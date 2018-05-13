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كُتّاب وآراء
الداخلية تطلق رقما هاتفيا لتلقي الشكايات في رمضان
أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق العمل بالرقم الهاتفي الوطني 5757 المخصص لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 15 ماي الجاري.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الأحد، أنه يمكن للمواطنين المقيمين أو العابرين بمختلف مناطق المملكة تركيب هذا الرقم المختصر الموحد على المستوى الوطني، باستعمال أي من الهواتف الثابتة أو النقالة المرتبطة بشبكات الاتصالات الوطنية، لربط الاتصال بخلايا تلقي وتتبع شكايات المستهلكين المحدثة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.
وأضاف البلاغ أنه عن طريق هذا الرقم يتم ربط المتصل مباشرة بخلية تلقي الشكايات المختصة المتواجدة بالإقليم أو العمالة موضع الاتصال، وذلك من أجل تمكين المواطنين من تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بشأن تموين الأسواق والأثمان والجودة وسلامة المنتجات الاستهلاكية وظروف تحضيرها وتخزينها وعرضها للبيع، وباقي المجالات المرتبطة بتنظيم الأسواق وبحماية المستهلك.
كما يمكنهم، يضيف المصدر ذاته، عن طريق هذا الرقم "الإخبار بحالات الغش والممارسات التجارية غير المشروعة، وأعمال المنافسة غير الشريفة، وبباقي المخالفات المحتملة التي قد يقفون عليها، والتي تقتضي، حسب تقديرهم، إشعار السلطات العمومية أو تدخل مصالح المراقبة المختصة".
وأشار البلاغ إلى أن تعرفة الاتصال بهذا الرقم تسحتسب من قبل متعهدي شبكات الاتصالات الوطنية، باعتماد تعرفة الاتصال بأرقام الهاتف الثابت العادية، حسب نوعية اشتراك الهاتف الذي تم الاتصال منه، وذلك دون احتساب أية كلفة أو تسعيرة إضافية.
وقد تم، حسب البلاغ، اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وتعبئة الإمكانيات المتوفرة والموارد البشرية المؤهلة بمختلف العمالات والأقاليم، من أجل ضمان حسن تدبير هذه الخدمة، واستقبال مكالمات المواطنين عبر الخط الهاتفي المذكور طيلة شهر رمضان المبارك، يوميا من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة بعد الزوال.
وأكد بلاغ الوزارة أنه سيتم الحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة، واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها في أقرب الآجال الممكنة، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
و بعد التأكد أن المؤسسة المخولة بالمراقبة غائبة و بدون أعضاء فقط الإسم
في رأيي ما الجدوى من هدا الرقم سوى إمتصاص غضب المغاربة من تفشي الأسعار
و لم و لن يكون هناك رادع
اما بالنسبة للرقم الأخضر الدي تود الحكومة ان تجعله في متناول الشعب ههههههه رفم ان هدا يضحكني أريد ان اقول لمن يود وضع هدا الرقم أن يقوم بوضعه في متناول الشركات للتبليغ عن أي شخص إمتنع عن شراء منتوجاتهم بالثمن الظي يريدون هههه اقسم انكم أصبحتم اضحوكة في القنوات العالمية . لم ولن وسأظل لا القي صوتي لأي حزب كان وافتخر كوني لم يسبق لي أن كانت اي بطاقة ناخب وسأعمل على تربية ابنائي ان لا يصوتو لأي كان حتى لا يندمون على فعل قامو بع في وقت لا ينفع الندم
كل ميادين التغذية مغشوشة ومخالفة لحماية المستهلك نحن تخزونا العشوائية
الشعب اصبح ياخذ حقة بيده بلطافة.