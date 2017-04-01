24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4405:2412:2916:0819:2520:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟

  1. منيب .. المال والسياسة (5.00)

  2. النيابة تحقق في تصوير متشرد بسيدي سليمان (5.00)

  3. "تزوير دكتوراه" يوقف توفيق عكاشة في مصر (5.00)

  4. رونالدو يُسوي وضعيته الضريبية قبل المونديال (5.00)

  5. "يوتيوب كيدز" .. تطبيق جديد لحماية الأطفال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الكتبيون المغاربة يهدّدون الحكومة بـ"المقاطعة"

الكتبيون المغاربة يهدّدون الحكومة بـ"المقاطعة"

الكتبيون المغاربة يهدّدون الحكومة بـ"المقاطعة"
هسبريس من الرباط
الاثنين 14 ماي 2018 - 14:39

هدّد الكتبيون المغاربة بمُقاطعة القراءة والأنشطة الثقافية، للمطالبة بحقهم في الاعتراف، بعد عشر سنوات من مُراسلة الجهات المعنية من أجل إسماع صوتهم ولفت الانتباه إلى مهنتهم المهددة بالاندثار.

يوسف بورة، رئيس جمعية الكتبيين المغاربة، قال: "إنّنا جاهزون لمُقاطعة كل الأنشطة الثقافية والمناسبات.. ونقاطع القراءة حتى نصبح شعباً أمياً كما يشتهي بعض المسؤولين في هذه البلاد".

وأضَاف: "منذ عشر سنوات، لم يتعب الكتبيون من النضال من أجل إسماع صوتهم ولفت الانتباه إلى مهنتهم؛ لكن كل شيء ذهب في مهب الريح، لأنّ الإهمال هو جواب حكومي مغربي حتى أصبح أمام الكتبيين باب واحد ووحيد هو الاستنجاد بالملك محمد السادس، مُقابل حكومة غير آبهة بمصير مهنة كان لها دور واعتبار في تاريخ المغرب والمغاربة، ولدى الملوك والسلاطين والعلماء على مر القرون".

إلى جانب الاعتراف الذي يُطالب به الكتبيين، أبرز بورة أنّ المهنيين يحملون مشاريع ثقافية واقعية وقابلة للتحقيق ومحدثة لمناصب الشغل، وعلى رأسها إحداث قرية للكتاب تكون واجهة للثقافة الوطنية وفضاء للتحسيس بالقراءة وأهميتها وتتوجه أساسا إلى الأطفال والشباب، ووجهة للسياحة في المدن المغربية.

وعن أوضاع الكتبي، يقول المتحدث نفسه: "أدْوار الكتبي تتراجع، ويتم إهْماله وتناسيه في المخططات والإقصاء من كل حوار في شأن تطوير المهنة ضمن تصور ثقافي يعمل على تحصين مهنة الكتبي اجتماعيا، بدل تركه وحيدا يصارع من أجل البقاء في أسواق هامشية أو في محلات لا تليق بالمهنة".

هذه الأوضاع التي يعيشها الكتبيون ليست حكراً على المدن الكبرى كالدار البيضاء والرباط، يسترسل رئيس جمعية الكتبيين، "بل إنه يزداد سوءاً في المدن الصغيرة والمتوسطة، ففي مدينة مثل الدار البيضاء التي يقارب عدد سكانها ستة ملايين نسمة لا يتعدى عدد الكتبيين بها 60 كتبيا نصفهم يشتغلون على الكتب الجديدة والمقررات الدراسية، وهو ما يؤشر على أن الطابع الثقافي لمهنة الكتبي يتراجع، ويكاد أن يمحي ليضيع معه تراث يشهد بأهميته وغناه جميع أطر ومثقفي البلاد، والذين كان للكتبيين عظيم الأثر في تكوينهم بالرغم من أن أغلبهم تناسوا ذلك وهم اليوم في مواقع القرار والمسؤولية".

أمام هذا الوضع، يعتبر بورة أنّ المعرض الوطني للكتاب المستعمل يظل مناسبة تمنحهم دعماً معنوياً للاستمرار، وزاد قائلاً: "هذه التظاهرة تشعرنا بأن الكثير من المبدعين والمثقفين والأطر العليا ما زالوا يؤمنون بدور الكتاب والكتبي، ويساندوننا معنويا وماديا، لإنقاذ مهنتنا من الاندثار".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - أمة امية الاثنين 14 ماي 2018 - 15:10
ومتى كانت القراءة في المغرب حتى نود قطعها .نقطع شيئا لم يكن ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
2 - NOUMRI الاثنين 14 ماي 2018 - 15:25
الى الكتبيين هددوا الحكومة بالمقاطعة في بداية الموسم الدراسي أما دابا راه موسم الصيف على الأبواب و أصلا انتم تشتغلون أربعة أشهر في السنة اما باقي الشهور كاأتنشوا الدبان فكروا جيدا قبل إتخاد القرار حتى لا ترتكبوا نفس الخطأ الدي وقع فيه من يتزعمون بما يسمى بحملة مقاطعون لمنتجات شركة سيدي علي و افريقيا و سنطرال دانون ؤ طلعوا الشان للالهم جودة و في أخر المطاف قولباتهم و تظامنت مع سنطرال و الأن يدعون لمقاطعة جودة أيضا كما يقول المتل ألي اتسحر مع أدراري الصغار إصبح فاطر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.