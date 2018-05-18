متاحف المغرب تستعين بالجمارك لمحاربة التهريب

هسبريس – يوسف لخضر

بعد توالي أحداث بيع عدد من القطع التاريخية في مزادات علنية في الخارج، يتجه المغرب إلى تشديد المراقبة في الحدود من أجل الحفاظ على الموروث الثقافي الوطني ومحاربة الاتجار غير المشروع.

وبمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، الذي يصادف الجمعة 18 ماي الجاري، اتفقت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مع المؤسسة الوطنية للمتاحف على توقيع اتفاقية شراكة تتضمن إجراءات لاسترجاع القطع التراثية المسروقة من الخارج.

وقال مهدي قطبي، مدير المؤسسة الوطنية للمتاحف، في حديث لهسبريس، إن هذه الاتفاقية الأولى من نوعها ستتم المصادقة عليها غداً الجمعة بين الطرفين من أجل المساهمة في النهوض بالنشاط المتحفي في المغرب.

وتتضمن الاتفاقية عدداً من الإجراءات العملية والمشتركة؛ من بينها مكافحة الاتجار غير المشروع في القطع ذات القيمة الفنية والثقافية والتاريخية والتراثية، عبر تبادل المعلومات حول مسارات الاتجار غير المشروع، وإحداث مساطر لاسترجاع القطع الفنية والتراثية المسروقة من الخارج.

كما ستوفر المؤسسة الوطنية للمتاحف، بناء على الاتفاقية المشتركة، خبرتها للتعرف على القطع الثقافية المقدمة للتخليص الجمركي، إضافة إلى إرساء برنامج تكوين لفائدة موظفي الجمارك، يساعدهم على التعرف على القطع الفنية والتراثية.

يأتي هذا التحرك في وقت كانت دار مورتان المكسيكية المتخصصة في المزادات العلنية قد أعلنت، قبل أشهر، عن بيع جزء من هيكل عظمي لديناصور من نوع "أطلساروس" عُثر عليه في الأطلس المتوسط بالمغرب في ثمانينات القرن الماضي، ويعود عمره إلى ملايين السنين.

ويتعلق بذيل لديناصور عمره 165 مليون سنة، عُثر عليه في منطقة أزيلال، وكان يعيش في منطقة شمال إفريقيا في منتصف العصر الجوراسي، عصر الديناصورات العملاقة، حيث وجدت القطعة الحفرية سنة 1980 في نواحي أزيلال وتم نقلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتم الاحتفاظ بها في مختبرات خاصة.

كما عرفت السنة الماضية عرض هيكل عظمي لديناصور كان قد وُجد في حوض الفوسفاط بخريبكة يعود إلـى 66 مليون سنة، في مزاد علمي في فرنسا، قبل أن يتم إلغاؤه بعد تدخل جمعية حماية التراث الجيولوجي بالمغرب عبر مراسلة مديرية الجيولوجيا بوزارة الطاقة والمعادن.

يذكر أن التحف الفنية والتاريخية بالمغرب تكون في كثير من الحالات والأحيان معرضة للسرقة وبيعها في الخارج بحكم عدم وجود آلية صارمة للمراقبة، إذ إن وزارة الثقافة ووزارة الطاقة والمعادن تتوفران على مصالح خاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع في القطع ذات القيمة الفنية والثقافية والتاريخية والتراثية؛ لكن لا يوجد تنسيق بينهما لمحاربة الظاهرة.