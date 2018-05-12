مشاهد من "سْويقة" تبريكت .. بُؤرةُ النفايات والأزبال في سلا

هسبريس - محمد الراجي

في قلب حيّ تبريكت بمدينة سلا يوجد سوق عشوائي بالقرب من محطة "الترام"، تباع فيه الخضر والفواكه والأسماك والخبز وغيرها من المواد الغذائية، تحت سقف دكاكينَ في الغالب عبارة عن عُلب قصديرية، وسط محيط بيئي ملوث بشتى أنواع النفايات والأزبال.

وأنت تقترب من "سويقة تبريكت" يُلفت انتباهك منظر أكوام من الأزبال المتراكمة بمحاذاة الدكاكين القصديرية، وكلما اقتربْتَ أكثر تنفذ إلى خيشومك رائحة جد كريهة تنبعث من أخاديد المياه العادمة المنبعثة من السوق.

في الساحة المُتربة الفاصل بين "سويقة تبريكت" وبين مبنى البريد، توجد حاوية حديدية تُرمى فيها الأزبال، تحوم حولها أسراب من الطيور التي تتغذى من الفضلات الموجودة داخلها. في الليل تتحوّل هذه الحاوية إلى مصدر لتلويث الجو، بسبب حرْق الأزبال الموجودة داخلها.

هذه المشاهد المقزّزة قد تكون وطأتها أخفّ على زائر "سويقة تبريكت" مقارنة بما هو عليه حال الجزء المخصص لبيع الأسماك في هذا السوق العشوائي، حيث لا تنتشر الروائح الكريهة والأزبال فقط، بل تعيش الكلاب والقطط وسط "الدّكات" الإسمنتية التي تُباع عليها الأسماك.

مشاهدُ مقززة تلك التي يكون الجزء المخصص لبيع الأسماك بـ"سويقة تبريكت" مسرحا لها كل يوم. أوّل ما يستقبل زائر هذا المكان قطيع من الكلاب يحوم بمنتهى الحرية، وأخاديدُ مياه آسنة تنبعث منها روائح كريهة، في مكان تنعدم فيه الشروط الصحية.

حين ينفضّ بائعو السمك مساء تتحوّل "الدكّات" التي يعرضون عليها الأسماك التي تُباع للمستهلكين إلى ملاذ للقطط وطيور البجع التي تقضي سحابة يومها تحوم حول حاوية الأزبال الموجودة بمحاذاة السوق، بينما تتجول الكلاب الضالة بكل أريحية، كما عاينت ذلك هسبريس.

يقول بائع سمَك في السوق، مقللا من مخاطر تواجد الكلاب والقطط في المكان الذي تباع فيه الأسماك في السوق: "حْنا ما كنحطّوش الحوتْ فالأرض، كنبيعوه فالصنادق". لكن الواقع يقول شيئا آخر، ذلك أنَّ الأسماك تُوضع فوق "الدكات" التي تكون مسرحا لـ"الجولات" التي تقوم بها القطط والكلاب الضالة آناء الليل وأطراف النهار، وهو ما يطرح سؤالَ مدى مراقبة توفر الشروط الصحية داخل هذا السوق.

ويعلق بائع خضر في "سويقة تبريكت" على وضع السوق العشوائي قائلا: "السوق مكرفص بزاف، حتى هاد البلاصة فين كنبيعو الخضرة مكرفصة، ماشي غير البلاصة فين كيتباع الحوت. شوف الحالة كيدايرة، الزبل والخنز حاشاك"، قبل أن يضيف ساخرا: "لا جا بنادم يفكر فهادشي غادي يحماق. يْكلْع حوايجو ويبقا غادي فالزناقي".