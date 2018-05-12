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الرئيسية | مجتمع | الإعلان عن نتائج "القرعة الأمريكية" يوم 15 ماي

الإعلان عن نتائج "القرعة الأمريكية" يوم 15 ماي

الإعلان عن نتائج "القرعة الأمريكية" يوم 15 ماي
هسبريس من الرباط
السبت 12 ماي 2018 - 14:44

أعلنت السفارة الأمريكية بالرباط أنه سيكون بإمكان الأشخاص الذين ترشحوا لقرعة تأشيرة التنوع 2019، ابتداء من 15 ماي 2018، التأكد مما إذا كان قد تم اختيارهم في القرعة أم لا.

ولمعرفة ذلك، أوضح المصدر نفسه أنه يمكن استخدام رقم التأكيد الخاص الذي حصل عليه المترشح عند إجراء التسجيل على الموقع الإلكتروني "dvlottery.state.gov".

ووفق المصدر ذاته دائما، وفي حالة وجد المترشح نفسه ممن وقع عليهم الاختيار، فإن صفحة "حالة المترشح" (Entrant Status) تتوفر على معلومات حول الخطوات الواجب اتباعها لتقديم طلب تأشيرة التنوع باسمه وباسم أسرته. وعلى الصفحة نفسها، ستؤكد الخارجية الأمريكية موعد مقابلة التأشيرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - اطار معطل و صاحب شركة مفلسة السبت 12 ماي 2018 - 14:58
دعيو معا خوكم يحن عليه الله و يمشي لبلاد العم صام.
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60
2 - ahmed السبت 12 ماي 2018 - 15:19
سير ا خويا الله اسهل عليك. الى جاوبوك فرحنا معك
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21
3 - coolmom السبت 12 ماي 2018 - 15:20
المشكل وخا ترباح مكايعطوش لفيزا خصوصا ناس فاس و الشمال و الشمال الشرقي تازة وجدة الى تطوان طنجة ...يعطونك اجراء امني و تنتضر...نحن ننتضر من شهر 11 ولا شيء....تواحد مخذت فيزا من هذه المناطق المذكورة اعلاه الى الساعة...رغم توفرهم على ديبلومات عالية....غقط مضيعة للوقت و المال و الانشغال الذهني !
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4
4 - fadwa السبت 12 ماي 2018 - 15:27
دعيو معايا راه كنتسناها بفااااارغ الصبر
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3
5 - عبد الواحد السبت 12 ماي 2018 - 15:31
حظ سعيد لجميع المشاركين في القرعة
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1
6 - Adam usa السبت 12 ماي 2018 - 15:32
كنت دفعة 2001 الحمد لله كل شئ كان سهلا اما الأن كل شئ صعب حتى امريكا تغيرت ولم تعد كسنوات سابقة والله يسهل على الجميع حض سعيد
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2
7 - hicham السبت 12 ماي 2018 - 15:34
أتمنى أن أكون من بين من تم اختيارهم .دعيو معانا الله يسهل علي وعلى الجميع مع العلم أنا بابوظبي
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3
8 - Midelt السبت 12 ماي 2018 - 15:36
سييييييييييييير أصاحب التعليق رقم 1 الله إسهل عليك ويجعل ليك في الضيق طريق وعلى جميع شباب الأمة الإسلامية قولو امين
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0
9 - من marokkiiالى الاطار المعطل السبت 12 ماي 2018 - 15:37
اتمنى لك التوفيق وللمغاربة الاحباب وشهر رمضان كريم
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