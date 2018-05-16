24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:42
|05:22
|12:29
|16:08
|19:26
|20:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الرضيعة "الغندور".. أصغر شهداء مجزرة غزة
- دراسة أمريكية تحذر من خطر منتجات بلاستيكية
- خطابي: المغرب يعتبر القدس "قضية وطنية"
- وزارة التربية تستعد للقضاء على المدارس الفرعية
- الحمضي رئيسا للنقابة الوطنية للطب العام
نواب يرفضون تهريب الصحافة إلى "الجنائي" .. والأعرج يُطمئن (5.00)
مستشارون غاضبون: الوزراء "مداويخ" سكتوا دهرا ونطقوا "كفرا" (5.00)
اليزمي ينقل دينامية "حركة المقاطعة" إلى داخل البرلمان الأوروبي (5.00)
- العثماني "يعتذر" للمقاطعين ويدعو إلى طي الصفحة بحلول رمضان - (340)
- مستشارون غاضبون: الوزراء "مداويخ" سكتوا دهرا ونطقوا "كفرا" - (107)
- رصيف الصحافة: بعد "المقاطعة" الملك يعين رئيس مجلس المنافسة - (80)
- "غرين تك فالي" .. قصة مشروع ضخم بالملايير أثار غضب الملك - (77)
- المصارف تراهن على خفض الفائدة لرفع مبيعات الشقق السكنية - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مواقيت القطارات تتغير مع دخول شهر رمضان
أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن إجراء بعض التغييرات على مواقيت القطارات لتتلاءم مع أوقات العمل الإدارية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبالتالي مع متطلبات الزبناء.
وجاء في بلاغ المكتب الوطني للسكك الحديدية أن "بمحور الدارالبيضاء الرباط القنيطرة سيتم الاحتفاظ بوتيرة قطار كل 30 دقيقة على محور الدار البيضاء الميناء – الرباط، من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة، من الساعة 6 و35 دقيقة صباحا إلى الساعة 6 و15 دقيقة مساء".
وأضاف البلاغ أنه سيتم "توقيف القطارين المبرمجين على الساعة 3 و40 دقيقة بعد الزوال من الدار البيضاء الميناء إلى الرباط والقنيطرة، وعلى الساعة 3 و10 دقائق بعد الزوال من سلا تابريكت إلى الدار البيضاء الميناء، بمحطات بوزنيقة والصخيرات وتمارة".
بالنسبة لباقي المحاور، يضيف البلاغ، "ستطرأ بعض التغييرات في مواقيت القطارات لمواكبة احتياجات تنقل المسافرين خلال شهر رمضان المبارك.