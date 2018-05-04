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الرئيسية | مجتمع | العثماني "يعتذر" للمقاطعين ويدعو إلى طي الصفحة بحلول رمضان

العثماني "يعتذر" للمقاطعين ويدعو إلى طي الصفحة بحلول رمضان

العثماني "يعتذر" للمقاطعين ويدعو إلى طي الصفحة بحلول رمضان
هسبريس - محمد بلقاسم
الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:00

يبدو أن حملة المقاطعة التي تعرفها بعض المنتجات منذ أسابيع تتجه إلى تحقيق أهدافها، بعدما اختارت الحكومة في وقت سابق تجاهلها؛ إذ أكد سعد الدين العثماني أن حكومته تعكف على تلبية الاحتياجات المعبر عنها خدمة للمواطنين والمنتجين.

وقال العُثماني اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، المخصصة هذا الشهر لسياسة الحكومة لحماية المستهلك، (قال) إن "الحكومة فكرت باستمرار وتابعت ما يصطلح عليه بالمقاطعة، ونعكف على تلبية العديد من الاحتجاجات المعبر عنها"، مضيفا أن "الحكومة تسهر على حماية المستهلك، لأن القدرة الشرائية مهمة بالنسبة إليها".

وخاطب العُثماني المستشارين قائلا: "تابعنا جميع ردود الفعل. ومن موقع المسؤولية، عليّ الإنصات وتفهم ما يصدر من الجميع"، مبرزا أنه "لا يمكن للحكومة النابعة من الإرادة الشعبية التي تحس بالمسؤولية أن تكون ضد المواطنين كما يمكن أن يظن البعض".

"استمعنا بإمعان إلى مختلف الآراء والأفكار التي راجت في هذه المدة"، يقول العُثماني، موضحا أن "من مسؤولية الحكومة الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطن، سواء كان مستهلكا أو منتجا، وكذلك الدفاع عن الاستثمار والمستثمرين وتحسين ظروف الانتاج"، داعيا، مع حلول شهر رمضان، إلى "التسامح وطي الصفحة خدمة للمواطن والمنتج ومصلحة الوطن العليا التي نشتغل عليها جميعا".

وفي هذا الاتجاه، شدد العُثماني على أن "الحكومة واعية ومتشبثة بالدفاع عن مصلحة جميع المواطنين بجميع فئاتهم، وأيضا مصلحة الاقتصاد الوطني"، مشيرا إلى أن حكومته تستحضر دائما مسؤوليتها في حماية المستهلك وتلتزم بالوفاء بها.

وقال رئيس الحكومة: "من مسؤولياتنا ضمان حرية الاستثمار وتحسين الظروف المواتية للإنتاج وتشجيع المقاولات، كما أننا نعكف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن المصالح التي تهم المواطن، في المدينة أو في القرية، وتلك التي تهم الاستثمار بشكل عام".

العثماني أضاف أن "الحكومة تسهر بشكل يومي على حماية المستهلك، وعلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للتصدي لكل الممارسات غير المشروعة التي قد تنعكس سلبا على ضمان تموين الأسواق، أو تتسبب في ارتفاع الأسعار، أو تؤثر على جودة وسلامة المنتجات الغذائية، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية".

وذكّر رئيس الحكومة بما كانت تعرفه الأسواق مع اقتراب شهر رمضان من ندرة في العديد من المواد، وتفشي بعض مظاهر الاحتكار وتبعاته على ارتفاع الأسعار، موردا: "لم نعد نرى هذه الظاهرة منذ سنوات، ولي اليقين أن هذه الممارسات لن تعود إلى الأسواق لأن الحكومة تتحمل مسؤوليتها وتجتهد في القيام بالواجب، كما أن المواطن واع ويتمتع بنضج كبير".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (155)

1 - عايدي الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:07
الاعتذار هو ينقصو من الاسعار اما هاذ لغة الخشب راه المداويخ كاملين عاقو بها
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1103
2 - يوسف الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:08
خلينا من الهضرة الخاوية ... مقاطعون في رمضان وبعده حتى تتحقق المطالب
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983
3 - حميد الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:09
والله ممفاكين تا دير معانا شي حل. قالك العواشر.
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896
4 - hamouda el fatri الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:10
لم و لن تنفعنا في شئ، بغينا الاعتدار+ الاستقالة
و رمضان مبارك هيسبريس و قراؤها.
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582
5 - hier الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:11
نريد الملموس أما الشفوي طيبتونا بيه. شحال من لجنة و شمال من تحقيق تفتح و ما شفنا والو #مقاطعون
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659
6 - يونس السلفي الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:12
الإعتذار من شيم الرجال و لكن الإعتذار الشفوي لا يكفي
يجب العمل على مراجعة الأثمنة بجدية و بسرعة كبيرة
و إلا فلن تتوقف المقاطعة أبدا.
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608
7 - إعتذار مقبول بشرط وحيد الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:12
إعتذار مقبول بشرط وحيد أن يصبح تمن لتر من الحليب 5 دراهم .لتر ونصف من الماء ب-3 دراهم والغازوال ب-7.50 درهم
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532
8 - مدوخ الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:13
الشعب عاق بيكم والله ما تدوزوها عليه مرة اخرى وخا تكون عندك اللحية فداهرك مبقاتش الثقة
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407
9 - juriste mohcine lbr الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:13
صدقوني ضحكت من أعماق قلبي ... و مقاطعووون حتااا يناخفضوا الأثمنة. لتر من الماء ب 3 دراهم و لتر من الحليب ب 2دراهم و نصف و ينقص فالغازوال... واخا نبقاو هاكا تال 2060
مقاطعوووووووون ماديروووش رنضان فالطريق ++زاااائد. اهم حاجة داىتها الحكومة إهانة الشعب بالقطيييع و و و و و... . حنا اللي طلعناكم حنا اللي نهبطوكم .
تحية للشعب المغربي الحر و عاش الملك محمد السادس. .

لا و ألف لا للحكرة. على الشعب المقهور ...
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307
10 - آلله يسامح الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:13
هدا هو الحل الدي وصلتم إليه. سياستكم مبنية على التسامح . نفس حروف التماسيح. الشعب يريد استقالتكم جماعية لأن حكومتكم ابانت على فشل دريع .....
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284
11 - فهمتكم فهمتكم الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:13
الشعب والتاريخ سيحغظون لك بعض الكرامة؛إذا قدمت استقالتك فورا . وتبرعت ببعض غنيمتك....لفقراء أزيلال ومهمشي دور الصفيح...و....
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240
12 - مقاطعة حرة الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:13
المسامحة الحقيقة هي تخفيض أسعار المواد الأساسية و المحروقات أما هاد الخطابات عفى عنها الزمن. و نحن مستمرون في المقاطعة الى حين تحقيق مطالب الشعب.
#المقاطعة_ثقافة_شعب
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242
13 - مستلك الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:14
هذا الكلام لا يغني ولا يسمن من جوع كان بالأحرى تكلم عن وضع تخفيضات في الأسعار أما هذا الكلام عن الندرة مضى من زمن طويل لله اسمح ليك اوصافي
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177
14 - منير الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:14
اول وزير في تاربخ المغرب و المسليمين يقدم اعتذارا للشعب ..شهر مبارك
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-263
15 - مواطن الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:14
لأول مرة فحياتي كنحس براسي فخور أني مغربي.

