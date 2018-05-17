24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4105:2212:2916:0819:2720:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟

  1. الشعب يجني ثمار ما أودعه بصناديق الانتخابات (5.00)

  2. الأمازيغية والاستعمار الفرنسي (1) .. التاريخ مصدر إلهام للروح الوطنية (5.00)

  3. الحركة الصهيونية.. مشروع استعماري غربي بغطاء يهودي (5.00)

  4. سكان غزة يرفضون استقبال شحنة أدوية إسرائيلية (5.00)

  5. وزارة الداخلية تُحدد شروطاً جديدة للراغبين في ولوج "سلك القياد" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الحكومة "تتراجع" وتبدي تفهمها لمطالب المقاطعين بتخفيض الأسعار

الحكومة "تتراجع" وتبدي تفهمها لمطالب المقاطعين بتخفيض الأسعار

الحكومة "تتراجع" وتبدي تفهمها لمطالب المقاطعين بتخفيض الأسعار
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 17 ماي 2018 - 16:00

بعد نجاح حملة مقاطعة المغاربة لمنتجات ثلاث شركات رئيسية في مجال الماء والحليب ومشتقاته والوقود، عبرت الحكومة، اليوم الخميس، عن تفهمها لمطالب المقاطعين الداعين إلى تخفيض الأسعار.

الحكومة، على لسان الناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي، أكدت أن حق المغاربة مكفول للدعوة إلى تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية خصوصا في شهر رمضان، الذي يكثر فيه الإقبال على منتجات بعينها.

وأشار المسؤول الحكومي، في الندوة الصحافية عقب انعقاد المجلس الحكومة بالرباط، أن من واجب الحكومة أن تنصت إلى المواطنين وتقوم بدعم القدرة الشرائية، مضيفا: "الواجب هو الحرص على حفظ حقوق المواطن كان تاجرا أو عاملا أو مستهلكا، وأيضا ضمان حرية الاستثمار وتحسين الظروف المواتية للإنتاج وتشجيع المقاولة".

ويبدو أن حكومة العثماني باتت تخشى كثيراً على شعبيتها بسبب تداعيات حملة المقاطعة، وما تلا ذلك من ردود فعل منتقدة إلى تصريحات وزرائها، حيث أكد الخلفي أن "الحكومة لا يمكن لها أن تسيء إلى المواطن، بل هي موجودة لخدمته".

ولفت إلى أن رئيس الحكومة سبق أن أعلن عن تشكيل لجنة وزارية لدراسة أثمنة المنتجات الأكثر استهلاكا في الأسواق، وذلك من أجل اقتراح حلول يمكن لها أن تساهم في تخفيف الضغط على المغاربة، موردا: "مهمتنا هي مساعدة الفئات الفقيرة والهشة والتوجه إلى الفقير والفلاح ومن يعيش في المناطق الشبه حضرية".

من جهته، توعد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالضرب على أيدي كل من سولت لهم أنفسهم بالرفع في الأسعار أو احتكار المواد الاستهلاكية والتلاعب في جودتها خلال شهر رمضان الكريم.

وأبرز العثماني أنه تم اتخاذ عدة إجراءات تمكن من رصد مختلف الخروقات، وإخبار بشكل مباشر السلطات الإقليمية، ثم السلطات المحلية، ليتم تعيين لجان للتقصي في الأمر فورا، وفي عين المكان.

وزاد: "هذه الآليات للتفاعل المباشر والمستمر مع المواطن، من شأنها الضرب على أيدي جميع الذين يحاولون التلاعب في المواد خلال الشهر الكريم سواء من حيث توفرها أو جودتها أو ثمنها".

وكان العُثماني قد أوضح أول أمس بمجلس المستشارين، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، المخصصة هذا الشهر لسياسة الحكومة لحماية المستهلك، إن "الحكومة فكرت باستمرار وتابعت ما يصطلح عليه بالمقاطعة، ونعكف على تلبية العديد من الاحتجاجات المعبر عنها"، مضيفا أن "الحكومة تسهر على حماية المستهلك، لأن القدرة الشرائية مهمة بالنسبة إليها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (82)

