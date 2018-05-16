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وزارة التربية الوطنية: هذه مواعيد الدخول المدرسي

وزارة التربية الوطنية: هذه مواعيد الدخول المدرسي
هسبريس من الرباط
الأربعاء 16 ماي 2018 - 11:48

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق الدراسة، برسم السنة الدراسية 2018-2019، بشكل فعلي يوم الأربعاء 5 شتنبر المقبل بالنسبة للسلك الإبتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وبالسنة الثانية لأقسام التحضير لشهادة التقني العالي، فيما تنطلق الدراسة يوم الاثنين 8 أكتوبر 2018 بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية.

وأوضحت الوزارة في ببلاغ أنها حددت يوم الاثنين 3 شتنبر 2018 كموعد لالتحاق أطر وموظفي الإدارة التربوية وهيئات التفتيش والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية وهيئة التوجيه والتخطيط التربوي وهيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي والأطر الإدارية المشتركة بجميع درجاتهم بمقرات عملهم.

وقد أصدرت الوزارة المقرر الوزاري الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2018-2019 الهادف إلى تحديد مختلف المحطات والعمليات والأنشطة المبرمجة برسم السنة الدراسية المقبلة بالأسلاك التعليمية الثلاث، مع مواعد إنجازها وتواريخ إجراء المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية، وكذا المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية،

وأضافت الوزارة التي اختارت "مدرسة المواطنة" شعارا للدخول المدرسي لموسم 2018-2019، أن أطر هيئة التدريس، سيلتحقون بمقرات عملهم يوم الثلاثاء 4 شتنبر 2018 لتوقيع محاضر الالتحاق بالعمل والمشاركة في إتمام مختلف العمليات التقنية المرتبطة بالدخول المدرسي بإشراف من المديرين التربويين.

وتتخذ الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، حسب المصدر ذاته، جميع الإجراءات التحضيرية اللازمة قبل 30 يوليوز 2018، وذلك ضمانا لتوفير الشروط الملائمة لإنجاح الموسم الدراسي المقبل وانطلاقه في موعده المحدد، وسعيا كذلك لتمكين التلميذات والتلاميذ من الاستفادة من كافة الحصص الدراسية المقررة .

ويمكن الاطلاع على مقتضيات المقرر الدراسي وتواريخ المراقبة المستمرة والامتحانات وكذا تواريخ امتحانات الكفاءة المهنية والتربوية ولوائح العطل المدرسية من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مغربي الأربعاء 16 ماي 2018 - 11:55
نتمنى من السيد الوزير تقليص ساعات التمدرس بالنسبة للابتدائي فاولادنا تعبوا وتعبنا معهم باحذهم وارجاعهم اربع مرات في اليوم كيف يعقل طفل في سن 6 من عمره يجلس على المقعد من س 8 الى س12 يوميا ثم يعود على الساعة 14 الى 16.30 بالله عليكم كيف سيتناول وجبة الغذاء في الطريق ام في البيت في بعض الاحيان يتمم اكله في الطرق والله العظيم كم من مرة حملت ابنتي نائمة الى المدرسة رجاء سيدي الوزير ارحم طفولتنا من هذا التوقيت
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6
2 - faroukbela الأربعاء 16 ماي 2018 - 12:08
والتوقيت لرمضان مفكرتوش فيه . غادي ابقا هو هو . على حنا 2019 هدي شي مكيدة عاوتاني كيدبرو عليها
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1
3 - رشيد الأربعاء 16 ماي 2018 - 12:09
السيد الوزير هل تعلمون ان تلاميذ المدارس العمومية بدؤوا في التغيب في هذا الشهر بتحريض من الأساتذة دون ان يكملوا الحصص المدرسية وذلك باخبارهم من الأساتذة بأنهم أكملوا الامتحانات ويمكنهم أن يتغيبوا بينما التعليم الخصوصي لا زالوا في المدارس
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-4
4 - اabfo الأربعاء 16 ماي 2018 - 12:14
قبل اعلان التوقيت يجب العمل على اصلاح المنظومة بالكامل استفيدوا من تجارب الدول السكندنافية و اليابان سنغافورة انسوا فرنسا كفى من الدوران في خلقة مغلقة
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2
5 - مواطن بسيط الأربعاء 16 ماي 2018 - 12:18
عن أي دخول مدرسي تتحدثون أقسام مكتظة و معلمون غير مكونين و تلميذ نفسيته و أخلاقه في الحضيض ومعلم يعاني من القروض والأزمات .التعليم في المغرب في الحضيض أتحدث ‘ن أبناء الشعب أما أبناءهم فيدرسون في البعتات الأجنبية و عند الله ستدرسون أيها المسؤولون في جهنم إن شاء الله
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2
6 - واحد من الرعية الأربعاء 16 ماي 2018 - 12:25
ما فائدة كل هذه التواريخ إذا كانت الكتب المدرسية المسلمة في إطار المبادرة الملكية "مليون محفظة" لا يشرع في تسلمها إلا بعد مرور أسابيع عن التواريخ المعلنة أعلاه و لا تتم تغطية الخصاص أحيانا حتى شهر دجنبر ؟ بماذا سيعمل التلميذ و الأستاذ الذي تصدر له الإدارة تعليمات صارمة بعدم مطالبة المتعلم بشراء لوازم مدرسية ؟ مع العلم أن ما يتم توزيعه في إطار المبادرة لا يغطي كل حاجيات العملية التعليمية .
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