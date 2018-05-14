نشاط يشجع على ممارسة الرياضة في مقريصات

أيوب صدور من وزان

نظمت المديرية الإقليمية للشبيبة والرياضة بإقليم وزان، أمس الأحد، بشراكة مع جمعية "صداقة ورياضة" وجمعية "شباب أولمبيك وزان" وجمعية "أجيال للتنمية" بمقريصات تظاهرة رياضية "تحت شعار "أجي نتريضو".

ويأتي هذا اللقاء الرياضي، المنظم بدعم من مجلس إقليم وزان والجماعة الترابية مقريصات، في إطار الاحتفاء بذكرى ميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وتزامنا مع اليوم العالمي للرياضة، والذكرى الثالثة عشرة لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وقد عرف هذا اللقاء حضور لاعبين دوليين سابقين أمثال خالد الأبيض ونور الدين البويحياوي والحكم الدولي السابق الناصري.

وفي تصريح لهسبريس، قال محمد ازويتني، نائب رئيس جمعية "أجيال للتنمية" بمقريصات، إن هذا النشاط الرياضي، الذي كان مفتوحا في وجه الجميع، "شكل فرصة لتشجيع ساكنة المنطقة على ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، وسط مشاركة لافتة للمرأة القروية من خلال برمجة سباق على الطريق خاص بهذه الفئة، إلى جانب فئات أخرى من الجنسين".

وأضاف أن هذه المبادرة الرياضية عرفت أنشطة مختلفة شارك فيها نساء وشباب وأطفال المنطقة، وأنها اختتمت بمقابلتين في كرة القدم، الأولى جمعت بين مجد مقريصات واتحاد مقريصات، والثانية بين قدماء لاعبي جماعة مقريصات وقدماء شباب أولمبيك وزان، تلاهما توزيع الجوائز على الفائزين والمشاركين.