1 - Wislani الخميس 17 ماي 2018 - 16:10
موقف الحكومة من المقاطعة..ضبابي وغير واضح ..حيث كل مرة تخرج بقرار..دون تنفيذ اي قرار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
140
2 - انور الخميس 17 ماي 2018 - 16:11
الشعب الحر. لن يتراجع عن مطالبه و ستستمر المقاطعة..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
149
3 - ايمداحن الحسن الخميس 17 ماي 2018 - 16:11
بعد العرض الذي تقدمت به شركة سنطرال من الواجب علينا تشجيع هذه الشركة المواطنة لكونها تشغل الا ف المواطنين كما ان هامش الربح عندها محدود عكس شركات المحروقات. ولكن على المغاربة العمل كل ما في وسعهم لمقاطعة حزب العدالة والتنمية الذي يقود البلاد للمجهول.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-257
4 - مواطن الخميس 17 ماي 2018 - 16:11
لبكا ورا الميت خسارة..............
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
101
5 - مقاطع الخميس 17 ماي 2018 - 16:12
مقاطعون
ماذا عن الطلبة والمنحة الثالثة الطلاب يعانون في هذا البلد ولا احد بحرك ساكنا
وكلما سالنا الخلفي يجيب ( طرحت الموضوع على جهة وصية)
بالله علبكم طلقو دوك جوج دريال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
65
6 - رشيد الخميس 17 ماي 2018 - 16:12
و مع ذلك سنواصل المقاطعة لأننا لا نثق بالوعود الكاذبة للحكومة .. لا تراجع ! #خليه_يريب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
129
7 - اسيل الخميس 17 ماي 2018 - 16:12
صباح الخير عاد... اوا ومن بعد....
احن باغيين حل جدري ماشي غي في شهر رمضان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
87
8 - basma الخميس 17 ماي 2018 - 16:12
والله متتحشمو البارح كلام واليوم كلام اخر
زعما تتضحكو علينا
احنا مازال مقاطعين الى تتحقق مطالبتا العادلة وهي خفض الاسعار لتلائم القدرة الشرائية للمواطنين
كفى من الضحك على الذقون يا ايتها الحكومة الفاشلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
93
9 - youssef الخميس 17 ماي 2018 - 16:12
ليس هناك فقط شهر رمضان... لعقوبة للخضر والفواكه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
67
10 - مغربي الخميس 17 ماي 2018 - 16:14
عندكم التيقو فيهم راهم يغدروكم كيف ما دارو فالانتخابات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
84
11 - مواطن شاب الخميس 17 ماي 2018 - 16:14
اذا كان الكلام خوفا على شعبيتها فهو كلام واه لا محل له من الاعراب ..... يجب أن يكون الدافع للفعل هو الغيرة و حب الخير لأبناء الشعب كلكم ذاهبون و نحن مقاطعون فماذا انتم يا تى فاعلون ؟؟ #خليه يرييب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
52
12 - الأقالة الخميس 17 ماي 2018 - 16:15
نطالب باعتذار الحكومة والوزراء الذين أهانوا الشعب وإقالتهم وتحفيض الاسعار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
61
13 - العثماني ارحل الخميس 17 ماي 2018 - 16:15
العثماني يجب أن يذهب لحال سبيله ...رئاسة الحكومة لم تصنع له وهو لم يصنع لها ...رئاسة الحكومة تحتاج إلى شخصية قوية شخصية تستطيع قول لا إذا اقتضى الأمر ذلك ..شخصية تحترم أصوات الناخبين ولا تترامى على نجاحات الاخرين كما فعل العثماني حينما ترامى على إنجازات بنكيران دون أن يكون مستحقا لها ...العثماني انسان ضعيف لا حول ولا قوة له ...والمركز الذي اعتلاه فضحه وفضح ضعفه وبالتالي رجاء إرحم نفسك أسي العثماني ورحل غير مأسوف عليك ........أما المقاطعة فنحن مقاطعون لأن هذا هو السلاح الوحيد الذي بيد الشعب ...زورتم إرادة الشعب أدخلتم خير شبابه السجون ...شردتم البقية المتبقية في المهجر وفي بلاد الغرباء ....أيها المغاربة إذا أنتم فرطتم في المقاطعة فلا تلوموا سوى أنفسكم ... والسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
46
14 - ما نعرف الخميس 17 ماي 2018 - 16:16
قالها غاندي
يتجاهلونك ويسخرون منك ثم يحاربونك بعدها تنتصر

لكن حداري ... الاعتداء يكون لمن أخطأ عن غير قصد .. أما ادا كان المسؤول عنك يتواطءي مع مول الشكارة باش ياكلو فلوسك هادي خاصها على إلاقل تقديم الاستقالة باش ما ندير وش ليه متابعة قضائية ... لأن الحكومة ارتكبت أخطاء يعاقب عليها القانون

التهاون في أداء المهمة نتج عنها ضياع شعب

استغلال المنصب في منفعة شخصية

تضارب مصالح

إصدار تهديدات بالسجن لمواطنين أبرياء

تواطء مع الشركات لاستغلال الشعب

التواطؤ في ممارسة الاحتكار لشركات معروفة

خيانة الامانة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
15 - عبد الحفيظ الخميس 17 ماي 2018 - 16:16
حكومة فاشلة قهرات المواطن يلا عندها شي نفس تقدم استقالتها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
16 - simo الخميس 17 ماي 2018 - 16:17
مقاطعون والله مقاطعون.... زوينة هادي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
17 - zina الخميس 17 ماي 2018 - 16:17
الرفع في الجودة والتخفيض في الاسعار بشكل دائم ليس فقط شهر رمضان المقاطعة مستمرة اذا لم تلبى طلباتنا لان المداويخ فاقو من دوخة لا تستغلو شهر رمضان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
18 - ana الخميس 17 ماي 2018 - 16:17
خطواتكم الاستباقية معوقة و بءيسة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
19 - rachid الخميس 17 ماي 2018 - 16:17
بالتوفيق نريد اجراءات على ارض الواقع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
20 - Akkawi الخميس 17 ماي 2018 - 16:17
الحمدلله الحكومة تفهمتنا بعد مضي شهر من المقاطعة .فلننتظر المفجاءة في هذا الشهر المبارك السعيد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
21 - مغربي انا الخميس 17 ماي 2018 - 16:17
حكومة مريضة و سياسين لا يعرفون حب الوطن و الواجب في حق المواطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
22 - مغربي الخميس 17 ماي 2018 - 16:17
يجب على الحكومة أن تعتدر على ما بدر منها من ترويج مغالطات على لسان الناطق الرسمي وكدا على لسان وزير الحكامة وأن تستبدل استراتيجيتها في الدفاع على الشعب الدي صوت لها وليس الدفاع على الشركات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
23 - محمد الخميس 17 ماي 2018 - 16:18
ليس هناك اي ملموس سوى التصريحات المجانية، الخطأ الذي ارتكبه الحكومة هو عدم محاربة الاحتكار قبل تحرير الأسعار مما أدى إلى صعود الاثمنة صعودا صاروخيا بفعل الاحتكار. مادام هناك احتكار فلن تنخفظ الاثمنة الا بالمقاطعة. يجب فتح الاستثمار الأجنبي عبر المنافسة الشريفة والقطع مع الاحتكار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
24 - omar الخميس 17 ماي 2018 - 16:18
سبحان الله.بالامس تهديد واليوم .مصلحة المواطن.باراكا من الفبركة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
25 - علال الخميس 17 ماي 2018 - 16:18
كلشي غالي. البلاد خاصك تكون برلماني ولا وزير ولا شفار عاد تقدر توفر الأساسيات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
26 - وارزات الخميس 17 ماي 2018 - 16:18
الحمد لله عايشين بلا بي كوم حكومة متناقضة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
27 - مقاطع الخميس 17 ماي 2018 - 16:18
حكومة محكومة كان المغرب قاب قوسين أو أدنى من الوقوع في يد لوبي المال لولا لطف الله بهده المقاطعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
28 - abouama الخميس 17 ماي 2018 - 16:18
المواطن لا يريد العيش الكريم في رمضان فقط ولكن طول حياته. هذه الحكومة تتلاعب بمشاعر المواطن البسيط بهذا الكلام في غير محله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
29 - مواطن مغربي الخميس 17 ماي 2018 - 16:18
الحمد لله على هذا الشهر المبارك بدون كثرة الاستهلاك المبالغ فيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
30 - Yassine الخميس 17 ماي 2018 - 16:19
واش نقصتو من ثمن الحليب و المحروقات و لا غير ضيعولينا لوقت نقراو لكدوب ديالكوم ؟؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
31 - مونية الخميس 17 ماي 2018 - 16:19
كان عليكم ان تذعنو لقوة الشعب وتعلمو انكم تشتغلون لديه فنحن من اوصلناكم الى المناصب التي ترأسونها ونحن من سينزلكم عنها. نطالبكم بتنخفيض الاسعار ليس فقط المواد الثلاث التي قطعناها بل كل المواد الاستهلاكية مع تحسين جودة. لقد ذقنا ذرعا بغطرستكم ومن الان فصاعدا نحن لكم بالمرصاد اما ان تعملو او ارحلو.
رمضان كريم لولاد الشعب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
32 - طالب معاشو الخميس 17 ماي 2018 - 16:19
واش غاديرو فينا راسكم، ياك حنا غير مداويخ معدنا عقل ههه
وليتو شي يشرق و شي يغرب ، المهم حنا دبا مشغولين مع الصلاة و الصوم و العبادة و المــــقاطعة، حتى تلقاو الحل و تخفضو الأسعار و اجيو نتتفاهمو و عوالشر مباركة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
33 - محمد الخميس 17 ماي 2018 - 16:19
ما دخلك يا خلفي وما دخلك ياداودي?,هل تملكون شركات توزيع البنزين وشركات تعبئة المياه او الحليب?هل اصبحتم شركاء اخنوش وبنصالح ام انهم اسيادكم
وان حكومتكم انما تخدمهم اولا واخيرا فهي حكومتهم وليست حكومة الشعب!
هذه هي (الدجاجة تتبيض والفروج تايقاقي)
واضح انهم فرضوا عليكم الخروج لاطفاء الحريق تحت طائلة الاعفاء,فانتم اصلا انما جيء بكم للاطفاء حريق عشرين فبراير ايها الكراكيز!
لو كان سيدكم بنكيران الذي اختلف سياساته اللاشعبية ولكن احيي فيه روح الشجاعة لما خرج بمثل تلك التصريحات البلهاء بل اتصور انه سيقول ان المشكل لا يعنيه لانه ليس بين الحكومة والشعب وانما بين الشعب وبعض العلامات التجارية الاحتكارية واعتقد انه لن يرضخ للتحكم.
اصبروا قليلا وتاكدوا بان لوبي التحكم المخزني سيضحي بكم لامتصاص غضب الجماهير وهم يهيؤون الان الارضية لهذا القرار!
حكومة التيقنوقراط قادمة!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
34 - يوسف الخميس 17 ماي 2018 - 16:19
سبحان الله العظيم. في لمحة بصر تغير الوعيد إلى تفهم. يبدو أن التصريحات غير المسؤولة لم تنفع لذلك اضطررتم للحفاظ على سمعة حزبكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
35 - مواطن مقهور الخميس 17 ماي 2018 - 16:20
تخفيض الأثمان. علاش هو الغلاء غير فرمضان. نقصو فالأثمنة وباركا من الشفوي قهرتونا الله ياخذ فيكم الحق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
36 - راس الكورة الخميس 17 ماي 2018 - 16:20
هذا ما يميز ما يسمى بالحكومات في المغرب. دائما ما تجدها تتذبذب بين قرار وآخر. لا تحكمها ضوابط وتوجهات وإنما تتبع الأوامر الآتية من القصر. حبذا لو يقوموا بأعمالهم كموظفين فقط للدولة ويكفوا عن العويل والنباح بدون فائدة تذكر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
37 - محمد جلال الخميس 17 ماي 2018 - 16:20
كل ما جاءت به الحكومة ماهو إلا مناورة لتهدأت الوضع،لكن المغاربة لهم باع طويل في هذا النوع من المآمرات والمناورات الميؤوس منها،مثل خلق لجن أو تكليف خلية وزارية لدراسة الاوضاع المعيشية للمستهلك.هل المغاربة دائما في انتظار اللجن والمؤسسات لدراسة الوضع للخروج بتوصيات واغلاق الملف ووضعه بين الرفوف في الأرشيف ويبقى المغاربة ينتظرون في قاعة الانتظار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
