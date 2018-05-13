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الرئيسية | مجتمع | نشطاء يطلقون حملة "خليه يتصوف" لمقاطعة شراء أضاحي العيد

نشطاء يطلقون حملة "خليه يتصوف" لمقاطعة شراء أضاحي العيد

نشطاء يطلقون حملة "خليه يتصوف" لمقاطعة شراء أضاحي العيد
هسبريس - عبد السلام الشامخ (رسم : مبارك بوعلي)
الأحد 13 ماي 2018 - 19:30

بعدما لاقت حملة مقاطعة ثلاث مواد استهلاكية مغربية في مجال التغذية والمحروقات رواجا كبيرا داخل مواقع التواصل الاجتماعي، ودفعت الحكومة إلى التداول بشأنها على أعلى مستوى، اهتدى نشطاء إلى إطلاق حملة "خليه يتصوف" لمقاطعة الاحتفال بعيد الأضحى. ورغم أن هذه الحملة ما زالت في مراحلها الجنينية، إلا أنها لاقت تفاعلا كبيرا من قبل المغاربة.

وبحسب تدوينات العديد من النشطاء المغاربة، فإن الأمر يتعلق بحملة جديدة على غرار حملة "خليه يريب" التي خلقت ضجة كبيرة داخل وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد دخول الحكومة على خط الأزمة بإعلانها متابعة النشطاء المقاطعين لمنتجات شركات معروفة، الذين يروجون، بحسبها، أخبارا خاطئة تسيء إلى صورة البلاد.

ويرجع الواقفون وراء حملة "خليه يتصوف" سياق إطلاقهم لهذا "الهاشتاغ" إلى اقتراب عيد الأضحى، معبرين عن رفضهم لغلاء أسعار الأكباش وتدني الجودة، خاصة بعد حادث تعفن وفساد لحوم أضاحي عدد من الأسر المغربية خلال السنة الماضية.

وكانت العديد من الأسر المغربية فوجئت بتعفّن وفساد لحوم أضاحيها رغم وضعها في آلات وأجهزة التبريد؛ إذ توالت الشكاوى الواردة من أكثر من مدينة ومنطقة بخصوص تغيّر لون اللحوم إلى أخضر مقزز، مما اضطر العديد من الأسر إلى التخلص منها.

وتأتي دعوات مقاطعة "العيد الكبير" في الوقت الذي وضعت فيه وزارة الفلاحة والصيد البحري، باعتبارها الجهاز الوصي على قطاع المواشي، خطة صارمة للقطع مع أنشطة تربية المواشي وبيعها بطريقة عشوائية مع اقتراب عيد الأضحى، عن طريق منع غير الفلاحين والمهنيين غير الحاصلين على تراخيص خاصة من ممارسة عمليات التسمين.

ويخشى عدد من المغاربة أن تتعرض لحوم أضاحي عيد الأضحى للتعفن، على غرار ما حصل خلال السنة الماضية حيث أرجع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سبب اخضرار لون لحم الأضحية أو تعفنها إلى عدم احترام الشروط الصحية للذبح والسلخ والحفاظ على اللحوم في ظروف جيدة قبل تقطيعها وتخزينها عبر التبريد أو التجميد.

وكان خبراء المكتب قد نفوا أية علاقة لحملات التلقيح التي يستفيد منها قطيع الأغنام أشهرا قبل يوم العيد بالتعفن الذي أصاب اللحوم، مفندين أيضا تناول الأكباش أعلافا غير صالحة أو معالجتها بأدوية غير مرخصة.

وحول دلالات إعلان بعض المغاربة مقاطعة أضحية العيد، يرى سعيد بنيس، أستاذ علم الاجتماع، أن الأمر يتعلق بإشكال ثقافي ذي منفذ ديني، يتمثل في طقوس تميز المغاربة في طريقة الاحتفال بهذا العيد، وهو عيد التئام جميع أفراد الأسرة وعيد الفرح لأن الجميع سيروي "جوعا قديما"، على اعتبار أن المغاربة لا يستهلكون اللحوم بطريقة كافية، مشيرا إلى أن هذه الطقوس يوازيها طقس ديني.

وتساءل الخبير الاجتماعي قائلا: "هل في إطار المقاطعة ستتم مقاطعة الطقس الثقافي الذي يشير إلى غلاء ثمن الأضحية أم سننتقل إلى مقاطعة لفريضة دينية".

