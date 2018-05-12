وزير الصحة يرد على مطالب الاحتجاجات ويراقب المواعيد الطبية

هسبريس - عبد الرحيم العسري

ردا على حالة الاحتقان التي تسود قطاع الصحة بالمغرب، خصوصا الاحتجاجات المتواصلة في صفوف الممرضين وأطباء القطاع العام، قال وزير الصحة، أنس الدكالي، إنه يستمع بإمعان ومسؤولية لجميع المطالب ويتفاعل معها، وسيستأنف الحوار القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيلية لبحث ملف الأطباء في غضون الأيام المقبلة.

وكانت "حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب" شلت مختلف المراكز الاستشفائية يوم أمس، استجابة لنداء الإضراب الذي أعلنت عنه للمطالبة بـ"إحداث هيئة وطنية للممرضين"، وسد "الفراغ القانوني الحاصل في القطاع، الذي يتسبب في جَرِّ الممرضين إلى ردهات المحاكم وفي متابعات قضائية جائرة"، كما يجوب ملائكة الرحمة شوارع الرباط، اليوم السبت، في مسيرة وطنية تصعيدية.

وأوضح وزير الصحة، في تصريح لهسبريس، أن الجلوس إلى طاولة الحوار في إطار الحوار القطاعي والوطني "هو وحده الكفيل بحل المشاكل ورد الاعتبار لبعض المهن، خاصة مهنة الطبيب، التي نتوفر فيها على عدد قليل من الأطباء"، مشيرا إلى أن احتجاجات أصحاب البذلة البيضاء "حق مشروع، لكن نحن في فترة تحتاج أكثر إلى التزام ومسؤولية لا يمكن أن يكون فيها المواطن ضحية نتيجة تواصل شل حركية المستشفيات".

ووعد الوزير "التقدمي" بتحسين ظروف العمل داخل المستشفيات العمومية وإصلاح منظومة الحكامة داخل المراكز الصحية والمستشفيات الجامعية، مضيفا: "سنطرح كل هذا الأسبوع المقبل خلال تقديم مخطط الصحة 2025".

ومن المرتقب أن تعطي وزارة الصحة، الثلاثاء المقبل بالرباط، انطلاقة مجموعات العمل للتشاور حول "مخطط الصحة 2025" تحت شعار: "جميعا ملتزمون من أجل الصحة"، الذي يهدف إلى تعميق النقاش مع مختلف الفاعلين حول قضايا الصحة ذات الأولوية مثل صحة الأم والطفل، ومؤسسات الصحة الأولية، والمستشفيات العمومية؛ وذلك لبلورة تدابير ملموسة تشمل مؤشرات محددة قابلة للقياس والتحقق، واقعية ومحددة زمنياً، بالإضافة إلى وضع ميزانية مفصلة تمكن وزارة الصحة من تأسيس أعمالها المستقبلية.

وحول مطالب الممرضين، أكد الدكالي في تصريحه أن هذه الفئة استفادت من تحسين الوضعية الإدارية والعلمية بميزانية كلفت الدولة 250 مليون درهم، كما تم الإقرار بنظام الإجازة والماستر والدكتوراه الذي يمكنها من رد الاعتبار وتطوير وضعيتها في قطاع الصحة.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن "المطلب المتعلق بتحقيق المعادلة بأثر رجعي مالي وإداري يدخل في إطار المسائل التقنية التي يمكن مناقشتها، كما هو الأمر بالنسبة لمطلب إحداث الهيئة الوطنية للمرضين والهيئة الوطنية للقابلات"، موردا: "نحن نسعى إلى التجاوب مع المطالب ما دامت في إطار المعقول".

من جهة ثانية، قال وزير الصحة ردا على سؤال جريدة هسبريس حول استمرار تأخر مواعيد الفحص بالمستشفيات العمومية، التي باتت تثير سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "المواطن المغربي يمكن له اليوم الحصول على موعد طبي عن طريق الهاتف أو المنصة الإلكترونية، وهذا مكسب يعفي المرضى من التنقل إلى المستشفيات".

واعترف وزير الصحة بتأخر المواعيد الطبية في بعض المستشفيات العمومية والمؤسسات العلاجية التي تصل إلى أزيد من ثلاثة أشهر، خصوصا في العمليات الجراحية، وقال: "وجهنا دورية ننبه فيها المستشفيات إلى ضرورة الانتباه إلى مسألة المواعيد الطبية وتكليف أحد الموظفين بالسهر على هذه العلمية، بالإضافة إلى ضرورة الحرص على التجاوب مع مطالب المواطنين بالتنسيق مع المتدخلين والأطباء ورؤساء المصالح".

وشدد المتحدث على أن وزارة الصحة ستقوم بمراقبة جميع المواعيد الطبية وافتحاصها، "لأنه مكسب لا يجب التفريط فيه، بل علينا معالجة الاختلالات التي تظهر بين الفينة والأخرى من أجل الرقي بالمنظومة الصحية".