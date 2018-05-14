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الرئيسية | مجتمع | منظمة تحتفي بالأطفال اليتامى في مدينة تنغير

منظمة تحتفي بالأطفال اليتامى في مدينة تنغير

منظمة تحتفي بالأطفال اليتامى في مدينة تنغير
محمد آيت حساين*
الاثنين 14 ماي 2018 - 07:42

نظمت منظمة "طلائع أطفال المغرب"- فرع إقليم تنغير، مساء أمس الأحد، حفلا إنسانيا لفائدة الأطفال اليتامى القادمين من مختلف أحياء مدينة تنغير، بتنسيق مع الجالية المقيمة بالخارج، وبعض المؤسسات شبه العمومية.

وعرف هذا الحفل، المقام على شرف أزيد من 150 طفلا يتيما، تقديم مجموعة من الفرق الغنائية المحلية، وفقرات فكاهية للممثل المغربي المعروف في الأوساط الفنية بـ "عمي ادريس" أو "صديق الأطفال"، وفقرات مخصصة للبهلوانات، ومسرحية أبدع فيها تلاميذ وتلميذات مدرسة "بأمان نقيدار" تحت عنوان "دمعة يتيم"، والتي أسالت دموع الأطفال الحاضرين، كونها تحكي معاناة الطفل اليتيم.

وخلال هذا الحفل تم توزيع الهدايا على جميع الأطفال الحاضرين، الذين كانوا برفقة أوليائهم. وقد نالت جميع الفقرات التي ضمها الحفل إعجابهم، حيث قال أحد الأطفال، يدعى حميد ويبلغ من العمر 12 سنة، إنه يتمنى تكرار مثل هذه الأنشطة حتى يشعر الأطفال اليتامى بأنهم ليسوا وحدهم، وأن هناك من يهتم بهم.

وفي هذا السياق، أكدت نادية أوهادي، رئيسة فرع تنغير لمنظمة "طلائع أطفال المغرب"، أن "هذه المبادرة الإنسانية، المنظمة على شرف الأطفال اليتامى، تحت شعار "لِنُجلِ البسمة دوما لا يوما"، نسعى من خلالها إلى تخفيف معاناة فراق هؤلاء الأطفال لأحد آبائهم"، مشيرة إلى أن المنظمة تضع دائما ضمن أهدافها وأولوياتها مسألة الطفولة بشكل عام، واليتيم بشكل خاص.

وأكدت أوهادي، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، أن "هؤلاء الأطفال نعتبرهم رجال ونساء الغد، لذلك علينا تقديم يد العون والمساعدة لهم لنجعل منهم كفاءات الوطن مستقبلا". واختتمت تصريحها قائلة: "يجب على باقي الفاعلين القيام بمثل هذه المبادرات الإنسانية، ومساعدة هذه الفئة من الأطفال".

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