وأشار أستاذ الأنثروبولوجيا الثقافية بجامعة محمد الخامس إلى أن حملة المقاطعة بالنظر إلى أنها تمثل صرخة ضد الاحتكار الاقتصادي، فهي "نابعة من سلوك مدني يدخل في إطار الاحتجاج المواطناتي على الغلاء"، وهنا، يضيف بنيس، "تكمن خصوصية مقاطعة الأكباش، على أن هناك توازيا بين ما هو ثقافي، اجتماعي واقتصادي، وما بين ما هو ديني".

وتوقع الجامعي المغربي في تصريحه لهسبريس أن تكون حملة "خليه يتصوف" متقطعة ترابيا؛ ذلك أن هناك بعض المناطق الحضرية ممكن أن تعمد إلى فعل المقاطعة وأن تنخرط بقوة في هذه الحملة، فيما ستنأى بعض الجهات في المملكة بنفسها عن هذه السلوكيات نظرا لتجذر الجانب الديني فيها، "وبالتالي لا يمكن أن تكون التمثلات الدينية هي نفسها في جميع الجهات الترابية"، بتعبير بنيس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (54)

1 - salime الأحد 13 ماي 2018 - 19:36
هذه مامتافقش معاهم فيها المغاربة جيهم حتى اللحم مايعقلوش عليك ..
شوفو شي حاجة اخرى اكثر واقعية
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65
2 - youssef الأحد 13 ماي 2018 - 19:37
الخروف سبب غلاءه هو ثمن العلف. أما هضرت خليه يصوف غير متفق عليها لأن هناك عائلات تعيش على دخل خروف أو خروفين في السنة. سير خرج خارج المناطق الحضرية وشوف بعينيك.
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63
3 - يونس السلفي الأحد 13 ماي 2018 - 19:37
لا علااااااااقة .. لعلها محاولة لإفشال المقاطعة الحالية
نحن الأن منشغلون بمقاطعة 3 شركات و فقط
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126
4 - سيمو تيبهجا الأحد 13 ماي 2018 - 19:38
نحن الآن منشغلون ......بالمقاطعة.... سنجيبكم حالما نكون شاغرين وشكرا لنا و ... لكم
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91
5 - marocain الأحد 13 ماي 2018 - 19:39
C'EST FAUX ET C'EST FAUX
Personne n'a rien vu passer , C’est de l’Intox
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6
6 - مراقب الأحد 13 ماي 2018 - 19:40
أضحية العيد سنة مؤكدة و ليست فرض . من استطاع شراءها فهي واجبة اما من تعذر عنها يعفى من الأضحية . لكننا نحن المغاربة أغلبنا لا يصلي رغم مجانية الصلاة و نقترض للأضحية رغم انها ليست فرض .
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36
7 - الاصلاح الحقيقي الأحد 13 ماي 2018 - 19:41
هههههه هذا الكلام فقط للتشويش على المقاطعة الناجحة، لن نقاطع أضحية العيد، لأنها من الفلاح مباشرة، لا يوجد فيها أخطبوط رأسمالي، قاطعنا الحليب و ماء العين وأخنوشيا، وممكن نقاطع لوسيور وكريستال ونعوضهما بعافية وهلا
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34
8 - هشام الأحد 13 ماي 2018 - 19:41
هادي ما غاتصدقش جيبو لينا شي حاجا لي بيها نضغطو على هاد المداويخ لي صوتنا عليهم
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18
9 - المواطن الأحد 13 ماي 2018 - 19:41
هؤلاء هم الكتائب اللذين يهدفون إلى التشويش على حملة المقاطعة فكونوا حذرين مقاطعتنا الآن لسنطرال وتبعاتها وسيدهم علي وتوابعه ومحطات افريقيا ومنتجاتها
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27
10 - مريم الأحد 13 ماي 2018 - 19:42
مغاربة حتى اللحم ميتعاتقو معاك هدشي غير هضرة حتى واحد ميمكن استغنى على عيد الكبير.
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11
11 - كامايو الأحد 13 ماي 2018 - 19:42
مجرد محاولة التشويش على المقاطعة، جاب عيد الاضحى المقاطعة.
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21
12 - فاطمة الأحد 13 ماي 2018 - 19:44
الغلاء دالحولي فهدا ناتج على العلف والشتاء وبزاف دالحوايج راه الحولي مكيكبرش غير هاكاك باش تدوه انتم فابور وهذاك الحولي ديال فلاح بسيط ماشي شركة .
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10
13 - حكيم السلفي الأحد 13 ماي 2018 - 19:44
