24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4405:2412:2916:0819:2520:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. منيب .. المال والسياسة (5.00)

  2. النيابة تحقق في تصوير متشرد بسيدي سليمان (5.00)

  3. "تزوير دكتوراه" يوقف توفيق عكاشة في مصر (5.00)

  4. رونالدو يُسوي وضعيته الضريبية قبل المونديال (5.00)

  5. "يوتيوب كيدز" .. تطبيق جديد لحماية الأطفال (5.00)

قيم هذا المقال

3.50

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | مبروكي: تغيير الساعة يمهد الطريق للإصابة بأمراض الاكتئاب

مبروكي: تغيير الساعة يمهد الطريق للإصابة بأمراض الاكتئاب

مبروكي: تغيير الساعة يمهد الطريق للإصابة بأمراض الاكتئاب
جواد مبروكي*
الاثنين 14 ماي 2018 - 08:00

لا أرى أيّ جدوى في تغيير التوقيت وكل مرضاي يشتكون في الشهر الأول بعد تغيير الساعة من الاضطراب في النوم وشعورهم بالتعب طيلة النهار. بالإضافة إلى هذا، أرى الكل يصرخون: "وْعْلاشْ كَيْبْدْلو هادْ الساعة، هِكَيْخْرْبْقونا الدماغ وْصافي". وهذا يعني أن المواطن يشعر بأنه مجرد عقرب الساعة يحركه "صاحب الزمان" كيف شاء، وهذا يسبب قلقاً كبيراً والذي بإمكانه أن يكون سبباً في اضطراب مزاجي مثل مرض الاكتئاب.

إن الساعة البيولوجية في الدماغ والغدد تشتغل طبيعياً حسب شروق الشمس وغروبها، وحسب نسبة الضوء الطبيعي الذي تلتقطه العين؛ فنظام الدماغ والغدد لهما علاقة وطيدة مع نظام النهار والليل وفصول السنة. ولهذا، نتحدث عن الزمن البيولوجي، علماً أن الجسم يتكيف مع تغييرات الفصول بشكل تدريجي وطبيعي. ولما نضيف أو ننقص ساعة نخلق تغييراً مفاجئاً وحاداً وربما عنيفاً ويصبح مُكلفا جداً على صحة البدن، إذ إن استعادة توازنه الاعتيادي تستغرق مدة زمنية طويلة.

والأمر غير السهل هو العبء الذي يفرضه تغيير التوقيت على الدماغ بتكيف نفسه مع زيادة ساعة، إذ يتطلب منه في وقت وجيز الرجوع إلى ما كان عليه من توقيت سابق، ويجب عليه أن يبذل مرة أخرى جهدا آخر ليتكيف مع التغير المفاجئ في نمطه الزمني، علماً أنه بعد شهر يفاجأ مرة أخرى بتعديل التوقيت بحيث يتوجب عليه أن يتخلى للمرة الثالثة عن المجهود الذي سبق له بذله من قبل.

والخطير هو أن كل هذه التغييرات تمر في ظرف وجيزة ومخالفة لنمط الطبيعي لحركة الشمس وتعاقب الليل والنهار، وهذا ما يعبر عنه بصدق المثال المغربي "طلعْ تاكْل الكْرْموس، هْبْطْ شْكون لِقالها ليك".

يرى الفرد أن حريته في مسايرة توقيته وحركة زمانه مسلوبة منه، وأنه أصبح عبداً أو لعبة لقابض "التيليكوموند الزماني". وهذا، بطبيعة الحال، يؤثر سلبياً عليه بالعلم أن إرهاق نظام الغدد يؤثر على المزاج ويخلق قلقاً داخلياً ينعكس على راحته وعلاقاته مع الآخرين.

