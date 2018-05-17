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- الحكومة "تتراجع" وتبدي تفهمها لمطالب المقاطعين بتخفيض الأسعار
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كُتّاب وآراء
الحكومة "تتراجع" وتبدي تفهمها لمطالب المقاطعين بتخفيض الأسعار
بعد نجاح حملة مقاطعة المغاربة لمنتجات ثلاث شركات رئيسية في مجال الماء والحليب ومشتقاته والوقود، عبرت الحكومة، اليوم الخميس، عن تفهمها لمطالب المقاطعين الداعين إلى تخفيض الأسعار.
الحكومة، على لسان الناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي، أكدت أن حق المغاربة مكفول للدعوة إلى تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية خصوصا في شهر رمضان، الذي يكثر فيه الإقبال على منتجات بعينها.
وأشار المسؤول الحكومي، في الندوة الصحافية عقب انعقاد المجلس الحكومة بالرباط، أن من واجب الحكومة أن تنصت إلى المواطنين وتقوم بدعم القدرة الشرائية، مضيفا: "الواجب هو الحرص على حفظ حقوق المواطن كان تاجرا أو عاملا أو مستهلكا، وأيضا ضمان حرية الاستثمار وتحسين الظروف المواتية للإنتاج وتشجيع المقاولة".
ويبدو أن حكومة العثماني باتت تخشى كثيراً على شعبيتها بسبب تداعيات حملة المقاطعة، وما تلا ذلك من ردود فعل منتقدة إلى تصريحات وزرائها، حيث أكد الخلفي أن "الحكومة لا يمكن لها أن تسيء إلى المواطن، بل هي موجودة لخدمته".
ولفت إلى أن رئيس الحكومة سبق أن أعلن عن تشكيل لجنة وزارية لدراسة أثمنة المنتجات الأكثر استهلاكا في الأسواق، وذلك من أجل اقتراح حلول يمكن لها أن تساهم في تخفيف الضغط على المغاربة، موردا: "مهمتنا هي مساعدة الفئات الفقيرة والهشة والتوجه إلى الفقير والفلاح ومن يعيش في المناطق الشبه حضرية".
من جهته، توعد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالضرب على أيدي كل من سولت لهم أنفسهم بالرفع في الأسعار أو احتكار المواد الاستهلاكية والتلاعب في جودتها خلال شهر رمضان الكريم.
وأبرز العثماني أنه تم اتخاذ عدة إجراءات تمكن من رصد مختلف الخروقات، وإخبار بشكل مباشر السلطات الإقليمية، ثم السلطات المحلية، ليتم تعيين لجان للتقصي في الأمر فورا، وفي عين المكان.
وزاد: "هذه الآليات للتفاعل المباشر والمستمر مع المواطن، من شأنها الضرب على أيدي جميع الذين يحاولون التلاعب في المواد خلال الشهر الكريم سواء من حيث توفرها أو جودتها أو ثمنها".
وكان العُثماني قد أوضح أول أمس بمجلس المستشارين، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، المخصصة هذا الشهر لسياسة الحكومة لحماية المستهلك، إن "الحكومة فكرت باستمرار وتابعت ما يصطلح عليه بالمقاطعة، ونعكف على تلبية العديد من الاحتجاجات المعبر عنها"، مضيفا أن "الحكومة تسهر على حماية المستهلك، لأن القدرة الشرائية مهمة بالنسبة إليها".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (82)
ماذا عن الطلبة والمنحة الثالثة الطلاب يعانون في هذا البلد ولا احد بحرك ساكنا
وكلما سالنا الخلفي يجيب ( طرحت الموضوع على جهة وصية)
بالله علبكم طلقو دوك جوج دريال
احن باغيين حل جدري ماشي غي في شهر رمضان
زعما تتضحكو علينا
احنا مازال مقاطعين الى تتحقق مطالبتا العادلة وهي خفض الاسعار لتلائم القدرة الشرائية للمواطنين
كفى من الضحك على الذقون يا ايتها الحكومة الفاشلة
يتجاهلونك ويسخرون منك ثم يحاربونك بعدها تنتصر
لكن حداري ... الاعتداء يكون لمن أخطأ عن غير قصد .. أما ادا كان المسؤول عنك يتواطءي مع مول الشكارة باش ياكلو فلوسك هادي خاصها على إلاقل تقديم الاستقالة باش ما ندير وش ليه متابعة قضائية ... لأن الحكومة ارتكبت أخطاء يعاقب عليها القانون
التهاون في أداء المهمة نتج عنها ضياع شعب
استغلال المنصب في منفعة شخصية
تضارب مصالح
إصدار تهديدات بالسجن لمواطنين أبرياء
تواطء مع الشركات لاستغلال الشعب
التواطؤ في ممارسة الاحتكار لشركات معروفة
خيانة الامانة
رمضان كريم لولاد الشعب.
وليتو شي يشرق و شي يغرب ، المهم حنا دبا مشغولين مع الصلاة و الصوم و العبادة و المــــقاطعة، حتى تلقاو الحل و تخفضو الأسعار و اجيو نتتفاهمو و عوالشر مباركة
وان حكومتكم انما تخدمهم اولا واخيرا فهي حكومتهم وليست حكومة الشعب!
هذه هي (الدجاجة تتبيض والفروج تايقاقي)
واضح انهم فرضوا عليكم الخروج لاطفاء الحريق تحت طائلة الاعفاء,فانتم اصلا انما جيء بكم للاطفاء حريق عشرين فبراير ايها الكراكيز!
