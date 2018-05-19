العلاّم: "اعتذار" العثماني للمقاطعين يبقى بلا أثر

هشام بوعلي*

اعتبر عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، أن اعتذار سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، للمواطنين المغاربة المنخرطين في حملة المقاطعة، التي تدخل أسبوعها الثالث، ليس له أي وقع الآن؛ لأن الاعتذار لم يأت في الأيام الأولى أو الأسبوع الأول من بداية هذه الحملة، غير أنه عوضا عن ذلك "نهج أسلوب اللامبالاة والتزم الصمت في أكثر من مرة وتحاشى ميكروفون الصحافيين وترك وزراءه يصفون المقاطعين بنعوت قدحية، لذلك لا أتوقع أن المقاطعين سيغفرون للحكومة موقفها".

وأشار العلام، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن "العثماني يريد فقط أن يلتف حول موجة الغضب التي وجد نفسه في زوبعتها، إذا لم يأت التفهم في وقته، فلن يزيد الآن العثماني المقاطعين إلا إصرارا".

وأضاف المتحدث أن "هناك مستجدات أخرى في موضوع المقاطعة غير اعتذار العثماني كردود الفعل التي أبدتها بعض الشركات بخصوص المقاطعة، خصوصا شركتي الماء والحليب الذي كان تجاوبهما لا بأس به حيث تم تقديم عروض جديدة للمستهلكين من شأنها التخفيف من حدة المقاطعة".

وفي مقابل التخفيف من حدة المقاطعة لشركتي الماء والحليب، قال الأستاذ الجامعي إنه يتوقع أن يتم "احتداد مقاطعة شركة المحروقات وانتقال المقاطعة إلى الشركات الأخرى في هذا المجال، خصوصا بعد تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، وتصريحات رئيسها، التي أبانت أن المقاطعين كانوا على صواب؛ لأن لجنة مكونة من أشخاص محسوبين على مؤسسات رسمية تؤكد أن هناك اغتناءً غير مشروع".

يذكر أن سعد الدين العثماني دعا، يوم الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين خلال الكلمة التي قدمها في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة المخصصة لسياسة الحكومة لحماية المستهلك، المقاطعين إلى "التسامح وطي صفحة الخلاف"، مضيفا أن "الحكومة فكرت باستمرار وتابعت ما يصطلح عليه بالمقاطعة، ونعكف على تلبية العديد من الاحتجاجات المعبر عنها"، مضيفا أن "الحكومة تسهر على حماية المستهلك، لأن القدرة الشرائية مهمة بالنسبة إليها".