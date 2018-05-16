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وزارة التربية تحدد معالم الموسم الدراسي القادم

وزارة التربية تحدد معالم الموسم الدراسي القادم
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 16 ماي 2018 - 09:34

أفاد بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بأنها أصدرت المقرر الوزاري الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2018-2019، "الذي يهدف إلى تحديد مختلف المحطات والعمليات والأنشطة المبرمجة برسم السنة الدراسية المقبلة بالأسلاك التعليمية الثلاثة".

ووفق البلاغ ذاته فقد اختارت الوزارة "مدرسة المواطنة" شعارا للدخول المدرسي لموسم 2018-2019، الذي سينطلق يوم الاثنين 03 شتنبر 2018، "إذ اتخذت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية جميع الإجراءات التحضيرية اللازمة قبل 30 يوليوز 2018، وذلك ضمانا لتوفير الشروط الملائمة لإنجاحه وانطلاقه في موعده المحدد، وسعيا كذلك إلى تمكين التلميذات والتلاميذ من الاستفادة من كافة الحصص الدراسية المقررة خلال الموسم الدراسي".

كما حددت الوزارة، يضيف المصدر ذاته، "يوم الاثنين 3 شتنبر 2018 كموعد لالتحاق أطر وموظفي الإدارة التربوية وهيئات التفتيش والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية وهيئة التوجيه والتخطيط التربوي، وهيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي والأطر الإدارية المشتركة بجميع درجاتهم بمقرات عملهم؛ فيما سيلتحق أطر هيئة التدريس بمقرات عملهم يوم الثلاثاء 4 شتنبر 2018 لتوقيع محاضر الالتحاق بالعمل والمشاركة في إتمام مختلف العمليات التقنية المرتبطة بالدخول المدرسي بإشراف من المديرين التربويين".

وأفاد البلاغ عينه بأن الدراسة ستنطلق بشكل فعلي يوم الأربعاء 05 شتنبر2018 بالنسبة للسلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، وبالسنة الثانية لأقسام التحضير لشهادة التقني العالي؛ فيما تنطلق يوم الاثنين 08 أكتوبر 2018 بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - استاذ الأربعاء 16 ماي 2018 - 09:56
الوزارة لم تدرج عبد الاستقلال في لائحة العطل.رغم انه يوم أحد يجب إدراجه كما هو الحال في اللوائح السابقة
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-4
2 - ام ياسمين الأربعاء 16 ماي 2018 - 10:22
هذه محاضر الذخول وماذا عن محاضر الخروج يا وزارة كيف يعقل ان تكون محاضر خروج في 10 من شهر يوليوز بينما الاساتذة سيغيبون قبل العيد ام لاننا نحن من يدفع رواتب اولائك الاشخاص من ضرائبنا تخيل اساتذة يأكلون اموال شعبهم بااباطل هنا في فرنسا يظل الاساتذة في اقسامهم رهن اشارة اي تلميذ او استفسار من اي احد الا اخر يوم من محضر الخروج و الغياب معناه الفصل و العزل من ااوظيفة هنا حين يكون بلد موظفيه اول سارقييه ومع ذالك يتباكوون فقل سلام
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-12
3 - حاتم علي الأربعاء 16 ماي 2018 - 10:31
تعريف الجنون فلسفيا هو أن تعيد نفس التجربة في نفس الضروف و تتوقع نتيجة مختلفة..
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15
4 - عبدو الأربعاء 16 ماي 2018 - 11:03
لا يوجد اي شيء جديد يذكر ،كل ما في الأمر في هذه المذكرة هو copier coller ,ليس هناك رغبة في إصلاح التعليم ،بل هناك تكريس السياسة التعليمية ،التي أفضت لنا تلاميذ وطلاب ليس لهم المقدرة على فك شفرة قراءة نص سواء بالعربية او الفرنسية ،فما بالك بكتابة موضوع إنشائي .اعتقد انها سياسة ممنهجة لتعميق الأزمة ،التي ليس لها حل الا لإشراك خبراء في ميدان التعليم ورجال التعليم في إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة وليس ترقيعية وضياع الأموال المرصودة لذلك.أما ردي على ام ياسمين ،التي تتهم رجل التعليم بالتهاون والتخاذل وعدم إخلاصه في العمل ،ومقارنته برجال التعليم في أوروبا ،فأقول لها ببساطة شديدة أن مقارنتك لا تمس للواقع بصلة ،مقارنة عقيمة وتنم عن حقد دفين لرجل التعليم .
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