لو كان سيدكم بنكيران الذي اختلف سياساته اللاشعبية ولكن احيي فيه روح الشجاعة لما خرج بمثل تلك التصريحات البلهاء بل اتصور انه سيقول ان المشكل لا يعنيه لانه ليس بين الحكومة والشعب وانما بين الشعب وبعض العلامات التجارية الاحتكارية واعتقد انه لن يرضخ للتحكم.
اصبروا قليلا وتاكدوا بان لوبي التحكم المخزني سيضحي بكم لامتصاص غضب الجماهير وهم يهيؤون الان الارضية لهذا القرار!
حكومة التيقنوقراط قادمة!
و كأن رمضان يمثل 11 شهر من السنة
الفقراء يفكرون في 12 شهر
نقص الأسعار يجب أن يشمل جميع المواد الإستهلاكية و فرض ضرائب جديدة على الشركات و الأغنياء
و يجب على الشعب مقاطعة جميع المواد الزيت السكر اللحوم الحمراء السمك الاكباش عدم الأضحية غاز البوتان تما نقص كمية القنينة 3 مرات خذع الحكومة
المقاطعة أفضل سلاح للمقاومة دون دماء
مقاطعون حتى تنفيذ جميع شروط الفقراء
حاربو الفساد و اقتصاد الريع و أموال الفوسفات و الخيرات
حينها نشتري منتوجاتكم
الشعب يريد العيش الكريم والتعليم الجيد والصحة فقط
اليوم ليس كالأمس اليوم الشعب يتوحد فحداري
وفي الأخير قال بنزيدان وعنده ااحق السياسة والمال مكيتلقوس
خطاب الحكومة يذكرني بخطاب بن علي وهو يقول فهمتكم.
خطاب ليس من ورائه سوى دغدغة مشاعر الشعب.
هؤلاء لا يعترفون بشيء إسمه الحقوق المشروعة ولكن نستاهلو احنا اللي عملنا منكم وزراء باش تبقاو تتآمروا علينا وتهددونا.
المقاطعة مستمرة هادي البداية ومازال مازال.
تقبل الله صيامكم
الحملة ستستمر حتى نشعر بتحقيق شامل لمطالبنا
المداويخ لن يتراجعوا
لا للمساومة لا للمساومة لا للمساومة لا للمساومة
رمضان المبارك للعبادة و التقرب إلى الله و ليس لملا البطون
مقاطعون مقاطعون مقاطعون
ولكن آش تابعها ؟ لننتضر واخ تسببتو بسيدنا رمضان، كان العام = شهر واحد!
لماذا لم تصغون من قبل. وكءن الناس تكذب.الغلاء عم كل شيء والاجور لا تكفي لسد حاجيات الناس وبسبب هذا كثر الاستغلال و قلصت الحقوق.
تتكلمون يوميا عن الاستثمار وتشجعون المستثمرين والشعب له الله.
استيقظوا من نومك واتقوا الله في الشعب المغربي في هذا الشهر.رمضان كريم.
مما جعلهم الان بعد التهديد يستسلمون للامر الواقع بعد الضغط على رئيس الحكومة الشكلية لتقديم استقالته؟!؟ وللعلم فان المواد الاساسية
بحب ان تعرف تخفيضا دائما بل يجب دعمها من الدولة من اجل الشعب المستضعف الذي اغلبه من الفقراء بفعل احتكار الاقتصاد وجعله في يد الطبقة الحاكمة المسيطرة التي جاءت هذه الحكومات من اجل خدمتها وإعفائها من الضرائب التي يؤديها الموظفون عِوَض الاثرياء المسيطرون باختصار يجب ان تستمر المقاطعة للاسواق الكبرى مثل مرجان... وتشجيع دكاكين البقالة في الأحياء التي يعاني تجارها الصغار من الاحتكار ولايتوفرون على اية تغطية صحية ولا اي دعم ..
Plutôt que d’affaiblir l’État par des baisses de taxes et d’impôts ou la compensation, le premier ministre devrait s’occuper que les prix soient «juste» pour les consommateurs
comment ça se fait que depuis 10 ans, le gouvernement Pjdiste a été incapable d’accompagner les consommateurs lorsque des choses aussi incroyables que ça se produisent
ce gouvernement est un gouvernement faible et l'opposition est inexistante et notre roi doit dissoudre le parlement et appeler a d'autres élections ou nommer un gouvernement de technocrates
انا ألاحظ أن الحكومة غير قادرة على تدبير الأمور في حالة وقوع مشاكل مثل المقاطعة لأنها كل مرة تخرج بتصريح تارة ضد الشعب ومرة مع الشعب
من هذا المنبر انا أقول لهم كفاكم كذب على الأمة لأن الأمة أصبحت تراكم منافقين لا غير فلهذا قدموا استقالتكم بشرف إن كان لديكم شرف
ما هذا التسيير الخارج عن المنطق اذا كنتم فعلا ستحاربون الاحتكار بين عشية وضحاها اليس من المنطق أخد استراتيجيات قبل رمضان
انا اقولوا لكم ناموا كما كنتم نائمون من قبل تنتظرون الأجرة الشهرية التي لا تستحقون منها حتى 10%
كما اتمنى من جلالة الملك إعفائها من مهامها في القريب العاجل
نحن شعب قوي مهما هبت الرياح
مقاطعون ولنا القدرة بالعيش بالخبز واتاي