فخور بكم اخوتي المغاربة. وانشاء الله يكون هاد النصر الصغير بداية لتغيير أكبر فهاد البلاد.
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259
16 - Wahid الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:14
مجرد كلاااااااااااااااااااااااااام
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185
17 - مقاطع الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:14
نعم السي العثماني هذه البداية فقط استعد لمقاطعة الانتخابات لكي تعرف ان المواطن المغربي لة شرف وقيمة واصبح غير قابل للمساومة.
عن نفسي اني اعاهد الله واعاهد ابناء وطني اني لن اصوت لاين كان ولو كان والدي. انا فقط اصوت لحزب واحد وهو الله الوطن الملك.
عاش ملك البلاد محمد السادس نصره الله واللهم غلبه على القوم الظالمين.
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138
18 - مدوخة الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:14
والله لا طوتها على راسي انا مقاطعة للابد. يا افشل رئيس حكومة شفتو فحياتي والله الى كنحشم فبلاسطك
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161
19 - kamalا الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:15
كاين شي انخفاض التمن في المنتوجات التلات التي قاطعناها لا ادن المقاطعة مستمرة
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155
20 - Hicham الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:15
La meilleure façon pour que nos sociétés ne trichent plus c'est d'ouvrir les sociétés étrangères sans frais de douanes.
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55
21 - حسن المغربي الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:15
هذا كلام عام وفضفاض نريد إجراءات ملموسة يحس بها المواطن البسيط وقبل كل ذلك لا بد من تقديم أعتذار رسمي أمام الشعب وحبذا لو قدم الوزراء الذين أساءوا للمواطن المغربي استقالتهم.
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134
22 - murat الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:15
السلام على من اتبع الهدى. رمضان مبارك على المقاطعين الزاهدين الكادحين اللهم تقبل منا صيامه.طي الصفحة لا يكون الا بخفض الأسعار لهذه المنتوجات ولجميع السلع التي تعرف الغلاء الفاحش في هذا الشهر وعدم احتكار السوق من طرف الجشعين المتوحشين. والالتفات للشعب المقهور الذي نصبكم في مناصب المسؤولية والتي ستحتسبون عليها حسابا عسيرا ولا تدافعون على شركات محتكرة. وغفر الله لكم.والسلام
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93
23 - Salam الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:15
salam et ramadan moubarak, après les excuses il faut des vrais actes qui se concrétise sur le terrain.
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63
24 - مدوخ الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:15
كلام جميل
لكن المقاطعة مستمرة حتى تحقيق الهدف
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106
25 - مقاطع الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:15
إلى فرسان حملة المقاطعة . تذكرو هذه الكلمات الأربع لغاندي : يتجاهلونك . تم يسخرون منك . تم يحاربونك. تم تنتصر ...
اوباقي العاطي يعطي .
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133
26 - abdo الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:15
من بعد هاد الكلام هل هناك تخفيض في ثمن الحليب ووووووولا غير الهضرة
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91
27 - ياسين الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:16
الهضرة الخاوية معندنا منديرو بها.... الافعال لكتحكم... و لن نسامح الحكومة على سبها للشعب... هبطة الاسعار و رفعو من اجور و عاد اجيو هضرو على المسامحة الى ذلك الحين نحن مقاطعون
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100
28 - ضحك على الذقون الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:16
ماذا سيحدث للاقتصاد الوطني إذا أقفلت الشركات التي تمت مقاطعتها أبوابها؟؟؟ لاشيء على الإطلاق،لقد أغلقت قبل ذلك مئات الوحدات الإنتاجية من النسيج وتعليب السمك والفلاحة والصيد التقليدي وووو.... ولم تحرك الحكومة ساكنا، فماذا أصابها اليوم؟؟ ولماذا هذا الهلع والخوف من هذه المقاطعة؟؟؟ أتركوا الشعب يستهلك ما يريد ومتى يريد وكيف يريد... لاأحد يملك السلطة لإجبار الشعب على استهلاك مواد معينة وماركات معينة... نحن في دولة الحق والقانون، في دولة دستور 2011 ، أليس كذلك ؟ أم أنني أحلم في اليقظة ...؟؟؟؟؟
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104
29 - اسفي الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:16
يقول العُثماني، موضحا أن "من مسؤولية الحكومة الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطن، سواء كان مستهلكا أو منتجا، وكذلك الدفاع عن الاستثمار والمستثمرين وتحسين ظروف الانتاج"، داعيا، مع حلول شهر رمضان، إلى "التسامح وطي الصفحة خدمة للمواطن والمنتج ومصلحة الوطن العليا التي نشتغل عليها جميعا.اولا مرا كنتعتبرو مواطنين او شفتو راه في الاتحاد قوة حنى مبقيناش مداويخ يجب محسبت المفسدين الدين أصبحو يتحدون المواطنين.ويعتبرونن عبيد وقطيع في ضيعتهم لقد ولدنا أحرار وسنبقى كدالك
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78
30 - تسيير البلاد بالفاتحة الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:16
حقيقة انها حكومة متناقضة مع نفسها وكلها يلغي بلغاه وزير يصف المغاربة بالمدوخيين وزير آخر يهديهم بالسجن .وزير ضد الجيوش الإلكترونية. على رأسهم وزير اول يطلب المسامحة من عباد الله .شي يكوي وشي يبخ. هنا نستنتج بأنها حكومة ضعيفة ليس لها حول ولا قوة. وباغا تسير البلاد بالفاتحة.
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75
31 - مقاطعووون الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:16
الان البنت عن ضعف شخصيتك حرباً تتلون كل يوم ﻻ نريد مصالحة حتى تجعلوا حلولا واضحة تحسن مستوى عيش المغ
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58
32 - عطيونا المفيد الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:17
شوف.. دابا خليييينا من ديك الهضرة تاع مازال ومالبت وما انفكَ...
واش نقصتو في الحليب آه ولا لا ؟
واش نقصتو فالمازوت آه ولا لا ؟
واش نقصتو فالماء آه ولا لا ؟
الشعب كيعرف فقط أجوبة على هاد الاسئلة هادوك الهضور بيناتكم

و #كلنا_مقاطعون
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88
33 - meme الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:17
اولا يجب ان يستقيل الخلفي الناطق الغير رسمي ثانيا الحليب يصبح ثمنه 3 دراهم للتر و البنزين 7 دراهم و 6 دراهم ليسانس اما سيدكم علي لا يهمنا نحن الفقرائ و ربما نعود ربما لاننا و لفنا حليب اخر و محطات اخرئ و الروبيني
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69
34 - مغربي حتى لموت الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:17
حنا غانسامحو لأننا شعب مسامح ولكن حتى نتوما ديرو لخاطر لشعب المغربي ونزلو في أتمنة ديال حليب سنطرال وسيدي علي وأفريقيا وديك ساعة نبداو صفحة جديدة .
ماشي الشفوي الله يداوي وديمة مقاطعون مقاطعون مقاطعون وتحية لشعب المغربي على نضجه بهده المقاطعة الحضرية.
عاش الملك وعاش الشعب المغربي العظيم .
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57
35 - محمد الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:17
و سي العثماني لقد سجل التاريخ بأن الحكومة التي تترأسها قد اهانت الشعب المغربي الحر الأبي من وزراء ينتمون إلى حكومتك وقد خرجت علينا قبل أيام قلائل وانت تتوعدنا بالملاحقة
القضائية فما الذي تغير هل هو فعلا حلول هذا الشهر الكريم ، أم هناك شيء آخر لم نعد نثق فيكم وفي وعودكم لأنكم برهنتم بأنكم تدافعون عن أصحاب رؤوس الأموال أكثر من الشعب الذي أوصلكم إلى ما وصلتم إليه
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65
36 - السفير الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:17
المهم الأفعال وليس الاقوال ماذا ستفعل هذه الحكومة
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57
37 - أبو صلاح الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:17
كيفاش تسامح ؟ ؟ ؟ مالنا حنا اش دايرين ليكم اسي ؟ ؟ واش شافرين ليكم شي حاجة ولا شافرين ميزانية الدولة ؟ ولا أعطينا شي وعد للشعب واخلفناه ؟ ؟ ؟ ونوض اسي نتوما وأصحاب الشركات طلبوا السماحة من الله اولا ثم الشعب لي سينين و الشعب يعاني من الزيادات وغلاء المنتوجات المحلية اصلا ثم المستوردة.. أما حنا ما مسامحينكم دنيا واخرة نهبتو البلاد العباد ..على أي حال أعطينا وعد نقاطعوا فقطعنا و مستمرووووون بادن الله.
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61
38 - ولد البلاد الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:18
لا نريد الاقوال وانما الافعال الشعب اصبح همه هوالقدرة الشرائية المواطن
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53
39 - الطنز البنفسجي الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:18
فرصة لا تعوض للجميع.
المقاطعة تؤدي دورها وكذلك فرصة لأحزاب الظل التي ستجدها فرصة للتخلص نهائيا من البيجيدي بعدما دفعو به لوحده للزوبيا انكلاقا من الخقائب الاجتماعية التي تولاها.
فرصة للاحرار للانقضاض على كل شيء.
ولكننا شعب قد فهمنا اللعبة جيدة رغم التأخر.
#خلي الصندوق خاوي
كلشي حماض فهاد البلاد
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44
40 - مقاطع الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:18
بمناسبة رمضان قررنا انا وابناء الدرب مقاطعة السمك طوال هذا الشهر وتعويضه بالبيض
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42
41 - ayman zeroual الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:18
مامقبول ﻻاعتدار ﻻوالو نقصوا الاثمنة راه المسكين واكل الشحط
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47
42 - زائرة الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:19
سبحان الله العظيم كديرو السبة برمضان كتغطيو الشمس بالغربال غير خليوكم معتاكفين على الاحتياجات الي ماقدرتوش تلقاو ليها الحل وبقاو سهرانين ومنشغلين على مشاريعكم والله تا باز الله يعطينا صنطيحتكم
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48
43 - مقيم سابق بالامارات الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:19
ثمن اللحم البقري في الامارات الصحراوية حوالي 18 درهم اماراتي أي 45 درهم مغربي للكيلو، تمن الدجاج دجاجة مجمدة ب 7 درهم اماراتي أي 17،5 درهم مغربي.......... هذه الإمارات الصحراء مقابل المغرب الأخضر
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42
44 - يوسف الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:19
فكراتني هاد الهدرة فحسن الفد ملي قال تالاش غادي نرد ليه رزقوا اللى ديت ليه باش نطمع فيه عاوتاني يجي يشوف غير مراتوا ههههه
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29
45 - عبدالحميد الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:19
المواطن ينتظر الملموس على أرض الواقع أما الكلام المعسول لا ينفع إلا أحزاب السياسية منذ زمان والمغاربة ينتظرون الواقع المعيشي
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36
46 - الحقيقة الضائعة الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:19
كلام أجوف ولن تفعل شئ للمواطنين. فاقد الشئ لا يعطيه. لقد جيئ بكم.ولم تستوعبوا أن المواطنين أصبحوا أذكى منكم.
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39
47 - zakriti الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:19
على سلامتك السي العثماني اخيرا قلت كلمة الحق عاد بانو ليك .مابقاوش مجهولين
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25
48 - السلام الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:20
الحليب 5دراهم للتر الماء3دراهم للتر ونصف الكازوال 7دراهم البنزين 8دراهم الزيت ترجع 14درهم لتر لوسيور دانون وتبعاته درهم ونصف اوزيد اوزيد ولا مامفاكينش
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36
49 - مدوخة الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:20
الاعتذار مرفوض وغير مقبول حتى تتحقق المطالب بتخفيض الأسعار وكفى من استحمار الشعب واستدواخه
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42
50 - مغربي ابن الشعب الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:20
عجيب أمر هذا العثماني ...


لم يقدم لا بدائل لا حلول و يريد أن يتم طي الصفحة من طرف المغاربة.


لم يقلها بالكلمة لكن الحكومة تستمر إعتبار المغاربة مداويخ.


لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
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41
51 - حامد الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:20
ورينا شي إجراءات بعدا عاد خلينا نتصالحو.
ما شفنا. غير الكدوب . جميع الخرجات القديمة و الحديثة غير الكدوب
لا حول و لا قوة الا بالله
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38
52 - فقتي من النوم معطل الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:21
أنا بصفتي مغربي لا تمتلني حكومة محكومة البيجيدي نحن مداويخ وخائنين مقاطعوووون والحساب معكم يكون أولا أمام الله وثانيا عند الإنتخابات سنة 2021 إن قدر الله البقاء واللقاء وشكرا للأحرار في العالم
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40
53 - مغربي حتى النخاع الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:21
نعم السيد العثماتي هذا ما كان ينبغي عليكم قوله من بداية الحملة...أما الآن فلن نرضى إلا بإقالة كل مسؤول أهان المغاربة الشرفاء الوطنيين
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29
54 - الفارس الوطني الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:21
مع كامل الأسف السيد العثماني عاد الى لغة الخشب ولم يذكر اي شئ ملموس، وإنما يحاول ان يمد الشعب ببعض المسكنات.
المقاطعون يطالبون بتقليص اثمنة بعض المواد الاساسية، عدا ذالك فان المقاطعة ستستمر باْذن الله.
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28
55 - Abdo الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:21
كفى من الخطابات الرنانة، نريد إجراءات ملموسة تخدم المستهلك ذي الدخل البسيط وتخفف ثقل الزيادات على كاهل الفقراء والفئات الوسطى، نعم للمقاطعة، لا للضحك على الذقون.
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26
56 - anwar الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:21
السي العثماني! مزيان تواضعتي و اخيرا بعد شهر تكلمت بعدما شفنا ردة فعلك من سؤال مراسل القناة الثانية! و مزيان بعد شهر و المواطنون اللي اختاروك و هما كيتعرضو للشتم و التخوين لمدة شهر! كيفاش طَي صفحة الماضي في رمضان؟! تتسول بالدين؟! رمضان بريىء ! و هل حاسبت من شتم الماس اللي اختاروك؟! وهل نسيت ان كل من انتقدك بأسلوب حضاري في تويتر قمت بمقاطعته و بلوكيتيه؟! و زير و لا يتسع صدره للانتقاد ممن اختاره ليحمي مصالحه؟! كنت احترمك جدا و اقدر قيمته و اتابع إصداراتك الأكاديمية و ندمت على كل دقيقة ضيعتها و القراءة لك! لم ارى غباء سياسي اكثر من هذا!!!!!!
عِوَض محاسبة من شتم الشعب و تحاول تخفيض الاسعار ها انت تستوي بين الجلاد و الضحية ! و تستمر #مقاطعون
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24
57 - مواطن غيور الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:21
طي صفحة الماضي رهين بالنتائج لا نريد كلاما فضفاضا تخفيض في الأسعار
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20
58 - khaald الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:22
مقاطعون حتى ينزل ثمن البترول والمياه المعدنية والحليب. الماء 2 دراهم والبترول 7 دراهم والحليب 3 أو 4 دراهم. ولا خليه يريييييييب و نحضوه يرجع لبن بيعوه مول صيكوك
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25
59 - simo الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:22
ان تكون في موقع رئيس الحكومة. فذلك بالضرورة يجعل من مسألة الإعتذار مجرد رد فعل رمزي، لا يكتسب مشروعيته القانونية والمؤسساتية، إلا إذا اقترن بمبادرات تشريعية وأخرى رقابية، تلبي متطلبات المحتجين، وتتماشى ومطالبهم المشروعة، التي من أجلها خرجوا.
من جهة أخرى السيد رئيس الحكومة، هل اعتذارك هو عما وصفت به انت وزمرة خدام الدولة المواطنين من أقبح النعوت والصفات، ام هو يهم تقاعسك عن القيام بواجباتك الدستورية اتجاه زمرة المداويخ.
ختاما لا حاجة لنا بالاعتذار وحده، فهو من قبيل ما هو معنوي الذي لا يرد حقا ضاع. إنما مطلبنا هو تفعيل ما تعاقدنا عليه، وهو مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. تحية للمداويخ ودمتم صامدين للحق ناصرين وعن مطالبكم مدافعين....
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21
60 - وأخيرا تكلم الدكتور الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:22
بسم الله الرحمن الرحيم

وأخيرا تكلم الدكتور وما الحل إذا
تقولون دائما لنقارن مع باريز فرنسا المانيا .لمذا لا نقارن مع الصومال اتيوبين و..
ما دام الفساد فوق القانون لا ننتضر منكم شيئا
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61 - مقاطع الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:22
أتعجب من مقاطعة خلعت أعتى شركة واكفس حكومة بالمغرب
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26
62 - واخيرا خرجت الكلمة الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:22
ا لسي العثماني ما وحلش الاعتدار في القرجوطة ملي بغيتي تgولو .في الحقيقة خدت وقت باش تفكر في الاعتدار .ولكن ماشي من شيامكم باش تعترفوا باغلاطكم.
الان شوف اش تدير مع الاثمنة الاعتدار ما كفيش
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23
63 - kac الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:22
بارك من شفاوي ولغة الخشب سوق عامر بفساد و تخلويض ونتوما عطينا غير كلام الخاوي حنا بغينا العمل و مراقبة و المنافسة الشريفة لا ان تعلفو المعلو و تحرموا ولاد الشعب لا نريد سوى تكافؤ الفرص في التجارة و الدراسة و العمل لي عندو مرحبا ما شي باك صاحبي دوز من هنا او الاخرين شدو صف حتى تجيك نوبا لمعمرها متوصلك
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64 - عبدو الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:23
إننا لا نضن ولكننا تيقننا أنكم ضدنا ولا تخدمون سوى مصلحتكم الخاصة، انتهى الكلام. وموعدنا الانتخابات.
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65 - مغربي الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:23
وماذا بعد الاعتذار يا سعادة الوزير الأول!!...لا تعتذر قم فقط بتلبية المطالب الشعبية والتي تنحصر اساسا في تخفيض اثمان المنتوجات الاستهلاكية وهذا سيكون افضل اعتذار و تصالح بيننا وبينك...غير ذلك لا حوار ولا مصالحة ولا شيء سيجمع بيننا وبينك
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22
66 - رشيد الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:23
الآن تعتدر بينما تسخر من المطالبين بتحسين دخل العمال والموظفين يوم فاتح ماي وترفض الزيادة الهزيلة
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67 - Adil الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:23
مالنا مخاصمين اش هاد اللعب.واخا أسيدي دير ليتر ديال الحليب 5dh واجي نتصالحوا
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25
68 - عمر1978 الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:23
السلام عليكم ياك العتماني فاش غانتسامحو نتوما نهار شديتو الحوكمة ماكين غير زيد ف الماء زيد فالضؤ اتاي زتو ف اثمن والنقصتو ف العبار التيد وكادلك زيد فالثمن وينقص العبار واخ هكاك المغرب غرقتوه بالديون بقى ليكم غير الشمس نخلصو عليها وكلنا عليكم الله
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69 - رشيد الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:23
الآن تعتدر بينما تسخر من المطالبين بتحسين دخل العمال والموظفين يوم فاتح ماي وترفض الزيادة الهزيلة
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20
70 - mohamed3 الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:23
المواطن واع ويتمتع بنضج كبير و لهذا لن ينساق وراء رئيس حكومة اراد التلاعب بالكلمات نصرة للشركات و هدفه توقيف المقاطعة مع بداية رمضان كأن الشعب يعالج في عيادته من الامراض النفسية. بادر بعلاج نفسك اولا ثم خفظ الاسعار و زد في الاجور ثانيا ثم قدم بيادق الشركات اصحاب (مداويخ و قطيع و خونة و السجن للمقاطعين) الى المحاكمة ثالثا ثم على صاحب كلمة (مجهولين) ان يقدم استقالته لانه اكبر المذنبين بصفته رئيسهم الحكومة و رئيسهم جميعا . المقاطعة مستمرة الى ان تتحقق المطالب
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24
71 - abderahmane guerrab الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:23
المحروقات بغيناها ب. : 8دراهم للتر
الحليب : 5 دراهم للتر
الماء. : 2,5 درهم للتر
عاد نتفاهمو على حوايج خرين وديك الساعة الله اسامح
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26
72 - خالد.ف الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:23
يجب القضاء على أخطبوط المحروقات ! ألا تدرون أنه يزود البحر و البر و الجو بالمحروقات بالثمن الذي يريد !؟ قد تعيد النظر في الحليب و الماء إن تم التخفيض أما فيما يخص المحروقات فالخناق يجب أن يكون طويل الأمد.
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25
73 - hamza salama الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:23
لغة الخشب ..أما فيما يخص المقاطعة فإنه بكل وضوح يقول أن هدفه الرئيسي هو حماية المستثمرين ولا يهمه حال المغاربة الذين يحترقون في نار ارتفاع اسعار المواد الغدائية..
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22
74 - واحد من الرعية الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:24
كلام فضفاض يصلح لحملة انتخابية فاشلة و لا يحل المشكل الذي من أجله قامت حملة المقاطعة . اتركنا من شعارات "المحكومة تحمل هم المواطنين" ، لقد ولى زمن المراوغات . هل لديك اقتراحات مقبولة بخصوص سعر الحليب و البنزين و الماء"المعدني" و كمواطن مغربي أرفض اعتذارك و موعدنا الاستحقاق القادم لننهي مهزلة التطفل على السياسة و الاستهتار بحقوق المواطنين .
و الله العظيم عبارة " "الحكومة واعية ومتشبثة بالدفاع عن مصلحة جميع المواطنين بجميع فئاتهم، وأيضا مصلحة الاقتصاد الوطني" تذكرني بكلام عادل إمام في مسرحية الزعيم . المقاطعة ستستمر و قد تشمل منتوجات أخرى ما دمتم منذ تسلطتم على مقاليد السلطة و همكم هو ضرب القدرة الشرائية للمواطن و محاباة الفساد و أهله ، فنحن لم و لن ننس "عفا الله عما سلف" و لا نقبل دعوتك الرمضانية لأن جل المغاربة مسلمون و يقدرون قيم التسامح لكن لا تسامح مع من يستحمرهم و يستهبل عليهم ، الحملة كانت لها أهداف و ما دامت لم تحققها فهي مستمرة و لا داعي لحشر الوطن و الوطنية في الموضوع فنحن نعلم من نهب الوطن ...
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75 - ber nour الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:25
فاتكم القطار. كما قال المرحوم علي عبد الله صالح . يا حكومة العاقلين
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19
76 - Aminux الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:25
نحن لا نقبل إعتذار مسؤول محكومي يحمي ال الباطرونا ونسي إرادةرالمداويخ ....إلى مزبلة التاريخ وتستمررالمقاطعة
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23
77 - Mourad الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:25
لم تتكلمو اطلاقا عن الاختلالات التي رصدها الشعب. من المؤسف ان نرى مواطنين غير سياسيين يفيدوننا نيابة عنكم السيد الوزير بالتلاعبات و الاختلالات التي سلبت نا يناهز 15 مليار من جيوب المغاربة... ثم تاتي و تتكلم ببرودة كأن الأمر هين و تنتظر بكل برودة أن يصمت الكل بوجه شهر رمضان بعد فشل السب ثم التجاهل ثم التهديد... حاولو مرة اخرى فالخطاب الديني الذي أوصلكم للأسف للمناصب قد تجاوزه المغاربة و لا يثقون بكلمات الدغدغة. و للتذكير... لا أنتم و لا غيركم لكي لا يظن أحد أن الشعب صوب نظره نحوكم و نسي الأهم.
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78 - jamal الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:26
ماقلتي والو كن بقيتي ساكت حسن. حنا بغينا تنقصو من الغلا و الاحتكار و تكون منافسة فالاتمنة و تنقصو من الضرائب على المواد الغدائية را حشومة دولة تبني الاقتصاد ديالها على ضرائب مواد غدائية أساسية كالحليب و الزيت و الماء وغيرو....
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20
79 - exRIGO الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:26
يقبل اعتدارك بشروط مراجعة الاسعار بجدية اعفاء الوزيرين الداودي و الخلفي و كل من اساء الى الشعب المغربي و سبهم
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21
80 - مراكشي الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:27
تذكرني ب عفى الله عما سلف لبنكيران بعدما نطح الحائط وعرف انه اما ان يكون مع الفوق او مع الي تحت فأختار الفوق وقال للشعب عفى الله عما سلف
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16
81 - said الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:27
في الحقيقة انا اثق بالدكتور سعد الدين العثماني و اظن انه صاحب رؤية ويحس بالمواطنين وله الحلول الناجعة. لذلك ادعو الى التوقف عن المقاطعة و اعطاء السيد الوزير فرصة لايجاد الحل المناسب(ما تهزوش ليا الهم انا ودادي و احب اللون الاحمر)
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-48
82 - atlas الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:27
نظام المقاصة الذي كان نتاج الاستعمار الفرنسي لم يأتي من فراغ بل كان لصد الشعب المغربي عن الإنتفاض في و جههم و في وجه عملائهم
يبدو أن الإستعمار كان أرحم بالمغربي من أبناء جلدتنا
جدير بالذكر أن في عهد بنكيران نفسه كان الرفع من ثمن الحليب و مشتقاته بدون أي استنكار حكومي أو نقابي بل كان رد الرئيس بنكيران حينها هو "لي بغا دانون .. يتعلم يصايب الرايب "
إوا خليه يريب ..
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18
83 - ياسين الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:27
المغاربة طيبون، الله اسامح ولكن مقاطعون.
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20
84 - عادل الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:28
آ سي العثماني انقص من الضرائب شوية و مول المحطة ينقص شوية و مول البئر سيدي علي و سيدي حرازم و سيدي...و كل سيدي ينقص شوية و مول الحليب ينقص شوية ..و فكوا هاذ الحريرة راه حريرة رمضان باركا ..راه اللي عندو قوت يومه ماشي بحال اللي عندو قوت ألف عام ..راه غادي يعيش غير اللي كتبلو الله..
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15
85 - الجغنديليفي الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:29
لا علاقة بشهر رمضان بمقاطعة اي منتج ونحن بصفتنا مواطنين لا نطلب الصدقة من احد لذلك يحق لنا اختيار المنتوج المناسب من ناحية الجودة والثمن لذلك على جميع الشركات التنافس من اجل كسب ثقة المستهلك
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22
86 - محمود الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:29
"لا يلدغ الموءمن مرتين من جحر واحد"انا مقاطع و مع المقاطعين الا ان ارى التخفيض بعيني عند البقال و السلام
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87 - فؤاد الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:29
كلام الاغبياء هذا ما كانوا ينتظرونه ولكن هيهات هيهات ان تتحقق ما انتم ضانوه لن يكون الا ما يريد الشعب هذه المرة بل من هنا فصاعدا بدون المماطلات ولا المراوغات يجب عليكم الانصياع اليه بدون المراوغات ولاالمماطلات ستعرف الامة اتحادا لن ولم يسبق ان شاهدتموه من قبل والطموح يزداد الى ان يصل اوجهه
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16
88 - عصام الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:29
ماشي مشكيل حنا دابا مقاطعين حتا ديرو الحل
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16
89 - زمان تطاون الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:30
الإعتذار الحقيقي هو الأخذ بعين الإعتبار لوضعية الطبقة الشعبية المكلومة بسبب غلاء المعيشة ورمضان على الأبواب وكل هذا سببه إرتفاع ثمن البنزين بعد ما تم رفع الدعم عنه فالتهبت الأسعار التي التهمت جيوب المغلوب عليهم . إنا لله وإنا إليه راجعون.الإعتذار هو إيجاد الحل الذي يرضي عموم الطبقة الشعبية المكلومة المتضررة بسبب هزالة الأجور.
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16
90 - سعد زغلول الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:30
في مثل حالتك سيدي رئيس الحكومة لو كنت في بلد ديموقراطي في أوروبا مثلا كنت ستعتذر للشعب عبر وسائل الاتصال السمعية والبصرية كما فعلت في تهديده وبعدها تقدم استقالتك أنت ومن أهانوا الشعب المغربي من وزرائك ولكنكم لن تفعلوا لأنكم لستم شجعانا وديموقراطيون بل إنكم أصحاب مصالح وتحبون المناصب والكراسي حبا جما فهل ستكون لكم الجرأة والشجاعة لتفعلوها ؟
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13
91 - رضوان الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:30
السلام عليكم،

