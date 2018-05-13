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هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

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الداخلية تطلق رقما هاتفيا لتلقي الشكايات في رمضان

الداخلية تطلق رقما هاتفيا لتلقي الشكايات في رمضان
هسبريس - و.م.ع
الأحد 13 ماي 2018 - 19:05

أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق العمل بالرقم الهاتفي الوطني 5757 المخصص لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 15 ماي الجاري.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الأحد، أنه يمكن للمواطنين المقيمين أو العابرين بمختلف مناطق المملكة تركيب هذا الرقم المختصر الموحد على المستوى الوطني، باستعمال أي من الهواتف الثابتة أو النقالة المرتبطة بشبكات الاتصالات الوطنية، لربط الاتصال بخلايا تلقي وتتبع شكايات المستهلكين المحدثة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.

وأضاف البلاغ أنه عن طريق هذا الرقم يتم ربط المتصل مباشرة بخلية تلقي الشكايات المختصة المتواجدة بالإقليم أو العمالة موضع الاتصال، وذلك من أجل تمكين المواطنين من تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بشأن تموين الأسواق والأثمان والجودة وسلامة المنتجات الاستهلاكية وظروف تحضيرها وتخزينها وعرضها للبيع، وباقي المجالات المرتبطة بتنظيم الأسواق وبحماية المستهلك.

كما يمكنهم، يضيف المصدر ذاته، عن طريق هذا الرقم "الإخبار بحالات الغش والممارسات التجارية غير المشروعة، وأعمال المنافسة غير الشريفة، وبباقي المخالفات المحتملة التي قد يقفون عليها، والتي تقتضي، حسب تقديرهم، إشعار السلطات العمومية أو تدخل مصالح المراقبة المختصة".

وأشار البلاغ إلى أن تعرفة الاتصال بهذا الرقم تسحتسب من قبل متعهدي شبكات الاتصالات الوطنية، باعتماد تعرفة الاتصال بأرقام الهاتف الثابت العادية، حسب نوعية اشتراك الهاتف الذي تم الاتصال منه، وذلك دون احتساب أية كلفة أو تسعيرة إضافية.

وقد تم، حسب البلاغ، اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وتعبئة الإمكانيات المتوفرة والموارد البشرية المؤهلة بمختلف العمالات والأقاليم، من أجل ضمان حسن تدبير هذه الخدمة، واستقبال مكالمات المواطنين عبر الخط الهاتفي المذكور طيلة شهر رمضان المبارك، يوميا من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة بعد الزوال.

