غرة رمضان غدا الخميس .. وهسبريس تبارك لقرائها الشهر الكريم

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم، أن يوم غد الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك في المغرب.

وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، بأنها راقبت هلال شهر رمضان 1439هـ بعد مغرب يوم الأربعاء 29 شعبان 1439 موافق 16 ماي 2018، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا، وعليه فإن فاتح شهر رمضان لعام 1439 هو يوم غد الخميس 17 ماي.

ويتطابق بلاغ الوزارة، التي يشرف عليها أحمد التوفيق، مع ما ذهب إليه فلكيون مغاربة سبق أن أكدوا لجريدة هسبريس أن غرة الشهر الفضيل بالمملكة ستكون الخميس، وستوافق حلول رمضان في الكثير من بلدان العالم الإسلامي التي تتوحد في الصيام هذا العام.

وتوقع الفلكيون ألاّ يستوفي رمضان الكريم الثلاثين يوما على غرار شهر شعبان، وبالتالي من المرتقب أن يحل عيد الفطر السعيد يوم الجمعة 15 يونيو المقبل، وهو الأمر نفسه في أغلب الدول الإسلامية الأخرى، بما فيها السعودية.

وتهنئ جريدة هسبريس الإلكترونية كافة الزوار الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتتمنّى للشعب المغربي داخل الوطن وخارجه رمضان مباركا سعيدا، وكل عام وأنتم بخير.