هذا الرد زاد من غلياني و شدد في إنفعالي.

هل لا زلنا قطيع في مخيلة الدولة؟ ما هذا الاستحمار؟

السيد لا يقترح أي حلول و يريد طي الصفحة و كأن أي شيء لم يكن !!!

و من هذا المنبر اطرح السؤال إلى الحكومة:

أين هو تقرير بوانو حول أسعار المحروقات الأصلي و اشدد على كلمة الأصلي، الذي يتضمن المعطيات حول انفجار ربح الشركات بعد تحرير الأسعار من طرف حكومة بنكيران و الملاحظات بالأرقام حول ارتفاع اﻷسعار في المغرب وقت انخفاضها في السوق الدولي وصفقة الملايير لتأمين المحروقات التي وقع عليها أخنوش باسم الدولة والتي كانت شركته من بعد هي المستفيدة الأكبر منها ؟؟؟
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13
92 - مقاطع الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:30
شكرا لكم السيد الوزير و للحكومة الموقرة.

ان الاهتمام بالقدرة الشراءية للمواطن يجب ان يجسد بافعال ملموسة و واقعية يلمسها للكواطن في السوق و ليس بلغة الخشب.

اما الاسعار فلا زالت تكوي و لازالت في ارتفاع.
لكم على سبيل المتال الفواكه (الموز المغربي متلا كان ب 8 دراهم دابا 20 ) العدس و الحمص و اللوبيا. البصل و الطماطم. اما التمر فحدت و لا حرج.
اين خطابكم الحاضر من تهديدات الناطق الرسمي قبل ايام.
متي سنشتري الديزيل ب 7 و نصف درهم كما كان.
متى سيرجع زيت الماءدة الى رشده و السكر و الشاي. و الماء و الكهرباء
الا متى ستجمدون الاجور و تساهمون في الهشاشة بالعمل بالعقدة.

ما الحل الواقعي الدي تقترحونه لمواكبة إلغاء الدعم (المقاصة) و تحرير الاسواق و العملة.

هده هي الاجابات التي نريد ان نسمعها لتطمئن قلوبنا و نأمن شر المستقبل.

