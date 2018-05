القرعة الأمريكية توزع الفرحة والخيبة وسط آلاف الشباب المغاربة

هسبريس - عبد الرحيم العسري

بمجرد إعلان السفارة الأمريكية بالرباط أنه سيكون بإمكان الأشخاص الذين ترشحوا لقرعة تأشيرة التنوع 2019، التأكد، ابتداء من يوم أمس 15 ماي 2018، ما إذا كان قد تم اختيارهم أم لا، سارع آلاف الشباب بالمغرب المشاركون في السحب العشوائي إلى إدخال الرقم الخاص بهم الذي حصلوا عليه عند إجراء التسجيل الإلكتروني، لعلهم ينعمون بحلم الهجرة إلى بلاد العم سام.

وبحسب التوضيح السابق الذي نشرته السفارة الأمريكية، فإنه في حالة وجد المترشح نفسه ممن وقع عليهم الاختيار، فإن صفحة "حالة المترشح" (Entrant Status) تتوفر على معلومات حول الخطوات الواجب إتباعها لتقديم طلب تأشيرة التنوع باسمه وباسم أسرته. وعلى الصفحة نفسها، ستؤكد الخارجية الأمريكية موعد مقابلة التأشيرة.

وخلال الساعات القليلة الماضية، تناقل عدد من المغاربة بشكل لافت على مواقع التواصل الاجتماعي الأخبار التي تُفيد بظهور نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2019، بينما تقاسم آخرون النتيجة السلبية التي حصلوا عليها بنشر عبارة (Has Not Been Selected)، في إشارة إلى عدم محالفة الحظ لهم للحصول على فرصة العمر عبر تأشيرة الإقامة في الولايات المتحدة الأميركية التي تُتيح في ما بعد الحصول على الجنسية الأميركية مع ما يُوفره ذلك من فرص للعمل بشكل سهل.

ويُشارك في القرعة الأمريكية الملايين من مختلف الدول المُتاح لمواطنيها المشاركة، ضمنها المغرب؛ لذلك يبقى حلم الفوز ضئيلاً جداً إلا إذا حالف المترشح الحظ الذي يبقى وحده عاملاً رئيسياً في عملية السحب العشوائي. ويفوز بـ"Green Card " كل سنة 50 ألف شخص عبر العالم.

ووفقاً للمعطيات التي حصلت عليها هسبريس من السفارة الأمريكية، فكل عام يترشح حوالي 100 ألف مغربي في القرعة من أجل الحصول على "الغرين كارد" والهجرة إلى أمريكا.

وحول عدد المغاربة الذين تم اختيارهم مبدئياً لقرعة 2019، التي جرى الكشف عنها ليلة 15 ماي، أوضحت سفارة واشنطن بالرباط أن الحكومة الأمريكية لا تنشر أرقاماً بشأن عدد الأشخاص الذين يتم اختيارهم في البداية، ولكن خلال السنوات الثلاث الماضية تبين أن القنصلية الأمريكية في الدار البيضاء تصدر ما بين 900 إلى 1000 تأشيرة سنوياً مخصصة لهذا الغرض.

وجوابا على سؤال لهسبريس بخصوص المراحل الرئيسية التي يمر منها المغاربة الذين حالفهم الحظ في القرعة للحصول على الأوراق الأمريكية، أوضحت مصالح السفارة أنه بمجرد دخول أحد المترشحين الفائزين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يتم اعتباره "مقيميا دائما" أو "حاملا بطاقة خضراء"، ويسمح له بالعمل والعيش بشكل دائم في بلاد العم سام، ثم بعد ذلك يحصل على "البطاقة الخضراء الفعلية" في وقت لاحق.

يشار إلى أن كل من دوغلاس سميث وميريكا هايتن، نائبا القنصل الأمريكي بمدينة الدار البيضاء، كانا قد أكدا في ندوة صحافية، نهاية شتنبر الماضي، أن قرار الرئيس دونالد ترامب اعتماد معيار الكفاءة العلمية والمهنية لتمكين الأجانب من المشاركة في قرعة تأشيرة التنوع لن يؤثر على عملية إجراء القرعة في الوقت الحالي، لأنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، ولم يخضع بعد لعملية التصويت عليه في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي.