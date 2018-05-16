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كُتّاب وآراء
وزارة الصحة: دواء "ديمازول" متوفر بالصيدليات
أكدت وزارة الصحة أن دواء "ديمازول" الخاص بعلاج مرض الغدة الدرقية متوفر حاليا في الصيدليات بعد أن تم منذ أمس الثلاثاء تموين جميع المؤسسات الصيدلية للتوزيع بهذا الدواء من طرف المؤسسة المصنعة .
وأوضحت الوزارة في بلاغ أن دواء "ديمازول" من بين الأدوية التي تحظى بمراقبة مستمرة صارمة من طرف الوزارة لضمان توفره لكافة مرضى الغدة الدرقية مضيفة أن هذه المادة الحيوية المصنعة محليا والتي لا يوجد بديل علاجي لها حاليا، عرفت انقطاعا مرحليا في المخزون بسبب مشكل عدم التزويد بعنصر من عناصر التوضيب الأولي لهذا الدواء، مما استدعى استعمال المخزون الاحتياطي للدواء في فترة محددة من شهر أبريل المنصرم.
وأضافت وزارة الصحة أنها بادرت منذ اللحظات الأولى، إلى التنسيق مع المؤسسة الصيدلانية المصنعة لهذا الدواء قصد احتواء هذه "الحالة العابرة"، حيث قامت عبر المرصد الوطني للأدوية ومواد الصحة التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، بالتأكد من وجود مخزون احتياطي حيث تم توزيعه على كافة ربوع المملكة عبر عدد من المؤسسات الصيدلية للتوزيع.