وزارة التربية تحدد معالم الموسم الدراسي القادم

هسبريس ـ مُتابعة

أفاد بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بأنها أصدرت المقرر الوزاري الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2018-2019، "الذي يهدف إلى تحديد مختلف المحطات والعمليات والأنشطة المبرمجة برسم السنة الدراسية المقبلة بالأسلاك التعليمية الثلاثة".

ووفق البلاغ ذاته فقد اختارت الوزارة "مدرسة المواطنة" شعارا للدخول المدرسي لموسم 2018-2019، الذي سينطلق يوم الاثنين 03 شتنبر 2018، "إذ اتخذت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية جميع الإجراءات التحضيرية اللازمة قبل 30 يوليوز 2018، وذلك ضمانا لتوفير الشروط الملائمة لإنجاحه وانطلاقه في موعده المحدد، وسعيا كذلك إلى تمكين التلميذات والتلاميذ من الاستفادة من كافة الحصص الدراسية المقررة خلال الموسم الدراسي".

كما حددت الوزارة، يضيف المصدر ذاته، "يوم الاثنين 3 شتنبر 2018 كموعد لالتحاق أطر وموظفي الإدارة التربوية وهيئات التفتيش والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية وهيئة التوجيه والتخطيط التربوي، وهيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي والأطر الإدارية المشتركة بجميع درجاتهم بمقرات عملهم؛ فيما سيلتحق أطر هيئة التدريس بمقرات عملهم يوم الثلاثاء 4 شتنبر 2018 لتوقيع محاضر الالتحاق بالعمل والمشاركة في إتمام مختلف العمليات التقنية المرتبطة بالدخول المدرسي بإشراف من المديرين التربويين".

وأفاد البلاغ عينه بأن الدراسة ستنطلق بشكل فعلي يوم الأربعاء 05 شتنبر2018 بالنسبة للسلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، وبالسنة الثانية لأقسام التحضير لشهادة التقني العالي؛ فيما تنطلق يوم الاثنين 08 أكتوبر 2018 بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية.