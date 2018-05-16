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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | غرة رمضان غدا الخميس .. وهسبريس تبارك لقرائها الشهر الكريم

غرة رمضان غدا الخميس .. وهسبريس تبارك لقرائها الشهر الكريم

غرة رمضان غدا الخميس .. وهسبريس تبارك لقرائها الشهر الكريم
هسبريس من الرباط
الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:40

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم، أن يوم غد الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك في المغرب.

وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، بأنها راقبت هلال شهر رمضان 1439هـ بعد مغرب يوم الأربعاء 29 شعبان 1439 موافق 16 ماي 2018، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا، وعليه فإن فاتح شهر رمضان لعام 1439 هو يوم غد الخميس 17 ماي.

ويتطابق بلاغ الوزارة، التي يشرف عليها أحمد التوفيق، مع ما ذهب إليه فلكيون مغاربة سبق أن أكدوا لجريدة هسبريس أن غرة الشهر الفضيل بالمملكة ستكون الخميس، وستوافق حلول رمضان في الكثير من بلدان العالم الإسلامي التي تتوحد في الصيام هذا العام.

وتوقع الفلكيون ألاّ يستوفي رمضان الكريم الثلاثين يوما على غرار شهر شعبان، وبالتالي من المرتقب أن يحل عيد الفطر السعيد يوم الجمعة 15 يونيو المقبل، وهو الأمر نفسه في أغلب الدول الإسلامية الأخرى، بما فيها السعودية.

وتهنئ جريدة هسبريس الإلكترونية كافة الزوار الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتتمنّى للشعب المغربي داخل الوطن وخارجه رمضان مباركا سعيدا، وكل عام وأنتم بخير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (92)

1 - aziz580 الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:49
بنسيم الرحمة وعبير المغفرة
اقول مبارك عليكم شهر العتق من النار

اللهم اجعلنا واياكم من الفرحين حين يقال:
(أين الصائمون ليدخلوا الجنة من باب الريان الذي لايدخله أحد غيرهم) 
وفقنا الله جميعا ًلحسن الصيام والقيام اخوكم عزيز من البيضاء
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38
2 - علاء الدين الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:50
رمضان مبارك و كل عام وانتم بخير أعاده الله علينا و عليكم بالصحة والسلامة والأمان والإيمان والاطمئنان..

غفر الله لنا ولكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأظلنا وإياكم تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله وأدخلنا وإياكم فسيح جنانه من باب الرّيان

اللهُمَّ فرّج عن أهلنا وإخواننا في فلسطين
اللهُمَّ انصرهم، اللهُمَّ أيّدهم، اللهُمَّ احفظهم، اللهُمَّ أيّدهم بمدد من عندك يا رب العالمين.

