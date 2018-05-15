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باحث فلكي: الخميس أول أيام رمضان بالمغرب

باحث فلكي: الخميس أول أيام رمضان بالمغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 15 ماي 2018 - 13:15

قال هشام العيساوي، الباحث المغربي في الحساب الفلكي، إن هلال شهر رمضان بدأ يتولد اليوم الثلاثاء على الساعة الحادية عشرة و48 دقيقة ظهرا بالضبط، مضيفا أن ذلك يعني أن "عمر الهلال مغرب يوم غد الأربعاء، يوم التحري 29 شعبان، سيكون قد تجاوز 31 ساعة، ومعه تكون الرؤية واضحة وقطعية، وعليه فإن يوم الخميس أول أيام شهر الصيام بالمغرب".

من جانبها، أنهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى القضاة ونظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة أن مراقبة هلال شهر رمضان 1439 ستكون يوم الأربعاء 29 شعبان 1439 (16 ماي 2018)، راجية منهم أن يخبروها بثبوت رؤية الهلال أو عدم ثبوت رؤيته.

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