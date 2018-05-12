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"ساعة المغاربة" تعود إلى الوراء بـ60 دقيقة
السبت 12 ماي 2018 - 11:14
أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنه ستتم العودة إلى الساعة القانونية للمملكة، وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة، عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم غد الأحد 13 ماي 2018.
وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا الإجراء يأتي عملا بمقتضى المرسوم رقم 781-13-2 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 هجرية الموافق لـ 28 شتنبر 2013 بتغيير المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012) بتغيير الساعة القانونية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
1 - ههههه السبت 12 ماي 2018 - 11:43
المغرب يرجع الى الساعة القانونية اذآ كان خارج القانون
2 - قنيطري السبت 12 ماي 2018 - 11:45
واا لحمااق هدا زيد نقص زيد نقص الى مالا نهاية ,,, و غدا عندنا امتحان بوليس بحال والو يصوني معطل كيف دار لصحاب الباك
3 - مهاجر السبت 12 ماي 2018 - 11:48
يالطيف هذا لعب زيادة ونقصان ثم زيادة بعد رمضان كون خليتوها حتى يفوت رمضان وزيدوها
5 - الحماق السبت 12 ماي 2018 - 11:54
والله مافهمت ولاش زادوها و هما عارفين التاريخ ديال رمضان!!!!!
7 - Seebach السبت 12 ماي 2018 - 11:55
هل هناك تغيير الوقت في المطارات أيضا بسبب تأخير الساعة؟
9 - مواطن السبت 12 ماي 2018 - 11:59
السلام عليكم نحن في دولة الحق والقانون ونتناقض مع انفسنا تغير الساعة القانونية هي كنا نشتغل بغير قانون والله ماخدامة هد الساعة الاغلابية مارضي عليها لما ﻻ تتركوها قانونية حتى نرتاح من الاتعاب النفسية من الصغير حتى الكبير او ننتظر فرنسا لنحدوا حدوها.
10 - ظرف زمان السبت 12 ماي 2018 - 12:03
متى نتقدم عقدا من الزمان (10أعوام) إلى الأمام في الساعة الحضارية؟
11 - عبدو السبت 12 ماي 2018 - 12:05
ساعة المغرب كسياسته فيها الزيادة والنقصان . فنحمد الله ان النقصان لا يجعل الزمن يرجع بنا الى العصر الحجري ولو اننا مازلنا نساير القرون الوسطى و نقوم لوجبة السحور على صياح الديكة و نفطر على اذان المغرب ،ونصوم على رؤية الهلال .فماذا سيكون مصير المغرب لو قل بعد النظر عند الفقهاء وكممت افواه المؤذنين و قامت الديكة باضراب لا محدود . هل سيصوم المغربي اكثر من صيامه المفروص بغلاوة المعيشة او انه صيصوم حسب الزمن المضبوط بحكم الحكام. رمضان مبارك سعيد
12 - yassine السبت 12 ماي 2018 - 12:08
و الله هاد الساعة اللي زايدين إلا مزيانة فرمضان الواحد إمشي بكري و يخرج بكري من خدمة ما حد الحال باقي بارد
13 - ahmed السبت 12 ماي 2018 - 12:19
يعني هذا ااساعة ااتي نعمل بها الان غير قانونية قانونية ماهاذا؟؟؟؟؟؟؟
14 - فاتي السبت 12 ماي 2018 - 12:25
انا خربقوني الله ياخد في هاد الحكومة الحق اليوم في الصباح تلفوني صبح ناقص ساعة.مافيقتش ولادي قلت خليهم ارتاحوا شوية.عاد شفت في هسبريس حتى اليوم بالليل.عاد بديت كنزرب باش نوجد الغدا والعجينة حيت بنتي تدخل مع 14h,30centre american كنت غنعطلها بساعة ..وشوفوا هاد التخربيق الخكومي
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