أما المراهق فيشعر بأن عالم الراشدين يعبث به، خصوصا أن المراهق له حس كبير بمفاهيم العدل والإنصاف ويرفض هذا التغيير الزمني الذي لا يأخذ بعين الاعتبار رأيه ويرى أن كل الراشدين (المسؤولون والآباء والمدرسة) تستهزئ به، ويدخل بالتالي في جدال ونزاع مع أولي أمره، وبالخصوص أنه لا يدرك أهمية هذا التغيير ولا يرى فيه أي مردودية؛ نظراً أن المراهق يرى، حسب فهمه، أن كل ما نوفره مساءً من طاقة كهربائية نستهلكه صباحا بحكم الاستيقاظ في وقت لم تشرق فيه الشمس بعد.

كما ألاحظ أن القلق واضطراب المزاج والإرهاق يتضاعف بسب جهد التكيف مع التغيير الزمني والذي يبقى سلبياً جدا بالخصوص عند الفرد الذي يعاني مسبقا من القلق والاكتئاب، وبالتالي تصبح له قابلية كبيرة لفقدان السيطرة على انفعالاته واللجوء إلى العنف بسرعة عند أقل أو أتفه سبب.

بصفة عامة، أرى تغيير الساعة ثلاث مرات في فترة وجيزة يتسبب في انعكاسات سلبية وربما خطيرة مثل القلق وانخفاض مستوى المعنويات الشخصية والإحباط واضطراب النوم والمزاج وكل هذه الأعراض أرضية للإصابة بأمراض الاكتئاب. فلهذا، أقترح إعادة النظر في تغيير التوقيت.

*خبير في التحليل النفسي للمجتمع المغربي والعربي

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - عبدو الاثنين 14 ماي 2018 - 08:15
هي هاذ الناس باغينها فينا وبغاو يتهناو منا فمرة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
2 - أدربال الاثنين 14 ماي 2018 - 08:20
مشكل الساعة الإضافية محسوم فيه الأن في مركز القوة السياسية في اوروبا .
البرلمان الاوروبي سيصوت قريبا على إلغاء هدا القرار
و بالتالي سيخضع المغرب بدوره لهدا التغيير
السؤال المطروح الان في اروقة البرلمان الاوروبي في بركسيل هو
واش التوقيت الصيفي لي غادي إولي ثابت ؟
أم الشتوي ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
3 - عابر سبيل الاثنين 14 ماي 2018 - 08:23
ومتى كان لصحة المواطنين قيمة عند هؤلاء، ما يهمهم هو إرضاء أسيادهم الأجانب، ولكن أيضا نحن نتحمل مسؤولية ما يقع وما سيقع لنا لأننا ببساطة وضعنا ثقتنا فيمن لا يستحقونه حيث تم تخديرنا بخطابهم وبقدرتهم على محاربة الفساد والاستباد، فكبيرهم السابق هو من أدرج هذه الساعة المشؤومة في مرسوم قرار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
4 - الطنز البنفسجي الاثنين 14 ماي 2018 - 08:23
الساعة البيولوجية تتأثر بالفارق الزمني الذي يفوق ثلاث ساعات أما ساعة واحدة وفي رمضان صباحا فلن تتأثر مادام الشخص لن يحضر الفطور ولن يضطر للقيام باكرا على أساس أنه صلى الصبح بعد السحور وله أن يعود للنوم بعد ذلك.. التأثير هو السهر المبالغ فيه ومن أجل التفاهات.
