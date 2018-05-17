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الرئيسية | مجتمع | الملك يوزع "قفة رمضان" وسط أحد أفقر الأحياء بمدينة سلا

الملك يوزع "قفة رمضان" وسط أحد أفقر الأحياء بمدينة سلا

الملك يوزع "قفة رمضان" وسط أحد أفقر الأحياء بمدينة سلا
هسبريس - و.م.ع
الخميس 17 ماي 2018 - 17:30

أشرف الملك محمد السادس اليوم الخميس بحي الانبعاث بسلا، على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية للدعم الغذائي "رمضان 1439"، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك.

وتعكس هذه المبادرة ذات الرمزية القوية في هذا الشهر الفضيل، العناية الموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة، كما تأتي لتكريس القيم النبيلة للتضامن والتآزر والمشاطرة التي تميز المجتمع المغربي.

وأضحت هذه العملية، المنظمة بدعم من وزارتي الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتي بلغت هذه السنة نسختها الـ19، موعدا سنويا هاما يتوخى تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لاسيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تنسجم، تمام الانسجام، مع البرنامج الإنساني لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، الرامي إلى تقديم الدعم للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه، والنهوض بثقافة التضامن.

ويبلغ الغلاف المالي الذي رصد لعملية "رمضان 1439"، 80 مليون درهم، عوض 55 مليون درهم خلال السنة الفارطة. ويعزى هذا الارتفاع إلى توسيع قاعدة المستفيدين، التي انتقلت هذه السنة إلى 2.5 مليون شخص، ينتمون إلى 500 ألف أسرة، منها 429 ألف و100 أسرة بالوسط القروي، وكذا إلى تعزيز محتوى القفة الغذائية المقدمة، عبر إضافة مواد جديدة.

ومن أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية، تمت تعبئة آلاف الأشخاص، تدعمهم مساعدات اجتماعيات، ومتطوعون من بينهم طلبة. ويخضع تنفيذ هذه المبادرة للمراقبة، لاسيما على مستوى لجنتين، واحدة محلية والأخرى إقليمية، تسهران ميدانيا على مراقبة تزويد مراكز التوزيع وتحديد المستفيدين وتوزيع المساعدات الغذائية.

كما تقوم المجموعة المهنية لبنوك المغرب والخزينة العامة للمملكة وبريد المغرب، بتقديم المساعدة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، من خلال المساهمة في مراقبة مختلف الجوانب المالية للعملية، فيما يسهر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من جانبه، على مراقبة جودة المنتوجات الغذائية الموزعة.

وتأتي عملية "رمضان 1439" لتعزيز مختلف العمليات والمبادرات الإنسانية، التي يقوم بها الملك محمد السادس، من أجل النهوض بثقافة التضامن وتحقيق تنمية بشرية مستدامة، تماشيا مع قيم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - اعصيم سمير الخميس 17 ماي 2018 - 17:42
حفظ الله صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالسبع المثاني والقرآن الكريم .ويحفظ الامير ولي العهد مولاي الحسن.ويحفظ كل الاسرة العلوية الملكية الشريفة.
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-268
2 - خالد مهاجر الخميس 17 ماي 2018 - 17:43
لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطادها
توزيع قفة رمضان تجعل الإنسان دائما الإتكال
والإنسان بحاجة للعمل ليشعر بوطنيته وبحاجة للتطبيب ليشعر بكرامته .
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353
3 - ولد زايو الخميس 17 ماي 2018 - 17:48
قفة رمضان يجب أن تذهب لمن هم في حاجة إليها * نقدا * عبر رقم حساب بنكي خاص بكل شخص. والرقم البنكي يجب أن يكون بالمجان حالة استثنائية!!! يجب إبرام اتفاقية مع المؤسسة البنكية.
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199
4 - فيصل بركاني الخميس 17 ماي 2018 - 17:52
من يحتاج الى الدعم سيبقا يحتاج الى دعم ... اصنع الانسان مغربي اجعل منه يبدع يبتكر .... كونه واجعل منه ينتج لا ينتضر كفة كانسان غير النافع الذي يحتاج كفة
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157
5 - طارق حتى لأولاد علي الخميس 17 ماي 2018 - 17:59
الحمد لله الذي جعلك علينا ملكا .
اللهم بارك في عمر محمد السادس ..
من كان سيوزع عليهم قفة رمضان لولا سيدنا الذي سن هذه السنة الحسنة وثابر عليها منذ اعتلائه عرش البلاد .
اللهم وفقه لخير العباد وصلاحهم . وباعد بينه وبين بطانة السوء ..
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-131
6 - mohajir الخميس 17 ماي 2018 - 18:07
نطلب من جلالتكم ان تقوموا بانشاء صندوق الضمان الاجتماعي لجميع المغاربة العاطلين عن العمل مثل جارتنا اسبانيا فالقفة غير كافية
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40
7 - مغربي حر الخميس 17 ماي 2018 - 18:20
الشعب يريد حلول جذرية للفقر والتهميش
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2
8 - امغار ناريف الخميس 17 ماي 2018 - 18:23
اولا وقبل كل شيئ اهنئ الشعب المغربي الا بي بحلول شهر رمضان الا يرك واتمنى للجميع الصحة والعافية والامن والامان والخير والازدهار واشد على يد كل مغربي ليبقى صامدا ومتضامنا مع اخوته المغاربة في كل مكان راما عن قفة رمضان اقول ليت القيمين عليها يعلمون ان هذه القفة توزع في يوم واحد اي قفة واحدة لكل اسرة معوزة مرة في السنة فهل ياترى ستكون كافية للسنة بكاملها ام هي مجرد ذكرى un souvenir rien de plus اتمنى الالتفاتة الى الفقراء المعوزين ويتم اعانتعم ماديا وشهريا براتب شهري قدره 1500درهم كل شهر حتى يتمكنوا من الاحساس بانهم مواطنون ويستفيدون من ثروة وطنهم هكذا يجب مساعدة المعوزين المحتاجين والله هو الغني والكل فقير الى رحمته
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