38 - وجدي محبوب الخميس 17 ماي 2018 - 16:21
قاع ميخلعوكومش بنجاح المقاطعة مزال خليه يريب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
39 - ناصر الخميس 17 ماي 2018 - 16:21
كلام غير مجد، لاشيء ملموس ، الاخوان انتهت صلاحيتهم، هم السبب في تردي الأوضاع ، والمقاطعه المباركه ستطالهم في الانتخابات المقبله ، فليصطفوا مع المفسدين كما يفعلون فالمغاربة لن ينسوا لهم هادا التحيّز .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
40 - استاذ من اكادير الخميس 17 ماي 2018 - 16:21
مللنا من خطاب الحرباء الذي يركب على الكلام الذي نريد سماعه ، فحقيقتكم ظهرت عند أول تفاعل مع شعب المغرب العزيز والذي تعتبرونه قطيعا يخدم اجنداتكم عند الحاجة ،الاحرى والأجدر بكم الآن ان تفعلو وتطبقو أكثر مما تقوله افواهكم الخبيثة ، الحقيقة ظهرت وننتظر منكم العمل ليل نهار بدون كلل ولا ملل حتى تخفض اثمنة جميع المواد الاستهلاكية وبدون كلام ، والا فقدمو استقالتكم ، فللمغرب الأبي رجالات ونساء يستطيعون ان يفعلو ما لم تفعله حكومتكم المدوخة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
41 - NOUMRI الخميس 17 ماي 2018 - 16:21
على شركات إنتاج الحليب ان تتفق فيما بينها لإيقاف إنتاج هده المادة الحيوية للظغط على الحكومة لخقض نسبة الضرائب المفروضة عليها من أجل تخفيص التمن و تحيين أكتر للمنتوج و بالتالي سيكون الجميع مستفيد الشركات ترفع نسبة المبيعات و الحكومة من الحفاظ على توازن السوق و المواطن من رخص الحليب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
42 - Hicham الخميس 17 ماي 2018 - 16:21
اللاعدالة واللا تنمية ديكاج ....ارجوكم سيرو فحالكم خليو بلاصتكم خيبة ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
43 - البشيري الخميس 17 ماي 2018 - 16:21
قمة النفاق السياسي حسبنا الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
44 - abdou الخميس 17 ماي 2018 - 16:21
نحن بدورنا كجالية مغربية سنوحد الصفوف ومتضامنون مع أبناء وطننا الحبيب في هذه المقاطعة فإذا إتخدنا قرارات بقطع السفر بالخطوط المغربيه عن هذه الحكومة سترون كيف سينهار الإقتصاد تدريجيا فنحن المواطنون المغاربة ونحن الشعب ونحن الوطن ولا نرضخ للغة التهديد والوعيد لأن المقاطعة أمر شخصي وحرية شخصية فإذا أصبحت قرار شعبي فلا بد من الإنصات للشعب وتوجهاته وقراراته .إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
45 - Brahim الخميس 17 ماي 2018 - 16:22
الحكومة والشركات الي مقصودين او ماشي هير في رمضان هد المراجعات خاصها تكون بل على طول العام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
46 - فاق الخميس 17 ماي 2018 - 16:22
الاسعار ستخفظ لأن الخاسرين الأولين هما الشركات المصنعة والضرائب أما المستهلك فيمكنك الاستغناء .وفيما يرجع لقضية الوقود أو المحروقات بتعبير أوضح فتوقيف السيارات الخاصة أمر وارد لكن الصعوبة تكمن في وسائل نقل البضائع والشاحنات الكبرى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
47 - مقاطعون يا شعب الأبي الخميس 17 ماي 2018 - 16:22
جميع الوزراء المغاربة و النواب و المستشارين و مدراء سنطرال صححو مفهوم المقاطعة و تما تصحيحه فقط ليتم مرجعة الأسعار فقط في رمضان

