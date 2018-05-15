الحكومة تنحني لأساتذة الطب .. وتفتح عشرات المناصب الجديدة

هسبريس - عبد الإله شبل

قرّر أساتذة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء التراجع عن قرار مقاطعة امتحانات الأسدس الثاني من الامتحانات؛ والقرار الذي كانوا قد لوّحوا به في فترة سابقة، احتجاجا على النقص الحاد في عدد الأساتذة والأطباء المقيمين.

وأكد الأساتذة المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي، خلال جمع عام استثنائي، أنهم قرروا التراجع عن هذه الخطوة التصعيدية، بعد تلقيهم التزاما من لدن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بفتح 85 منصبا للأساتذة المساعدين.

وأوضح أساتذة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، في بلاغ لهم توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، أن وزارة الصحة قدمت بدورها التزاما بالترخيص لجميع الأطباء الراغبين في اجتياز هذه المباريات، حسب مخرجات اجتماع عقد بحر الأسبوع الماضي بين وزير التربية الوطنية والكاتب العام لوزارة الصحة بحضور الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية ورئيس جامعة الحسن الثاني وعميد كلية الطب والصيدلة.

واضطرت الجهات المعنية، حسب ما أكدته النقابة التي يوجد على رأسها البروفيسور أحمد بلحوس، إلى الاستجابة لمطالبهم "بعد المقاطعة الناجحة للامتحانات، حيث إن جميع الأساتذة لم يضعوا الامتحانات احتجاجا على النقص المهول في عدد الأساتذة".

وتعهد خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، بفتح 85 منصبا للأساتذة المساعدين كحد أدنى، حيث سيتم فتح 20 منصبا هذه السنة، ومثلها في السنة المقبلة، و25 آخرين سنة 2020، ثم 20 منصبا سنة 2021، مشيرا إلى أنه سيتم فتح مناصب إضافية أخرى في حالة توفرها في الميزانيات المالية المقبلة، بالإضافة إلى أن كل هذه المناصب الخمس والثمانين ستكون موجهة بطريقة مباشرة إلى كلية الطب والصيدلة بالبيضاء بدون أن تمر عبر الجامعة (postes fléchés)، بينما تعهدت وزارة الصحة، في شخص كاتبها العام بالترخيص لجميع الأطباء الراغبين في اجتياز هذه المباريات.

وقرر الأساتذة، بالرغم من تأكيدهم على أن هذا العرض لن يحل المشكلات العويصة بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء والمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالبيضاء، إنهاء مقاطعة امتحانات الأسدس الثاني وتحديد يوم 18 ماي الجاري كبداية لهذه الامتحانات.

كما المحتجون من الإخلال بهذه الالتزامات المصادق عليها من لدن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة.