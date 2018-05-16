الحمضي رئيسا للنقابة الوطنية للطب العام

هسبريس من الرباط

أسفر المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية للطب العام بالمغرب عن انتخاب الدكتور الطيب الحمضي رئيسا جديدا للنقابة، خلفا لرشيد شكري.

كما تم انتخاب ممثلي الأطباء العامين بالمغرب بالقطاع الليبرالي من مختلف جهات المغرب في المجلس الوطني والمكتب الوطني، بتمثيلية طبية جديدة تمثل ثلثي عدد أعضاء المكتب الوطني وأربعة أخماس أعضاء المجلس الوطني.

وأكد الحمضي، عقب انتخابه، أن النقابة "ستسعى إلى معالجة الملفات المستعجلة لأطباء القطاع الحر بالمغرب في إطار تفاوضي وتشاركي بالموازاة مع استمرار التعبئة".

وأشار المتحدث إلى أن هناك ملفات عديدة تحظى بالأولوية "منها إعادة الهيكلة، اشتغال النقابة على ملف مركزية الطب العام في المنظومة الصحية بالمغرب على غرار النظم الصحية في الدول المتقدمة والصاعدة، ملف التغطية الاجتماعية لأطباء القطاع الحر، المسار المنسق للعلاج في أنظمة التعاضد والتأمين، مراجعة النظام الضريبي بالقطاع الليبرالي من أجل عدالة ضريبية ومساهمة شفافة وعادلة، وعدد من الملفات الأخرى".

يذكر أن المكتب الوطني تشكل من كل من الدكاترة: عبد الالاه شيهب، مزنيه أمزيان، محمد بنطويل، نفيسة ازوار، مصطفى عشور، يوسف بنطايح، محمد لمزوري، عبد العزيز الميمزني، جمال الدين الخمليشي، صلاح الدين لوافي، عبد الحميد بنونة، خالد ميكو، وكريم أكعبون.