و كأن رمضان يمثل 11 شهر من السنة

الفقراء يفكرون في 12 شهر

نقص الأسعار يجب أن يشمل جميع المواد الإستهلاكية و فرض ضرائب جديدة على الشركات و الأغنياء

و يجب على الشعب مقاطعة جميع المواد الزيت السكر اللحوم الحمراء السمك الاكباش عدم الأضحية غاز البوتان تما نقص كمية القنينة 3 مرات خذع الحكومة


المقاطعة أفضل سلاح للمقاومة دون دماء

مقاطعون حتى تنفيذ جميع شروط الفقراء

حاربو الفساد و اقتصاد الريع و أموال الفوسفات و الخيرات

حينها نشتري منتوجاتكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
48 - rodeo الخميس 17 ماي 2018 - 16:23
الواضح أن الحكومة لا تريد بتاتا ان تتكلم عن غلاء سعر الحليب المادة الأساسية الأولى و المحروقات التي أصبحت ترهب المغاربة كل فاتح سهر ومنتصفه يريدون الترقيع و إسكات الشعب ؟ ما زلنا مقاطعون حتى نلمس و بدون لبس فيه تدني الأسعار و ليفلس من يشاء لأن الشعب أصلا مفلس مثقل بالديون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
49 - امغار ناريف الخميس 17 ماي 2018 - 16:23
المحكومة المغربية كمونية بامتياز فبعدما اتهمتنا بالمداويخ وبالقطيع وباالهامشيين وبالافتراضيين كما قال كبيرهم اخنوش هاهي اايوم تعترف باننا موجودون احياء نرزق الخلفي الذي هددنا بااسجن يعترف باننا على صواب والعثماني طلب المسامخة الحمد لله الاتخاد قوة وعاش الشعب المغربي دائما متحدا ومتحديا للمفسرين مصاصي دماء الفقراء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
50 - ويسخديجة الخميس 17 ماي 2018 - 16:23
السلام عليكم نطلب تخفيض الاسعار بشكل رسمي و تعلنه الحكومة بشكل علني و ليس الكذب على المواطنين،لم نعد نخدع بكلام السياسة .....حبا بالله راعيو للفقير لنا الله رمضان مبارك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
51 - khalidnoiyl الخميس 17 ماي 2018 - 16:23
اقول لحكومة العتماني لقد فشلتي ويجب ان ترجعي لصوبك
الشعب يريد العيش الكريم والتعليم الجيد والصحة فقط
اليوم ليس كالأمس اليوم الشعب يتوحد فحداري
وفي الأخير قال بنزيدان وعنده ااحق السياسة والمال مكيتلقوس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
52 - محمد الخميس 17 ماي 2018 - 16:24
هذا يسمى الضحك على الذقون لقد اصبحنا نعي جيدا لغة الخشب هاته وهي لم تعد تجدي نفعا على الاطلاق مطالبنا واضحة اما تخفيض معقول و داءم في الاسعار و اما مقاطعوووووووووووووووووون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
53 - شمالي الخميس 17 ماي 2018 - 16:24
والله لا حرام عليكم مزال مشبعتو محشمتو. قولو نالشعب شكون لغلي المعيشة راه الضرائب لي دايرين في المنتوجات الاساسيه هي لي مغاليا المنتوج زيد عليها لا مراقبة لا تحديد الاسعار.سافي راه عقنا بكم مبقيناش مداويخ وقطيع ...والله عيب البرلمان مزال كدوي على القفة اليومية شوفو جيرانكم الاسبان . هذا المسؤولين مكتجهومش النفس . باز والله باز. استمرار في المقاطعة لا اليأس .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
54 - ahmed الخميس 17 ماي 2018 - 16:24
نعاودو نبداو من نقطة الانطلاق واش كابن شي نقص فالاثمنة اولا غا الهدرة الخاوية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
55 - ميساء الخميس 17 ماي 2018 - 16:24
من يثق في هؤلاء عليه تحمل العواقب.
خطاب الحكومة يذكرني بخطاب بن علي وهو يقول فهمتكم.
خطاب ليس من ورائه سوى دغدغة مشاعر الشعب.
هؤلاء لا يعترفون بشيء إسمه الحقوق المشروعة ولكن نستاهلو احنا اللي عملنا منكم وزراء باش تبقاو تتآمروا علينا وتهددونا.
المقاطعة مستمرة هادي البداية ومازال مازال.
تقبل الله صيامكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
56 - simo. الخميس 17 ماي 2018 - 16:24
ان المقاطعة لم تكن لخفض الاسعار ولكن لمحاربة الاحتكار. ونحن لسنا شغب خود 4واحد فابور نصف لتر ب3.5درهم ولتر ب6 دراهم وهدي ما شي معاملة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
57 - خليلوفيتش الخميس 17 ماي 2018 - 16:24
بالله عليكم واش هادو حاسبينا بصح مداويخ واش حنا أتقهرنا فجيوبنا على دور العام ما حيلتنا للمدرسة اللي ولات كاتاخذ أكثر من 70فالمئة ميزانية الأسر عاد زيد عليها التطبيب و السكن عاد جايين أيقولو لينا خلال شهر رمضان يعني آشنو من مور رمضان غترجع ريما لعادتها لقديمة وسنضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه رفع الأسعار إيوا بداو براسكم علاه غلاء المعيشة ماشي رفع من الأسعار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
58 - OMAR الخميس 17 ماي 2018 - 16:25
ا لمقاطعون بكل اطيافهم السياسية متفقون على شيئ واحد هو محاربة الغلاء الناتج عن الهيمنة والاحتكار ولن يسقطوا ابدا في فخ التجادبات السياسية لاضعاف صوتهم فكما الحكومة والمعارضة متفقون على تفقير الشعب فنحن ايضا متفقون على كلمة واحدة هي المقاطعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
59 - بنسعيد الخميس 17 ماي 2018 - 16:25
واشكون اعباد الله اللي اعطى الشرعية لهذه الحكومة حتى تتنكر للمواطنين وتحشر نفسها مع المحتكرين والمتلاعبين بمصالح الشعب والذين يزيدون غنى على ظهر الشعب وكانهم من كوكب اخر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
60 - #مقاطع الخميس 17 ماي 2018 - 16:26
لماذا تطلب منهم تقبل الأمر الواقع كل هذا الوقت أم أنهم لا يحبون أن يكونوا على خطأ . التحكم واضح يتحكمون في كل شيء. بتضامننا سوف نزيل هذا التحكم ولن ننتضر من أحد كيف ما كان أن يتحكم في ما فيه مصلحة الشعب كله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
61 - كتكوت الخميس 17 ماي 2018 - 16:26
اسي المقاطعين مطالبهم واضحة تماما بدون رمضان المبارك
الحملة ستستمر حتى نشعر بتحقيق شامل لمطالبنا

المداويخ لن يتراجعوا

لا للمساومة لا للمساومة لا للمساومة لا للمساومة
رمضان المبارك للعبادة و التقرب إلى الله و ليس لملا البطون
مقاطعون مقاطعون مقاطعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
62 - مدوخ الخميس 17 ماي 2018 - 16:26
المداويخ أصبحوا براغماتيين يريدون تخفيض أثمنة الماء والحليب والوقود أما هذه التصريحات لي مكاتقتل ما كاتحيي خليهم عندك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
63 - Abdellah الخميس 17 ماي 2018 - 16:27
نعم المقاطعة دائما .يعيش الشعب العظيم الدي لاتسقط إرادته.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
64 - ابراهيم الخميس 17 ماي 2018 - 16:28
لغة التبريد موجودة عندكم....
ولكن آش تابعها ؟ لننتضر واخ تسببتو بسيدنا رمضان، كان العام = شهر واحد!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
65 - marokkii الخميس 17 ماي 2018 - 16:28
الحزب اللي كان فيه شوية ديال الضوء طفى في هده الايام بخرجات لامعقولة ضد الشعب هاللي كقول مظاويخ واللي تقول القطيع ولي زاد كملها امين عام حزب يقوا للشعب المجهولين واللي باغي يدخل الشعب للسجن فين ايام السي بنكيران في البرلمان المغاربة كاملين كانو يشاهدون تدخلاته. اما الان مابقى حتى شي واحد يشاهد البرلمان ولا اجتماعات رىيس الحكومة كلشي بسال وبهات .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
66 - احد المداويخ الخميس 17 ماي 2018 - 16:29
نحن لا نطلب منكم المساعدة ولا ان تنضروا الينا بعين العطف ولسنا واقفين ببابكم من اجل الصدقة،نحن نقاطع المنتوجات التي تبالغ في اسهداف جيوب المغاربة،فالشركات التي تبيع الحليب اصبحت هي المستفيذ الوحيد وليس الفلاح الذي يتعب ولا يستفيذ في شئ ولا يستفيذ حتى المستهلك،اما شركات توزيع المحروقات فقد اصبحت هي صاحبة الابار واصبح ربحها اكثر من الشركات التي تستخرج تلك المادة،اما شركات الماء فحدث ولا حرج.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
67 - جمال الدكالي الخميس 17 ماي 2018 - 16:31
المقاطعة تلو المقاطعة حتى يصبح المازوط ب5DH.الحليب ب5DH.الماءوالماء ب5DH/5LITRE.زيادة السكر 5DH/للكيلو.الدقيق100DH/25KG.الزيت 10DH/1LITRE.وما زالت هناك مواد اخرى في الانتظار كالعدس-الحممص-الفول+.......+.......+..........+......+.....+.......+........+.....¿+......+.......+............+...........
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
68 - سعيد الخميس 17 ماي 2018 - 16:31
نحن كشعب الذي يهمنا ليس كثرة الكلام الفارغ.وانما تخفيض الأسعار فورا . يا أيتها الحكومة الشعب نضج و عاق وفاق. هذه المرة أن تفوت عليه أكاذيبكم .مقاطعون مقاطعون إلى أن نلمس حلول ملموسة وهي الكازوال ب 7دراهم. الحليب لتر ب 4دراهم.تخفيض فائدة الأبناك والأدوية والضرائب والرفع من الأجور.الشعب يريد حقه في ثروته.نحن لا نطلب صدقة هذا حقنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
69 - ابوزيد الخميس 17 ماي 2018 - 16:31
نقول للحكومة "فهمك ثقيل".
لماذا لم تصغون من قبل. وكءن الناس تكذب.الغلاء عم كل شيء والاجور لا تكفي لسد حاجيات الناس وبسبب هذا كثر الاستغلال و قلصت الحقوق.
تتكلمون يوميا عن الاستثمار وتشجعون المستثمرين والشعب له الله.
استيقظوا من نومك واتقوا الله في الشعب المغربي في هذا الشهر.رمضان كريم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
70 - aziz الخميس 17 ماي 2018 - 16:32
والله مفهمت والو واش هاد الناس تيعتبرو المغاربة مكلخين لهاد درجة صافي عقنا بلقوالب ديالكم والمقاطعة دائمة حتى خلال هدا الشهر المبارك غير تهناو تنشوفر فين غادي نوصلو معكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
71 - ابن الشعب الخميس 17 ماي 2018 - 16:33
لا اعوف كيف تنظر الحكومة لميسصطلح عليه يالمقاطعة ومزال غير زايدة فيح هاد الحكومة؟ هل لم تلاحظوا انهم ركزوا غير على الاسعار في رمضان؟ ماذا وراء ذلك؟ نحن نريد حلا دائما واسعارا تلائم المواطن المغربي الفقير جدا، يعني المواد الاساسية بحال الحليب والماء خاصهم يكونوا رخاص لدرجة انا اي واحد مغربي يقدر يشريهم بلا مايفكر. يعني اسعار تتناسب مع ادنى مدخول للمواطن المغربي، واتمنى ان شاء الله النجاح لهذه المقاطعة والقضاء على المفسدين الذي افسدوا في الارض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
72 - محمد بن صالح الخميس 17 ماي 2018 - 16:34
