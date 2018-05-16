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الرئيسية | مجتمع | القرعة الأمريكية توزع الفرحة والخيبة وسط آلاف الشباب المغاربة

القرعة الأمريكية توزع الفرحة والخيبة وسط آلاف الشباب المغاربة

القرعة الأمريكية توزع الفرحة والخيبة وسط آلاف الشباب المغاربة
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:35

بمجرد إعلان السفارة الأمريكية بالرباط أنه سيكون بإمكان الأشخاص الذين ترشحوا لقرعة تأشيرة التنوع 2019، التأكد، ابتداء من يوم أمس 15 ماي 2018، ما إذا كان قد تم اختيارهم أم لا، سارع آلاف الشباب بالمغرب المشاركون في السحب العشوائي إلى إدخال الرقم الخاص بهم الذي حصلوا عليه عند إجراء التسجيل الإلكتروني، لعلهم ينعمون بحلم الهجرة إلى بلاد العم سام.

وبحسب التوضيح السابق الذي نشرته السفارة الأمريكية، فإنه في حالة وجد المترشح نفسه ممن وقع عليهم الاختيار، فإن صفحة "حالة المترشح" (Entrant Status) تتوفر على معلومات حول الخطوات الواجب إتباعها لتقديم طلب تأشيرة التنوع باسمه وباسم أسرته. وعلى الصفحة نفسها، ستؤكد الخارجية الأمريكية موعد مقابلة التأشيرة.

وخلال الساعات القليلة الماضية، تناقل عدد من المغاربة بشكل لافت على مواقع التواصل الاجتماعي الأخبار التي تُفيد بظهور نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2019، بينما تقاسم آخرون النتيجة السلبية التي حصلوا عليها بنشر عبارة (Has Not Been Selected)، في إشارة إلى عدم محالفة الحظ لهم للحصول على فرصة العمر عبر تأشيرة الإقامة في الولايات المتحدة الأميركية التي تُتيح في ما بعد الحصول على الجنسية الأميركية مع ما يُوفره ذلك من فرص للعمل بشكل سهل.

ويُشارك في القرعة الأمريكية الملايين من مختلف الدول المُتاح لمواطنيها المشاركة، ضمنها المغرب؛ لذلك يبقى حلم الفوز ضئيلاً جداً إلا إذا حالف المترشح الحظ الذي يبقى وحده عاملاً رئيسياً في عملية السحب العشوائي. ويفوز بـ"Green Card " كل سنة 50 ألف شخص عبر العالم.

ووفقاً للمعطيات التي حصلت عليها هسبريس من السفارة الأمريكية، فكل عام يترشح حوالي 100 ألف مغربي في القرعة من أجل الحصول على "الغرين كارد" والهجرة إلى أمريكا.

وحول عدد المغاربة الذين تم اختيارهم مبدئياً لقرعة 2019، التي جرى الكشف عنها ليلة 15 ماي، أوضحت سفارة واشنطن بالرباط أن الحكومة الأمريكية لا تنشر أرقاماً بشأن عدد الأشخاص الذين يتم اختيارهم في البداية، ولكن خلال السنوات الثلاث الماضية تبين أن القنصلية الأمريكية في الدار البيضاء تصدر ما بين 900 إلى 1000 تأشيرة سنوياً مخصصة لهذا الغرض.

وجوابا على سؤال لهسبريس بخصوص المراحل الرئيسية التي يمر منها المغاربة الذين حالفهم الحظ في القرعة للحصول على الأوراق الأمريكية، أوضحت مصالح السفارة أنه بمجرد دخول أحد المترشحين الفائزين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يتم اعتباره "مقيميا دائما" أو "حاملا بطاقة خضراء"، ويسمح له بالعمل والعيش بشكل دائم في بلاد العم سام، ثم بعد ذلك يحصل على "البطاقة الخضراء الفعلية" في وقت لاحق.

يشار إلى أن كل من دوغلاس سميث وميريكا هايتن، نائبا القنصل الأمريكي بمدينة الدار البيضاء، كانا قد أكدا في ندوة صحافية، نهاية شتنبر الماضي، أن قرار الرئيس دونالد ترامب اعتماد معيار الكفاءة العلمية والمهنية لتمكين الأجانب من المشاركة في قرعة تأشيرة التنوع لن يؤثر على عملية إجراء القرعة في الوقت الحالي، لأنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، ولم يخضع بعد لعملية التصويت عليه في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - علاء الدين الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:49
قمة التناقض شعب يدعوا على أميركا ويصلي من أجل الهجرة إليها هههههه لا فعلا بكم ستنتصر القدس
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11
2 - jarbbob الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:50
تهانينا لمن فاز وحظ اوفر في المرة المقبلة لنا ولجميع المغاربة الباحثين عن الحياة والله كانت خيبة امل كبيرة لي و لاصدقاءي ليلة امس .فالكل اصبح يتمنى مغادرة البلاد وتركها لاصحاب النفوذ والاوسمة ، الحمد الله على كل حال.
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1
3 - karim الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:54
لكل الذين لم يسعفهم الحظ في الفوز بالقرعة وانا منكم لا تملوا ولا تستسلموا عاودوا الكرة لعلها تكون ثابتة هذه المرة فهناك من ترشح لها اكثر من 12 مرة وفي 13 نجح .
وكل ما اتى به الله عز وجل مرحبا به .
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4 - مغربي الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:54
واش ترامب ايخاف منا و ااهضرة الخاوية ديالنا و هو كايشوف كيفاش هنا مقاتلين باش نهاجرو لامريكا
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3
5 - ahmed الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:59
بعدما كانت حصة المغرب 5000 تقلصت الى 900
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3
6 - ابو ايمن الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:59
الكل يريد الذهاب الى هذا البلد الحلم كما يقتل عنه رغم اني اعرف ان تغلبية المهاجرين يعانون كثيىا لاعمل لاسكن . اقول للشباب المغربي ان يغيى نظرته لهذا البلد تلذب يعرف ايضا نسبة مهمة من الشعب تعيش تحت عتبة الفقر المدثع.
ولكم واسع النظر
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7 - يوسف الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:03
اشارك في القرعة مند 1998 كمن يجري وراء السراب. الهجرة الى امريكا تجربة تغري الجميع. مبروك لجميع الفائزين.
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8 - المعقول الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:09
الله يسر للجميع و بالتوفيق ان شاء لله

الهجرة هي الحل الوحيد لشبابنا

رمضان كريم
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9 - ابراهيم الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:10
الكل يريد الهروب من جحيم أجمل بلد في العالم...!!
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10 - REDA الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:14
انى انصح جميع المغاربة الى عدم الدهاب الى امريكة في هذا الوقت و التوجه الى تركيا لدراسة او العمل فوالله سوف تكونن كاصحاب بلد اما امريكة فبدوخلك للمطار سوف تكون باسلامك نصف ارهابي وسوف تعيش في خوف و نفاق اني اعيش في كندا و كتير من المغاربة بدؤ يفرون
الله هم قد بلغت
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11 - MOHAMED الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:16
رمضانكم مبارك سعيد
باركولي رمضان اوباركولي غادي نخرج من هاد البلا الى بلاد العم سام امريكا باي باي الظلم والقهر الى بلاد الكفار سنصلي ونعبد الله هناك.
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