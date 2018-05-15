ندوة تناقش إشكالية بناء دولة الحق والقانون

هسبريس من الرباط

بمساهمة كل من مركز تكامل للدراسات والأبحاث ومختبر القانون والمجتمع بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير، وبدعم من مؤسسة هانس زايدل، تم تنظيم ندوة علمية تحت عنوان "إشكالية بناء دولة الحق والقانون في المنطقة المغاربية".

وتمحورت أشغال الندوة حول سبعة محاور رئيسية، قارب من خلالها المشاركون إشكالية بناء دولة الحق والقانون من زوايا دستورية، قانونية، سوسيولوجية، أنتربولوجية، تاريخية واستشرافية.

وتمحورت مداخلات المشاركين حول 4 أسئلة محورية، "مكنت من مساءلة دولة الحق والقانون كصيرورة بنائية على مستويين: أولا سيرورة بناء قاعدي نحو التأسيس لمجتمع المواطنة، ثانيا سيرورة بناء علوي نحو التأسيس لدولة القانون والمؤسسات".

وتم تناول المستويين المذكورين بالتفصيل من خلال 4 إشكالات تمثلت في إشكالية التحديد المفاهيمي، إشكالية الإطار المرجعي، إشكالية الإطار المؤسساتي، إشكالية "آليات التمكين الذاتي".