نسأل الله تعالى أن يُعيننا على الصيام والقيام وقراءة القرآن.
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24
3 - زكرياء منجد الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:50
جلالة الملك محمد السادس الشعب المغربي العظيم رمضان مبارك كريم
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-1
4 - hello morocco الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:50
نقول رمضان مبارك و ليس كريم لأن هناك إختلاف تام وضحه العلماء.
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6
5 - مول الحوت الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:50
رمضان مبارك لطاقم هسبريس، وقرائها الأعزاء، ولكل المغاربة والمسلمين في بقاع العالم.
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6 - amahrouch الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:50
Ramadanoune karimoune à tous les marocains et à Hespress
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4
7 - ابراهبم الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:51
رمضان كريم على جميع فئات الشعب المغربي وعلى الدول العربية واشأل الله ان يبارك فيكم وفي ابائكم و امهاتكم واولادكم وازواجكم ويجعل هذا الشهر عليكم شهر مغفرة وتقبل الله الصيام والقيام وحفظ مولانا الملك محمد السادس والعائلة العلوية الشريفة وشكرا جزيلا جريدة هسبريس.
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7
8 - wassim الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:51
الله يدخلو على جميع المغاربة بالصحة والسلامة والله يعفو على هاد الحكومة
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7
9 - حسن مول الدجاج الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:51
أرجو من قراء هسبريس الدعاء لي،لقد تبتُ إلى الله،عدتُ من الإلحاد إلى الإيمان،هذا أول رمضان سأصومه بعد 12 سنة من التيه بين الشك والإيمان،فأرجو منكم الدعاء لي بدوام الهداية..
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10 - السعيد الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:51
مبروك شهر الغفران على جميع قراء هسبريس . اتمنى لكم القبول والمغفرة
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8
11 - مريم الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:52
رمضان مبارك ان شاء الله اعاده الله علينا وعلى جميع الامة الاسلامية باليمن والبركات.وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
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6
12 - hicham الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:52
رمضان مبارك كريم على جميع المغاربة الأحرار و نتمنى أن يستمر النضال و المقاطعة حتى نجد أذان صاغية لمشاكل المواطن المغربي اليومية من إرتفاع كبير لجميع أسعار المواد الاستهلاكية
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4
13 - حليمة الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:52
شكرا هسبريس رمضان مبارك كريم اشتقنا لهذا الشهر الكريم اللهم ادخله علينا بالتوبة و المغفرة
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5
14 - عبدالله الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:52
رمضان مبارك سعيد لجميع المغاربة والأمة الإسلامية
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5
15 - عايدة الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:53
رمضان مبارك كريم بالصحة والسلامة والرزق على جميع المغاربة من طنجة الى الكويرة . والله يجعل بلادنا بلد أمن وسلم وسلام والله يفرجها على إخواننا الفلسطنيين وينصرهم يارب.
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3
16 - مسلمة الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:53
رمضان مبارك كريم لجميع الشعب المغربي خاصة وللأمة العربية والإسلامية عامة، ودعاءنا لجميع المسلمين المستضعفين في العالم ان يفرج الله همهم ويزيح غمهم وان ينصر شعب فلسطين ويتقبل شهداء غزة في عليين
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5
17 - أستغفر الله العظيم الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:53
 رمضان مباركا سعيدا، وكل عام وأنتم بألف بخير.
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3
18 - مقاطع الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:53
رمضان أحلى مع المقاطعة
رمضان كريم لجميع المغاربة
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8
19 - abrid03 الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:54
اللهم اجعله شهر غفران ورحمة ويسر في الرزق لكافة المسلمين
انك سميع مجيب
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20 - ابو عبدالله الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:56
الله يبارك فيكم رمضان كريم عساكم من عواده
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21 - zakaria الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:56
رمضان كريم و كل عام وانتم بخير
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3
22 - يونس من القنيطرة الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:56
أهنئ المغاربة و المسلمين جميعا بحلول الشهر الكريم متمنيا لهم دوام الصحة و العافية و الهناء و راجيا من العلي القدير أن يجعل هذا الشهر العظيم شهر السلام و التسامح و الرباط المتين.
كل عام و الأمتين العربية الاسلامية بألف خير.
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5
23 - Mann الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:57
رمضان مبارك كريم لكل المغاربة
انصحكم للتعبد لوجه الله و الابتعاد عن قنوات المشايخ و اصحاب اللحي
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24 - بشير الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:57
رمضان مبارك على جميع الاخوات والاخوة المغربة
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2
25 - مغربي الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:57
الحمد لله والشكر لله رب العالمين،اللهم يارب تقبله منا وعلى الأمة الإسلامية يارب العالمين،رمضان مبارك كريم كل عام وانتم بألف خير.
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26 - Oussama الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:57
Ramadan Moubarek à tous les musulmans
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5
27 - محمد ريان الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:57
رمضان كريم لجميع المغاربة والمسلمين وشكرا لهسبريس التي قربت المغاربة الأحرار من بعضهم .
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28 - mobark الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:58
رمضان مبارك سعيد على الجميع الحمد لله الكريم على نعمة رمضان لي بغا يتوب لله هاذي هيا الفرصة الذهبية يشد الطريق المستقيم.الصيام بركة. و #مقاطعووون
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6
29 - جمال الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:58
رمضان مبارك سعيد لكل الأنة الإسلامية.
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30 - mdewekh الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:58
رمضان مبارك على جميع المداويخ مطالبنا ستتحقق انشاء الله
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31 - Jc James الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:59
