24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4305:2312:2916:0819:2620:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟

  1. شعيب والإقطاع (5.00)

  2. محام مغربي: "المقاطعة" فِعل احتجاجي لا يقع تحت طائلة العقاب (5.00)

  3. الكتبيون المغاربة يهدّدون الحكومة بـ"المقاطعة" (5.00)

  4. مباشر من غزة والقدس (5.00)

  5. الحكومة تنفي رفض تخفيض أسعار الحليب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | ندوة تناقش إشكالية بناء دولة الحق والقانون

ندوة تناقش إشكالية بناء دولة الحق والقانون

ندوة تناقش إشكالية بناء دولة الحق والقانون
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 15 ماي 2018 - 09:04

بمساهمة كل من مركز تكامل للدراسات والأبحاث ومختبر القانون والمجتمع بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير، وبدعم من مؤسسة هانس زايدل، تم تنظيم ندوة علمية تحت عنوان "إشكالية بناء دولة الحق والقانون في المنطقة المغاربية".

وتمحورت أشغال الندوة حول سبعة محاور رئيسية، قارب من خلالها المشاركون إشكالية بناء دولة الحق والقانون من زوايا دستورية، قانونية، سوسيولوجية، أنتربولوجية، تاريخية واستشرافية.

وتمحورت مداخلات المشاركين حول 4 أسئلة محورية، "مكنت من مساءلة دولة الحق والقانون كصيرورة بنائية على مستويين: أولا سيرورة بناء قاعدي نحو التأسيس لمجتمع المواطنة، ثانيا سيرورة بناء علوي نحو التأسيس لدولة القانون والمؤسسات".

وتم تناول المستويين المذكورين بالتفصيل من خلال 4 إشكالات تمثلت في إشكالية التحديد المفاهيمي، إشكالية الإطار المرجعي، إشكالية الإطار المؤسساتي، إشكالية "آليات التمكين الذاتي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - ملاحظ الثلاثاء 15 ماي 2018 - 09:40
يمكن مناقشة اشكالية بناء دولة القانون والحقوق اما الحق بالمطلق فهو من اسماء الله الحسنى وتحقيقه على ارض الواقع مستحيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - مغربي يترقب الثلاثاء 15 ماي 2018 - 09:41
نفرح حين نسمع مثل هذه الشعارات ونصدم حين نستفيق على الواقع المر. هناك القانون الذي يطبق على فئة من الشعب ولا يطبق على الأعيان وعائلاتهم. لسنا في حاجة إلى الحلم أكثر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.