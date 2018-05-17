الداخلية تُحدد شروطاً جديدة لولوج "سلك القياد"

هسبريس - يوسف لخضر

أصدرت وزارة الداخلية قراراً جديداً يُحدد نظام مباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية، الذي يُكوّن هيئة رجال السلطة برتبة قائد، حيث سيسري هذا القرار على فوج شتنبر 2018 الذي سيتخرج في يونيو من عام 2020، بعد سنتين من الدراسة والتكوين.

القرار، الذي صدر الشهر الجاري في الجريدة الرسمية والذي يحمل رقم 1338.18 موقع باسم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، سيطبق ابتداءً من السنة الجارية وسينسخ النظام السابق المعتمد منذ سنة 2009.

وحسب نص القرار الجديد، فإنه يجب على المترشحين والمترشحات أن يتوفروا على القدرة البدنية المتمثلة في طول 1.60 متراً على الأقل بالنسبة إلى الإناث و1.70 متراً على الأقل بالنسبة إلى الذكور دون انتعال أحذية.

كما تتضمن الشروط أيضاً التوفر على قوة سمع تمكنهم من سماع الهمس على بعد 0.50 متراً، وعلى سماع صوت عال على بُعد خمسة أمتار، إضافة إلى ألا يكونوا مصابين بأي مرض أو عاهة تضعف قدرتهم البدنية أو تعرقل عمل عضو من أعضائهم خلال مزاولة مهامهم.

ومن بين هذه الأمراض توجد الإصابة المزمنة في الجهاز العصبي والخلل أو المرض العقلي الذي استوجب أو يستوجب علاجاً في إحدى مؤسسات الأمراض العقلية، وكذا جميع الإصابات في الحلق أو الحنجرة التي تعرقل خروج الصوت أو العجز الكلي أو الجزئي عن النطق.

أما بخصوص البصر، فيجب على المترشحين لمباراة "القياد" أن يتوفروا على قوة بصرية يبلغ مجموعة 10/15 على الأقل من غير استعمال النظارات أو عدسات لتقويم النظر أو أية وسيلة يمكنها رفع القوة.

ويتحدث القرار أيضاً على ضرورة التوفر على 10/17 كقوة بصرية باستعمال النظارات أو عدسات لتقويم النظر أو أية وسيلة يمكنها رفع القوة البصرية، إضافة إلى عدم الإصابة باضطرابات حادة في التمييز بين الألوان.

ويجب أن تكون الصورة الرئوية للفحص بالأشعة بالنسبة إلى المترشحين والمترشحات عادية، وألا يكون التشخيص المصلي إيجابياً فيما يخص الالتهاب الكبدي من نوع "ب" أو "س" أو فيروس فقدان المناعة المكتسبة.

ويتم الانتقاء الأولي للولوج إلى سلك "القياد" اعتماداً على ثلاثة معايير، وهي الشواهد العلمية المحصل عليها والتجربة المهنية والسن عند تاريخ اجتياز اختباري القبول الأولي.

وللولوج إلى المعهد الملكي للإدارة الترابية، تشمل مرحلة القبول النهائي اجتياز اختبار بسيكو- تقتي يهدف إلى تقييم الجانب السيكولوجي للمترشحين واختبار تقييمي يهدف إلى وضع المترشح في وضعية محاكاة لتقييم المؤهلات التواصلية والسلوك إضافة إلى الاختبار الشفوي ثم الفحص الطبي.

ومن المنتظر أن تنظم أول مباراة طبقاً للشروط الجديد يوم الأحد 24 يونيو المقبل مباراة لتوظيف 130 متدرباً لولوج السلك العادي للمعهد بمقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، طبقاً للشروط الجديدة.

والمعهد الملكي للإدارة الترابية، الذي يوجد مقره في القنيطرة وكان يحمل اسم مدرسة استكمال تكوين إطارات وزارة الداخلية، هو مؤسسة لتكوين الأطر العليا ويتولى مهمة تكوين رجال السلطة. ويتضمن هذا التكوين، الذي يوفره المعهد، دروساً في التدريس العسكري والعلوم والتقنيات ومناهج التسيير والقيادة لتطبيقها ميدانياً في تأطير الساكنة وتدبير المجال.