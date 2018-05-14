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كُتّاب وآراء
مبروكي: تغيير الساعة يمهد الطريق للإصابة بأمراض الاكتئاب
لا أرى أيّ جدوى في تغيير التوقيت وكل مرضاي يشتكون في الشهر الأول بعد تغيير الساعة من الاضطراب في النوم وشعورهم بالتعب طيلة النهار. بالإضافة إلى هذا، أرى الكل يصرخون: "وْعْلاشْ كَيْبْدْلو هادْ الساعة، هِكَيْخْرْبْقونا الدماغ وْصافي". وهذا يعني أن المواطن يشعر بأنه مجرد عقرب الساعة يحركه "صاحب الزمان" كيف شاء، وهذا يسبب قلقاً كبيراً والذي بإمكانه أن يكون سبباً في اضطراب مزاجي مثل مرض الاكتئاب.
إن الساعة البيولوجية في الدماغ والغدد تشتغل طبيعياً حسب شروق الشمس وغروبها، وحسب نسبة الضوء الطبيعي الذي تلتقطه العين؛ فنظام الدماغ والغدد لهما علاقة وطيدة مع نظام النهار والليل وفصول السنة. ولهذا، نتحدث عن الزمن البيولوجي، علماً أن الجسم يتكيف مع تغييرات الفصول بشكل تدريجي وطبيعي. ولما نضيف أو ننقص ساعة نخلق تغييراً مفاجئاً وحاداً وربما عنيفاً ويصبح مُكلفا جداً على صحة البدن، إذ إن استعادة توازنه الاعتيادي تستغرق مدة زمنية طويلة.
والأمر غير السهل هو العبء الذي يفرضه تغيير التوقيت على الدماغ بتكيف نفسه مع زيادة ساعة، إذ يتطلب منه في وقت وجيز الرجوع إلى ما كان عليه من توقيت سابق، ويجب عليه أن يبذل مرة أخرى جهدا آخر ليتكيف مع التغير المفاجئ في نمطه الزمني، علماً أنه بعد شهر يفاجأ مرة أخرى بتعديل التوقيت بحيث يتوجب عليه أن يتخلى للمرة الثالثة عن المجهود الذي سبق له بذله من قبل.
والخطير هو أن كل هذه التغييرات تمر في ظرف وجيزة ومخالفة لنمط الطبيعي لحركة الشمس وتعاقب الليل والنهار، وهذا ما يعبر عنه بصدق المثال المغربي "طلعْ تاكْل الكْرْموس، هْبْطْ شْكون لِقالها ليك".
يرى الفرد أن حريته في مسايرة توقيته وحركة زمانه مسلوبة منه، وأنه أصبح عبداً أو لعبة لقابض "التيليكوموند الزماني". وهذا، بطبيعة الحال، يؤثر سلبياً عليه بالعلم أن إرهاق نظام الغدد يؤثر على المزاج ويخلق قلقاً داخلياً ينعكس على راحته وعلاقاته مع الآخرين.
أما المراهق فيشعر بأن عالم الراشدين يعبث به، خصوصا أن المراهق له حس كبير بمفاهيم العدل والإنصاف ويرفض هذا التغيير الزمني الذي لا يأخذ بعين الاعتبار رأيه ويرى أن كل الراشدين (المسؤولون والآباء والمدرسة) تستهزئ به، ويدخل بالتالي في جدال ونزاع مع أولي أمره، وبالخصوص أنه لا يدرك أهمية هذا التغيير ولا يرى فيه أي مردودية؛ نظراً أن المراهق يرى، حسب فهمه، أن كل ما نوفره مساءً من طاقة كهربائية نستهلكه صباحا بحكم الاستيقاظ في وقت لم تشرق فيه الشمس بعد.
كما ألاحظ أن القلق واضطراب المزاج والإرهاق يتضاعف بسب جهد التكيف مع التغيير الزمني والذي يبقى سلبياً جدا بالخصوص عند الفرد الذي يعاني مسبقا من القلق والاكتئاب، وبالتالي تصبح له قابلية كبيرة لفقدان السيطرة على انفعالاته واللجوء إلى العنف بسرعة عند أقل أو أتفه سبب.
بصفة عامة، أرى تغيير الساعة ثلاث مرات في فترة وجيزة يتسبب في انعكاسات سلبية وربما خطيرة مثل القلق وانخفاض مستوى المعنويات الشخصية والإحباط واضطراب النوم والمزاج وكل هذه الأعراض أرضية للإصابة بأمراض الاكتئاب. فلهذا، أقترح إعادة النظر في تغيير التوقيت.
*خبير في التحليل النفسي للمجتمع المغربي والعربي
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
البرلمان الاوروبي سيصوت قريبا على إلغاء هدا القرار
و بالتالي سيخضع المغرب بدوره لهدا التغيير
السؤال المطروح الان في اروقة البرلمان الاوروبي في بركسيل هو
واش التوقيت الصيفي لي غادي إولي ثابت ؟
أم الشتوي ؟
شخصيا مللي كنفيق فالصباح خاصني على الاقل واحد الساعة غير باش نعرف راسي شكون وشكون هاد خيتي للي ناعسة حدايا.
المقال ضعيف علميا ويفتقر لأدلة متماسكة ..
واللغة العربية جد ركيكة ..
هي ورقة من الأوراق التي لجأ لها المتحكمون في البلاد باش اختلفوا بنادم على القبلة. أو بنادم ايلا تلفتيه، كتحكم فيه كيف مابيني.
باراك علينا من هاد المرض.
. méninges des marocains
أما الساعة الإضافية GT+1 أو Gt+365 فلم تعد تسبب الإكتئاب ولفناااااااااااااها.
(تغيير) قد يكون مقبولا إلى حد ما خلال شهري يوليوز وغشت من كل سنة .
غير هذا لا ينتج عنه إلا مشاكل جمة لا يفهم فيها شيئا من وراء (تغيير) الساعة .
يجب إعادة النظر في هذه الساعة لانها وبكل بساطة تخرب عقولنا
حكومة الفشل و الدوخة و الارتباك في كل شيئ
حسبنا الله و نعم الوكيل
و لا حياة لمن نناظي
كان الأجدر أن تسمى ساعة الكآبة لما تسببه من كابة وتوتر للصغير والكبير على السواء
لقد ثبت بالملموس عدم جدوى هذه الساعة لأنها تخالف الساعة البيولوجية للجسم وبالتالي يكون لها تأثير سلبي على الحياة اليومية للإنسان
إذن فلماذا الاستمرار بالعمل بها رغما على الجميع؟