اما عدا دلك ... لا يسمن و لا يغني من جوع.
مبروك عواشركم سيدي الوزير
مبروك لعوشر خوتي المغاربة.
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9
93 - Hamido الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:30
يقول المثل العربي"سبق السيف العدل" يا دكتور أعضاء في حكومتك شتمونا بأقبح الصفات وآخرون استصغرونا وهمشونا.وانت واخوانك لم تعيروا الأمر اي اهتمام.وبعد شهر من المقاطعة ولما بدأت بوادر سقوط الحكومة ها أنت تتباكى.لوكان الأمر ماءا وحليبا لنسينا الموضوع؛لكن المقاطعة عرت واقعا خطيرا في المغرب،لقد بينت أن هناك لوبيات وسياسيين يلعبون بمصير أمة باكملها.لقد بينت حقيقة الصحافة والسياسة والأعيان والتبعية للاجنبي.والأخطر من دالك أن نسمع شركة تكسب 20 سنتا فقط والأخرى نفس الشيء.لقد فضحكم الله.المغاربة لن يتوقفوا عن المقاطعة بل ستنضاف شركات أخرى.ابشرك يا دكتور بسقوط المحكومة وفي الانتخابات ستكون المقاطعة الحقيقية .وسيكون فراغا سياسيا خطيرا.
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11
94 - كفى كلاما. الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:30
الحكومة النابعة من الأرادة الشعبية لايعقل لها ان تمضي فترتها في الكلام.. كل حكومة تاتي وتدهب تاركة وراءها اثرا سيئا في نفوس المواطنين الأحساس بالمسؤولية أن تحسوا بمن لاينام من قلة الشئ ..وأن تحسوا بمن يعمل يوميا بدون انقطاع فقط حتى لاينقطع الخبز والشاي عن أطفاله. وان تحسوا بمتقاعد انهكته سنين الخدمة والعمر فلا يجد حتى حق الدواء لجسمه المنهك فيتجرع الام المرض والمهانة حتى الموت.وان تحسوا بموظف يكد ليل نهار حتى لايتشرد .وبأناس لايكسبون درهما واحدا .فقط يعيشون على صدقات الجيران والمحسنين ورغم دالك لايحاسبون أحدا ولايسمع لهم صوت .والأحساس بالمسؤولية أن تتنازلوا عن البعض من رواتبكم الضخمة وتعويضاتكم السمينة وعدة مزايا مميزة .فكفى كلاما فأجيال اليوم لن تقبل ما قبل به ابائهم وماهي الا مسألة وقت أن لم تعالج الأمور.
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7
95 - ananit الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:31
سيأتي يوم تكون فيه قبة البرلمان افتراضية والنواب فيها كل ابناء الشعب يمارسون الرقابة عن بعد
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11
96 - كابتن ماجد مقاطع الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:31
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتك القطار . هل تعلم الحكومة أن ثمن الحمص وصل إلى 35.00 دهم . مقاطييعون المنتوجات الثﻻثة إلى النهاية.
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11
97 - الشرقاوي الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:32
انسى ياعثماني لا انت ولا حكومتك سنسمع لك نحن مقاطعون كفانا من الكذب والضحك على الشعب المغلوب على امره حثى لو طبلتم تطبيلا ااى ان تنقصوا الأسعار الى بعد العيد الأضحى نحن مقاطعون كونوا مرة حكومة عملية تخدم الشعب انتم حمومة فاشلة فاشلة يافشلة
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11
98 - lahcen الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:32
صافي نعلو الشيطان أدراري راه هو لي مزيغكم في هاذ المقاطعة وراه إنشاء الله رمضان فرصة ليكم باش توبوا واحنا راه دوينا مع الشركات قلنا ليهم ما تبقاوش تقلقوا الناس وتسامحوا بيناتكم والله ينعل الشيطان لحرامي راه هو لي مغلي المعيشة على الناس وسباب الفقر والبطالة... الله يجعلني نكون كنحلم
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8
99 - hero الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:32
بصراحة أنا أحس بالفخر وإعتزاز بأنني مغربي. المغاربة أبانوا أنهم عند كلمة واحدة وإصرار واحد حتى تحقيق العدالة
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11
100 - الشرف اولا و اخيرا الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:32
دغدغة المشاعر لا تنفع . الاحتكار يعرفه الجميع ونعاني منه. نحن لا نخاصم الحكومة و لا المستثمرين و نحن احرار غي الشراء .
نحن نقاطع الغلاء و الاحتكار .
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9
101 - ف القاسم الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:33
ترى ما سر هذه المقاطعة المفاجئة؟ يتساءل أحدهم. ألم تكن الأسعار هي هي مند زمن بعيد؟ ولماذا المقاطعة في هدا التوقيت يقول آخر
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-11
102 - حسين الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:33
لا تعتذروا فلن نومن لكم
لماذا لا تعتذرون للمعتقلين في جرادة وتطلقوا سراحهم بمناسبة رمضان
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10
103 - j_unes الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:33
فخباركم سيادة الرئيس ان مضيعة الوقت بهكذا تصريحات لن تزيد الشعب الا اصرارا على المقاطعة وتطور الامر الى مالا يحمد عقباه
ان المعركة ضد التماسيح والعفاريت وليست ضد العدالة والتنمية كما يعتقد البعض
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5
104 - سعيد صادق الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:33
لم ارى من قبل اعجاب العالم بالمغاربة الا عندما انتهجوا اسلوب المقاطعة المعبر عنه من لدن فئة كبيرة من الشعب المغربي، باسلوب حضاري يقارع الغلاء بالكلمة و النكتة و السخرية حتى ظهر الضحك من شر البلية وهنا اتحفظ واتمنى ان تستمر المقاطعة دون سب ولاشتم لرموز المواد المقاطعة.
اتمنى ان يكون الرد لبقا مقنعا في طياته الاحتجاج وفي شكله لا يفسد مزاجاي كان. واذا انحنى منحى الشتم فانه سيفقد المصداقية و التعاطف.
بهذه الطريقة الحضارية ستربك صناع القرار و رؤوس الاحتكار.
وعاش هذا الوطن معززا مكرما.
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8
105 - ماشفنا والو الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:34
المياه قد تعود لمجاريها لاكن !!!
لن تصبح صالحة للشرب، الإعتدار لن يجدي نفعاً مع هدا الشعب المقهوووور
تخفيض الأسعار وعاد تشوف تشوف
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11
106 - مستاش الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:34
الدئب كادوز عليه مرة واحدة. تخفيض في جميع المواد الغدائية. لايعقل الماء في عندنا 6دراهم .وفي إسبانيا وفرنسا. 2 دراهم .المداويخ توكضو
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8
107 - rachid الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:34
ليس هناك جديد اسي الرءيس.داءما لغة الخشب التي لا تجدي نفعا .نريد الملموس الواقع .مادا قدمتم للمستهلك .عن مادا نتسامح ؟ايوا اللعب هدا؟؟؟تخفيض الاسعار او تخفيض الضريبة على القيمة المضافة ديك الساعة احنا مسامحين دني و اخرة
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108 - مواطن الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:34
السلام عليكم
بصراحة هاد المقاطعة بينات بزاف ديال الهوايج
كما انها اثرت بشكل كبير على سمعة بعض الاحزاب
السياسية
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7
109 - استغرب!!!!! الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:36
ياسيد العثماني،ان حزبك ومنذ حكومة بن كيران،تعملون جاهدين على افقار الفقراء واتباع أنفسكم والأغنياء.
رضي الله عنك ياعمر .
انشرها ياجريدة.
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110 - زهير الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:36
على الحكومة تشجيع المنافسة بالسماح لكل الشركات التي ترغب في ذلك الإستثمار في المواد الغذائية .. الإحتكار لهذا القطاع من طرف بعض الأشخاص و بعض الشركات هو سبب الغلاء الذي يعرفه المغرب.
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111 - moou66 الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:36
comme la compagne électorale nous voulons la concrétisation et non pas les promesses on peux vivre avec 20dh ca ne nous permet pas d'acheter l'eau minérale et le lait
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112 - محمد الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:37
أهم شيء حققته هده المقاطعة:
- تلاحم الشعب وتماسكه في قراره
- عدم نضج بعض النخب السياسية ودوي القرار حيث يفتقدون لدبلوماسية الحوار
- نفاق ممثلي الأمة حيث إنهم إصطفوا مع دوي المال والجاه وأبانوا عن حقيقتهم
- مؤشر المقاطعات يلوح في الأفق
فهل من منقد لبلدي ،إنني جد متشائم على مستقبله ،لطفا بنا ياربي
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113 - فاتح الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:37
والله في الجزائر ثمن ال الماء لتر ونص 2درهم لحليب 2 درهم الزيت لترا ونصف 5 درهم ورمضان كريم
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114 - مدوخ مجهول في الغربة الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:37
