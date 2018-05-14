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الرئيسية | مجتمع | "التعليم بالتعاقد" يجر أمزازي إلى مجلس النواب

"التعليم بالتعاقد" يجر أمزازي إلى مجلس النواب

"التعليم بالتعاقد" يجر أمزازي إلى مجلس النواب
هسبريس من الرباط
الاثنين 14 ماي 2018 - 12:48

بعد تخصيص حكومة سعد الدين العثماني، لأول مرة في تاريخ المغرب، أزيد من نصف عدد مناصب الشغل المحدثة في إطار قانون المالية لسنة 2018 للتوظيف بالتعاقد والذي قالت عنه "ليس مغامرة ولن يقضي على الوظيفة العمومية"، جرّ القرار الذي أخرج آلاف المتعاقدين إلى الشارع للمطالبة بالترسيم وزير التربية الوطنية إلى البرلمان.

وتوصل رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بطلب عاجل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب لعقد اجتماع اللجنة المعنية بحضور سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تدارس مستقبل التعليم بالمغرب على ضوء اعتماد نظام التعاقد وتأثيره على جودة التعليم وما يخلفه من احتجاج واسع لدى هيئة التدريس.

وكانت الحكومة قد حددت صمن قانون المالية حوالي 19 ألف منصب، بالإضافة إلى 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم، ليصل عدد المشتغلين في هذا القطاع في إطار التعاقد حوالي 55 ألفا بين سنتي 2018-2019.

وفِي هذا الصدد، قال الفريق الاستقلالي إنه يتابع الفريق الاستقلالي بقلق كبير الأوضاع التي يعيشها قطاع التعليم بالمملكة، والتي تتميز بكثير من الارتباك والتردد، نتيجة غياب التخطيط الاستراتيجي في قطاع حيوي ومصيري لتحقيق أي تقدم وتنمية بالمغرب.

ونبه الفريق، في رسالته، إلى مستوى تدبير الموارد البشرية للقطاع باعتبارها الركيزة الأساسية لتنزيل أي مخطط، مسجلا منذ إعلان الحكومة عن عزمها تطبيق نظام التعاقد لسد الخصاص الكبير في هيئة التدريس، ليعرب عن رفضه للقرار، اعتبارا لكون مهمة التدريس تقتضي أساسا تحقيق الاستقرار النفسي والمادي لهذه الهيئة فضلا عن التكوين الجيد والمستمر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - wood الاثنين 14 ماي 2018 - 13:04
بينما يدعي المخزن انه يحارب ظاهرة الاتجار بالبشر لكن فقط بالكلام و المحاكمات الصورية و الانتقائية التي لا تغني و لا تسمن من جوع . فإنه يشجع هذه الظاهرة عبر تكريس الهشاشة في الشغل التي كانت سمة القطاع الخاص و انتقلت مؤخرا الى الوظيفة العمومية . فلو كان المخزن جادا حقا في محاربة الاتجار بالبشر و مختلف مظاهر الاستغلال فكان عليه ان يلغي التشغيل بالتعاقد و يحل شركات المناولة خصوصا الحراسة و النظافة و التي هي النخاسة و الرق بعينه ، و ان يطبق التعويض عن فقدان الشغل و عن البطالة ، و ان يلزم المشغلين بالتصريح الكامل للمشتغلين تحت طائلة عقوبات ثقيلة و ان يلزم المشغل و المشتغل بالمرور اجباريا عبر مكاتب التشغيل ، و كل تشغيل خارج مكاتب الشغل يعتبر باطلا و غير قانوني و غيرها من الامور التي توفر الحماية القانونية للعامل و المشتغل أو الموظف .
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2 - مهندس الاثنين 14 ماي 2018 - 13:18
التعاقد ولا الترسيم و غا خلصو دوك الناس بعدا !!
عندي صديق توضف بالتعاقد و منذ شتنبر ليومنا هذا ما تخلص في اي شهر .. دون الحديث على شهرية المعلم اللي دون مستوى المهنة الشريفة .....

عطيو للناس رزقهم
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3 - الاصلاح الحقيقي الاثنين 14 ماي 2018 - 13:27
يجب أن يجر من كان سببا في فكرة التعاقد إلى الحبس، من كان سببا في تفقير الطبقة المتوسطة، من كان سببا في رفع الاسعار
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4 - فؤاد ايتلي الاثنين 14 ماي 2018 - 13:34
لا بديل عن الوضيفة العمومية الترسام
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5 - ماواطننة الاثنين 14 ماي 2018 - 13:35
هل.الحكومة.بكل.الوانها.يعملون.بتعاق.
هل.خدام.الدولة.يعملون.بتعاقد.
والبرلمانين.بتعاقد.وهل.امزايزي.يعمل.بتعاقد
مامعنا.ابناء.الفقراء.ان.تشغلونهم.بتعاقد.
ياءما.الكل.يعمل.بتعاقد.ياءما.نترسموا.جميعا.
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6 - استاذ الاثنين 14 ماي 2018 - 13:39
أنا أستاذ متعاقد وأعيش أزمة نفسية أثرت بشكل كبير على مردودي داخل الفصل لأني لا أعلم مصيري وأعيش احتقارا يوميا في الشارع "هداك غي كونطرا" أتمنى أن يتم ترسيمنا عاجلا.
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7 - الهاشمي الاثنين 14 ماي 2018 - 13:44
التخطيط لعمليات إرهابية يجر "دواعش" إلى الاعتقال بالمغرب
"التعليم بالتعاقد" يجر أمزازي إلى مجلس النواب
واتما مالكوم غير كتجروا ياك ما عزيز عليكم لكرويلات؟
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