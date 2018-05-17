24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4105:2212:2916:0819:2720:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟

  1. الشعب يجني ثمار ما أودعه بصناديق الانتخابات (5.00)

  2. الأمازيغية والاستعمار الفرنسي (1) .. التاريخ مصدر إلهام للروح الوطنية (5.00)

  3. الحركة الصهيونية.. مشروع استعماري غربي بغطاء يهودي (5.00)

  4. سكان غزة يرفضون استقبال شحنة أدوية إسرائيلية (5.00)

  5. وزارة الداخلية تُحدد شروطاً جديدة للراغبين في ولوج "سلك القياد" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | أخصائي: "الخزّان" يحدد صوم "السّكريين" .. والتراويح رياضة ليلية

أخصائي: "الخزّان" يحدد صوم "السّكريين" .. والتراويح رياضة ليلية

أخصائي: "الخزّان" يحدد صوم "السّكريين" .. والتراويح رياضة ليلية
هسبريس- فاطمة الزهراء جبور
الخميس 17 ماي 2018 - 14:30

هل يمكن للمصاب بالسكري الصيام؟ ومتى يمكن مسايرة رغبة المريض بالسكري في الصيام إذا أصر عليه؟ ومتى يتوجب "إجباره" على الإفطار حفاظاً على صحته؟ أسئلة من بين أخرى يطرحها أقرباء مرضى السكري كل شهر رمضان، نظراً لما يمكن أن يتسبب فيه تغير العادات الغذائية المرافقة لهذا الشهر من مضاعفات مرض يعتمد بدوره على الحمية والغذاء المتوازن، إضافة إلى الأنسولين أو الأقراص الخافضة للسكر، حسب نوع الداء.

ويتوجس المرضى وعائلاتهم من مدى قدرة المصاب بالسّكري على اجتياز اختبار رمضان دونما عواقب أو أخطار قد تودي أحيانا بحياته، نتيجة انخفاض أو ارتفاع نسبة الگليكوز في الدّم.

"يسمح لمريض السّكري بالصيام في حالة وحيدة بعد استشارة الأخصائي، وهي أن يسجل مخزون السكري، أو ما يصطلح عليه بالخزان، ما يقل عن نسبة 7.5%، والتأكد من عدم تأثير الداء على الكلى والجهاز العصبي وشبكية العيون"، يقول ادريس رشد، أخصائي في السكري والتغذية.

وشدد الأخصائي، في حديث لهسبريس، على ضرورة زيارة الطبيب قبل اتخاذ قرار الصوم، وتخفيض نسبة الأدوية باستشارة الأخصائي، بعد التأكيد من سلامة الكلى والعينين، أمّا في حالة استخدام الأنسولين، "يمنع منعاً كلياً على هذه الفئة الصوم".

ودعا رشد مرضى النوع الثاني من السّكري، المصابين بالقصور الكلوي ومشاكل الجهاز العصبي والشبكية والهبوط في معدل السكري، وفي حالة تناول جرعات متعددة في اليوم، إلى "قطع الصيام".

وحول النظام الغذائي خلال هذا الشهر الكريم، ينصح الأخصائي بتغيير جدول الأكل وكمية الطعام بما يتكيف مع الأدوية التي يتناولها مريض السّكري، وإتباع نظام غذائي ينبني على الخضروات وفاكهة واحدة في الوجبة، والتقليل من تناول المعجنات، بما فيها "مقرونة والرغيف"، داعياً عامّة المواطنين، ومرضى السّكري خاصة، إلى تناول وجبتين فقط في رمضان، هما الفطور والسّحور، مع تناول الأدوية في الساعات الأخيرة قبل الإمساك.

من جهة ثانية، انتقد رشد "موضة" ممارسة الرياضة في الساعات الأخيرة قبل الإفطار، مؤكداً أنّها تتسبب في جلطات دماغية وأزمات قلبية، وقال: "هذا خطأ كلي وإرهاق كبير، الرياضة وجب ممارستها صباحاً وبعد الفطور، حين يكون الجسم قادراً على الحركة"، معتبراً أن "صلاة التراويح يمكن أن تعتبر جزءاً من النشاط الجسدي الذي يقوم به مريض السكري".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مغربي الخميس 17 ماي 2018 - 14:51
لم يثبث على الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي التراويح جماعة في المسجد...بل انه نهى عن ذلك مخافة ان تفرض على الامة..وهاهي للأسف فرضت على الناس حيث يتسابقون الى المساجد حتى قبل انهاء الفطور من اجل الفوز بمكان في المسجد يمكنهم من الصلاة..حتى اصبح هناك من يتناول فطوره داخل المسجد...لاحول ولا قوة الا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.