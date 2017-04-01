الكتبيون المغاربة يهدّدون الحكومة بـ"المقاطعة"

هسبريس من الرباط

هدّد الكتبيون المغاربة بمُقاطعة القراءة والأنشطة الثقافية، للمطالبة بحقهم في الاعتراف، بعد عشر سنوات من مُراسلة الجهات المعنية من أجل إسماع صوتهم ولفت الانتباه إلى مهنتهم المهددة بالاندثار.

يوسف بورة، رئيس جمعية الكتبيين المغاربة، قال: "إنّنا جاهزون لمُقاطعة كل الأنشطة الثقافية والمناسبات.. ونقاطع القراءة حتى نصبح شعباً أمياً كما يشتهي بعض المسؤولين في هذه البلاد".

وأضَاف: "منذ عشر سنوات، لم يتعب الكتبيون من النضال من أجل إسماع صوتهم ولفت الانتباه إلى مهنتهم؛ لكن كل شيء ذهب في مهب الريح، لأنّ الإهمال هو جواب حكومي مغربي حتى أصبح أمام الكتبيين باب واحد ووحيد هو الاستنجاد بالملك محمد السادس، مُقابل حكومة غير آبهة بمصير مهنة كان لها دور واعتبار في تاريخ المغرب والمغاربة، ولدى الملوك والسلاطين والعلماء على مر القرون".

إلى جانب الاعتراف الذي يُطالب به الكتبيين، أبرز بورة أنّ المهنيين يحملون مشاريع ثقافية واقعية وقابلة للتحقيق ومحدثة لمناصب الشغل، وعلى رأسها إحداث قرية للكتاب تكون واجهة للثقافة الوطنية وفضاء للتحسيس بالقراءة وأهميتها وتتوجه أساسا إلى الأطفال والشباب، ووجهة للسياحة في المدن المغربية.

وعن أوضاع الكتبي، يقول المتحدث نفسه: "أدْوار الكتبي تتراجع، ويتم إهْماله وتناسيه في المخططات والإقصاء من كل حوار في شأن تطوير المهنة ضمن تصور ثقافي يعمل على تحصين مهنة الكتبي اجتماعيا، بدل تركه وحيدا يصارع من أجل البقاء في أسواق هامشية أو في محلات لا تليق بالمهنة".

هذه الأوضاع التي يعيشها الكتبيون ليست حكراً على المدن الكبرى كالدار البيضاء والرباط، يسترسل رئيس جمعية الكتبيين، "بل إنه يزداد سوءاً في المدن الصغيرة والمتوسطة، ففي مدينة مثل الدار البيضاء التي يقارب عدد سكانها ستة ملايين نسمة لا يتعدى عدد الكتبيين بها 60 كتبيا نصفهم يشتغلون على الكتب الجديدة والمقررات الدراسية، وهو ما يؤشر على أن الطابع الثقافي لمهنة الكتبي يتراجع، ويكاد أن يمحي ليضيع معه تراث يشهد بأهميته وغناه جميع أطر ومثقفي البلاد، والذين كان للكتبيين عظيم الأثر في تكوينهم بالرغم من أن أغلبهم تناسوا ذلك وهم اليوم في مواقع القرار والمسؤولية".

أمام هذا الوضع، يعتبر بورة أنّ المعرض الوطني للكتاب المستعمل يظل مناسبة تمنحهم دعماً معنوياً للاستمرار، وزاد قائلاً: "هذه التظاهرة تشعرنا بأن الكثير من المبدعين والمثقفين والأطر العليا ما زالوا يؤمنون بدور الكتاب والكتبي، ويساندوننا معنويا وماديا، لإنقاذ مهنتنا من الاندثار".