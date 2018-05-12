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الإعلان عن نتائج "القرعة الأمريكية" يوم 15 ماي
أعلنت السفارة الأمريكية بالرباط أنه سيكون بإمكان الأشخاص الذين ترشحوا لقرعة تأشيرة التنوع 2019، ابتداء من 15 ماي 2018، التأكد مما إذا كان قد تم اختيارهم في القرعة أم لا.
ولمعرفة ذلك، أوضح المصدر نفسه أنه يمكن استخدام رقم التأكيد الخاص الذي حصل عليه المترشح عند إجراء التسجيل على الموقع الإلكتروني "dvlottery.state.gov".
ووفق المصدر ذاته دائما، وفي حالة وجد المترشح نفسه ممن وقع عليهم الاختيار، فإن صفحة "حالة المترشح" (Entrant Status) تتوفر على معلومات حول الخطوات الواجب اتباعها لتقديم طلب تأشيرة التنوع باسمه وباسم أسرته. وعلى الصفحة نفسها، ستؤكد الخارجية الأمريكية موعد مقابلة التأشيرة.