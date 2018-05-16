24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4205:2212:2916:0819:2620:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟

  1. حموشي يفتحص الجمعية التعاضدية للأمن (5.00)

  2. أردوغان: عنف غزة "إبادة" وإسرائيل "إرهابية" (5.00)

  3. المقاطعة (5.00)

  4. اليزمي ينقل دينامية "حركة المقاطعة" إلى داخل البرلمان الأوروبي (5.00)

  5. مسرحيون يرسمون صورة قاتمة عن وضعية "أبي الفنون" بالمغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الحمضي رئيسا للنقابة الوطنية للطب العام

الحمضي رئيسا للنقابة الوطنية للطب العام

الحمضي رئيسا للنقابة الوطنية للطب العام
هسبريس من الرباط
الأربعاء 16 ماي 2018 - 01:35

أسفر المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية للطب العام بالمغرب عن انتخاب الدكتور الطيب الحمضي رئيسا جديدا للنقابة، خلفا لرشيد شكري.

كما تم انتخاب ممثلي الأطباء العامين بالمغرب بالقطاع الليبرالي من مختلف جهات المغرب في المجلس الوطني والمكتب الوطني، بتمثيلية طبية جديدة تمثل ثلثي عدد أعضاء المكتب الوطني وأربعة أخماس أعضاء المجلس الوطني.

وأكد الحمضي، عقب انتخابه، أن النقابة "ستسعى إلى معالجة الملفات المستعجلة لأطباء القطاع الحر بالمغرب في إطار تفاوضي وتشاركي بالموازاة مع استمرار التعبئة".

وأشار المتحدث إلى أن هناك ملفات عديدة تحظى بالأولوية "منها إعادة الهيكلة، اشتغال النقابة على ملف مركزية الطب العام في المنظومة الصحية بالمغرب على غرار النظم الصحية في الدول المتقدمة والصاعدة، ملف التغطية الاجتماعية لأطباء القطاع الحر، المسار المنسق للعلاج في أنظمة التعاضد والتأمين، مراجعة النظام الضريبي بالقطاع الليبرالي من أجل عدالة ضريبية ومساهمة شفافة وعادلة، وعدد من الملفات الأخرى".

يذكر أن المكتب الوطني تشكل من كل من الدكاترة: عبد الالاه شيهب، مزنيه أمزيان، محمد بنطويل، نفيسة ازوار، مصطفى عشور، يوسف بنطايح، محمد لمزوري، عبد العزيز الميمزني، جمال الدين الخمليشي، صلاح الدين لوافي، عبد الحميد بنونة، خالد ميكو، وكريم أكعبون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.