Ramadan Moubarak Karim To all Muslims
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32 - hasna الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:59
رمضان كريم أخواتي وإخواني المغاربة أهله الله علينا وعليكم بالخير والبركات و مغفرة الذنوب ومقاطعون
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33 - mouktadi abderrazak الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:59
مبروك هاذا الشهر الكريم على كل المغاربة وكل ومسلمين العالم ونطلب من الله ان يذخله علينا بالاستقرار والرخاء والازدهار واظهار الحق إنشاء الله
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2
34 - مولاي علي الفاسي الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:59
رمضان مبارك كريم لكافة المغاربة و جميع الشعوب العربية المسلمة.شكرا هيسبريس
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35 - أبو هيام الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:59
شهر رمضان مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله تعالى.
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1
36 - رفيق ع الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:00
رمضان مبارك لهسبريس وللمغاربة الله يدخل علينا وعليكم بالصحة والعافية
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37 - مواطن حر الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:00
علاش حتى لليوم عاد يعلنو على رمضان ياك ليوما 30 شعبان زعما كان ممكن يكون الجمعة .... فالمغرب لا تستغرب.
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38 - Salam الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:00
السلام عليكم
لا تنسو الدعاء لإخواننا في فلسطين طيلة شهر رمضان بارك الله فيكم
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2
39 - مغربي أصيل قح الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:00
إلى جميع المغاربة و المسلمين مبروك عليكم شهر رمضان و أدخله الله عليكم بالمغفرة و موفور الرزق و الصحة و السعادة .
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40 - عثمان الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:00
رمضان مبارك لكل العالم
و كل عام وانت بخير
تقشفوا تصدقو
قاطعوا تفلحو
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41 - morade rim الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:00
رمضان مبارك كريم على الأمة الإسلامية عامة والشعب المغربي خاصة
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42 - ribati الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:00
رمضان كريم على جميع الأمة الإسلامية
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43 - ilyess الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:00
رمضان مبارك علي الأمة الإسلامية كافة.
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44 - شهر الغفران الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:01
رمضان مبارك سعيد وكل عام وأمة محمد بألف خير
ودعواتنا لرب السماء أن ينزل الرحمة والهناء على إخواننا في سوريا وأن ينصف أحبابنا الفلسطينين من ظلم بني صهيون
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45 - ياسين الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:01
رمضان مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير
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46 - اية الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:01
رمضان مبارك سعيد لجميع المسلمين
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47 - اماني الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:01
رمضان كريم يارب اعنا على الصيام والقيام
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48 - simple opinion الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:02
اهله الله علينا باليمن والبركات والصحة والعافية وكل عام وانتم بالف الف الف خير وهناء ......................................................................................!
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49 - saidkamal الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:02
رمضان كريم لكل المغاربة والمسلمين
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50 - Brahim الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:03
رمضان مبارك سعيدا، وكل عام وأالأمة الإسلامية بخير
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51 - سبحان الله و بحمده الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:03
رمضان مبارك الله يدخلو علينا و على الامة الاسلامية بالخير و الغفران
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52 - يوسف الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:03
رمضان مبارك لكل إخواني المغاربة وكافة المسلمين في بقاع العالم. ادخله الله علينا وعليكم باليمن والبركات ومغفرة الذنوب إن شاء الله.
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53 - هشام الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:03
رمضان مبارك سعيد لكافة الأمة الإسلامية
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3
54 - عبدالله الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:03
رمضان مبارك كريم لجميع المسلمين في أرجاء العالم،
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3
55 - مهنئة الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:04
رمضان مبارك كريم اللهم أدخله علينا باليمن والإيمان و البركة و الرحمة والمغفرة والعتق من الناروعلى الأمة الإسلامية جمعاء
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56 - Abderrahim الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:04
Je propose un congé annuel au mois de ramadan de chaque année a tous les marocains
Puisque c'est le mois de la paresse par excellence
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57 - سارة الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:04
رمضان مبارك كريم وكل عام والأمة الإسلامية بألف خير
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58 - redouane الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:04
رمضان مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير
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59 - ولاء الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:05
رمضان مبارك سعيد لكل المغاربة و المسلمين اجمعين
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60 - عنبر الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:05
رمضان كريم لكل المغاربة والمسلمين اجمعين
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61 - محمد طاطاوي الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:06
رمضان كريم لجميع المغاربة وجميع المسلمين في بقاع العالم
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62 - اسفي الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:06
أهله الله علينا وعلى جميع المسلمين الهم تقبل صلاتنا وصيامينا وقيامين واغفر دنوبنا واعن على صيامه وقيامه
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63 - مغربي و افتخر الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:07
