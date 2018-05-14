المغرب يخلد ذكرى تأسيس القوات المسلحة الملكية

هسبريس من الرباط

جرى، صباح اليوم الاثنين بالرباط، تنظيم حفل بمناسبة الذكرى الـ62 لتأسيس القوات المسلحة الملكية، على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية.

وبعد تحية العلم، تمت تلاوة الأمر اليومي الذي وجهه الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إلى الضباط وضباط الصف والجنود، ومما جاء فيه: "نحن جميعا واعون بما لهذا الحدث من رمزية ودلالة راسخة في الذاكرة التاريخية الوطنية، تجعلنا نستحضر من خلاله كل سنة بإجلال وإكبار، ذكرى الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما، اللذين كان لهما الفضل في مكرمة وضع اللبنة الأولى والأساس المتين للجيش المغربي عقب إحراز الاستقلال، ومواصلة مسيرة بناء وتطوير قدراته، ليكون الدرع الواقي والحصن المنيع من أجل الدفاع عن حوزة الوطن وحمى مقدساته".

وقد تميز الحفل، الذي ترأسه الجنرال دوكور دارمي عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، بتنظيم عرض عسكري شاركت فيه مختلف وحدات فوج المقر العام التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية. كما وُشّح، بهذه المناسبة، عدد من الضباط وضباط الصف والجنود بأوسمة ملكية.

وجرى تخليد الذكرى الـ62 لتأسيس القوات المسلحة الملكية على مستوى مختلف الحاميات العسكرية وثكنات ووحدات القوات المسلحة الملكية. كما جرى الاحتفاء بهذه الذكرى على مستوى تشكيلات منطقة الجنوب وتجريدات القوات المسلحة الملكية المنتشرة في إطار مهام محددة.

ويشكل تخليد ذكرى تأسيس القوات المسلحة الملكية "مناسبة لاستحضار أزيد من ستة عقود من المهام النبيلة التي تضطلع بها، سواء في الدفاع عن الوطن والمساهمة في بناء المغرب الحديث في مرحلة ما بعد الاستقلال، أو المهام الإنسانية وعمليات حفظ السلام عبر العالم".

كما أن القوات المسلحة الملكية انخرطت، منذ تأسيسها في 14 ماي 1956، في مهام إنسانية خدمة للمواطنين في أوقات الأزمة وخدمة للشعوب عبر العالم في ظروف الحرب والاضطرابات.