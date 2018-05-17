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الرئيسية | مجتمع | العثماني يلتمس طي "صفحة الماضي" بشأن أسعار بيع المحروقات

العثماني يلتمس طي "صفحة الماضي" بشأن أسعار بيع المحروقات

العثماني يلتمس طي "صفحة الماضي" بشأن أسعار بيع المحروقات
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 17 ماي 2018 - 19:00

بعد الجدل الذي أحدثه التقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير، التي أحدثها مجلس النواب، أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الحكومة ساهمت عبر أعضائها في عمل هذه اللجنة البرلمانية، وأن التقرير تمت المصادقة عليه بالإجماع.

وعبر رئيس الحكومة، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، عن وعيه بالانشغالات والإشكالات التي يطرحها موضوع المحروقات بالمغرب، وعن الحاجة إلى اعتماد حلول عملية بما يأخذ بعين الاعتبار هموم المواطنين وانتظاراتهم.

وكشف رئيس الحكومة أنه قبل انطلاق عمل اللجنة الاستطلاعية البرلمانية، "كان هناك عمل على مستوى الحكومة بخصوص دراسة موضوع المحروقات"، مشددا على أن القدرة الشرائية للمغاربة كانت محور اجتماعات متتالية عن طريق لجنة وزارية موسعة وإطلاق خط هاتفي لمحاربة الغش والاحتكار في الأسواق.

ونبه العثماني في كلمته إلى أن الحكومة معبأة من أجل ضمان تزويد الأسواق المغربية بجميع المواد "حتى تكون المنتجات الأكثر استهلاكية متوفرة بالشكل المطلوب وبجودة وأثمنة مناسبة"، معتبرا أن "هموم المغاربة المعبر عنها هي من صميم انشغالات الحكومة".

وتابع العثماني أن "الحكومة واعية بمشكل تداعيات تحرير أسعار المحروقات، ونحن عازمون على أن تكون هناك حلول عملية قريبا بما يعزز ويأخذ بعين الاعتبار هموم المواطنات والمواطنين وقدرتهم الشرائية"، واعدا بأنه سيتخذ القرارات المناسبة بعد التوصل رسميا بالتقرير.

من جهة ثانية، جدد العثماني دعوته إلى المغاربة إلى طي صفحة الماضي بعد حملة المقاطعة، وقال: "شهر رمضان هو شهر التوبة والتغافر والتعاون"، داعيا إلى أن يكون هذا الشهر مناسبة لطي الصفحة مع من وقع معه أي مشكل، والتسامح وحفظ الأخوة.

وردا على التصريحات الشفوية المثيرة للجدل التي أطلقها عبد الله بوانو، بصفته رئيسا للمهمة الاستطلاعية للمحروقات، وما أثير من نقاش حول وجود تقريرين، رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، الرد على ذلك، مؤكداً أن عمل البرلمان مستقل عن السلطة الحكومية.

وأوضح المسؤول الحكومي، في الندوة الصحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن "الحكومة لديها وعي كبير بإشكالية المحروقات في البلاد، وهناك نقاش حول اعتماد نماذج مقارنة من أجل تحديد سقف أسعار البيع، لكن هذا ليس قرارا نهائيا".

تجدر الإشارة إلى أن بوانو كان قد أورد في تصريحات صحافية سابقة، بعد اجتماع لجنة المحروقات، أن "أرباح شركات المحروقات انتقلت من 300 مليون درهم إلى 900 مليون درهم بعد عملية التحرير"، مسجلا أن "أربع شركات هي التي تستحوذ على 70 في المائة من السوق النفطية المغربية؛ ما يمكنها من تحقيق أرباح تصل إلى ملايين الدراهم".

هذا الموقف ردت عليه النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أسماء غلالو، مكذبة ما جاء على لسان رئيس اللجنة البرلمانية الاستطلاعية بخصوص أرقام تقرير اللجنة، قائلة: "لا توجد داخل التقرير، وهي من نسج خيال الرجل".