وأكد بلاغ الوزارة أنه سيتم الحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة، واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها في أقرب الآجال الممكنة، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - حسناء الأحد 13 ماي 2018 - 19:14
و بغينا اثمنة معقولة فمتناول فقير هاد البلاد اللي الجلد قريب يطير ليه بهاد الغلاء المهول فالاسعار
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30
2 - مغربي الأحد 13 ماي 2018 - 19:14
أنا لا أعرف ثمن السلع الغذائية اش غندير بي هاد الرقم
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10
3 - م ن الأحد 13 ماي 2018 - 19:15
عيط حتا تشباع شكون ليداها فيك تصورو تتمشي برجلك نعندم ؤماتيديرو. والو
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20
4 - fzdor الأحد 13 ماي 2018 - 19:16
التقة مفقودة كليا فلا نستطيع التبليغ عن من ظلمنا فما بالكم بالتبليغ عن جودة السلع ..الداخلية لا تتجاوب مع المواطنين و بالخصوص البسطاء و نتمنى ان ترجع الثقة و ان يكون تدخل السلطات في اقرب وقت بدون مماطلة او اهمال
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22
5 - مقاطع الأحد 13 ماي 2018 - 19:17
مبادرة جيدة بعد مقاطعة المغاربة مجموعة من المواد
و بعد التأكد أن المؤسسة المخولة بالمراقبة غائبة و بدون أعضاء فقط الإسم
في رأيي ما الجدوى من هدا الرقم سوى إمتصاص غضب المغاربة من تفشي الأسعار
و لم و لن يكون هناك رادع
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4
6 - عرشان الأحد 13 ماي 2018 - 19:18
رقمنا الأخضر هو المقاطعة . أي منتوج اراد الإنتحار فليرفع الثمن وسوف يتم قتله بالمقاطعة .
اما بالنسبة للرقم الأخضر الدي تود الحكومة ان تجعله في متناول الشعب ههههههه رفم ان هدا يضحكني أريد ان اقول لمن يود وضع هدا الرقم أن يقوم بوضعه في متناول الشركات للتبليغ عن أي شخص إمتنع عن شراء منتوجاتهم بالثمن الظي يريدون هههه اقسم انكم أصبحتم اضحوكة في القنوات العالمية . لم ولن وسأظل لا القي صوتي لأي حزب كان وافتخر كوني لم يسبق لي أن كانت اي بطاقة ناخب وسأعمل على تربية ابنائي ان لا يصوتو لأي كان حتى لا يندمون على فعل قامو بع في وقت لا ينفع الندم
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17
7 - مقاطع الأحد 13 ماي 2018 - 19:19
20 يوم هادي والمدوخين والخونة كيتاصلو بالرقم المزعوم والرد كان الرقم الذي تطلبونه غير مشغل حاليا هههه
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8
8 - ali laayoune الأحد 13 ماي 2018 - 19:19
شكون هادو الي غادي يتسوقو للشكايات. حنا بغينا تفعيل مراقبة فعالة للأسواقو المنتوجات و تغريم المخالفين
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8
9 - صحراوي الأحد 13 ماي 2018 - 19:19
الداخلية تعرف مشاكل المغاربة بدون الحاجة رقم هاتفي
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10
10 - morad الأحد 13 ماي 2018 - 19:19
هههه واش كدحكو على الشعب
كل ميادين التغذية مغشوشة ومخالفة لحماية المستهلك نحن تخزونا العشوائية
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6
11 - نبيل الأحد 13 ماي 2018 - 19:25
ومقاطعين وخا تنقصو من الحليب والماء والمازوت ومقاطعين وموتو بسمكم
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5
12 - صالح الأحد 13 ماي 2018 - 19:26
هاهم بعاو يلهيوكم مع بعضياتكم وخا تعيط ليهم غادي كولو ليك اجي نديرو معاك بحت حتى ولي نادم على النهار لعيطتي فيه
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4
13 - محمد الأحد 13 ماي 2018 - 19:27
يجب ان يكون هذا الرقم على مدار السنة ان كان الهدف هو حماية المستهلك لايقصر على شهر رمضان.فكلمة مستهلك تشمل المواطن والمقيم على مر السنة اما حملة رمضان فهي 1/12
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0
14 - إبراهيم الجديدة الأحد 13 ماي 2018 - 19:28
أودي الله أهديكم جو بنا حتى المستعجلات ما بقى غير صحاب المراقبة وحتى إلى جاوبو غادي يجيو ويخدو التدويرة ومرضنا معندو باس قهرتونا و قتلتنا وفقدتو لينا التقة في كولشي انشري هسبريس شكرا
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3
15 - باحت اجتماعي الأحد 13 ماي 2018 - 19:29
نريد ان يصل صوت الشعب الجيعان العريان المقهور المنبوذ ؟! الشعب يغلي من غلاء المعيشة والبطالة المهولة والتعليم المزري والصحة التي لم يعد للمستشفيات مكان للفقيرفيها،ويهان من قبل الوزراء ومن كل من هب ودب واستفزازات لا حدود لها
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0
16 - hamid الأحد 13 ماي 2018 - 19:30
العمالة سالات تا المشاكيل لي كيتخبط بيها المواطن في الإدارات بقاليها ها تراقب المنتوجات
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17 - انور الأحد 13 ماي 2018 - 19:31
انعدمت المصداقية بين المواطن و المخزن و الحكومة. خليو اارقم سولوا في بعضياتكم. صلة الرحم مزيانة.
الشعب اصبح ياخذ حقة بيده بلطافة.
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18 - زائرة الأحد 13 ماي 2018 - 19:32
جا يقادها عماها...دابا غدي نبداو نتصلو ونقولو ليكم نيشان رآه كل شي غالي نقصو من أثمنة
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19 - بشير الأحد 13 ماي 2018 - 19:34
عن اي تبليغ تتحدثون .انه در الرماد في العيون.اما الغشاشون فلهم طرقهم المبتكرة ولهم اساليبهم التي تجعلهم بعيدين كل البعد عن اي محاسبة.ولا حول ولا قوة الا بالله.
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20 - سوسي حر. الأحد 13 ماي 2018 - 19:39
هاد الحكومة داخت ليها الحلوفة..و لات خدامة ها بنوامر د تلفون..رقم لرشوة...رقم لسرعة فالطرق...رقم للغلاء...رقم لاغتصاب...واش حكومة هادي اولا سونطر دابل....
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21 - ali الأحد 13 ماي 2018 - 19:40
حمرتو لينا لوجه في المقاطعة بعد .او حيت هذو غير تجار صغار سهلين ليكم اما اباطرة لكبار صعاب عليكم.
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22 - سوسي حر. الأحد 13 ماي 2018 - 19:41
الرقم الوحيد ليكانعرفو دابا..و عطى نتيجة هو المقاطعة..
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23 - مقاطع الأحد 13 ماي 2018 - 19:43
ايوا و الي معندوش حتا باش يفطر كيف بغيتوه يعيط في التلفون بلاد الظلم والفساد
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