"العون والإغاثة" تطلق حملة الإحسان العمومي

هسبريس من الرباط

أعلنت جمعية العون والإغاثة إطلاق حملتها الخامسة لطلب الإحسان العمومي؛ وذلك في الفترة الممتدة بين 2 ماي و31 غشت.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ صادر عنها بالمناسبة، أن حملتها تأتي "امتثالا للتوجهات الملكية، وتماشيا مع المبادرات الحكومية التي تهدف إلى محاربة الفقر والهشاشة وكذا الإقصاء الاجتماعي، وانطلاقا من رؤيتها الرامية إلى تحقيق كرامة أسرة اليتيم في مجتمع متضامن، ورسالتها المتمثلة في تنمية بيئة عائلية ومجتمعية إيجابية حاضنة لليتيم وأسرته، وحامية لمصالحه الفضلى، ومساهمة في حفظ تماسك واستقرار أسر اليتامى، وصناعة نجاح وتألق اليتيم وأمه وإخوته".

كما توجهت الجمعية، عبر بلاغها، إلى "أبناء المجتمع المغربي الكريم والمعطاء، ومغاربة العالم، وكافة محبي الخير في العالم، للمساهمة في فرص الجود والعطاء المتنوعة في مواسم الخير الموصول والأجر العظيم: رمضان المبارك، عيد الأضحى والدخول المدرسي؛ وذلك للمساهمة في إكرام اليتيم في وضعية هشة، وإصلاح وإكرام أسرته".

ووضعت الجمعية المذكورة المعلومات الخاصة بالتبرع رهن إشارة المحسنين، وهي كالتالي:

العنوان: مركب الرعاية الاجتماعية الكائن بزنقة 26، حي الزيزفون، تجزئة النرجس البرانص الثانية الهاتف: 00212539318500 / 00212539311698/ 00212539310374، أو عبر الموقع الإلكتروني وصفحة "فايسبوك".