واعتبرت برلمانية "الحمامة" أن "تصريحات بوانو مهزلة حقيقية، خصوصا في ظل ازدواجية خطابه بين اللجنة والصحافة، التي يصنف الأطباء مثيلاتها في خانة السكيزوفرينيا وانفصام الشخصية"، مشددة على أنه "طوال 60 يوما من الاشتغال الجماعي لم ترد على لسانه ولو لمرة واحدة تلك الأرقام التي خرج بها للإعلام".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ولد العيون الخميس 17 ماي 2018 - 19:10
من هادشي كامل ديك المسامحة و الهضرة الخاوية ماكاتنفع بوالو
الواقع شيئ آخر و الشركات كون لقاو يبيعو ب 15 درهم غادي يبيعو بيها
رمضان مبارك سعيد
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84
2 - hier الخميس 17 ماي 2018 - 19:11
لا مصالحة لنعود الى نقطة الصفر. المصالحة هي الإستجابة لمطالب الشعب
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96
3 - مقاطعون الخميس 17 ماي 2018 - 19:11
مقاطعون وعلى الدرب سايرون الى ان تنخفض الاسعار ويعتذر باقي الوزراء كل على حدة
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89
4 - السعدي الخميس 17 ماي 2018 - 19:13
بوانو له مواقف مزدوجة تعكس طينة تجار الدين
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36
5 - المغربي المغربي الخميس 17 ماي 2018 - 19:13
شفت حتى عييت و مشفتش بحال الخدمة ديال الحكومات المغربية اسهل منها مكين ...
- طيي صفحات.

- عفا الله عما سلف.

- فتح ملفات و تركك الزمن يسدها.
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79
6 - mowatine الخميس 17 ماي 2018 - 19:13
الذي حرر المحروقات هو المسؤول عن ارتفعاع الاسعار
وبتلتي فالمسؤولية تقع عن حزب العدالة و التنمية و بن زيدان الذي كان يدافع عن تحرير المحروقات
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53
7 - Dr Abdelouarit الخميس 17 ماي 2018 - 19:13
طي صفحة الماضي مالنا فمدرسة ولا شنو وا هادو ارزاق ديال الناس السي العثماني راه عرق عباد الله غدا يوم القيامة غادي تحاسبو عليه وخا ماواخدين منو والو.. ولا حول ولا قوة إلا بالله..
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46
8 - مغربي الخميس 17 ماي 2018 - 19:13
واحد النصيحة للحكومة مين تديري خدمتك و تسالي الاجتماعات و تسالي التقارير و تبان ليك النتيجة عاد ديك الساعة أجيو قولولينا مبروك نقصنا الأسعار و لبينا الرغبة ديالكم أما الكواليس ماعدنا مانديرو بيها بغينا غير النتائج
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29
9 - ايت الراصد:المهاجر الخميس 17 ماي 2018 - 19:15
الاهم من هذا كله السؤال الجوهري باختصار هوهل سيتم تخفيض الأسعار ام ان هناك لجانًا اخرى تلو لجان حتى تتم تهدئة حملة المقاطعة..؟
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30
10 - محمد الخميس 17 ماي 2018 - 19:16
الحل هو فرض نسبة معينة من الأرباح لاتستطيع الشركات أن تتجاوزها او فرض الاثمنة النهائية وتفتح باب المنافسة على مصراعيه.
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19
11 - naser mouani Montréal الخميس 17 ماي 2018 - 19:16
سنبقى مقاطعين حتى يلج الجمل في سم الخياط انت يا سيد الوزير لديك سيارة دولة ناخدك و لديك بنزين على حساب الشعب. انك لا تحس بما يحس به الشعب تمن البنزين 6dh و كزوال 5 dh
نموت و نحيا عليها .
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34
12 - هشام الخميس 17 ماي 2018 - 19:18
في بلدي الحبيب لما كيكتر الفساد الاداري الشعب كيسكت ١٠سنوات تم يستفيق فيضغط على الحكومة التي بدورها تكلف لجنة التحري لما اللجنة تخرج بتقرير يقوم المتهمون باتهام اللجنة على انها تخربق فالحكومة تخرج بتصريح ان الله غفور رحيم او عفى الله عما سلف بن زيدان بما انه حليقي مرر كلامو بضحك العتماني حيت متال لداك الشيخ المغربي المتهالك الدي يتكلم مرة في السنة قال انه شهر المغفرة والتسامح المهيم شريو ٤ دانون والخامس فابور الفاهم بالغمزة والعبد بالدبزة انشري يا هسبريس
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14
13 - مغربي قح الخميس 17 ماي 2018 - 19:18
واحد قال ليهم على الله عما سلف والآخر بغا يطوي الصفحة ...الشركات لي سرقات من الزيادة في المحروقات ترد الفلوس عن طريق ضرائب مباشرة لخزينة الدولة بشرط انه تبان ويدار بها شي حاجة النفع العام....ما كاين مانطويو راه تطوينا حنا.
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23
14 - rodeo الخميس 17 ماي 2018 - 19:19
حكومة الملتحين تريد المراوغة مواقفها فضفاضة و ضبابية لا تستخلص منها موقف واحد
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16
15 - عنتر الخميس 17 ماي 2018 - 19:20
واش مازال ماتسلات هاد المسرحية ديال الحكومة...ياك ماهاذا مسلسل تركي...؟!
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8
16 - مقاطع ومقطوع الخميس 17 ماي 2018 - 19:20
نعم للمقاطعة وستستمر حتى تلبى طلبات المداويخ لااقل ولا اكثر.سهل طي صفحة الماضي بالنسبة للحكومة التي تتقاضى راتب خيالي زاءد الامتيازات زاءد التقاعد المريح اما نحن فلنا الله سبحانه وتعالى.بما ان اكبر محتكر للمحروقات ينتمي الى حكومتكم سوف لن تقدروا على خفض الاثمان اماف قضية لجنة للتقصي فهدا ضحك على الدقون.
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7
17 - ايوب الخميس 17 ماي 2018 - 19:20
العثماني دابا نتا كاتستحمر الشعب كاتقوليهم طي الصفحة بدون اي تدخل بشان الغلاء ليطاري من بعد العرض الغبي ديال سنطرال جاي نتا
او بنسبة لكلام بوانو اجده منطقيا فبعد البلوكاج لحكومي ليطرا سيهم اخنووش ستغل المنصب ديالو الموقت ودار ليدار بشان المحروقات ولاسف راه ماتخاد تاجراء بحقووو
مقاطعووووون
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3
18 - محمد جلال الخميس 17 ماي 2018 - 19:20
لماذا طي صفحة الماضي بالنسبة للمحروقات ،يجب المحاسبة وإرجاع أموال الشعب ،لا داعي لعفى الله عما سلف في نسختها الثانية.
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4
19 - راشدي الخميس 17 ماي 2018 - 19:21
الأمس كان التماس: عفى الله عمى سلف واليوم التماس طي صفحة الماضي بشأن أسعار بيع المحروقات. فماذا يلتمسون غدا؟
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2
20 - ولد الشعب الخميس 17 ماي 2018 - 19:22
اسى العتمانى استحمرتم هذا الشعب بحزبكم الفاشل ووعودكم الكادبة وبعد ان رأيتم توحد المغاربة بدأتم في طلب طي صفحة الماضي، ادكرك نحن مقاطعون حتى نرى المواطن يشترى بالسعر الدى يلبى حاجة كل مواطن
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2
21 - oraibi mohamed الخميس 17 ماي 2018 - 19:22
هذا الدي يصطلح عليه بالوزير الاول يفتقد لكل مقومات الوزير قليا وقالبا .الطرح كبير عليه تيلبس 36 وعاطينو منصب ديال 45 .
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2
22 - اوطاط الحاج الخميس 17 ماي 2018 - 19:22
كارثة ما فعله هؤلاء الملتحون بالشعب المغربي وخصوصا عميدهم بن كيران الدي حاول ولازال تخريب الدولة والمجتمع لكي يفرغ له المجال من اجل الانقضاض على السلطة ولن يتراجعوا عن اهدافهم الا بكسر قاعدتهم الجماهيرية التي اظهرت اخر مسيرة باننا اقرب من اي وقت مضى على ان نشيع جثمان هدا الحزب الفاشل الدي يسطر عليه الدعاة المتأسلمين الدين لا كفاءات عندهم ولا تكوين يسمح لهم بادارة شؤون الدولة بل مجرد فقهاء مبتدئين مكانهم الطبيعي في المناسبات والولائم
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6
23 - فريكس الخميس 17 ماي 2018 - 19:22
حان الوقت لكي يسترجع الشعب المغربي كرامته وحقوقه المهضومة لأزيد من 60 سنة من الحكرة والاحتكار. تقول المشكل في البترول. سؤال وجيه من يقف وراء تعطيل مصفاة لاسامير .؟؟؟
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2
24 - ما معرف الخميس 17 ماي 2018 - 19:22
المحاسبة ولا شي غير المحاسبة .... راك حصلتو خليتو الشركات بسرقة 17 مليار درهم من فلوس الشعب يتبرعون بيها ...

واش ادا حصلتي شي شفار خاشي يدو في جيبك وهو يضحك واش تسمح ليه ... جرحى باباه للكوميسارية

بنكيران كان استخدام كل أسلحتهم الإعلامية باش يدوخ الشعب بأن رفع الدعم عن المحروقات في صالح الشعب حيث كيستفد منها غير الشركات ... ايوا رفعت الدعم وأرباح الشركات تضاعفت
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25 - مدوخ الخميس 17 ماي 2018 - 19:22
سئمنا الوعود الكاذبة، المطلوب حلول على ارض الواقع
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2
26 - وسيم الخميس 17 ماي 2018 - 19:23
المغاربة مصرون علي محاسبة لوبيات الفساد واسعار والوزراء التي تهكمو علي شعب الحكومة ليست مرغوبة شعبيا لدلك وجب اقالتها وخلق مجلس المنافسة المعطل ان لم يتدخل الملك فقد تصل الامور الي مايحمد عقباه
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2
27 - Hamid الخميس 17 ماي 2018 - 19:24
اسلوب وزارة الداخلية واحد يهدد ويتوعد المقاطعين والاخر يطمئن المقاطعين المهم ان الرسالة وصلت والتاجر الذكي يعرف جيدا ان الزبون صعب استرجاعه بعد فقدانه وخصوصا ان الزبون لديه اختيارات اخرى ويمكن ان يستغني على المنتوجات المقاطعة الى الابد ما لم يتم مراجعة ثمن البيع للمواطنين
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28 - متتبع الخميس 17 ماي 2018 - 19:25
نطلب منالسيدة ان تقول لنا الحقيقة اشحال كيربحو ربما بوانو أخطأ في الحساب وشكرا
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0
29 - كوثري الخميس 17 ماي 2018 - 19:25
هذا المشكل مشكل الحكومة السابقة و لابد ان تجد له الحكومة الحالية حلا من اجل ان يرضى عنها المغاربة
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30 - محمد الخميس 17 ماي 2018 - 19:25
العثماني لن تنتظروا منه أنه سيحقق شيءا لا حول له ولا قوة فهو يماطل ويهادن لأن فاقد الشيء لا يعطيه
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31 - RALEUR الخميس 17 ماي 2018 - 19:26
آسي العثماني ديرو للي بغيتو، والمقاطعة غادا تبقى تاتنقصو الثمن، وإلى ماقدرناش نشريو شي حاجة نقاطعوها حيت معدناش ليها القدرة بحالكم، وحنا مزربانينش٠
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32 - الغول الخميس 17 ماي 2018 - 19:27
العثماني صادق فيما يقول.. يجب اعادة الامور الى نصابها
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-3
33 - ayoub الخميس 17 ماي 2018 - 19:31
حكومة فاشلة لا حول لها ولا قوة، كنا ننتضر منهم أكثر من ذلك، لكنهم لا زالون يكررون نفس الخطابات السطحية التي لا تفيد المواطن الفقير بشيء والعكس صحيح.
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34 - الجبهة باقليم شفشاون الخميس 17 ماي 2018 - 19:32
ليوما فاول ايام رمضان التفاح و مجموعة من الفواكه مقطوعة و لي باقيلو شي حاجة مخزونة جبدها كيبيعها بتفاح 14 درهم
سردين 30 درهم
التفاح 14
البنان 16
الخوخ 14
البصل 8 دراهم
مطيشة 7 دراهم
اللهم هذا منكر باش غنعيشو او حنا كدعتبرونا غي مداويخ شوفونا شي حل راه هاد طريفة فالجبهة على طول سنة و رغم وجود بحر و ميناء إلا ان ثمن سردين 30 درهم ليوما
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