السفارة الأمريكية تطلق "استكشافاتي الصيفية"

هسبريس من الرباط

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب عن إطلاق مبادرة "استكشافاتي الصيفية" برسم صيف 2018، التي تسعى إلى إلهام الشباب المغربي لاستكشاف العلوم والفنون وتعلم اللغة الإنجليزية، من خلال تنظيم 21 مخيما صيفيا على الطراز الأمريكي بمدن وجهات المملكة.

وأشارت السفارة الأمريكية بالرباط، في بلاغ لها، إلى أن أكثر من 1500 شاب مغربي، من تسع جهات من المملكة، سيشاركون في هذه المبادرة التعليمية التفاعلية.

وأضافت السفارة أنها أسندت مهمة تنظيم مبادرة "استكشافاتي الصيفية"، التي تعد فرصة فريدة من نوعها للشباب من أجل التعبير عن إبداعاتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتطوير مهاراتهم المهنية، لاثنتي عشر جمعية مغربية. وسيتم مباشرة بعد إطلاق هذه المبادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق البلاغ ذاته، تنظيم ورشة تكوين بالجامعة سيعرف من خلالها المشرفون الجمعويون المشاركين على مبادئ القيادة الأمريكية ونماذج تفاعلية لمخيمات صيفية ناجحة.

وقالت القائمة بالأعمال بالجامعة الدولية للرباط، ستيفاني مايلي: "أنا فخورة جدا بأن تدعم سفارة الولايات المتحدة تطلعات الشباب المغربي، ونسعى من خلال هذه المخيمات الصيفية إلى مساعدة الشباب المغربي على استكشاف واكتشاف إمكانياته، من خلال برامج مبتكرة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، وتعزيز المشاركة الإيجابية للمجتمع، والعمل التطوعي، ومبادرات ريادة الأعمال الاجتماعية".

يذكر أن هذه الدورة الثانية من مبادرة "استكشافاتي الصيفية"؛ إذ قامت السفارة الأمريكية في عام 2017 بتمويل 19 مخيما صيفيا في 17 مدينة وجهة بجميع أنحاء المغرب.