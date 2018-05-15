دكتورة توضح بشأن طعن أهليتها لاجتياز مباراة

هسبريس من الرباط

اعتبرت الدكتورة محاسن أحمادون أن الطعن الذي وُجه لأهليتها وكفاءتها إثر اجتيازها مباراة توظيف أستاذ في التعليم العالي مساعد بكلية أصول الدين (منصب الدراسات الصوفية ومقارنة الأديان)، ضمن المناصب المخصصة للدكاترة الموظفين، عبارة عن "خزعبلات وأكاذيب".

وردا على زعم أنه لا يحق لها المشاركة في هذه المباراة ولا علاقة لها بهذا المنصب، بحجة أنها متخصصة في الأدب العربي، قالت المعنية في بيان حقيقة توصلت به هسبريس: "إنني ابنة كلية أصول الدين، قضيت بها مرحلتي الجامعية كلها حتى حصلت على شهادة دبلوم الدراسات العليا المعمقة سنة 2001، وقمت بتسجيل أطروحتي بكلية الآداب في الوحدة التي كان يرأسها الدكتور المرحوم عبد الله المرابط الترغي، تحت إشرافه وإشراف السيد العميد الدكتور محمد التمسماني، بعدما توقف سلك الدكتوراه بكلية أصول الدين، وحصلت فيها على ميزة مشرف جدا".

كما كشفت أحمادون أن عدد مؤلفاتها يصل إلى تسعة، آخرها كتاب "تصوف الفقهاء بالمغرب دراسة النماذج"، موضحة أنها حاصلة أيضا على جائزة عبد الله كنون للثقافة والبحث العلمي، وعلى مجموعة من الشهادات التقديرية.

ونفت الدكتورة أنها تدرس بالمعهد التابع للعميد، وزادت موضحة: "معهده خاص بالطلاب ولا تدرس به أي امرأة حتى أكون من بين من يدرس عنده"، معربة عن استغرابها قول إن المنصب أعد لها سلفا، وذلك لكون النتيجة لم تعلن، مردفة: "لقد تقدمت للتباري كباقي زملائي بعدما تم إعلان منصب الدراسات الصوفية ومقارنة الأديان، وبعدما وجدت موضوع أطروحتي وملفي العلمي مناسبا لهذا المنصب..وأجريت اختباري مع زملائي الذين تم انتقاؤهم دون أي مجاملة أو محاباة".

وختمت المعنية بالأمر بيانها بالقول: "لا شك أن المناصب الجامعية لها مساطرها الإدارية التي يتبعها المسؤولون عنها ولا يحتاجون إلى من يقوم بأدوارهم بدلا عنهم...وسأحتفظ لنفسي بالحق في المتابعة القضائية لكل من أساء إلي وإلى سمعتي العلمية ردا للاعتبار وصونا لحرمة الجامعة المغربية".