هادشي غادي يبسال حتى شعائر الله غادي نبداو نطنزو فيها ولا حول ولا قوة الا بالله
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1
14 - ساخط الأحد 13 ماي 2018 - 19:44
هاهي الحموضة بدات.كنت عارف بان هاد الحملة ديال المقاطعة فيها ان.اش دخل العيد لهاد البسالة.حداري ثم حداري يا ايها الشعب الغبي .والله ايلا بصح مداويخ.دايرين بحال البهايم اللي جا يصوقهوم
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-8
15 - مغربي الأحد 13 ماي 2018 - 19:45
لعبة المقاطعة ستصل بذلك لأعلى مستويات التمييع والفلكلورية
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0
16 - لا للتشويش الأحد 13 ماي 2018 - 19:45
نحن نشتري الاضاحي مباشرة من عند الفلاح ابن الشعب، ولذلك سيقول جميع المغاربة خاليونا نعيدو بدون تشويش.
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3
17 - tornadoguy الأحد 13 ماي 2018 - 19:45
واللي تيعيد على المعزي اش يقول ليكوم خليه يولي عتروس بلحيتو
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1
18 - citoyen الأحد 13 ماي 2018 - 19:45
Ce sont les athées et les ennemis de l' islam , ils veulent tromper les musulmans en + les vendeurs de moutons ce sont des petits gens ce n'est pas Akhenouch ou Elothmani
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19 - الميلودي الأحد 13 ماي 2018 - 19:46
الوزارة الوصية ثامت بمجهودات من اجل سلامة الاضحية ، و داكشي لي وقع راه بنادم هو مولاه و مايمكنش الوزارة تراقب العلف ديال الكسابة حيت فيهوم و فيهوم ، الله اهدي ما خلق
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20 - خالد الأحد 13 ماي 2018 - 19:46
السلام
لا نرى مثل هكذا دعوة #خليه يتصوف.
ولايمكن ان تكون لسبب واحد وهو أن المقاطعة هي من أجل الحد من الاحتكار و التحكم في الأسعار والتي انهكت جيب المواطن. يعني هنا نتكلم عن رأسمالية # متوحشة # هدفها الوحيد كنز المال على حساب الضعيف.
عيد الاضحى هو -غير- استاذي العزيز، لأن عدد كبير من المواطنين يشترون من عند الفلاح والذي يستجيب لحكم العرض والطلب.
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21 - niiit الأحد 13 ماي 2018 - 19:47
لا هاذي جابتلي الضحك ، لنترك الأسماك حرة في البحار
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22 - من المغرب الأحد 13 ماي 2018 - 19:47
علاش أضحية الدين وعلاش اللحم من اليوم.بدءت اشك في هذه المقاطعة لانها تمس بالدين .ربما مرة أخرى يتكلمو على مقاطعة المسجد ويقولو خليه ينعس.بغيتو نقاطعو اللحم نقاطعوه من دابا اما باش تخربقو علينا لا.اما أضحية العيد راه كاين ليشري هاتف ديال 3000dh ويجي يقول نقاطعو العيد
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23 - hicham الأحد 13 ماي 2018 - 19:47
على بركة الله. سنة مؤكدة أضحت مجالا خصبا للنصب و الاحتيال بأساليب لا تمت للإسلام بصلة. قرار اتخدته منذ العيد الماضي عندما وجدت نفسي ضحية عوض اضحية ازرورق لونها و فسد لحمها
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2
24 - حنان القاضي الأحد 13 ماي 2018 - 19:47
هادي غير هضرة ليس صحيحة والمغاربة ميمكنش اشاركو فيها. وعندنا عائلات لعايشين بديك الكسيبة.
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25 - chaouki الأحد 13 ماي 2018 - 19:47
il ne faut jamais insulter l'intelligence des marocain,
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26 - عباس الأحد 13 ماي 2018 - 19:48
هادي فقط محاولة للتشويش على المقاطعة الحقيقية.. حذاري
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27 - مواطنة الأحد 13 ماي 2018 - 19:50
هداك عيش بعض الفلاحة الصغار وميمكنش نقطعو ليهم رزقهم ،
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28 - معيد الأحد 13 ماي 2018 - 19:50