اصحاب اللحية خنتوا المغاربة تقنا فيكم اصيدتونا صوتنا عليكم جوج المرات ولكن مصدقتوش رجال من الآن انا أقاطع العدالة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
73 - bensaid الخميس 17 ماي 2018 - 16:34
لحد الساعة فقط تخفيض مؤقت لمدة شهر فقط في حال شراء 2 عبوات حليب و 1 يوغورت في حال شراء4.لاشئ ادا .مماطلة و كلام و أوهام...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
74 - ايت الراصد:المهاجر الخميس 17 ماي 2018 - 16:35
بعد الزلة الخطيرة التي وقعت فيها الحكومة الشكلية بتهديد المعبرين عن رأيهم فيما يخص المقاطعة بل بلغ الحد بناطقها الرسمي الى تزييف الحقيقة حيث اكد على ان هناك ترويجا لاخبار زائفة مقارنة مع الخارج ..وهو يعلم اننا مغاربة العالم نشتري سلعا أرخص من تلك بالمغرب خاصة المياه المعدنية والحليب ومشتقاته والسكر والزيت وهي مواد أساسية ...
مما جعلهم الان بعد التهديد يستسلمون للامر الواقع بعد الضغط على رئيس الحكومة الشكلية لتقديم استقالته؟!؟ وللعلم فان المواد الاساسية
بحب ان تعرف تخفيضا دائما بل يجب دعمها من الدولة من اجل الشعب المستضعف الذي اغلبه من الفقراء بفعل احتكار الاقتصاد وجعله في يد الطبقة الحاكمة المسيطرة التي جاءت هذه الحكومات من اجل خدمتها وإعفائها من الضرائب التي يؤديها الموظفون عِوَض الاثرياء المسيطرون باختصار يجب ان تستمر المقاطعة للاسواق الكبرى مثل مرجان... وتشجيع دكاكين البقالة في الأحياء التي يعاني تجارها الصغار من الاحتكار ولايتوفرون على اية تغطية صحية ولا اي دعم ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
75 - marroqui الخميس 17 ماي 2018 - 16:36
le gouvernement ne fait pas assez pour protéger les consommateurs et pour assurer une «concurrence réelle» qui fasse «baisser les prix».
Plutôt que d’affaiblir l’État par des baisses de taxes et d’impôts ou la compensation, le premier ministre devrait s’occuper que les prix soient «juste» pour les consommateurs
comment ça se fait que depuis 10 ans, le gouvernement Pjdiste a été incapable d’accompagner les consommateurs lorsque des choses aussi incroyables que ça se produisent
ce gouvernement est un gouvernement faible et l'opposition est inexistante et notre roi doit dissoudre le parlement et appeler a d'autres élections ou nommer un gouvernement de technocrates
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
76 - marocain الخميس 17 ماي 2018 - 16:38
دابا خصنا نقاطعو الدييزيل و الإسانس . أو راه تزادو بزاف مازوت 10 دراهم السيبة هادي . زادو فيه لزاف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
77 - صلاح الدين الايوبي الخميس 17 ماي 2018 - 16:40
هل الحكومة لديها انفصام في الشخصية أو ماذا
انا ألاحظ أن الحكومة غير قادرة على تدبير الأمور في حالة وقوع مشاكل مثل المقاطعة لأنها كل مرة تخرج بتصريح تارة ضد الشعب ومرة مع الشعب
من هذا المنبر انا أقول لهم كفاكم كذب على الأمة لأن الأمة أصبحت تراكم منافقين لا غير فلهذا قدموا استقالتكم بشرف إن كان لديكم شرف
ما هذا التسيير الخارج عن المنطق اذا كنتم فعلا ستحاربون الاحتكار بين عشية وضحاها اليس من المنطق أخد استراتيجيات قبل رمضان
انا اقولوا لكم ناموا كما كنتم نائمون من قبل تنتظرون الأجرة الشهرية التي لا تستحقون منها حتى 10%
كما اتمنى من جلالة الملك إعفائها من مهامها في القريب العاجل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
78 - غاندي الخميس 17 ماي 2018 - 16:41
هاد الخلفي منين جابوه؟ ماكاينش شي واحد آخر؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
79 - فلاح الخميس 17 ماي 2018 - 16:41
فمايخص الثمن المرجعي للقمح لاوجود له في الواقع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
80 - Sih الخميس 17 ماي 2018 - 16:42
مبروك رمضان
نحن شعب قوي مهما هبت الرياح
مقاطعون ولنا القدرة بالعيش بالخبز واتاي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
81 - yonko الخميس 17 ماي 2018 - 16:42
الشعب المغربي الحر. و تستمر المقاطعة. رمضان كريم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
82 - ااتازي الخميس 17 ماي 2018 - 16:42
البارح الوعيد و تغيير القانون الجناءي. و اليوم تفهم مطالب الشعب. مقاطعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 82 | عرض: 1 - 82

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.