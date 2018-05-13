العمراني يستعرض سياسة المغرب في مجال الهجرة

هسبريس من الرباط

أكد يوسف العمراني، المكلف بمهمة في الديوان الملكي، أن "سياسة المغرب في مجال الهجرة، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2013، مكنت من تفكيك الأحكام المسبقة والصور النمطية التي تتجاهل الحاجيات المشروعة للمهاجرين".

وأوضح العمراني، في مداخلة له خلال ندوة نظمت بطنجة من طرف مؤسسة "تالبيرغ"، ضمن مائدة مستديرة موضوعها "المغرب وإسبانيا.. شراكة استثنائية وتقاطعات مستقبلية"، أن مسلسل الرباط الذي تم إطلاقه سنة 2006 مكن من استباق التحديات المعقدة والمرتبطة بالهجرة، من خلال الدعوة إلى حكامة جديدة قصد تجديد الحوار الأورو- إفريقي حول هذا الموضوع.

وأضاف أنه "بعد مرور 12 سنة على إطلاقه، لا يزال مسلسل الرباط موضوع الساعة، ويشكل إطارا هاما وبراغماتيا لمواصلة الحوار حول الهجرة"، مشيرا إلى أن "مؤتمر الرباط الذي انعقد في يوليوز 2006، ومسلسل الرباط الذي تلاه، مكنا من كبح التحديات المتعددة ومتنوعة الأشكال المرتبطة بالهجرة بين ضفتي المتوسط، من خلال الدعوة إلى مقاربة شمولية، مندمجة ومتشاور بشأنها".

وأوضح العمراني أن "تاريخ الهجرة والمهاجرين يكشف، على وجه الخصوص، الوجه الإنساني لهذه الظاهرة العالمية"، مضيفا أنه "منذ 5 سنوات يتحمل المغرب مسؤوليته كاملة في مجال الهجرة من خلال تحفيز الاندماج السوسيو- اقتصادي المستدام للمهاجرين في وضعية هشاشة، عبر تنفيذ عمليتين هامتين لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء".

وأشار المسؤول المغربي إلى أن "الهجرة قضية عالمية، ترتبط بالحكامة البين- إقليمية، والبين- قارية، والعالمية"، مشيرا إلى أن "المغرب استطاع إحداث هذا التناغم الأساسي بين السياسة الوطنية للهجرة والمعايير الدولية في مجال قوانين الهجرة واللجوء"، مضيفا أنه "في سياق التسلسل المنطقي والطبيعي للحوار، الذي تم إطلاقه بين إفريقيا وأوروبا، سيتجسد التزام المملكة حول قضية الهجرة من خلال تنظيم المؤتمر الدولي حول الهجرة في دجنبر 2018، والذي ستتم خلاله المصادقة على ميثاق عالمي حول الهجرات الآمنة، المنظمة والمنتظمة، فضلا عن المؤتمر الوزاري الأورو- إفريقي الخامس حول الهجرة والتنمية المنظم مؤخرا بمراكش".

وخلص يوسف العمراني إلى أن "مهمة رائد الاتحاد الإفريقي حول قضية الهجرة، التي عهد بها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تشهد على الدور الجوهري والمجدد الذي يلعبه المغرب في مجال الهجرة، عبر جعلها رافعة حقيقية للتنمية المشتركة والمؤهلات والتضامن خدمة للقارة".

من جهته، أكد موراتينوس، وزير الشؤون الخارجية الإسباني الأسبق، الذي شارك في الندوة ذاتها، أن "المغرب وإسبانيا كانا سباقين للتدبير التشاوري حول تدفقات المهاجرين، بفضل رؤية جديدة للهجرة، في إطار استيعاب مشترك مكن على الخصوص من تحويل الأزمة إلى فرصة بالنسبة إلى جميع البلدان، سواء كانت بلدان الأصل أو العبور أو الوجهة".

وفي هذا الصدد، أكد العمراني وموراتينوس على "أهمية التعاون المنتظم والدائم بين المغرب وإسبانيا، وبشكل أوسع بين بلدان مسلسل الرباط حول قضية الهجرة، على اعتبار أن الأمر يتعلق بمسؤولية مشتركة بين مجموع بلدان مسار الهجرة"، مشيريْن في الوقت ذاته إلى أن "هذا التعاون لن يكون بوسعه الإجابة فقط عن الحاجات الإنسانية المستعجلة، بل يدمج في إطار مقاربة مشتركة ومتعددة الأبعاد، الأبعاد الثلاثة: الأمن، التنمية وكرامة الإنسان".

وعلاوة على التحكم في تدفقات المهاجرين، ذكر المسؤولان بأن قضية الهجرة "تتطلب فهما جيدا للمسببات العميقة لمختلف ديناميات الهجرة، من قبيل التغيرات المناخية، النزاعات وانعدام الأمن"، مؤكدين أن "الأزمة الحالية للمهاجرين في كل مكان عبر العالم تشكل مصدر تغيرات سوسيو- اقتصادية عميقة بدول الأصل والعبور والوجهة".