الشيئ ادا زاد عن حده انقلب الى ضده ! خليكم الله يرضى عليكم مركزين على المنتجات المعلومة وما يخربقووكم حتى واحد .
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29 - مربوح الأحد 13 ماي 2018 - 19:50
سلام عليكم .
هذه الاشاعات غير واردة . انما هي لخلق البلبلة والفتن القصد منها صد الناس عن المقاطعة الوطنية لشركات المعلومة .
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30 - majid الأحد 13 ماي 2018 - 19:50
هذه محاولة لتسفيه المقاطعة الحقيقية لشركات الاحتكار لا غير اما الكساب فهو مواطن عادي يكسب رزقه و لا احد يحتكر سوق المواشي لوحده
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31 - rais الأحد 13 ماي 2018 - 19:50
أودي سيرو تخدمو الى عندكم شي الشغل وباراكا من لبسالات
الشعائر الدينية خط احمر ماتقربوش ليه
اضاحي العيد يقتنيها المواطن المغربي مهما اشتد غلائها فلا داعي لتضييع الوقت في حملة لن تجدي نفعا
وزايدون راه الاضحية على من يقدر عليها, ومن لايقدر كذلك يحتفي بالعيد
فالعيد ليس فقط اضحية واكل وشرب بل مجموعة متكاملة من الشعائر الدينية من صوم قبل يوم العيد وصلاة يوم العيد وصلة رحم ووو...
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32 - عزام الأحد 13 ماي 2018 - 19:50
لأول مرة قمت بشراء لحم الخروف ولوازمه من كبد ودوارة دون شراء الخروف وذلك السنة الفارطة.المدام لم تعارض بل ربحنا متاعب شراء الخروف وعلفه والذباح والغش في لحم الأضحية..رأيكم؟ : عزام
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33 - مواطن الأحد 13 ماي 2018 - 19:50
*** اعتقد انها محاولة لإفشال المقاطعة الحالية . -/ مقاطعووون
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34 - medmod الأحد 13 ماي 2018 - 19:51
في نظري هذا اقتراح مبالغ فيه ومن وراءه ما وراءه . المغرب مستهدف من طرف الأعداء . يسعون إلى الفتنة وللاسف لن تصيب شرارتها الا الفقراء . المرجوا قليلا من التبصر والحكمة . في الحقيقة هناك فقر بطالة غلاء وأشياء أخرى يجب مراجعتها وتصحيحها لما هو فيه خير لهذه الأمة المسالمة وكفانا شر المستغلين والناهبين .وحسبنا الله ونعم الوكيل .
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35 - جبلية الأحد 13 ماي 2018 - 19:51
ممتافقيين مع هاد المقاطعة وميمكنش تستامر حيت غادي اتضرر الفلاح.
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36 - nour nouri الأحد 13 ماي 2018 - 19:51
هذا كلام فارغ لا لتشويش على حملة المقاطعة نحن مقاطعون لثلاثة منتجات لا غير
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37 - رشيد الأحد 13 ماي 2018 - 19:51
فكرة غير صاءبة .لان العيد يكون مرة في السنة .وهو مناسبة دينية.والعديد من المغاربة لا يتناولون اللحم الا فيها.نحن نطالب بمقاطعة ما يتقل كاهلنا يوميا.
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38 - عادل casa الأحد 13 ماي 2018 - 19:51
لالالالالالا اتفق مع هده الحملة المبغضة التي قد تكون من ورائها فئات علمانية أو ملحدة تريد أن تستغل هده الضرفية الخصبة لنشر سمومهم وارجو من إخواني المغاربة أن لا ينساقو وراء هدا الفعل الصبياني عيد الأضحى فريضة من الله لمن يستطيع فلا تلعبوا بدين الله
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39 - عبد الله الأحد 13 ماي 2018 - 19:52
العيد لمن استطاع و ليس مكلف لاحد من لم يستطع فقد ضحى عنه الرسول صل الله عليه وسلم اذا فهذه الحملة ليست لها اساس او واقعية ، مجرد محاولة للتشتيت الإنتباه …
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40 - فيق الأحد 13 ماي 2018 - 19:52
كيقول المثل العيق حاضي الفيق والدمدومة قاضي حاجة .
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41 - مغربي الأحد 13 ماي 2018 - 19:53
لا للحملات العشوائية حتى لا تفقد المقاطعة المصداقية، ويبدأ الشعب في الإنقسام، وهدا ما تريده لوبيات الإحتكار
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42 - Zizou الأحد 13 ماي 2018 - 19:54