مرة أخرى إستغلال الخطاب الديني بإستعمال كلمة التسامح تثميناً لسياسة عفى الله عما سلف. الشعب سئم سماع لغة الخشب هاته نحتاج حلولاً عملية نُريد تخفيض الأسعار ولاشيء آخر غير ذلك.
انتهى الكلام.
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115 - Zineb الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:38
الاعتذار هو معاقبة الوزير بوسعيد الذي شتم و سب المغاربة في مجلس الأمة. استقالة بوسعيد من اجل الكرامة.
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116 - صي كلير الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:38
المسامح كريم .
لكنكم نسيتم او تناسيتم أن طلب الشعب هو تلبية مطالبه أو وضع السوارت و الخروج من الباب الصغير او الخلفي . صي كليغ موسيو
رمضان مبارك سعيد . #مقاطعون
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117 - وجدي الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:39
الحمد لله اصبح الشعب المغربي اكثر وعيا وانسجاما من وزراء حكومته وهذه المقاطعة ستكون رسالة ودرسا لكل من تطاول على الشعب اما اعتذار رئيس الحكومة رغم تاخره فهو مقبول من طرف الشعب شريطة ان تلبى المطالب وليس فقط الحليب والبنزين والماء لكن ايضا تلبية المطالب الاجتماعية وذلك بتسريع الحوار الاجتماعي الزيادة في الاجور المقبولة لكل الفئات تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل لكل الفئات المتضررة الزيادة المقبولة في التعويضات العائلية والمطالب الاخرى لكل الفئات المتضررة ومن هذا المنبر احذر الحكومة سعيها في تفتيت وتقسيم الفئات لاجل مصالح انتخابية والدليل ان المقاطعة كانت من اغلبية الشعب بكل فئاته
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118 - الزمر الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:40
السلام ،هذا هو المشكل في المغرب إما عفوا الله عما سلف ، وأما الاعتذار وطي الصفحة، والعيش في غابة فوضى المقاطعة و غابت الرشاوى و غابت الدمقراطية المزعومة والقوانين المزعومة والمواطنة المزعومة وبلا نهاية، رحم الله الحسن الثاني.
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119 - قريشل ابو زياد الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:40
من خلال مداخلة السيد رئيس الحكومة فهمنا أننا لم نفهم شيئا . ههه
ياسيدي المطلوب هو خفض الاسعار إذا كنتم فعلا مهتمين بحل مشكلة المقاطعة .كلامك جميل لكنه فضفاض ولا يحمل بالنسبة لنا .مستمرون في المقاطعة لأن الحليب غالي على الفقير وسيدي علي اغلى من العصير .عواشركم مبروكة وحليبهم خليه يتصطوكة
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120 - احمد الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:41
اعتذارك ايها السيد الكريم بلغة الله يسامح يذل على انك مع كامل احتراماتي للمنصب انك ﻻ تعي بخطورة ااموقف. ان القاطعة ليست على الحليب الرمضاني ولكن على عدم مسؤولية الحكومتين المثاليتين.
ادخلتم الشعب المغربي في دوامة العبت والفرجة بينما اﻻخرون يجنون ارباحا جهنمية.
الناس ﻻ تريد الصدقة بل تريد سلعة تمنها يساوي قدرهامع هامش من الربح في حدود المعقول.
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121 - مريريكشي الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:42
رئيس الحكومة ومدير مجموعة سنترال يعتذران للمغاربة ، طيب وفين إعتذار من لقبنا بالقطيع والمداويخ والجعانين ؟ هل معالي الوزير يعتقد أن هذه الإهانة ستمر مرور الكرام دون محاسبة من مس كرامة أمة بكاملها ودون الاستجابة لمطالب الشعب ؟
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122 - ahab الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:42
نريد طي صفحة هذا الحزب المشؤوم بحلول شهر رمضان.
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123 - ilyess الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:42
الا عتدار= نقص الاسعار غيرو ما كاينش المداويخ غيبقاو مقاطعين
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124 - Jawad الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:43
تنويم المغناطيسي واش كين شي حل وإلا غير الهضره
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125 - جحا الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:44
تخفظ أتمان الأدوية. هل تعلم ان جل اامواطنين يشترون الدواء بالكردي من الصيدليات
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126 - youssef الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:45
إعتذار خليه عندك كفانا من الستيحمار نوريد تخفيض أسعار السلع الغذائية و المحروقات إدا كنتم حقن في سبيل المواطنين
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127 - شمس الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:45
مستحيل، هذا مجرد كلام مقاطعين حتى بعض رمضان لأننا فعلا تجاوزنا نقطة اللاعودة .
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128 - elhass الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:46
الايام بينكم وبين المواطن بالرغم من ان خرجاتكم وتصريحكم الحكومي لم يكن موفقا وعلى الحكومة الحظر من ضغط اللوبي الاقتصادي مهما كانت هذه الحكومة في المستقبل.
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129 - عبد الحميد الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:46
نحن بدورنا كجالية مغربية سنوحد الصفوف ومتضامنون مع أبناء وطننا الحبيب في هذه المقاطعة فإذا إتخدنا قرارات بقطع السفر بالخطوط المغربيه عن هذه الحكومة سترون كيف سينهار الإقتصاد تدريجيا فنحن المواطنون المغاربة ونحن الشعب ونحن الوطن ولا نرضخ للغة التهديد والوعيد لأن المقاطعة أمر شخصي وحرية شخصية فإذا أصبحت قرار شعبي فلا بد من الإنصات للشعب وتوجهاته وقراراته .إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر ...
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130 - Marruecos الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:46
الشعب المغربي لن يتوقف عن المقاطعه هذه المنتجات في شهر رمضان
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131 - عبدو الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:47
تمخض الجمل فولد فأرا .قرأت بداية الموضوع تهيأ لي ان المطالب تحققت من وراء المقاطعة ،لكن سي العثماني يسحاب ليه في العيادة ديالو بقى عاطيها غير للشفاوي. الله يهديك شوف مع أثمنة المواد عاد أسيدي اعتدارك مقبول
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132 - Abdoumou الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:48
المسامح كريم
لابأس كلنا مغاربة شعبا و حكومة نطلب من الله العلي القدير أن يجمع شملنا ويؤلف بين قلوبنا .
إذن علينا أن نحب وطننا و أن نحس ببعضنا.كل ما في الأمر أننا نطلب من حكومتنا الموقرة العيش الكريم لكل الطبقات.نحن شعب و أنتم حكومة دوركم أن توفرون للمغاربة العيش الكريم في جميع المجالات لا في التغذية فقط.في التدريس و التطبيب والسكن و العيش الكريم كل هذا تحت ظل صاحب الجلالة نصره الله.عاش الملك والصحراء مغربية يد في يد إلى الأمام.رمضان كريم على الجميع
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133 - leconfidentiel الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:48
ا لاعتذار هو ينقصو من الاسعار.خلينا من الهضرة الخاوية
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134 - takeoff الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:48
مقاطعون حتى يتم ارجاع الدعم للمواد الاساسية فحل اوروبا. مع اعادت التفكير ف SMIG محترم. ربي عاطينة الشتا و الخير او نتوما كارفين الوقت و يقولون لك "الله يصاوب"::::
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135 - بودواهي الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:50
المطلوب و بإلحاح هو الزيادة في الأجور و بشكل يتماشى مع الغلاء الفاحش ...و العمل و بجد على نقص الأسعار بشكل واضح للكثير من المواد الأساسية و التي تعد بالعشرات و التي اكتوت منها جيوب المواطنين ...و العمل أيضا على سن سياسة شعبية تقطع مع اقتصاد الريع و عدم تطبيق توصيات مؤسسات المال الدولية التي أتت على الأخضر و اليابس في بلادنا ...ناهيك عن الاعتدار الدي يجب أن تقدمه الحكومة و الدولة المغربية للشعب المغربي على سوء تصرفها ...وإلا فرحيلكم هو المطلوب ....
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136 - atis الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:51
اوا ، او هاداك لي وصف الرعايا بالمداويخ او صحابو ؟ خاص الوزراء يتحاسبو على إهانة المغاربة .
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137 - mohamed الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:51
il faut d'abords augmenté les salaires
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138 - واحد من الرعية الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:51
