"تحرير فلسطين" يوحد مواقف اليساريين والإسلاميين في المغرب

هشام بوعلي*( صور- منير محيمدات)

عرفت المسيرة التضامنية مع فلسطين لإحياء الذكرى السبعين للنكبة، اليوم بمدينة الرباط، مشاركة العديد من القيادات الحزبية لليسار المغربي وقيادات عن حزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي، الذي كان قد دعا إلى المشاركة في هذه المسيرة، وعبرت عن تضامنها المطلق مع فلسطين ورفضها التام لقرار الإدارة الأمريكية القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وحول ما إذا كانت القضية الفلسطينية هي المشترك الوحيد الذي يوحد إسلاميي ويساريي المغرب، قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد: "هناك قضايا تهم الشعب المغربي بكل مشاربه، والقضية الفلسطينية كانت وستبقى حتى ننتصر للشعب الفلسطيني، لكن هناك قضايا الفقر والتهميش وانعدام الديمقراطية والمزاوجة بين سلطتي المال والسياسة التي هي أيضا قضايا تؤرق وتوحد المغاربة بكل مشاربهم".

وأضافت منيب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن قضية الشعب الفلسطيني يعتبرها المغاربة قضية مهمة لديهم، لأن "تحرير فلسطين هو جوهر تحرر الشعوب العربية والمغاربية، ونحن اليوم نشارك لنطالب المنتظم الدولي بالتحرك أمام هذه الهجمة الشرسة الممنهجة الممارسة على الشعب الفلسطيني من طرف الثنائي الصهيوني الإمبريالي".

وعبّرت منيب عن موقف اليسار المغربي الرافض لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، كون "ذلك ستتبعه أخطار على القضية الفلسطينية ككل، لأن القدس عربية، وسندعم الشعب الفلسطيني حتى ينتصر في قضيته العادلة، ورجوع اللاجئين".

من جهته، قال عبد الله بوانو، قيادي في حزب العدالة والتنمية: "القضية الفلسطينية توحد المغاربة جميعا لأن فلسطين ليست حكرا على اليساريين أو الإسلاميين أو القوميين، هي للجميع، وبالتالي تكون في كل المناسبات عاملا موحدا للقوى الشعبية".

وأضاف بوانو، في تصريح لهسبريس، أن "الشعب المغربي ينتفض في مسيرات التضامن مع فلسطين وهذا حد أدنى أمام ذكرى النكبة والنكسة وعدد من الآلام التي مر منها الشعب الفلسطيني، وموقفه ثابت لكونها قضية مركزية"، مبرزا أن "هذا الخروج اليوم جاء ليندد بالتصرف المتهور لترامب، وكذلك لنعبر عن أننا مع فلسطين دائما حتى تتحرر بكامل مناطقها، وعاصمتها القدس بكل حدودها".

علي بوطوالة، الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، صرح بدوره قائلا: "نحضر هذه المسيرة لمسألتين أساسيتين؛ أولا للتنديد بقرار الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس، باعتبار هذا القرار موقفا تجاه الشعب الفلسطيني والأمة العربية. وثانيا لتجديد الدعم للشعب الفلسطيني في كفاحه لاسترجاع أرضه وتحقيق استقلاله الوطني، تأييدنا المطلق لمسيرات العودة ولجميع محطاته النضالية".