عيد الأضحى من شعائر الله الدينية و المغاربة مدركون لذلك تماما ...
لذا لن يكون لهذه المقاطعة الجديدة أي إقبال بالتأكيد
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43 - خريبكي الأحد 13 ماي 2018 - 19:54
محاولة اخرى فاشلة لحل المقاطعة السلمية...حكومة فاشلة بكل المقاييس او انها مجرد كراكيز
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44 - كريم الأحد 13 ماي 2018 - 19:55
اظن ان حملة المقاطعة لن تصمد اكثر لان افريقيا و سنترال هما الرائدان في مجالهما، لابد من اعادة النظر.
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45 - زعبول الأحد 13 ماي 2018 - 19:55
و لماذا لا تقاطعون رمضان و تأكلون جهارا نهارا ؟؟؟،، إبتعدوا عن شعائر الله يا لصوص عرق المغاربة،، و إعلموا أن الجالية لأول مرة ستقضي العيد بالمغرب، فلا تفتنوهم في عطلتهم مع أهلهم و أحبابهم.نعم لمقاطعة المجرمين الذين يمتصون دمنا كل يوم، و ليس لفلاح قضى سنة يربي و يسمن خروف العيد و هو مصدر رزقه لطول السنة. إحذروا يا مغاربة، هذه خطة لكسر المقاطعة القائمة.. نحن نركز الآن على مصاصي دماء البشر يوميا.
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46 - المحتار الأحد 13 ماي 2018 - 19:55
لا لا لا، ابتعدوا عن الفلاح الصغير، فهو يعيش بفضل سنة من الجهد. الكسابون الصغار يشكلون أغلبية الكسابة في المغرب. فكروا جيدا قبل الإنصياع لهذه الحملة....
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47 - مقاطعون الأحد 13 ماي 2018 - 19:56
اعتقد انها فقط محاولة للتشويش و شيطنة حملة المقاطعة الناجحة .
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-1
48 - Marocain clandestin en suisse الأحد 13 ماي 2018 - 19:56
Attention mes frere marocain c est juste un tric pour deranger notre projet, ca reste au moment juste pour les trois produit sidi ali et central et afriquia
Merci hespress
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49 - wood الأحد 13 ماي 2018 - 19:56
مناسبة عيد الاضحى اصبحت كارثية خلال العقود الاخيرة لما يشوبها من ممارسات مشينة من نصب و غلاء و اكتظاظ في وسائل النقل و تفاقم جرائم السرقة و النشل و النصب و الاحتيال . بالاضافة ان المغرب يتوفر على قطيع من الاكباش ضئيل بالكاد يكفي للاستهلاك العادي ، اما فترة العيد فهي مناسبة للمضاربين و الشناقة و الوسطاء لمص دم الفقراء !؛
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50 - حميد التازي الأحد 13 ماي 2018 - 19:57
المغاربة راه عاقو بكم خليونا غي فالمقطاعة ديال علي.افريقيا.سنطرال.العيد باقي بعيد ولا علاقة هو غي سنة غير مؤكدة
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-1
51 - مول حانوت الأحد 13 ماي 2018 - 19:58
ههه اخواني انها سياسة واطحة وطوح الشمس يستعملون عدة وساءل لافشال المقاطعة وركوب على الامواج يريدون تشتيت انتباه و استعمال عدة وساءل لافشال مقاطعة المنتوجات التلات نقولو ها بالخظ العريض #مقاطعون
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52 - said الأحد 13 ماي 2018 - 19:58
الترقيم اللذي بدأته وزارة الفلاحة للاضاحي سيجعل المواطن لن يشتري اضحية غير مرقمة واذا فسدت سيتتبع الرقم التسلسلي ليصل اى البائع
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53 - bensaid الأحد 13 ماي 2018 - 19:59
هده لن تنجح.لان عيد الاضحى يدخل في العبادات.ولا مجال الجدال في الامر.حاولوا شراء الاضحية من عند الفلاح مباشرة اللي كتيقوا فيه.او تكون معلمة بالطوينكة(رقم)في ادنها.
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54 - مقاطع الأحد 13 ماي 2018 - 19:59
أنا أقاطع دبح الأضحية منذ سنين بسبب انتهازية اصحاب المواشي. فرق كبير في الثمن في عيد الأضحى و الأوقات العادية.
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