منتدى حرية المعتقد يرفض وصف "الأقليات"

هسبريس من الرباط

أعلن منتدى حرية المعتقد والفكر في المغرب عن تحفظه على مصطلح "الأقليات، الذي تروج له بعض الجهات"؛ وذلك في بيان صادر عن اجتماعه المنعقد في الرباط.

وقال موقعو البيان: "نؤكد على هويتنا كمواطنين مغاربة رغم اختلاف توجهاتنا الفكرية والعقدية، كما أن المواطنة لا تقاس بمعيار الأقلية أو الأكثرية".

وأعلن البيان ذاته عن الترحيب بالتنسيق مع جميع الفاعلين الوطنيين من جمعويين وحقوقيين وسياسيين، "لإنجاح هاته المبادرة التي نقصد من ورائها تحصين المكتسبات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب حول حرية الرأي والمعتقد"، وفق تعبير البيان.

كما عبّر أعضاء المنتدى عن التزامهم "بالعمل على تكريس حرية الفكر والمعتقد لدى المواطنين المغاربة في إطار احترام الثوابت المجمع عليها، المتمثلة في إمارة المؤمنين، الملكية والوحدة الترابية".