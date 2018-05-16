وزارة التربية الوطنية: هذه مواعيد الدخول المدرسي

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق الدراسة، برسم السنة الدراسية 2018-2019، بشكل فعلي يوم الأربعاء 5 شتنبر المقبل بالنسبة للسلك الإبتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وبالسنة الثانية لأقسام التحضير لشهادة التقني العالي، فيما تنطلق الدراسة يوم الاثنين 8 أكتوبر 2018 بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية.

وأوضحت الوزارة في ببلاغ أنها حددت يوم الاثنين 3 شتنبر 2018 كموعد لالتحاق أطر وموظفي الإدارة التربوية وهيئات التفتيش والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية وهيئة التوجيه والتخطيط التربوي وهيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي والأطر الإدارية المشتركة بجميع درجاتهم بمقرات عملهم.

وقد أصدرت الوزارة المقرر الوزاري الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2018-2019 الهادف إلى تحديد مختلف المحطات والعمليات والأنشطة المبرمجة برسم السنة الدراسية المقبلة بالأسلاك التعليمية الثلاث، مع مواعد إنجازها وتواريخ إجراء المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية، وكذا المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية،

وأضافت الوزارة التي اختارت "مدرسة المواطنة" شعارا للدخول المدرسي لموسم 2018-2019، أن أطر هيئة التدريس، سيلتحقون بمقرات عملهم يوم الثلاثاء 4 شتنبر 2018 لتوقيع محاضر الالتحاق بالعمل والمشاركة في إتمام مختلف العمليات التقنية المرتبطة بالدخول المدرسي بإشراف من المديرين التربويين.

وتتخذ الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، حسب المصدر ذاته، جميع الإجراءات التحضيرية اللازمة قبل 30 يوليوز 2018، وذلك ضمانا لتوفير الشروط الملائمة لإنجاح الموسم الدراسي المقبل وانطلاقه في موعده المحدد، وسعيا كذلك لتمكين التلميذات والتلاميذ من الاستفادة من كافة الحصص الدراسية المقررة .

ويمكن الاطلاع على مقتضيات المقرر الدراسي وتواريخ المراقبة المستمرة والامتحانات وكذا تواريخ امتحانات الكفاءة المهنية والتربوية ولوائح العطل المدرسية من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.