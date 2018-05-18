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الرئيسية | مجتمع | نفقات المغاربة تتزايد في رمضان .. وخبير يحذر من تخمة البطون

نفقات المغاربة تتزايد في رمضان .. وخبير يحذر من تخمة البطون

نفقات المغاربة تتزايد في رمضان .. وخبير يحذر من تخمة البطون
هسبريس - نور الدين إكجان (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الجمعة 18 ماي 2018 - 10:00

ظلت فكرة ازدياد النفقات ملازمة لشهر رمضان؛ إذ لا يكاد يخلو أي حديث حول اقترابه من شبح المصاريف التي تهدد قضاء المغاربة لشهرهم دون منغصات مادية، مرتبطة بوجبات الإفطار المستنزفة لجيوب المستهلكين المتضررين من نار الغلاء والزيادات التي تطال مجموعة من المواد الغذائية الأساسية.

هسبريس استقت العديد من آراء المواطنين بخصوص النفقات خلال شهر رمضان، في يومه الأول، أجمعت أغلبها على ازدياد النفقات بشكل كبير، بسبب "شهية الصائم"، التي تفرض على المواطنين اللهث وراء المأكولات والمشروبات بمختلف أنواعها وأثمنتها.

وتختار الأسر المغربية استقبال رمضان بحفاوة كبيرة. فإلى جانب الاستعدادات الروحية، تَعْمَدُ العائلات إلى اقتناء مجموعة من الأغراض الشخصية التي تزيد في أحيان كثيرة عن اللزوم، لتسقط في الإفراط، قصد تلبية رغبات ذاتية ترتبط في مجملها بالكماليات.

تطبيع رمضان

أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أنه وجب تطبيع العلاقة مع شهر رمضان إسوة بجميع شهور السنة، على غرار ما يجري بالدول الآسيوية التي لا تتغير فيها سوى العادات الدينية، وتحتفظ بنمطها الغذائي العادي، دون تبذير أو إسراف.

وقال الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، "المغاربة مطالبون بتخصيص شهر رمضان للعبادة بدل التخمة وإشباع البطن، التي أصبحت العملة الرائجة خلال هذا الشهر طوال السنين الماضية"، مشيرا إلى أن العديد من المواطنين يتوجهون إلى مختلف العيادات والمستشفيات جراء هذا الإفراط في الاستهلاك".

وسجل المتحدث وجود "عوامل عدة تتحكم في الإنفاق الزائد عن اللزوم، يتقدمها الإشهار، ثم تحايل الباعة الذين يخرجون كل سلعهم إلى جنبات المحلات لإثارة شهية الصائم، وكذا تأثيرات المجتمع، خصوصا في الأحياء الشعبية التي يكثر فيها التسوق الجماعي حيث يصبح الاقتناء عنصر تباهٍ بين العائلات".

ويرى رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك أنه "من غير المعقول أن يَمُرَّ الإنسان في الساعات الموالية للإفطار ويجد القمامة مليئة إلى حد الانفجار، بسبب رمي الناس لبقايا الطعام وغيرها من المشتريات، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العائلي".

وعن الحلول الكفيلة بوضع حد للمشكل، قال الخراطي: "في ظل غياب ترسانة قانونية، وجب تعزيز قيم التربية على حسن الاستهلاك من خلال الاشتغال مع المدرسة، والمجتمع، والإعلام الذي يلعب دورا كبيرا في ما يحصل الآن، خصوصا المرئي منه، حيث يتم الإكثار من الإشهارات في فترة الإفطار؛ ما يجعل المواطن ضحية للعمل الإشهاري المتوالي".

عادات قديمة

من جهته، سجل علي الشعباني، أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس، أن "كثرة الاستهلاك والإنفاق عادة قديمة لدى المغاربة، مرتبطة بالحفاوة والاحتفال والتميز، لكن المشكل الحاصل في الوقت الراهن هو ارتباطها بالجوع والأكل؛ ما يجعل المرء يكثر من مقتنياته خلال رمضان بشكل كبير، خصوصا في السنوات القليلة الماضية".

وقال الشعباني، في تصريح لهسبريس، إن "ظاهرة الإنفاق مرتبطة بفضاءات المدينة، بعد تسلسل العديد من العادات الغذائية السيئة إليها. أما على مستوى البوادي، فنمط الاستهلاك يكاد يكون ضعيفا، لكن في ظل الواقع المعاش حاليا، سيكون من الصعب الحديث عن الإسراف، نظرا لتضرر جميع الشرائح الاجتماعية".

