت حتى 94 في المائة.

وفي السياق ذاته، أكد يونس جوهري، عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، أن "الإضراب الوطني جاء كرد على عدم تجاوب الوزارة مع الملف المطلبي للممرضين"، مشيرا إلى "الاستعداد الكامل لخوض مسيرة تجوب شوارع الرباط، غدا السبت، تزامنا مع اليوم العالمي للممرض، لإبراز حجم المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة، ولمطالبة الوزارة بإيجاد حل لهاّ.

وأضاف جوهري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المواطن عليه أن يتفهم إضراب الممرضين الذين يدافعون عن تحسين ظروف الاشتغال الكارثية، من أجل تقديم خدمات في المستوى للمرضى وذويهم"، مسجلا أن "الإضراب لم يشمل أقسام المستعجلات والإنعاش، لأنه لا يمكن المجازفة بالحالات الخطيرة".

وطالب المتحدث الحكومة بـ"تحمل مسؤوليتها إزاء مطالب الممرضين، بتوفير إطار يحمي المهنة من الدخلاء الذين يتسللون للقيام بمهام الممرض دون سند قانوني، فضلا عن الرفع من قيمة التعويض على الأخطار المهنية؛ لأن الممرض هو الأكثر تعرضا لها بحكم ارتباطه المباشر بالمريض".

وعن الخطوات التصعيدية المحتملة، قال جوهري إن "الباب مفتوح أمام كل الخطوات التصعيدية المسؤولة"، منذرا بـ"تواصل الإضرابات والمسيرات، وإمكانية مباشرة الاعتصامات والإضراب المفتوح، حتى يُفْتَحَ حوار جاد مع وزارة الصحة، وتعديل المرسوم الذي يعنى بهيئة التمريض لينصف جميع مكوناتها".

وختم جوهري تصريحه بكون "الخصاص الكبير الذي تشهده المملكة من ناحية غياب الممرضين يعود إلى عدم توظيف جحافل من خريجي معاهد التمريض كل سنة، إذ يصل عدد الخريجين المعطلين إلى حوالي 9000 ممرض، دون أن يجدوا طريقا إلى الوظيفة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - Laila الجمعة 11 ماي 2018 - 17:04
تقصدون شياطين جهنم, قتلونا بالرشوة والتسمسير, الله يحضر السلامة الواحد يكون يموت قدامهم, أو المرا الحاملة تكون كتوجع قداهمهم, ميتحركوا حتى يتواو معاك شحال عادي دور معاهم. داك الشي اللي كيدخلوه في الشهر من الرشوة كيدوبل الخلصة على 5 أولا 6 مرات, الله يطعمنا حلال اوصافي.
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19
2 - Mina الجمعة 11 ماي 2018 - 17:12
حينما كنت اتابع الرباح وهو يدافع عن حصيلة الحكومة في برنامج قضايا وآراء انتابني احساس من الغبن والانفصام ..لان وزير الارقام الفلكية تحدث وكان واقع المغرب هو واقع اندونسيا وكوريا وسنغافورة والصين ....الا أن احتجاجات الممرضين والأطباء والاساتدة المتعاقدين وبطولية المقاطعة وغيرها من الأحداث أكدت لي أنني في المغرب فكم انتم منافقون يا اهل الندالة والتعمية
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3 - مغربي الجمعة 11 ماي 2018 - 17:12
الأغلبية الساحقة ديال الممرضين والأطباء عبارة عن مصاصي دماء؛ همهم الأول هو جيب المواطن
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4 - said الجمعة 11 ماي 2018 - 17:13
أكبر كذبة هي ما جاء في تصريح أحد الممرضين:" أنهم يدافعون عن مصلحة المواطنين" ههه الا وان كان يعتبرنا الممرضون شعبا من المداويخ، قولوا جهارا أنكم تدافعون عن مطالب خبزية صرفة لا علاقة للمواطن بها, من يتتبع مطالب الممرضين يلاحظ:
- أنهم الفئة الوحيدة في الوظيفة العمومية التي استفادت من زيادات مادية مهمة خلال 10 سنوات أخيرة ومن ترقيات في السلم ولا زالت لم لم تنته عملية تسوية وضعيىتهم المادية حتى بدأوا يطالبون بزيادات جديدة وهو مطب أخلاقي وجشع ما بعده جشع.
- أنهم احترفوا خطاب التباكي والمظلومية في حين أنهم يتوفرون على أعلى راتب في السلم 10 في الوظيفة العمومية كما أنهم دائما يقارنون أنفسهم باطارات أخرى كالاساتدة والاطباء.
- كانوا يقولون أن تسوية وضعيتهم سترفع مستوى العلاجات في المستشفيات ولم نر تغييرا ، نفس الممارسات البئيسة من ارتشاء وتعسف واهمال وغياب خصوصا في الاقاليم الجنوبية ومزاوجة بين النوم في القطاع العام والعمل في القطاع الخاص أمام تستر الادارة.
على الوزارة أن تتصدى بحزم أمام هاته الاضرابات فهي غير مبررة وعبث وابتزاز فللممرض اجازة وهي تساوي السلم 10 لا اقل ولا أكثر.
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5 - عزيزة الجمعة 11 ماي 2018 - 17:28
عندك الحق الاخت ليلى الممرضين المغاربة كائنات خالية من الرحمة والانساني.
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6 - رمضان مبارك الجمعة 11 ماي 2018 - 17:38
إلى صاحب التعليق الاول. مزال الخير في الدنيا. لا تعمم. مطالبه مشروعة
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7 - jilali الجمعة 11 ماي 2018 - 17:42
pour Laila : tu prend des risques à ce que tu dis , il y'a des honnêtes infirmiers mieux que toi !
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8 - Hamouda chamkar الجمعة 11 ماي 2018 - 17:43
كم هي غبية هذه التظاهرات. قمة البلادة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ممرضون يسعون ليلا نهارا لمساعدة المرضى ويتفانون في عملهن و هؤلاء يريدون التظاهر وهمه الوحيد هو جيوبهن ولا يبالون بالمرضى الذين هم بأمس الحاجة إليهم.
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9 - كاعي على الوضعية الجمعة 11 ماي 2018 - 17:49
يؤسفني ان اخبرك انك جانبت الصواب باطلاق اوصاف قدحية في حق فءة من الموظفين هضمت حقوقهم منذ عقود و التعميم لايجوز لا في الخير ولا في الشر مزيد من ضبط النفس من فضلك
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10 - مفيد الغيور المغربي الجمعة 11 ماي 2018 - 17:52
أودي أش من طيب ؤلا شي مستشفيات في المغرب قلة قليلة لي كاتخاف من الله مني كايوصلهم شي مريض خصوص إلا كان شي مرض خطير كامرض السرطان والسول الدياليز وغيرها ، ما يدخلوك حتى تخلص كاش من ربعة المليون ؤكتر عاد إعلجو المريض ،ؤكلشي خصك تشريه عندهم عندك خلص معندكش موت ،أما المستشفيات الشعبية من سوكريتي المومريضن تظويرة هية الأولى ؤتسنا ظورك إمتا غتوصلك النوبة ولا شديتها إيبركو عليك بي جميع أنواع التحاليل ويلا قتظى الحال إقولو ليك نرسلها الخاريج أودي شكون حاس بيك يا الفقير من غير الله وحدو لي كايشفينا منعندوا
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11 - oujdi الجمعة 11 ماي 2018 - 17:54
برافو ليلى تعليقك صحيح هم اللذين اوصلوا المستشفيات للحالة اللتي هي عليه
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