شخصيا مللي كنفيق فالصباح خاصني على الاقل واحد الساعة غير باش نعرف راسي شكون وشكون هاد خيتي للي ناعسة حدايا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
5 - ياسر الاثنين 14 ماي 2018 - 08:23
فكرة في أصلها لابأس بها لكن كان بإمكانها أن تكون أكثر تماسكا بشرح أكثر جدية :
المقال ضعيف علميا ويفتقر لأدلة متماسكة ..
واللغة العربية جد ركيكة ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-13
6 - ولد الفشوش الاثنين 14 ماي 2018 - 08:26
لمن تعاود زابورك راه عندنا حكومة صماء بكماء، فأروبا بغاو يحيدوها حيث تيفكرو للمواطنين وحنا مكين غير زمط ليا البشر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
7 - مغربي الاثنين 14 ماي 2018 - 08:26
ارى ان التغيير كل مرة في الساعة مراده امراض المغاربة اصلا حنا فارعنا الستريس كاديروها بلعاني باش تمرضونا كثر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
8 - عادل الاثنين 14 ماي 2018 - 08:29
الغرض من الزيادة في التوقيت هو ترسيخ عذاب نفسي عند الإنسان.
هي ورقة من الأوراق التي لجأ لها المتحكمون في البلاد باش اختلفوا بنادم على القبلة. أو بنادم ايلا تلفتيه، كتحكم فيه كيف مابيني.
باراك علينا من هاد المرض.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
9 - ساخط الاثنين 14 ماي 2018 - 08:29
باش يبدلوا الساعة الصيفية والشتوية واخا ماشي مشكل متافقين .ولكن هاد الساعة اللي كيبدلو فرمضان بغيت غير نفهم علاش.التفسير الوحيد اللي عندي هو زعما باش يودن المغرب بكري.هي صايمين بزز وصافي.انا عايش في اوروبا المغرب مكيودن حتى العشرة دليل.وسبحان الله رغم صعوبتها ربي كيعطينا واحد القوة وواحد الصبر ماشاء الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
10 - مغربي الاثنين 14 ماي 2018 - 08:34
شحال فيكم ديال الفهامة!! سنين و منين و الغرب يطبق التوقيت الصيفي. و عندهم غروب الشمس في اوقات جد متأخرة. مالهم ما قالو والو، سولو غير اخواننا في المهجر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
11 - معتوهة الاثنين 14 ماي 2018 - 08:37
و الله ثم و الله...المشاكل التي يعيشها و يتخبط فيها المغربي ماشي غير كدير اكتئاب راه فوت الإكتئاب ...راها تتحمق راها تتخرج لعقل....لا تعليم لا صحة لا دخل فردي مزيان لا حقوق لا احترام لهاد المواطن ..إلي بلا بيه مايمكنش تقول عندي دولة حيث الشعب هو الدولة...ما يمكنش غادي يعيشو المسؤولين بوحدهم فشي بلاد ...شكون غادي يدور ليكم الناعورة ديال الإقتصاد من غير الشعب.....!!!! الفساد كثر الفساد كثر بجميع أشكاله و انواعه ....و كملوا علينا بهاد الساعة لغزالة ....هذا بعدة لي دارها مانسمحش ليه غدة أمام الله....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
12 - Jiji الاثنين 14 ماي 2018 - 08:43
Pour faire péter encore plus les


