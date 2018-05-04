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كُتّاب وآراء
العثماني "يعتذر" للمقاطعين ويدعو إلى طي الصفحة بحلول رمضان
يبدو أن حملة المقاطعة التي تعرفها بعض المنتجات منذ أسابيع تتجه إلى تحقيق أهدافها، بعدما اختارت الحكومة في وقت سابق تجاهلها؛ إذ أكد سعد الدين العثماني أن حكومته تعكف على تلبية الاحتياجات المعبر عنها خدمة للمواطنين والمنتجين.
وقال العُثماني اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، المخصصة هذا الشهر لسياسة الحكومة لحماية المستهلك، (قال) إن "الحكومة فكرت باستمرار وتابعت ما يصطلح عليه بالمقاطعة، ونعكف على تلبية العديد من الاحتجاجات المعبر عنها"، مضيفا أن "الحكومة تسهر على حماية المستهلك، لأن القدرة الشرائية مهمة بالنسبة إليها".
وخاطب العُثماني المستشارين قائلا: "تابعنا جميع ردود الفعل. ومن موقع المسؤولية، عليّ الإنصات وتفهم ما يصدر من الجميع"، مبرزا أنه "لا يمكن للحكومة النابعة من الإرادة الشعبية التي تحس بالمسؤولية أن تكون ضد المواطنين كما يمكن أن يظن البعض".
"استمعنا بإمعان إلى مختلف الآراء والأفكار التي راجت في هذه المدة"، يقول العُثماني، موضحا أن "من مسؤولية الحكومة الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطن، سواء كان مستهلكا أو منتجا، وكذلك الدفاع عن الاستثمار والمستثمرين وتحسين ظروف الانتاج"، داعيا، مع حلول شهر رمضان، إلى "التسامح وطي الصفحة خدمة للمواطن والمنتج ومصلحة الوطن العليا التي نشتغل عليها جميعا".
وفي هذا الاتجاه، شدد العُثماني على أن "الحكومة واعية ومتشبثة بالدفاع عن مصلحة جميع المواطنين بجميع فئاتهم، وأيضا مصلحة الاقتصاد الوطني"، مشيرا إلى أن حكومته تستحضر دائما مسؤوليتها في حماية المستهلك وتلتزم بالوفاء بها.
وقال رئيس الحكومة: "من مسؤولياتنا ضمان حرية الاستثمار وتحسين الظروف المواتية للإنتاج وتشجيع المقاولات، كما أننا نعكف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن المصالح التي تهم المواطن، في المدينة أو في القرية، وتلك التي تهم الاستثمار بشكل عام".
العثماني أضاف أن "الحكومة تسهر بشكل يومي على حماية المستهلك، وعلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للتصدي لكل الممارسات غير المشروعة التي قد تنعكس سلبا على ضمان تموين الأسواق، أو تتسبب في ارتفاع الأسعار، أو تؤثر على جودة وسلامة المنتجات الغذائية، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية".
وذكّر رئيس الحكومة بما كانت تعرفه الأسواق مع اقتراب شهر رمضان من ندرة في العديد من المواد، وتفشي بعض مظاهر الاحتكار وتبعاته على ارتفاع الأسعار، موردا: "لم نعد نرى هذه الظاهرة منذ سنوات، ولي اليقين أن هذه الممارسات لن تعود إلى الأسواق لأن الحكومة تتحمل مسؤوليتها وتجتهد في القيام بالواجب، كما أن المواطن واع ويتمتع بنضج كبير".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (155)
و رمضان مبارك هيسبريس و قراؤها.
يجب العمل على مراجعة الأثمنة بجدية و بسرعة كبيرة
و إلا فلن تتوقف المقاطعة أبدا.
مقاطعوووووووون ماديروووش رنضان فالطريق ++زاااائد. اهم حاجة داىتها الحكومة إهانة الشعب بالقطيييع و و و و و... . حنا اللي طلعناكم حنا اللي نهبطوكم .
تحية للشعب المغربي الحر و عاش الملك محمد السادس. .
لا و ألف لا للحكرة. على الشعب المقهور ...
#المقاطعة_ثقافة_شعب
فخور بكم اخوتي المغاربة. وانشاء الله يكون هاد النصر الصغير بداية لتغيير أكبر فهاد البلاد.
عن نفسي اني اعاهد الله واعاهد ابناء وطني اني لن اصوت لاين كان ولو كان والدي. انا فقط اصوت لحزب واحد وهو الله الوطن الملك.
عاش ملك البلاد محمد السادس نصره الله واللهم غلبه على القوم الظالمين.
لكن المقاطعة مستمرة حتى تحقيق الهدف
اوباقي العاطي يعطي .
واش نقصتو في الحليب آه ولا لا ؟
واش نقصتو فالمازوت آه ولا لا ؟
واش نقصتو فالماء آه ولا لا ؟
الشعب كيعرف فقط أجوبة على هاد الاسئلة هادوك الهضور بيناتكم
و #كلنا_مقاطعون
ماشي الشفوي الله يداوي وديمة مقاطعون مقاطعون مقاطعون وتحية لشعب المغربي على نضجه بهده المقاطعة الحضرية.
عاش الملك وعاش الشعب المغربي العظيم .
القضائية فما الذي تغير هل هو فعلا حلول هذا الشهر الكريم ، أم هناك شيء آخر لم نعد نثق فيكم وفي وعودكم لأنكم برهنتم بأنكم تدافعون عن أصحاب رؤوس الأموال أكثر من الشعب الذي أوصلكم إلى ما وصلتم إليه
المقاطعة تؤدي دورها وكذلك فرصة لأحزاب الظل التي ستجدها فرصة للتخلص نهائيا من البيجيدي بعدما دفعو به لوحده للزوبيا انكلاقا من الخقائب الاجتماعية التي تولاها.
فرصة للاحرار للانقضاض على كل شيء.
ولكننا شعب قد فهمنا اللعبة جيدة رغم التأخر.
#خلي الصندوق خاوي
كلشي حماض فهاد البلاد
لم يقدم لا بدائل لا حلول و يريد أن يتم طي الصفحة من طرف المغاربة.
لم يقلها بالكلمة لكن الحكومة تستمر إعتبار المغاربة مداويخ.
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
ما شفنا. غير الكدوب . جميع الخرجات القديمة و الحديثة غير الكدوب
لا حول و لا قوة الا بالله
المقاطعون يطالبون بتقليص اثمنة بعض المواد الاساسية، عدا ذالك فان المقاطعة ستستمر باْذن الله.
عِوَض محاسبة من شتم الشعب و تحاول تخفيض الاسعار ها انت تستوي بين الجلاد و الضحية ! و تستمر #مقاطعون
من جهة أخرى السيد رئيس الحكومة، هل اعتذارك هو عما وصفت به انت وزمرة خدام الدولة المواطنين من أقبح النعوت والصفات، ام هو يهم تقاعسك عن القيام بواجباتك الدستورية اتجاه زمرة المداويخ.
ختاما لا حاجة لنا بالاعتذار وحده، فهو من قبيل ما هو معنوي الذي لا يرد حقا ضاع. إنما مطلبنا هو تفعيل ما تعاقدنا عليه، وهو مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. تحية للمداويخ ودمتم صامدين للحق ناصرين وعن مطالبكم مدافعين....
وأخيرا تكلم الدكتور وما الحل إذا
تقولون دائما لنقارن مع باريز فرنسا المانيا .لمذا لا نقارن مع الصومال اتيوبين و..
ما دام الفساد فوق القانون لا ننتضر منكم شيئا
الان شوف اش تدير مع الاثمنة الاعتدار ما كفيش
الحليب : 5 دراهم للتر
الماء. : 2,5 درهم للتر
عاد نتفاهمو على حوايج خرين وديك الساعة الله اسامح
و الله العظيم عبارة " "الحكومة واعية ومتشبثة بالدفاع عن مصلحة جميع المواطنين بجميع فئاتهم، وأيضا مصلحة الاقتصاد الوطني" تذكرني بكلام عادل إمام في مسرحية الزعيم . المقاطعة ستستمر و قد تشمل منتوجات أخرى ما دمتم منذ تسلطتم على مقاليد السلطة و همكم هو ضرب القدرة الشرائية للمواطن و محاباة الفساد و أهله ، فنحن لم و لن ننس "عفا الله عما سلف" و لا نقبل دعوتك الرمضانية لأن جل المغاربة مسلمون و يقدرون قيم التسامح لكن لا تسامح مع من يستحمرهم و يستهبل عليهم ، الحملة كانت لها أهداف و ما دامت لم تحققها فهي مستمرة و لا داعي لحشر الوطن و الوطنية في الموضوع فنحن نعلم من نهب الوطن ...
يبدو أن الإستعمار كان أرحم بالمغربي من أبناء جلدتنا
جدير بالذكر أن في عهد بنكيران نفسه كان الرفع من ثمن الحليب و مشتقاته بدون أي استنكار حكومي أو نقابي بل كان رد الرئيس بنكيران حينها هو "لي بغا دانون .. يتعلم يصايب الرايب "
إوا خليه يريب ..
هذا الرد زاد من غلياني و شدد في إنفعالي.
هل لا زلنا قطيع في مخيلة الدولة؟ ما هذا الاستحمار؟
السيد لا يقترح أي حلول و يريد طي الصفحة و كأن أي شيء لم يكن !!!
و من هذا المنبر اطرح السؤال إلى الحكومة:
أين هو تقرير بوانو حول أسعار المحروقات الأصلي و اشدد على كلمة الأصلي، الذي يتضمن المعطيات حول انفجار ربح الشركات بعد تحرير الأسعار من طرف حكومة بنكيران و الملاحظات بالأرقام حول ارتفاع اﻷسعار في المغرب وقت انخفاضها في السوق الدولي وصفقة الملايير لتأمين المحروقات التي وقع عليها أخنوش باسم الدولة والتي كانت شركته من بعد هي المستفيدة الأكبر منها ؟؟؟
ان الاهتمام بالقدرة الشراءية للمواطن يجب ان يجسد بافعال ملموسة و واقعية يلمسها للكواطن في السوق و ليس بلغة الخشب.
اما الاسعار فلا زالت تكوي و لازالت في ارتفاع.
لكم على سبيل المتال الفواكه (الموز المغربي متلا كان ب 8 دراهم دابا 20 ) العدس و الحمص و اللوبيا. البصل و الطماطم. اما التمر فحدت و لا حرج.
اين خطابكم الحاضر من تهديدات الناطق الرسمي قبل ايام.
متي سنشتري الديزيل ب 7 و نصف درهم كما كان.
متى سيرجع زيت الماءدة الى رشده و السكر و الشاي. و الماء و الكهرباء
الا متى ستجمدون الاجور و تساهمون في الهشاشة بالعمل بالعقدة.
ما الحل الواقعي الدي تقترحونه لمواكبة إلغاء الدعم (المقاصة) و تحرير الاسواق و العملة.
هده هي الاجابات التي نريد ان نسمعها لتطمئن قلوبنا و نأمن شر المستقبل.
اما عدا دلك ... لا يسمن و لا يغني من جوع.
مبروك عواشركم سيدي الوزير
مبروك لعوشر خوتي المغاربة.
نحن نقاطع الغلاء و الاحتكار .
لماذا لا تعتذرون للمعتقلين في جرادة وتطلقوا سراحهم بمناسبة رمضان
ان المعركة ضد التماسيح والعفاريت وليست ضد العدالة والتنمية كما يعتقد البعض
اتمنى ان يكون الرد لبقا مقنعا في طياته الاحتجاج وفي شكله لا يفسد مزاجاي كان. واذا انحنى منحى الشتم فانه سيفقد المصداقية و التعاطف.
بهذه الطريقة الحضارية ستربك صناع القرار و رؤوس الاحتكار.
وعاش هذا الوطن معززا مكرما.
لن تصبح صالحة للشرب، الإعتدار لن يجدي نفعاً مع هدا الشعب المقهوووور
تخفيض الأسعار وعاد تشوف تشوف
بصراحة هاد المقاطعة بينات بزاف ديال الهوايج
كما انها اثرت بشكل كبير على سمعة بعض الاحزاب
السياسية
رضي الله عنك ياعمر .
انشرها ياجريدة.
- تلاحم الشعب وتماسكه في قراره
- عدم نضج بعض النخب السياسية ودوي القرار حيث يفتقدون لدبلوماسية الحوار
- نفاق ممثلي الأمة حيث إنهم إصطفوا مع دوي المال والجاه وأبانوا عن حقيقتهم
- مؤشر المقاطعات يلوح في الأفق
فهل من منقد لبلدي ،إنني جد متشائم على مستقبله ،لطفا بنا ياربي
انتهى الكلام.
لكنكم نسيتم او تناسيتم أن طلب الشعب هو تلبية مطالبه أو وضع السوارت و الخروج من الباب الصغير او الخلفي . صي كليغ موسيو
رمضان مبارك سعيد . #مقاطعون
ياسيدي المطلوب هو خفض الاسعار إذا كنتم فعلا مهتمين بحل مشكلة المقاطعة .كلامك جميل لكنه فضفاض ولا يحمل بالنسبة لنا .مستمرون في المقاطعة لأن الحليب غالي على الفقير وسيدي علي اغلى من العصير .عواشركم مبروكة وحليبهم خليه يتصطوكة
ادخلتم الشعب المغربي في دوامة العبت والفرجة بينما اﻻخرون يجنون ارباحا جهنمية.
الناس ﻻ تريد الصدقة بل تريد سلعة تمنها يساوي قدرهامع هامش من الربح في حدود المعقول.
لابأس كلنا مغاربة شعبا و حكومة نطلب من الله العلي القدير أن يجمع شملنا ويؤلف بين قلوبنا .
إذن علينا أن نحب وطننا و أن نحس ببعضنا.كل ما في الأمر أننا نطلب من حكومتنا الموقرة العيش الكريم لكل الطبقات.نحن شعب و أنتم حكومة دوركم أن توفرون للمغاربة العيش الكريم في جميع المجالات لا في التغذية فقط.في التدريس و التطبيب والسكن و العيش الكريم كل هذا تحت ظل صاحب الجلالة نصره الله.عاش الملك والصحراء مغربية يد في يد إلى الأمام.رمضان كريم على الجميع
- تخفيض ثمن المحروقات الى ادنى مستوى وذلك بتحديد هامش الربح للمستورد والموزع وتخفيض الضرائب التي تفرضها الدولة على المحروقات بدون وجه حق.
- تخفيض ثمن الحليب وانصاف مربي المواشي وخصوصا الضعاف منهم.
- تجريد عائلة بنطالح من امتياز استغلال الفرشة المائية لاولماس وكال مالمنابع المستغلة من طرف محظوظين آخرين وفتح الناقصات لستغلالها في وجه مستثمرين آخرين على ان لا يتجاوز ثمن قارورة اللتر ونصف ثلاث دراهم.
المقاطعة ستكتوون بنارها ايها الاحزاب اللاهثين وراء المصالح والمناصب فالمغاربة كما قال في حقهم المرحوم الحسن الثاني شعب كالاسد يقاد بحكمة .
واعيقوا والتقوا الله فهاد البلاد وكفاكم استهبالا لهذا الشعب.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة واش الاعتدار جاء عن طاعتكم مليون في المئة لا و لا و مليون لللللللا
ادن كلمة الشعب المغربي الأصيل هى الأقوى بدون شك
ولدا الشعب المغربي الأصيل لا حاجة له باعتداركم إن لم يكون الاعتدار ملموس بخفض أسعار المنتوجات
و لا حل لكم جميعا محكومة و نوام إلا بمى يطالب الشعببببببببببببب
كفى مغالطات كفى استحمارنا مقاطعون إلى الأبد
من الملاحظ في خطابكم نبرة المستنجد ، لذلك أراك تطلب المسامحة من المواطن المتضرر قبل ان تحقق له أي مطلب وكأنك تقول "خليونا ندوزو رمضان ويكون خير "
كان عليك أن توجه اول كلمة اعتذار للخطيب الشيخ السي مصطفي بسلا الذي أصبح عاطلا بدون سبب وتعيده الى منصبه بأمر مستعجل فنحن كما قلت في شهر رمضان ...
ثانيا ، كان عليك أن تجد حلا مع محتكري الأسواق : المحروقات والمواد الاستهلاكية ...
ثالثا ، الجلوس على طاولة الحوار الجاد والمسؤول مع الأجراء في القطاعين العام والخاص
بعدئذ تزف أخبارا مفرحة للمواطن ويسود السلام ، أما بهكذا طريقة فإني أراك تستغفل "المدوخين" ولسوء حظك مدوخين ولكن حاضيين جيوبهم ...
والبنزين.ثمن.ما.يباع.به.في.الصحراء.الننا.كلنا.
مغاربةويجمعنا.وطن.واحد.وراية.واحدة.ونشيد.وطني.
واحد.وبرلمان.واحد.وملك.واحد.وعملة.واحدة.
فماهو.الفرق.
ولنا.شعار.واحد.الله.الوطن.الملك.