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كُتّاب وآراء
غرة رمضان غدا الخميس .. وهسبريس تبارك لقرائها الشهر الكريم
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم، أن يوم غد الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك في المغرب.
وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، بأنها راقبت هلال شهر رمضان 1439هـ بعد مغرب يوم الأربعاء 29 شعبان 1439 موافق 16 ماي 2018، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا، وعليه فإن فاتح شهر رمضان لعام 1439 هو يوم غد الخميس 17 ماي.
ويتطابق بلاغ الوزارة، التي يشرف عليها أحمد التوفيق، مع ما ذهب إليه فلكيون مغاربة سبق أن أكدوا لجريدة هسبريس أن غرة الشهر الفضيل بالمملكة ستكون الخميس، وستوافق حلول رمضان في الكثير من بلدان العالم الإسلامي التي تتوحد في الصيام هذا العام.
وتوقع الفلكيون ألاّ يستوفي رمضان الكريم الثلاثين يوما على غرار شهر شعبان، وبالتالي من المرتقب أن يحل عيد الفطر السعيد يوم الجمعة 15 يونيو المقبل، وهو الأمر نفسه في أغلب الدول الإسلامية الأخرى، بما فيها السعودية.
وتهنئ جريدة هسبريس الإلكترونية كافة الزوار الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتتمنّى للشعب المغربي داخل الوطن وخارجه رمضان مباركا سعيدا، وكل عام وأنتم بخير.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (92)
اقول مبارك عليكم شهر العتق من النار
اللهم اجعلنا واياكم من الفرحين حين يقال:
(أين الصائمون ليدخلوا الجنة من باب الريان الذي لايدخله أحد غيرهم)
وفقنا الله جميعا ًلحسن الصيام والقيام اخوكم عزيز من البيضاء
غفر الله لنا ولكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأظلنا وإياكم تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله وأدخلنا وإياكم فسيح جنانه من باب الرّيان
اللهُمَّ فرّج عن أهلنا وإخواننا في فلسطين
اللهُمَّ انصرهم، اللهُمَّ أيّدهم، اللهُمَّ احفظهم، اللهُمَّ أيّدهم بمدد من عندك يا رب العالمين.
نسأل الله تعالى أن يُعيننا على الصيام والقيام وقراءة القرآن.
رمضان كريم لجميع المغاربة
انك سميع مجيب
كل عام و الأمتين العربية الاسلامية بألف خير.
انصحكم للتعبد لوجه الله و الابتعاد عن قنوات المشايخ و اصحاب اللحي
لا تنسو الدعاء لإخواننا في فلسطين طيلة شهر رمضان بارك الله فيكم
و كل عام وانت بخير
تقشفوا تصدقو
قاطعوا تفلحو
ودعواتنا لرب السماء أن ينزل الرحمة والهناء على إخواننا في سوريا وأن ينصف أحبابنا الفلسطينين من ظلم بني صهيون
Puisque c'est le mois de la paresse par excellence
اللهم ادخلــه بالخير و المغفرة و السلام و الامــان على الامــة الاسلاميــة جمعــاء
اللهم اهله على المومنين و المسلمين باليمن والبركات
رمضان مبارك سعيد لهسبريس.
#مقاطعون#
جدتي ماتت قبل رمضان
ادعوا معها بالرحمة ومع جميع اموات المسلمين
وكل عام وانتم بخير
أدخله الله علينا بالخير و البركات
اعاده الله علينا و على الامة الاسلامية بالمغفرة واليمن والبركات.
اللهم إحفظ بلدنا الحبيب وجميع البلدان الإسلامية ونصر الله إخوتنا في فلسطين وغزة. أمين.