. méninges des marocains
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
13 - ملاحظة الاثنين 14 ماي 2018 - 08:47
الإكتئاب يسببه إرتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والعقار وإرتفاع البطالة وقلة فرص الشغل وعدم قيام الحكومة البائسة بدورها في نهوض بالإقتصاد الوطني فقط تشجيع الفساد.
أما الساعة الإضافية GT+1 أو Gt+365 فلم تعد تسبب الإكتئاب ولفناااااااااااااها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
14 - مول جافيل الاثنين 14 ماي 2018 - 08:47
تغيير الساعة تتحكم فيه لوبيات المصالح مع فرنسا فقط اما الاقتصاد في الطاقة ماهي الا شماعة معاملات الصين مع اروبا ضعف معاملات المغرب بي 100مرة ولم نسمع ان الصين غيرت توقيتها لي يتوافق مع التوقيت الاروبي للاسف المغرب اصبح رهين مافيا لوبيات في كل شيئ بي تواطئ ومباركة من حكومة الخوانجية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
15 - Belhaj الاثنين 14 ماي 2018 - 08:47
إنها بكل بساطة لامبالاة بصحة المواطن.
(تغيير) قد يكون مقبولا إلى حد ما خلال شهري يوليوز وغشت من كل سنة .
غير هذا لا ينتج عنه إلا مشاكل جمة لا يفهم فيها شيئا من وراء (تغيير) الساعة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
16 - تميرة الاثنين 14 ماي 2018 - 08:54
خصنا نجبرو شي طريقة كيف نقاطعو بها هاد الساعة لي مأمزين المغاربة بها،زايدين فكولشي حتى من عمر ديانا سارقينا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
17 - youssef الاثنين 14 ماي 2018 - 08:55
ماكدابتيش تانعنيو .كنا عايشين ب كرينيتش مرتاحين .دايربن فينا مابغاو لاقين سيبا ماكيان لي يحكمهم . ولاو تايخلعو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
18 - NADA الاثنين 14 ماي 2018 - 08:57
اليوم أحسسست بفرق كبير عند استقياضي، أحسست بنشاط ورغبة في الاستيقاظ
يجب إعادة النظر في هذه الساعة لانها وبكل بساطة تخرب عقولنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
19 - abderahman tamazite الاثنين 14 ماي 2018 - 08:59
ما احلا توقيث كرينتش الله علا رحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - مواطنطن الاثنين 14 ماي 2018 - 09:02
ماكراهتش الشعب يقاطع هاد الساعة المنحوسة لماعندها حتى معنى.لو كان بصح كنديروها باش نكونو قراب من أوروبا علاش كنحيدوها وقت رمضان؟ يكما أوروبا كتوقف التجارة حتى يسالي رمضان؟ بان ليا العفاريت وتماسيح ميقدروش يزيدو ساعة فصيام إلا كانو كيصومو أصلا.هاد شعب بالنسبة ليهم فأران التجارب.الله ياخد فيه الحق ويتهلك فصحتو لطبق هاد قانون ساعة التي لا فائدة منها تذكر.الضو كيتستهلك كيتستهلك بحال بحال.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - aalchimiste الاثنين 14 ماي 2018 - 09:02
ماهذا المكر المغرب بلد الا سثتناء كالعادة يغير التوقيت في رمضان ليتم بعد ذلك اعادته بعد العيد ينما يصوم مسلمو العالم أحياناً 13 ساعة متتالية و يعملون في ظل نفس الظروف دون ذكرالدول الاسكندنافية التي لها خصوصياتها في تعاقب الليل و النهار !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - Lahcen الاثنين 14 ماي 2018 - 09:02
والمسؤولين فين عندهم المشكل كيفيقوا حتى كيكولها ليهم رأسهم اوعاد يتموا جايين على راحتهم ماشي بحالنا احنا فايقين مع السىروية، والمشكلة حتى حاجة ماكتحمسك باش تفيق على قبلها في الصباح وبزز منك كتنوض زعما غي لي مابغاش يحماق في هاذا الوقت وتخليها على الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - وكواك الحق الاثنين 14 ماي 2018 - 09:03
الساعة لله و ليس بيد البشر
حكومة الفشل و الدوخة و الارتباك في كل شيئ
حسبنا الله و نعم الوكيل
و لا حياة لمن نناظي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - le penseur الاثنين 14 ماي 2018 - 09:03
pourquoi prennent -ils cette décision sans ?consultation la peuple
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - محمد الاثنين 14 ماي 2018 - 09:04
من يوم تغيير الساعة راني فطرت بخير، وصلت ولاداتي لمدرستهم بخير، ومشيت لخدمة نشاط وشبعان نعاس.....، أتفق مع كاتب المقال بأن هذه الساعة غير القانونية لنمو وتنمية الفكر والعقل والصحة البشرية لتؤثلر سلبا على الأوضاع النفسية والمعيشية للبلد والعباد، الله يلطف بنا والسلام .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - ساعة الكآبة الاثنين 14 ماي 2018 - 09:06
السلام عليكم ورحمة الله
كان الأجدر أن تسمى ساعة الكآبة لما تسببه من كابة وتوتر للصغير والكبير على السواء
لقد ثبت بالملموس عدم جدوى هذه الساعة لأنها تخالف الساعة البيولوجية للجسم وبالتالي يكون لها تأثير سلبي على الحياة اليومية للإنسان
إذن فلماذا الاستمرار بالعمل بها رغما على الجميع؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 26 | عرض: 1 - 26

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.