وزارة التربية تستعد للقضاء على المدارس الفرعية

هسبريس - محمد الراجي

بعد أن ظل العمل ساريا بها لعقود، تستعد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي للتخلص من المدارس الفرعية بصفة نهائية.

سعيد أمزازي، الوزير الوصي على القطاع، قال في اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، إن وزارته ستتخلص من المدارس الفرعية، البالغ عددها 20 ألف فرعية، وتحويلها إلى مدارس جماعاتية.

من جهة ثانية، كشف أمزازي أن التعليم الأولي الذي تسير وزارة التربية الوطنية نحو تعميمه، في إطار استراتيجية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، سيكّلف خمسة ملايير درهم.

وبخصوص الوجبات الغذائية للتلاميذ، قال أمزازي إن رفع القيمة المالية المخصصة لكل وجبة من 1,40 سنتيم حاليا، إلى 2,00 درهم، سيكلف 600 مليون سنتيم.