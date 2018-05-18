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هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟

  1. نفقات المغاربة تتزايد في رمضان .. وخبير يحذر من تخمة البطون (5.00)

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الرئيسية | مجتمع | التهديد بمتابعة "المُقاطعين" يُخرج مسيرات احتجاجية في رمضان

التهديد بمتابعة "المُقاطعين" يُخرج مسيرات احتجاجية في رمضان

التهديد بمتابعة "المُقاطعين" يُخرج مسيرات احتجاجية في رمضان
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 18 ماي 2018 - 15:00

بعد فشل مسلسل الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، ووسط أجواء مشحونة عقب تداعيات قرار المقاطعة التاريخية لثلاثة منتجات استهلاكية رئيسية تهم الماء والحليب ومشتقاته والوقود، أعلن نقابيون عن تنظيم مسيرات احتجاجية محلية وإقليمية مباشرة بعد صلاة العشاء والتراويح يوم السبت 26 ماي الجاري، في مختلف أقاليم وجهات المملكة.

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ثاني أكبر مركزية نقابية، أطلقت نداء موجهاً إلى الطبقة العاملة وعموم الموظفين والمستخدمين، للاحتجاج في هذا اليوم من أجل "إحقاق الحقوق ومواجهة الظلم والفساد"، واستعداداً لقرار الإضراب العام المرتقب في 20 يونيو؛ وهو التاريخ الذي يُصادف "انتفاضة الكوميرا"، ذكرى أشهر إضراب عام شهدته البلاد سنة 1981.

وتحتج النقابة العمالية ضد التهديد الذي أطلقته الحكومة بالمتابعة القضائية المقاطعين، بسبب ما اعتبرته ترويج أخبار غير صحيحة، وضد "تفشي الظلم والبطالة والهشاشة والتهميش وانتشار الفساد والاستبداد والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ".

وندد "رفاق الأموي" بـ"الحوار المغشوش والاستخفاف بالحرية النقابية والملفات المطلبية للطبقة العاملة، وقمع الحريات النقابية وعدم احترام القوانين الاجتماعية والسطو على المكتسبات وهضم الحقوق"، مطالبين بالزيادة العامة في الأجور والتعويضات للقطاعات العامة والخاصة، وكذا المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والتدبير المفوض".

علال بلعربي، القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، شدد على أن الحكومة تتحمل مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي الأخير انطلاقا من العرض الهزيل الذي قدمته، معتبراً أن دفاع الحكومة عن الزيادات المحتشمة التي جاءت بها "استهتار بالحركة النقابية والطبقة العاملة".

ولفت النقابي، في تصريح لهسبريس، إلى أن الوضع الاجتماعي في المغرب "لا يبشر بالخير، خصوصا مع تداعيات حملة المقاطعة وارتفاع الأسعار"، مشيرا إلى أن "اختلال الأوضاع الاجتماعية ستكون له آثار وخيمة على التعليم والبطالة والفقر والاستقرار.

ودعا بلعربي الحكومة إلى مراجعة مقاربتها التدبيرية مع قضايا الشأن العام، وإعادة النظر في التفاوض حول نظام التقاعد ومراجعة السياسة الضريبية واحترام مقتضيات مدونة الشغل وتطبيقها.

وكان محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، قد أكد، منذ يومين، أن "الحكومة ما زالت منفتحة لاستئناف الحوار الاجتماعي بين الأطراف الثلاثة (حكومة، نقابات، باطرونا)"، مؤكدا أن "الحوار الاجتماعي مسؤولية مشتركة، ولا يمكن لأي طرف أي يفرض إرادته على الطرف الآخر".

يتيم، الذي كان يتحدث ردا على تساؤلات واستفسارات عدد من المستشارين خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، قال إن "الحكومة لها مسؤولية سياسية ودستورية ويجب أن تقوم بدورها ولا نية لها في إفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه أو إفشاله".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (111)