إلى المدعو فاتح ، اهتم بشؤون بلدك و لا تحشر أنفك فيما لا يخصك نحن على دراية تامة بأوضاعكم المعيشية المزرية فلا داعي للمزايدات ، المقاطعة و رد الحكومة و رد فعل المغاربة شأن داخلي . بالدارجة "سيرو فكوا حريرتكم عاد شوفوا حريرة الجيران" انتهى الكلام .
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139 - عزالدين الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:52
السي العتماني اعتدرتي ولا معتدرتيش هدشي مكيهمناش المقاطعة غادا حتى تحقق الهدف اديالها المنشود هو التخفيض من تمن الحليب والتخفيض من تمن الماء والتخفيض من تمن الغازوال وليسانس . وعاد نتفاهمو على الزيت وعلى حوايج اخرين اما هد لغة الخشب معدنا مانديرو بيها
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140 - mohmed الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:53
كلام في كلام على المقاطعة ان تستمر حتى يتم تحقيق الامور التالي:
- تخفيض ثمن المحروقات الى ادنى مستوى وذلك بتحديد هامش الربح للمستورد والموزع وتخفيض الضرائب التي تفرضها الدولة على المحروقات بدون وجه حق.
- تخفيض ثمن الحليب وانصاف مربي المواشي وخصوصا الضعاف منهم.
- تجريد عائلة بنطالح من امتياز استغلال الفرشة المائية لاولماس وكال مالمنابع المستغلة من طرف محظوظين آخرين وفتح الناقصات لستغلالها في وجه مستثمرين آخرين على ان لا يتجاوز ثمن قارورة اللتر ونصف ثلاث دراهم.
المقاطعة ستكتوون بنارها ايها الاحزاب اللاهثين وراء المصالح والمناصب فالمغاربة كما قال في حقهم المرحوم الحسن الثاني شعب كالاسد يقاد بحكمة .
واعيقوا والتقوا الله فهاد البلاد وكفاكم استهبالا لهذا الشعب.
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141 - تاتاتأ و طقطق الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:53
الاعتدار إلى الشعب المغربي من شيم الرجال والنساء هدا لا شك فيه و الاعتراف كدالك الأمور
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة واش الاعتدار جاء عن طاعتكم مليون في المئة لا و لا و مليون لللللللا
ادن كلمة الشعب المغربي الأصيل هى الأقوى بدون شك
ولدا الشعب المغربي الأصيل لا حاجة له باعتداركم إن لم يكون الاعتدار ملموس بخفض أسعار المنتوجات
و لا حل لكم جميعا محكومة و نوام إلا بمى يطالب الشعببببببببببببب
كفى مغالطات كفى استحمارنا مقاطعون إلى الأبد
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142 - mbarak الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:54
الأخ العثماني ،
من الملاحظ في خطابكم نبرة المستنجد ، لذلك أراك تطلب المسامحة من المواطن المتضرر قبل ان تحقق له أي مطلب وكأنك تقول "خليونا ندوزو رمضان ويكون خير "
كان عليك أن توجه اول كلمة اعتذار للخطيب الشيخ السي مصطفي بسلا الذي أصبح عاطلا بدون سبب وتعيده الى منصبه بأمر مستعجل فنحن كما قلت في شهر رمضان ...
ثانيا ، كان عليك أن تجد حلا مع محتكري الأسواق : المحروقات والمواد الاستهلاكية ...
ثالثا ، الجلوس على طاولة الحوار الجاد والمسؤول مع الأجراء في القطاعين العام والخاص
بعدئذ تزف أخبارا مفرحة للمواطن ويسود السلام ، أما بهكذا طريقة فإني أراك تستغفل "المدوخين" ولسوء حظك مدوخين ولكن حاضيين جيوبهم ...
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143 - munir الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:54
الاعتذار بدون تحقيق المطالب بانزال الاسعار هو هراء و غير مقبول. مقاطعون الى يوم القيامة الا اذا انزلتم الاثمنة الى المطلوب. اعتذار مرفوض مني انا بصفتي مستهلك و فقير و مدوخ
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144 - مبسط الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:55
الاستقالة هي الحل وتخفيض جميع المنتجات
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145 - khalid الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:55
نحن الشعب المغربي يريد اشياء ملموسا يريد تخفيض الاسعار في عدة مواد ولييس فقط مجرد كلام هكدا نقبل اعتداركم والا فلا بدييل عن المقاطعة.
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146 - مقهور الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:56
انه اسلوب التحايل واستغلال شهر الغفران لاغراض سياسية واضحة لان السيد العثماني لا يمكنه ان يدخل في صراع مع حلفائه في الحكومة وهم وازنون. لذا فهو يلعب على الحبلين اي الشعب والحلفاء .فبعدما كان موقفه مناهضا للمقاطعة ها هو يغير البوصلة باساليب اكل عليها الدهر وشرب . كلمة اعتذار لا تتطلب مجهودا ...الشعب له موقف محدد ويطالب بحلول ملموسة ومحددة وليس بكلام معسول...
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147 - مواطن مغربي الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:56
هده سياسة قديمة لا تجدي نفعا.وتشبه وعودكم ايام الانتخابات.اما سياسة العصر مبنية على المسؤولية والمحاسبة.انظر كيف تتعامل حكومات الدول الديمقراطية مع شعوبها.
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148 - النورسي الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:56
فكرني العثماني بمقولة المخلوع عفى الله عما سلف
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149 - مصطفى الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:56
تبارك الله على السي الرءيس كما يقاا تمخض الجبل فولد فارا .قد سامحناكم كثيرا حتى التسامح منا وانتم ام تزدادوا الا عنادا وعتوا .ولكن تاكد ان المداويخ والخونة والقطيع لم يعد لهم ما بخسروا .فالزلط هم فيه فاذهب انت وشركاتك واشباه وزراءك الى مزبلة التاربخ.فالمداويخ وثقوا فيكم مرة ومرتين حتى ظهرتم على حقيقتكم فلن اسامحكم وعند ربنا سنختصم
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150 - عبد الكبير الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:56
ما يهمنا الان ليس فقط المقاطعة من عدمها ولكن طريقة تسيير الشوون الداخلية للبلد .في ظرف أسبوع تقريبا أستمعنا إلى كلام متناقض يصب كل في منحى معاكس.من التهديد بالمتابعة إلى الاعتذار للمقاطعين.ما يدل على الارتجال في التسيير أو أنه ربما العثماني ينتظر الأوامر قبل الخروج ببلاغ دون الآخر.و السؤال المطروح هل تعتمد الحكومة نفس الطرح في معالجة الشوون الخارجية للبلد و بعد القضايا المصيرية كقضية الصحراء مثلا...
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151 - مواطن الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:59
مقاطعون.حتى.النخاع.ونطالب.بالمواد.الغداءية.
والبنزين.ثمن.ما.يباع.به.في.الصحراء.الننا.كلنا.
مغاربةويجمعنا.وطن.واحد.وراية.واحدة.ونشيد.وطني.
واحد.وبرلمان.واحد.وملك.واحد.وعملة.واحدة.
فماهو.الفرق.
ولنا.شعار.واحد.الله.الوطن.الملك.
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152 - immigré الثلاثاء 15 ماي 2018 - 19:00
Et nous les immigrés on va aussi boycotter..on garde notre argent ici en Europe pays de tous les droits.. on verra c'est qui les perdants..Ramadan karim mes frères et sœurs..
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153 - rachid الثلاثاء 15 ماي 2018 - 19:00
إذا كنت حقيقة تريد الإعتذار الى الشعب فبادر بإطلاق سراح معتقلي الحسيمة و جرادة الذين لم يسجنوا إلا من أجل العيش الكريم و قوت عوائلهم.
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154 - جلال الثلاثاء 15 ماي 2018 - 19:02
المثل المغربي قديم الهضرة ما تشري الخضرة اسي العثماني قهرتونا بالناب الخاوي الشفوي اللغة الخشب تضحكوا على الشعب الاعتذار سير كولوه مطالب الشعب واضحة لا تحتاج فلسفة فارغة تخفيض الاسعار المواد الاستهلاكية حليب 2 50 قرعة الماء 3 دراهم ليصانص 7 دراهم المازوت 6 دراهم الزيت 10 دراهم اتاي 5 دراهم السردين 6 دراهم اللحم 40 درهم اللوبيا 7 دراهم العدس 8 دراهم حمص 6 دراهم هذه الأسعارالحقيقة لهذه المنتوجات في المغرب توزيع الدخل والمعيشة الأغلبية الشعب المغربي انت بغيتي الشعب يسامح التماسيح والعفاريت علاش التماسيح ما بغاوش يخفضوا الأسعاريتسامحوا مع الشعب في رمضان الشعب ما غاديش يتسامح مع التماسيح غادي يسحقهم في رمان بعد وقبل رمضان المقاطعة تستمر الأبد حتى يتم الاستجابة مطالب الشعب بي إضافةمطالب السياسية الشعب تضاف مطالب الاقتصادية يجب اإقالة بورسعيد الخلفي الدوادي عزيز اخنوش خاصايختار اأماالاستمرار في االسياسة يمشي يقابل الشركات دياله لا يقع التداخل السياسة بالمال يدفع تمنع الشعب لا تخافلا على الاقتصاد الوطني ولا االفلاحين ولا حتى العمال اذا سدت الشركة تجي بلاصتهم الشركات الأخرى الشركات منافسة
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155 - مغربي غيور الثلاثاء 15 ماي 2018 - 19:03
الى صاحب التعليق ( 113 فاتح ) غير ديوها في خبيتكم كدابين نحن نعرف انكم تشترون الحليب بالطوابير كفا كذب انكم اصبحتم اظحوكة العالم ....
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