اتمنى للمغاربة و جميع المسلمين رمضان مبارك ,
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64 - عزيز modena الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:07
رمضان مبارك سعيد إلى جميع المغاربة خصوصا و إلى الأمة العربية والإسلامية عموما وكل عام وأنتم بألف خير.
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65 - مقاطع الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:07
رمضان مبارك كريم . لجميع المقاطين المغاربة .
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66 - الوطنية الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:09
الله يهله علينا وعلى كافة المسلمين باليمن والبركات وإحلال السلم في جميع الجهات يا ربي
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67 - إبراهيم الجديدة الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:09
علينا وعليكم وجميع الامة الإسلامية يارب
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68 - كريـــم الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:09
رمضـان مبارك للجميــع
اللهم ادخلــه بالخير و المغفرة و السلام و الامــان على الامــة الاسلاميــة جمعــاء
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69 - عماد لطفي الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:09
بسم الله
اللهم اهله على المومنين و المسلمين باليمن والبركات
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70 - بسم الله الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:09
اللهم اهله علينا باليمن و الخير و البركات..اللهم اجعله لنا شهر مغفرة و ثواب و اجعلنا فيه من العتقاء من النار يا ارحم الراحمين
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71 - رشيد من أكدز الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:10
رمضان مبارك سعيد للمغاربة أجمعين وللأمة الإسلامية جمعاء.
رمضان مبارك سعيد لهسبريس.
#مقاطعون#
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72 - خديجة الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:10
السلام عليكم أيها القرّاء الأوفياء، رمضان كريم وأطلب من الله أن يجعله مباركٌ عليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء.
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73 - يونس الناظور الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:12
رمضان مبارك كريم
جدتي ماتت قبل رمضان
ادعوا معها بالرحمة ومع جميع اموات المسلمين
وكل عام وانتم بخير
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74 - مصطفى الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:12
اللهم بارك لجميع المسلمين بالصحة والعافية والغفران..أمين يارب العالمين....
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75 - Rachid الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:13
رمضان مبارك سعيد على كل المقاطعين ونستمر على مقاطعة طيلة الشهر الفضيل حتى انخفاض الاسعار
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76 - سفيان الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:13
اللهم ألف بين قلوبنا في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين
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77 - yassi الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:13
رمضان كريم للجميع الله يدخلو علينا بالصحة والهنا
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78 - نورالدين الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:13
رمضان مبارك سعيد
أدخله الله علينا بالخير و البركات
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79 - شكر مصطفى الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:15
شكرا تحياتي وعواشر مباركة للجميع افراد بالجريدة
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80 - شعيب الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:15
اهله الله علينا وعلى الامة الاسلامية بالخير والصحة والسلامة
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81 - جامعي وجدي الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:16
نتمنى لجلالة الملك سيدنا محمد السادس نصره الله رمضان مبارك سعيد بوافر الصحة والهناء وطول العمر ولكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. أنه سميع مجيب.
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82 - شهيد تازة الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:16
رمضان مبارك سعيد لهسبريس ولي جميع المسلمين أهله الله علينا وعليكم هذا الشهر الكريم باليمني والبركات وبالصحة لجميع مرضي المسلمين وكل عام وأنتم بألف ألف خير
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83 - ع. الله الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:16
رمضان كريم
اعاده الله علينا و على الامة الاسلامية بالمغفرة واليمن والبركات.
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84 - شعبان و رمضان الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:16
سلامي للجميع الله يدخل علينا شهر رمضان المبارك بالرحمة والمغفرة والعتق من النار
اللهم إحفظ بلدنا الحبيب وجميع البلدان الإسلامية ونصر الله إخوتنا في فلسطين وغزة. أمين.
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85 - السبع فتيحة الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:18
رمضان مبارك سعيد اعاده الله عليكم بالصحة والعافية .وللامة الاسلامية قاطبة .ودوام الصحة والعافية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.وللاسرة الملكية العلوية الشريفة .
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86 - الخفاش الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:19
و نحن بدورنا قراء و متتبعين جريدة هسبريس نبارك شهر رمضان لكل طاقم الجريدة وصحفييها ولكل الامة الاسلامية و خصوصا اخواننا في غزة كل عام و انتم بخير
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87 - امين الحسناوي الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:19
برحمة و المغفرة و العتق من النار الحمد لله
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88 - سعيد من فاس الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:20
أدخله الله علينا باليمن والبركات والطاعات والصيام والقيام.. مقاطعون إن شاء الله..
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89 - محمد المغربي الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:20
اللهم ياربي وانت اعلم بصدق نيتي اتوسل اليك ان تحقق في هذا الشهر المبارك اماني عبادك.وانشر المحبة بينهم.
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90 - مسلم الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:20
رمضان مبارك كريم لهسبريس و كل المسلمين .
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91 - احمد الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:21
اسال الله لنا و لكم رمضان مبارك بموفور الصحة و التبريك. اللهم اعنا على طاعتك و قوي ايماننا لتغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا و ارحمنا برحمتك الواسعة.
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92 - امين القبي الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:22
رمضان مبارك كريم بالصحة والسلامة لخوتنا المغاربة...من الجزائر
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