1 - محمد الجمعة 18 ماي 2018 - 15:10
هذه التظاهرات لا تمتلتي نحن مقاطعون من نبض الفيسبووك وما هذه الآ وسيلة للتشويش على المقاطعة
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23
2 - مقاطعة الجمعة 18 ماي 2018 - 15:11
هاد المظاهرات لا تعنينا نحن كمقاطعون و هاد النقابات لا تمتلنا بغاو يركبو على حملة المقاطعة. الشعب راه عاق و فاق يا أحزاب و نقابات الفساد و الرشاوي .
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27
3 - العايق الجمعة 18 ماي 2018 - 15:12
انه فخ و لا يجب الخروج فالنقابات هم اكبر مصيدة للشعب و هم احسن مسكن للحكومات من اجل الهاء الشعب
#مقاطع
#مقاطعة_حرية_شخصية
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22
4 - مقاطعون الى يوم القيامة الجمعة 18 ماي 2018 - 15:12
نعم للمقاطعة لا للاحتجاج. الاخوان ماطيحوش فالفخ
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21
5 - عبدالإله الجمعة 18 ماي 2018 - 15:12
النقابات تريد الركوب على الحدث والمقاطعة فكرة شعبية لا دخل لا للنقابات ولا للأحزاب
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18
6 - anwar الجمعة 18 ماي 2018 - 15:14
هؤلاء لا دخل لهم بالمقاطعين! المقاطعون جالسون في بيوتهم و يقاطعون عبر فعل اقتصادي سلمي! و هي ارقى انواع الاحتجاج! اما الصراخ و الازدحام و الاشتباك مع رجال الامن و تكسير الممتلكات العامة فقط انتى هذا العصر! الاحتجاج يجب ان يكون فعالا مثقل المقاطعة! تحية لولاد الشعب الاحرار الوطنيين الفايقين المعلومين و ليس المجهولين المداويخ الخونة القطيع ! و الْخِزْي لكل من يحتقر الشعب المغربي الشريف اللي عندو النفس!
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20
7 - المقاطعون الجمعة 18 ماي 2018 - 15:14
لا نردخ لكم سنقاطع في سمك دون الخروج إلى الساحات كي ات تتم الاعتقالات . تشويه المقاطعة . أنتم النقابات و أصحاب القرار اخر جو إلى العلن و خاطبت الشعب.
للتدكير الوقت بعد صلاة العشاء أي الليل كي تعم الفوضى و السرقة و البلطجة كم انتم ادكياء يا جماعة الأغبياء.
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13
8 - ليلي الجمعة 18 ماي 2018 - 15:14
مكاين لا احتجاج ولا غيره كل واحد فلوسه يجيبه مايشريش المنتوج اللي غالب والحمد الله كابن البديل
هدي رآها مصيدة
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13
9 - سيمو الجمعة 18 ماي 2018 - 15:16
ان لم يتحرك الجميع لتدارك الوضع فستكون الكارثة على الأبواب
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3
10 - رمضان مبارك الجمعة 18 ماي 2018 - 15:16
أنا هد النقابات مكنتيقش فيهم كاملين على أي المهم مقاطعوووون وعواشركم مباركة سعيدة
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8
11 - ABdou الجمعة 18 ماي 2018 - 15:16
النقابة عندها ناس تدافع عنهم اماعامة الشعب فالمقاطعة والمقتطعة واي حاجة من دبا الفوق مكاين غير المقاطعة
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5
12 - فاطمة من خريبكة الجمعة 18 ماي 2018 - 15:18
المقاطعة هي حملة قام بها الشعب عندما انغلقت كل الأبواب امامه و لم يجد احدا يحمل صوته و همومه. الان جاءت النقابات لتركب على موج المقاطعة و تستغل وحدة الشعب لتقود السفينة. لا تم لا نحن الشعب لم نعد نتق لا في احزاب و لا نقابات و لا ........
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5
13 - البعمراني الجمعة 18 ماي 2018 - 15:19
لا تستحمرنونا أنا من المقاطعين والحكومة لم تهدد المقاطعين وأنما قالت الذين ينشرون الاخبار المزيفة وبما أن النقابات فقدت بريقها فهي مستعدة لتركب على اي موجة كيف ما كانت لعلها تعيد لنفسها بعض البريق