وتوقع الأستاذ الجامعي أن "تعود الأمور إلى نصابها في الأيام القليلة المقبلة، لأن المغاربة أبانوا أنهم استوعبوا بشكل جيد أن هناك أيادٍ تحاول الإبقاء على نمط استهلاك منحرف خلال رمضان لتحقيق هامش أرباح كبير، على حساب جيوب المواطنين"، على حد تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - mustapha الجمعة 18 ماي 2018 - 10:11
نحن قوم ناكل فلا نشبع ونشبع فلا ناكل
الازمة الاقتصادية اللتي نعيشها كفيلة بتحقيق هذه القولة لسيدنا ونبينا محمد صلعم
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-10
2 - بوتقموت الجمعة 18 ماي 2018 - 10:17
انا اثنائ الفطور اكل كاس شاي وبيضة وزيت بلدية اضافة الئ سمكة واحدة اما العشائ فطاجين صغير اما السحور فاتاي و الفورماج وكاس حليب. اما الحلويات فلا اقترب منهم عمري 48 سنة بحال الثور.الحمد لله علئ نعمة العقل. قال الرسول الكريم نحن قوم لا ناكل حتئ نجوع....
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33
3 - ما نعرف الجمعة 18 ماي 2018 - 10:26
قال ليك أضرار التخمة ...

رآه ادا بغيت نحافض على التقاليد و نعمر طابلة بحال اللي كانو والدينا كيديرو من قبل خاصنا على الأقل 250 درهم زيد عليها العشاء و السحور غادي تقام عليك الدعوة ب 500 درهم كاقل تقدير

يعني خاصك 5000 درهم غير طابلة اديال رمضان ... واش توفر هاد الفلوس خاصك تقاطع الحليب وليصانص والماء والضو والمدرسة حتى هي ...

يمكن السيد كيتكلم على ماءدة الوزراء والبرلمانيين واللي كيلو عليهم من الشركات
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15
4 - خاصة الخاصة الجمعة 18 ماي 2018 - 10:46
العوام يفكرون في بطونهم ببطونهم.
العوام يفسدون كل شيئ.
العوام خلقوا يستهكوا لكي يهلكوا.
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1
5 - محمد الجمعة 18 ماي 2018 - 10:46
شهر رمضان هو شهر التوفير وعدم التبدير، الصحة ليست في الاكل المفرط كما يظن البعض,هناك أمراض كثيرة تأتي من الاكل المفرط كالسكري مثلا. قال تعالى:"كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۖ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ"
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10
6 - السلام الجمعة 18 ماي 2018 - 10:52
المغاربة مطالبون بتخصيص شهر رمضان للعبادة بدل التخمة وإشباع البطن
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4
7 - ittou ali الجمعة 18 ماي 2018 - 10:55
.اي اسراف تتحدث عنه والشعب المغربي يعيش ازمة خانقة الاسعار في تزايد صاروخي والاجور مجمدة مند سنين ربما السيد الصحفي يتحدث عن الطبقة البورجوازية وليس الشعب المغربي
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7
8 - دايز الجمعة 18 ماي 2018 - 11:04
الفقر والشجاعة من شيم المسلم........
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3
9 - الدكالي الجمعة 18 ماي 2018 - 11:05
لقد حول العرب الذي نزل الدين الاسلامي عندهم الى الشهر للأكل والفرجة في المسلسلات عكس الدول الاسلامية الغير عربية بحيت نفس مصاريف كل السهور بدون تبذير وأخيرا قبل حلول رمضان علينا بوزن انفسنا ووفي نهايته نزن أنفسنا واذا ازداد وزننا نعرف أننا لم نصم
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1
10 - محب النبي مثلكم الجمعة 18 ماي 2018 - 11:13
قال صلى الله عليه و سلم:(نحن قوم لا نأكل حتى نجوع،و اذا اكلنا لا نشبع)و هذه حكمة لا يغيب على احد قيمتها،و اثرها الطيب الدايم على حسن صحة المرء،و من هدي رسول الله صلى اللله عليه و سلم ،ان يقوم المرء عن الطعام،و هو لا يزال في نفسه رغبة فيه،(اي قبل ان يتخم،(يتكهم) باللسان الدارج المغربي،رمضان مبارك،شكرًا هسبريس
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11 - مرتن بري دو كيس الجمعة 18 ماي 2018 - 11:17
تصحيح الى مصطفى .رقم 1.
يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم "نحن قوم لا ناكل حتى نجوع..واذا اكلنا لا نشبع..".ويريد نبينا من هذا الحديث .(وليست قولة)..اننا لا نقترب من الطعام حتى نجوع..ولما ناكل فلا يجب علينا ان نشبع حتى التخمة...فنقسم المعدة الى ثلاثة..الاكل .الماء.والثلث الاخير للهواء..ليجد ما اكلناه اتساعا وقت عملية الهضم.....والا نجعل آخر طعامنا ماء....والله اعلم ورمضان للعبادة.وليس للتباهي بموائد الاكل وتنوعه مع الكثرة.لنرمي في اﻵخر الشئ الكثير. وهناك مغاربة اخوانا لنا لم يجدوا ما يفطرون به في البوادي والحواضر.. ورمضان مبارك سعيد...لكل المغاربة.
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