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مواقيت القطارات تتغير مع دخول شهر رمضان

مواقيت القطارات تتغير مع دخول شهر رمضان
هسبريس من الرباط
الأربعاء 16 ماي 2018 - 16:35

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن إجراء بعض التغييرات على مواقيت القطارات لتتلاءم مع أوقات العمل الإدارية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبالتالي مع متطلبات الزبناء.

وجاء في بلاغ المكتب الوطني للسكك الحديدية أن "بمحور الدارالبيضاء الرباط القنيطرة سيتم الاحتفاظ بوتيرة قطار كل 30 دقيقة على محور الدار البيضاء الميناء – الرباط، من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة، من الساعة 6 و35 دقيقة صباحا إلى الساعة 6 و15 دقيقة مساء".

وأضاف البلاغ أنه سيتم "توقيف القطارين المبرمجين على الساعة 3 و40 دقيقة بعد الزوال من الدار البيضاء الميناء إلى الرباط والقنيطرة، وعلى الساعة 3 و10 دقائق بعد الزوال من سلا تابريكت إلى الدار البيضاء الميناء، بمحطات بوزنيقة والصخيرات وتمارة".

بالنسبة لباقي المحاور، يضيف البلاغ، "ستطرأ بعض التغييرات في مواقيت القطارات لمواكبة احتياجات تنقل المسافرين خلال شهر رمضان المبارك.

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