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4
14 - رشيد الجمعة 18 ماي 2018 - 15:19
السلام عليكم
هادشي ديال الحكومه هو من دبرو المظاهرات حنا مقاطعين فدار عندنا مكانخرجوش هما بعاو اخسرو صورة الشعب ...فخداري ابشباب استمرو في المقاطعه...ولكن بالفعل وليس بالمظاهرات ..انشري هيسبريس
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15 - طارق حتى لأولاد علي الجمعة 18 ماي 2018 - 15:20
والله أول شيء يجب القيام به هو التصدي لكم يا نقابات الذل يا منافقين . أنتم إذا حركت الدولة ملفات فسادكم ستموتون جميعكم في غياهب السجون . لذلك أنتم تنطون كالقردة امام الشغيلة وفي نفس الوقت تلعقون أحدية اسيادكم ....
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16 - خالد.ف الجمعة 18 ماي 2018 - 15:21
يظهر و الله أعلم أن النقابات متواطئة مع الباترونا كما العاده لكسر شوكة المقاطعة ! تريد جعل المغاربة في مواجهة مع الأمن كي تخرج الأمور عن سياقها ! إياكم أن تنضموا لمسيراتهم ،المقاطعة ناجحة مائة بالمائة و لا تحتاج لأي خرجة أو مظاهرة مجانية .
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17 - مقاطع الجمعة 18 ماي 2018 - 15:22
حذاري ثم حذاري نحن مقاطعون ولا ندعو لأي مظاهرة أو مسيرة ولا تمثلنا أي إطار سواء كان نقابي أو سياسي لي بغا يصرف البؤس ديالو يخلي عليه المقاطعة فالتيقار لذلك أخي المقاطع أختي المقاطعة صلي التراويح وسير رتاح مع راسك عنداك يدوخك شي واحد... والسلام عليكم ورحمة الله
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18 - NOUMRI الجمعة 18 ماي 2018 - 15:22
الى النقابات راه الشعب كون باغي الفوضى كون راه دار المظاهرات لكن احسن وسيلة هي المقاطعة الخاسر الأكبر هم الشركات للضغط عليهم لتخفيض الأتمان أما هده الخطوة الغير المحسوبة النتاىج فقد تخرج عن السيطرة و تصبح فوضى و عرقلة السير و أزعاج السلطات ؤ الوزير قال نشر الأخبار الكادبة من طرف أي شخص كيف ما كان و هو يعلم بعدم صحتها سيعرض نفسه للمتابعة القضائية و هده المسألة جاري بها العمل في جميع الدول حتى الديمقراطية و أطلب من المقاطعين عدم المشاركة لأن الشئ أدا زاد عن حده إنقلب الى ضده ألا إدا كان هدفكم هي إستغلال هده الظرفية و الركوب عليها لأهظاف معينة و نعلوا الشيطان ؤ اتكمشوا مع راسكم
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19 - الجغنديليفي الجمعة 18 ماي 2018 - 15:23
هؤلاء الذين يريدون الخروج في المسيرات هؤلاء يريدون اشعال الفتنة في البلاد والفوضى وهؤلاء النقابات اين كانو قبل ان تتم المقاطعة من طرف المواطنين ؟؟؟ انا شخصيا لا اتفق مع هذه المسيرات التي تريد اشعال الفتنة في البلاد و انا مع مقاطعة المنتجات الثلاثة وهذا حق لكل مواطن ان يشتري بماله ما يشاء اما الخروج الى الشارع لاشك ان اصحاب هذه الفكرة هم يريدون التشويش على حملة المقاطعة لذلك الحذر الحذر
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20 - bnadm الجمعة 18 ماي 2018 - 15:23
هاذ النقابات بحالهوم بحال الحكومة كلهم كايستغلو المواطن لتحقيق اهدافهم الشخصية.ياك نتوما كادويو على حقوق الاجراء؟ مالكم سادين عنيكوم على حراس الامن الخاص اللي كاتستاغلهوم شركات الامن الخاص بلا مايعطيوهوم حتى الحد الادنى للاجر دايرين عين ميكا مع الحكومة.كاتكولو كاظافعو على حقوق المواطن !!!!!!.
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21 - كتكوت الجمعة 18 ماي 2018 - 15:24
المداويخ لن يحتجوا في الشوارع

لنا احتجاجات بدون مسيرات في الشوارع

ربما سيكون إضافة السمك إلى المنتوجات المغضوب عليها

و الله من العار أن يصل ثمن السمك إلى...........

شخصيا اقاطع كل منتوج ليس باستطاعتي
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22 - عبد الله الجمعة 18 ماي 2018 - 15:24
اش دخل النقابة للمقاطعين!!!هذا يسمى الركوب على الموجة واستغلال المقاطعة لاطماع سياسية خصوصا بعد النجاح الهائل لحملة المقاطعة
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23 - سمير سلا الجمعة 18 ماي 2018 - 15:24
النقابات تريد الركوب على المقاطعة لتحقيق اغراض سياسية.
النقابات مسؤولة على الوضعية التي وصلت لها الطبقة العاملة برفضها كل الاقترحات مما جعل دخل الموجورين لا يتغير مند حكومة عباس الفاسي.
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24 - لطفي الجمعة 18 ماي 2018 - 15:24
ما دخل الزيادة الهزيلة بالمقاطعة؟القضية فيها إن.أين كانت النقابات مند سنين.؟مقاطعون واللي أراد أن يدخلنا السجن يبحث عنا في بيوتنا.
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25 - mustapha الجمعة 18 ماي 2018 - 15:26
لا نقابات ولا احزاب كلكم تفرشتوا الله يعفو علينا منكم
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26 - مغربي الجمعة 18 ماي 2018 - 15:26
لا خروج إلى الشارع لأننا لا ننتمي إلى نقابات لا إلى أحزاب نحن مقاطعون وان لم تلبا مطالبنا سنطلب المزيد
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27 - سيمو الجمعة 18 ماي 2018 - 15:26
اتمنى الا يكون هادا الخروج مسيس مادام الرسالة وصلت لهم لمادا هدا الخروج.؟؟
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28 - نبيل المغربي الجمعة 18 ماي 2018 - 15:27
لم نسمع من النقابات العتيدة ولو كلمة عند انطلاق المقاطعة و حتى بعد مرور اسابيع ، الان استفاقوا، اظن اننا امام تهريج و ليس احتجاج. المقاطعة لا تحتاجكم فأنتم مجموعة منتفعين وفقط.
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29 - intidam الجمعة 18 ماي 2018 - 15:27
يا ايها المواطنون الشعب المقاطع حذارى و وياكم من الوقفات الإحتجاجية انها مؤامرة ضدكم النقابة متواطئة معهم لكي ينتقموا النقابة ماهي إلا طرف منهم لو فيها النفع كون دارتو شحاااال هاذي المهم النقابة شيطانة تريد ان تلعب دور الشبكة لتصيدكم احسن احتجاج هو ان نقاطع وتبقى في ديورنا المقاطعة ناجحة والنقابة تريد إفشالها خدموا عقلكم جيداً ، انهم هم من اصبحوا مداويخ ونحن العقلاء ، انشري يا هيسپريس
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30 - الصادقي نادية الجمعة 18 ماي 2018 - 15:27
فعلا "باز للمغربي" كيف يدبر معيشه اليومي... انه انسان حقا خارق للعادة - فكل شيئ غالي و غالي جدا بالمقارنة مع دول غنية جدا: المغربي يؤدي كل شيئ من عرق جبينه: يؤدي النقل غالي و يشتري سيارات مستورد بثمن غالي و يبني منزله بثمن غالي و بلا اية مساعادات و يؤدي ثمن تدريس ابناءه غاليا في مدارس حرة مفترسة لا تراعي اي مبدأ و الاثمنة اغلى من فرنسا بل ان في فرنسا لا يوجد تعليم خاص كما في المغرب بل المدرسة العمومية للجميع...و المغربي يؤدي ثمن الادوية غاليا و مضاعفة و ليس له اية مكاسب في التأمين و لا يسترجع اي شيئ بخلاف الموظفين الكبار المرتشين الذين لا يفعلون اي شيئ و يسترجعون ثمن الدواء و الفحوصات عكس مغربي او مغربية ليس له عمل او مياومئ اذ يؤذي 1000000 مرة ما يؤديه موظف مرتشي مثلا و غير منتج.. و السلع كلها غالية و ليست صالحة للاكل لانها مغشوشة او مستوردة بطرق غير مراقبة بحيث هي سلع غير صالحة او ما عاف السوق الدولي من سلع و اما الخضر ففي المغرب الفلاحون يلجؤؤون للاسمدة و الخضر كلها مسرطنة و لا مذاق لها...بالاضافة الى الرشوة التي يؤديها المغربي في كل لحظة و لاتفه سبب...ما هذا؟ اين الدولة؟
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31 - مقاطع الجمعة 18 ماي 2018 - 15:28
أأأأأأأأألاا
ما خارجينش.
مقاطعين و السلام عليكم
مامنتحجوا عليهم مايجبدو علينا زرواطتهم
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32 - علي آيت واحي الجمعة 18 ماي 2018 - 15:28
هذه السلطة المخزنية التي لا تهمها لا القوانين و لا التشريعات تريد أن تستعبد االشعب المغرد.بي و أن تفرض عليه كل ما تريد و ترتضيه و لا تهمها مصلحة الشعب في شيء .
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33 - هشام الجمعة 18 ماي 2018 - 15:28
ا فينك اسي العثماني؟ واش نتا رئيس الحكومة ديال المغرب ولا ديال شي دولة أخرى؟!!! ولا مزال ما وصلاتكش التعليمات؟!!!!
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34 - ابن المغرب الجمعة 18 ماي 2018 - 15:28
الشعب عاق وفاق مكين لانقابات ولابرلمان ولا حوكومة كولشي كيشفو المصالح الشخصية ديلهم وحن مشي والشعب مشي الآلات كيسخدمهم اي واحد بغ يوصل لشي مصلحة كفنا استغلال وكفنا الاستحمار لقد بلغ السيل الزبى
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35 - youssi الجمعة 18 ماي 2018 - 15:29
Chers manipulés,
NOUBIR AMAOUI mene sa vie de bourgeois et ne s'interesse ni à vous ni à vos problemes sociaux....
C'est ainsi pour toute cette clique de bandiers appelés Syndicaux,Fortune,4X4,Challet,Villas, ferme,Garde corps,...........
Aujourd hui la meilleure facon de leur repondre et leur faire savoir que nous les connaissons bien c'est de les laisser seuls,les boycotter,....
Il faut qu'ils aient le courage de rendre au syndicat et à l'etat l'argent qu'ils ont mis sur leurs comptes,Reveillez vous messieurs les manipulés!!!
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36 - casaoui 34 الجمعة 18 ماي 2018 - 15:29
اضن أنها مناورة من الدولة لصرف النظر عن المقاطعة و تحويل المواجهة إلى الشارع. المقاطعة نجحت بدون تظاهرات و دون تخريب و دون نقابة. أين كنتم سنوات والشعب ينهب؟ الحمد لله أصبح صوتنا مسموع دون أحد لا نقابي لا برلماني لا منتخب غير بعدو منا.
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37 - Abousarah الجمعة 18 ماي 2018 - 15:29
Le Maroc est un pays féodal et non un pays liberal
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38 - لبيبب الجمعة 18 ماي 2018 - 15:30
حال النقابات يذكرني بالاغنية التالية:
☆والحياحة نوضو (انهضوا) تصيدوا الحال مشا عليا.....راه الطيور طارت وحبات الريش في ايديا☆
بمعنى :
☆والنقابات نوضو تخلوضو .....راه المقاطعة هلكتنا وخلات الخسران في أيدينا☆
تحية إلى كل الكادحين
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39 - مجهول الجمعة 18 ماي 2018 - 15:30
نطلب من النقابات الابتعاد عن المقاطعة فنحن لا نريد مسيرات ولا نريد احتجاجات .فزمن النقابات انتها
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40 - المصطفى الجمعة 18 ماي 2018 - 15:30
لا تقعوا في الفخ احذروا يا مقاطعين
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41 - ملاحظ مغربي الجمعة 18 ماي 2018 - 15:32
السؤال الدي اصبح يحير الكثير من المغاربة في الحقيقة، وهو لماذا المقاطعة شملت شركات معينة دون الاخرى...؟؟؟
هده المقاطعة هي تصفية حسابات سياسية لن يكتب لها النجاح بالطبع .. والايام المقبلة ستثبت دلك؟
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42 - مواطن مغربي الجمعة 18 ماي 2018 - 15:32
نريد أن تبقى المقاطعة كما انطلقت .بعيييييييدة عن النقابات.
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43 - بنت المملكة الجمعة 18 ماي 2018 - 15:33
هد المسيرة لا تمتلني ولا اساسة لها بالمقاطعين يعني هضرو خاوية شوفو غيرها مقاطعون حتى آخر الرمق لمادا نخرج ونندد ونحن الغالبون ونحن داخل بيوتنا
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44 - youssef الجمعة 18 ماي 2018 - 15:33
حذاري،لا تنساقوا وراء دعواء النقابات فهي لم تعد تمثل رأي المواطن المقهور فقد تواطأت مع الفساد والمفسدين،لقد انتهى زمن الاحتجاج ولم يعد للطفيليات ما تركب عليه لتحقيق اغراضها،انتبهوا وابتعدوا عن العويل والصراخ بدون فائدة،انهم يواجهون السراب يواجهون طرف غير مجسد امامهم،لذلك هم يريدون ان تحويلكم الى طرف يسهل اقتناصه
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45 - Yassine الجمعة 18 ماي 2018 - 15:34
حتى النقابات تركب على حملة المقاطعة،الكل يريد متنفس لإفشال المقاطعة.وهذا الا دليل على سيطرة بعض الاشخاص على كل القرار السياسي في المغرب.ادا كانت النقابات حقا تريد القيام بعملها الطبيعي فلماذا انتظرت حتى قرابة انصياع الشركات الثلاثة للمطالب الشعبية؟
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46 - hamidou الجمعة 18 ماي 2018 - 15:34
كما سبقت و وضحت طيور الظلام التي تعمل على زعزعة البلاد بدات في قطف التمار حيث عملت مند فترة بعيدة على اعداد الشعب للفوضى وقيام الفتنة
ملاحظة بسيطة للمداويخ الا ترو ان من يحرد على الفتنة ويعمل على صناعة مساجات مصورة ورسوم كريكاتورية هم هم في اوروبا وامريكا ينعمون في النعيم ويحبون ان تشتعل النار في هدا البلد الامين ليتفرجوا عليها وهي تحترق على شاشات الجزيرة و فرنس 24
العفو
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47 - تدهور القدرة الشرائية الجمعة 18 ماي 2018 - 15:35
منذ مجيء حكومة الشؤم سنة 2011 تدهورت ااقدرة الشرائية لعموم المواطنين فقد مرت 7 سنوات عجاف لم يتم الزيادة في الاجور مقابل الرفع من الاقتطاعات ياربي احسو بينا و يزبدون في الاجرة
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48 - mo9ate3 الجمعة 18 ماي 2018 - 15:35
مكاين لا احتجاج ولا 6حمص المقاطعة ناجحة الف في المائة ولا نحتاج لنقابات أو احزاب فنحن حزب المقاطعة قادرين بادن الله ان نقيل الحكومة ونحن صامدون وراء الفضاء الازرق ولا نحتاج للشارع وخلق الفتنة
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49 - slimani hassan الجمعة 18 ماي 2018 - 15:35
نقابيون يرغبون في إستغلال نتائج المقاطعة لصالحهم ; شعب تجاوز نقابات و الأحزاب التي تسترزق بالمستضعفين

صحة الرأي القائل بأن الاستبداد قرين الاحتلال!
المغاربة فاقو ! فاتكم القطار يا من أكلتم و شربتم كثيرا; ليس لكم دور مع تواصل الاجتماعي الفسبوك
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50 - حسن الجمعة 18 ماي 2018 - 15:36
عماذا تتحدثون يا نقابيو الهم الستم من عمل على تمرير قانون التقاعد المشؤوم بعدما قبضتم مستحقاتكم من تحت الطاولة مقابل سكوتكم او انسحابكم كل حسب دوره في مهزلة التقاعد اضراب 81 تاريخ العظماء والشرفاء لا يحق لكم يا نقابات الوهم ان تتشدقوا به اما الباقون منهم اليوم والمتشبتون بكراسي القيادة النقابية ليسو الا ادرع للحكومات وبساط تمرر علية كل اساليب السلب من اجور الطبقة العاملة في زمانكم الوهمي.
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51 - المدوخ الجمعة 18 ماي 2018 - 15:36
إياكم أن تنكب وراء المسيرات الإحتجاجية كما إتفقنا في بداية المقاطعة . النقابات لا تمثلنا
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52 - OMAR الجمعة 18 ماي 2018 - 15:36
ا لمقاطعة اختيار شعبي لا علاقة له بالنقابات ولا باي حزب سياسي لدا ندعوا النقابات والاحزاب التي تريد ان تسترزق من حملة المقاطعة ان تنائ بنفسها عن هده الحملة وتبحت عن اسلوب جديد للاسترزاق
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53 - فهم تهبل الجمعة 18 ماي 2018 - 15:36
واش هاد الناس حمقين تقداو ولا نتابعوكم قضائيا بغيتو تقداو لينا من جيوبكم وبااااااز جبهة ديال الهند عندكم
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54 - المهدي الجمعة 18 ماي 2018 - 15:36
النقابات لم تدعو للمقاطعة لكنها تسعى للسطو على هذا العمل النضالي المنبثق من الشعب لتوظفه في مساوماتها وتعديل ميزان القوى مع خصومها .. الكل أصبح يتغزل بالمقاطعة بعدما أربكت الحكومة واصحاب راس المال كما لم تستطع النقابات الانتهازية القيام بذلك من قبل .. للحفاظ على عذرية ونقاء هذا الأسلوب النضالي الحضاري ينبغي عدم السقوط في شرك النقابات والأحزاب المتربصة بل وحتى كسالى القبة التشريعية التي شرعت الأبواب لخدمة مصالحها لا غير .. المقاطعة أظهرت نضج المواطن ولم يعد بالتالي في حاجة لوصاية اي من هؤلاء ..
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55 - زموري الجمعة 18 ماي 2018 - 15:37
هذا مخالف للمقاطعة اللي بغا المسيرة امشي للصحرااء هاديك محبوبة اما المطالب والعدالة لاتحتاج مسيرة جر البلاد للفتنة وركوب عليها من مجهولين قاطعوا الشركات اسلوب حضاري فقط
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56 - المراكشي المدوخ الجمعة 18 ماي 2018 - 15:37
إياكم أن تنكب وراء المسيرات الإحتجاجية كما إتفقنا في بداية المقاطعة . النقابات لا تمثلنا
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57 - ahmed الجمعة 18 ماي 2018 - 15:38
augmentez les salaires et les pensions de retraites c'est la solution de tous les problèmes . le citoyen attend que la situation sociale soit améliorée .
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58 - حليمة الجمعة 18 ماي 2018 - 15:38
والله إنها مؤامرة لإفشال المقاطعة نصيحتي للجميع لا تخرجو فالمقاطعة خلقها الشعب مكاين لا نقابة لا أحزاب كفانا من لغة البروتوكول حنا ببساطة شعب ضد الاثمنة الخيالية
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59 - مقاطعون الجمعة 18 ماي 2018 - 15:38
لقد فقد المواطنون الثقة في كل الاحزاب السياسية والنقابات الانتهازية ولن نسمح لمن يركب موجة المقاطعة لتحقيق اغراض دنيئة نحن مقاطعون ولا شيئ سوى المقاطعة
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60 - مدوخ الجمعة 18 ماي 2018 - 15:39
الحوار لا يهمنا.المقاطعة مستمرة
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61 - oussama الجمعة 18 ماي 2018 - 15:39
نداء للمغاربة : ماتبعوا مازال تاشي نقابة راه غير كتبيع و تشري فينا ولا شي حزب، مقاطعة ديالنا سلمية و حضارية تا يديرو معانا حل و إن نشاء الله ندوزو لحاجة أخرى ;) ....
لمغاربة مبقا عندهم مايديرو مازال بشي نقابة ولا شي حزب طناز
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62 - مول الكرموص البلدي الجمعة 18 ماي 2018 - 15:39
يتضح بالملموس أن الشعب هو القوة الضاربة والرقم الصعب في معادلة المخزن واللوبيات المسيطرة على السياسة والاقتصاد في البلاد . بمجرد اتحاده ومقاطعة 3 منتوجات استطاع الشعب المغربي أن يحرك كل دواليب السلطة في البلاد ( احزاب حكومة معارضة برلمانيون معارضة نقابات مغاربة الخارج مؤسسات دولية ....وحتى القصر ).
ماذا فعلت بهم يا سيدي الشعب...............كم أنت عظيم أيها الشعب
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63 - Wldbihi الجمعة 18 ماي 2018 - 15:40
لمادا نقابات المغرب هي الوحيدة في العالم الني تنادي بالاظراب يوم السبت والاحد بينما يكون تاتيره اكبر في باقي ايام الاسبوع .هدا يوظح التوطؤ .لن نخرج في اظراب يدعون اليه خونة العمال .انسيت خيانتكم لعمال منجم بوازار .انا ممن كانو ظحايا غدركم .
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64 - jamal الجمعة 18 ماي 2018 - 15:40
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أكبر مخلوضين عطيو التيساع لحملة المقاطة لا تلوتها بجشعكم. المداويخ عاقو بيكم .دبا وليتو باغيين تفاوضو مع الحكومة بسميتنا؟ شكون وكلكم باش تمتلونا. لا للخروج في احتجاجات في الشارع فلا حاجة للصراخ بعد الان صوت المداويخ وصل للعالم اجمع بالمقاطعة فقط
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65 - مبارك المدينة الجديدة تزنيت الجمعة 18 ماي 2018 - 15:40
سنبقى مقاطعين ... لايمكن ان اعطي فرصة لنقابات لركوب على حملة المقاطعة ....النقابة لايهمها المواطن او الدفاع عنه كل مافي أمر انها تريد نصيبها من الكغكعة ....لهدا اتوجه الى ملكي محمد السادس حفظه الله قصد التدخل من اجل حمايتنا من المفسدين ومصاصي الدماء ...لقد.اكتوينا بنار الاسعار وغلاء المعيشة ...
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66 - Dollar الجمعة 18 ماي 2018 - 15:41
حداري والاحتجاج حنا مقاطعين فقط . لا مصداقية في النقابات و خصوصا في هذه الضرفية.
رمضان مبارك سعيد
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67 - مواطن مقاطع الجمعة 18 ماي 2018 - 15:41
انا المواطن الموخ لا يمثلني اي نقابي و لا امثل اي نقابة نحن شعب المداويخ نمثل انفسنا لا نريذ الفوضى نحن سلميين مقاطيعن بطرق حضارية الى ان تستجيب الحكومة الى مطالبنا تحيى الدوخة و لا نريد الفتنة
مقاطعيين
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68 - جواد ورها الجمعة 18 ماي 2018 - 15:42
خليونا مقاطعين غير في وسائل التواصل الاجتماعي
لاتمثلنا اي نقابة ولا نريد اي خروج احتجاجي
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69 - mohamed الجمعة 18 ماي 2018 - 15:43
أخنوش له عدة أعداء :بعض المحيطين بالملك والذين لاتعجبهم صداقة الملك وأخنوش .بن كيران والذين يوالونه.الذين يحاربون الصحوة الأمازيغية يخافون من أخنوش وتشجيعه للثقافة الأمازيغية.المخابرات الجزائرية ،البوليزاريو وبعض المغاربة ذو التوجه الجمهوري الذين يريدون إضعاف الملك وخاصة نفوذه الإقتصادي في أفريقيا . أولئك الذين يريدون دخول الشركات الأجنبية محل شركات أخنوش للإستفادة من السمسرة.مع الأسف عامة الشعب هو أداة فقط .
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70 - اين كنتم من قبل الجمعة 18 ماي 2018 - 15:43
حتى انطلقت الحملة في وسائل التواصل الاجتماعي.
اين كانت النقابات والكونفدراليه؟؟ منذ عقود والنقابات والكونفدراليات وهم يلتزمون الصمت امام غلاء المعيشة والزيادات التي لم تتوقف ولو يوما واحدا ..انا مابقيتش كانتيق فيهم.
افضل حملات الشباب غبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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71 - هاجر المقاطعة الجمعة 18 ماي 2018 - 15:44
مقاطعون دائما مقاطعون مقاطعون هذا حنا الشعب.
اما نتوماك يالنقابات ديال الزيرو والهدرة الخاوية سيرو بعدو منا, حنا غنبقاو مقاطعين ومغديش نخرجو معاكم للشارع, هديك قديما هديك, الشارع والاحتجاج ماللي غنبغيو نعملوه غنعملوه حنا المداويخ براسنا للراسنا, اما نتوما خرجو بوحدكوم وشوفوا ناس ديالكم اللي كتكدبو عليهم بالنضال ما النضال يخرجو معاكم ياالنقابات ديال والو, كتستنو غير الفرص بحال هاكدا باش تركبوا عليها وتستغلوها, أما نتوما فالحقيقة ديالكم بحالكم بحال هادوك اللي فالحكومة كتقلبوا غير على المصلحة ديالكم وبس. مقاطعون مقاطعون مقاطعووووووووون
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72 - صلاح الدين الجمعة 18 ماي 2018 - 15:44
أنا عن نفسي مقاطع ولن أخرج في أي مسيرة احتجاجية، فلوسي في جيبي و سلعتكم عندكم حتى تلقاولنا شي حل
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73 - simo الجمعة 18 ماي 2018 - 15:44
كلنا مع المقاطعة لكن ان تركب االنقابات نفس القطار هدا مرفوض
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74 - ALI الجمعة 18 ماي 2018 - 15:44
الشعب المغربي عاق وفاق ويعرف جيدا دور تلك النقابات وهو الاحتوائية فقططط، لن نخرج للتظاهر تكفينا المقاطعة وستحقق مالم تحققه نقاباتكم انشاء الله
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75 - Chaaby الجمعة 18 ماي 2018 - 15:45
بنكيران كارثة مرت على راس حكومة المغرب فخلفت رجة عنيفة في مخ اﻻدارة المغربية .خلقت تداعيات سلبية في جميع مجاﻻت الحياة. ﻻنه كان ﻻيشرك في التدبير احدا
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76 - بن قاسم الجمعة 18 ماي 2018 - 15:45
نرجو من الله عز وجل أن يحفظنا من الفتن .ونطلب من الحكومة أن تكون متفهمة لمطالب الشغيلة بالقطاع الخاص وان تعيد النظر في قانون التقاعد بالقطاع الخاص وتشدد على مراقبة القطاع الخاص وال تصاريح الإجراء. لأنه بإصلاح هذا النظام سوف نخفف على الدولة من تفشي وباء الفقر والقضاء على ظاهرة التشرد والحاجة وكذلك إلى المنح الموجهة للجمعيات الخيرية نطالب الحكومة بجعل الحد الأدنى للتقاعد في حدود 3000.درهم
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77 - najat الجمعة 18 ماي 2018 - 15:46
لم يعد الشعب ينصاع للتهديد والخوف... نعم من أجل حفظ الكرامة... نعم للعيش الكريم ... نعم للمقاطعة من أجل صناعة واقع أجمل وأجمل...
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78 - Salim الجمعة 18 ماي 2018 - 15:46
مقاطعة ثلاث شركات إحتكارية و ليس منتجات ( نشري الحليب عند شركة صغيرة و مانشريش حتى ياغورت ديال المحتكرة ) قس ذلك على المحروقات و الماء المعدني
و تظل المقاطعة شعبية حضارية بدون تلفيق زعيم لها أو محاولات تمييعها بحملات موازية أو إخراجها للشارع حتى تخفيض الأثمنة بشكل مناسب على الدوام. أما التقارير و الوعود و الأرقام غير شدوهوم عندكم بالصحة
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79 - Lhous الجمعة 18 ماي 2018 - 15:46
عندما كان يتيم في النقابة كان يقوم بدور المدافع عن الطبقة العاملة وعندما اصبح وزيرا اصبح ضد هده الفءة سبحان الله حسبنا الله ونعم الوكيل موعدنا يوم لاظل الاظله
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80 - Ahmed الجمعة 18 ماي 2018 - 15:46
يريدون بيع السلع للمواطن بالقوة أو القبض على المواطنين و ترك اللصوص أصحاب هاته الشركات و أيضا من بتقاسمون خيرات البلد أحرار لهذا تم تنحية بنكيران و المجيء العثماني لكي يخلو لهم الميدان و خير دليل رئيس الحكومة المعين توعد المقاطعيين لأنه مجرد بيدق يلعب به ، المواطن عااااااق و سوف نطلب أيضا عدم تعين وزراء بعينهم بل يتم انتخابهم من طرف الشعب من بينهم وزارة الصيد البحري لا نريد الاحتكار وايضا معرفة كل صغيرة وكبيرة عن خيرات البلد بالتفصيل الممل
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81 - المصطفي الجمعة 18 ماي 2018 - 15:47
حداري حداري تحركات نقابية مشبوهة تدفع المواطنين للخروج إلى الشارع مما يسهل على الدولة قمع المقاطعة. لا لا لا لن تنطلي على المواطن حيلتكم يا خونة
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82 - عبدالله الجمعة 18 ماي 2018 - 15:47
ستصبح
خليهم يترمضنو
شهر رمضان للعبادة و ليس الخروج وقت التراويح يا مداويخ
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83 - سليمان الجمعة 18 ماي 2018 - 15:48
المقاطعة مستمرة حتى تحقيق الهدف .اما النقابات فلترحل ولانحتاج إلى تأطيرها .
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84 - عنتر الجمعة 18 ماي 2018 - 15:48
يتيم هذا ابن الحكومة ليس ذلك الذي ذكره الله في القرآن الكريم ووصى به خيرا.يتخيل لي انه هامان مستشار فرعون والله أعلم.( إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار )
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85 - الخفاش الجمعة 18 ماي 2018 - 15:49
يجب على المقاطعة ان تبقى سلمية هناك من يريد جر المقاطعين للخروج و الاحتجاج المرجو توخي الحذر و اخد العبرة من الحسيمة و جرادة
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86 - سعيد السوسي الجمعة 18 ماي 2018 - 15:49
و هذه النقابة اين كانت قبل المقاطعة .
الكل اراد ان يركب على موجة المقاطعة .
لا للخروج و لا للفوضى و الفيسبوك هو المنضم لهذه المقاطعة اما المنافقين امثال هؤلاء الذين يضتون ان الشعب غبي فالى مزبلة التاريخ
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87 - Omar33 الجمعة 18 ماي 2018 - 15:50
Le Peuple Marocain doit utiliser toutes les armes pacifiques et légales y compris l'arme financière contre le roi et sa cour (caste de priviliégiés illégitimes) pour imposer NOS DROITS face à LEURS DESPOTISME AFFAIRISTES
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88 - ولد العيون الجمعة 18 ماي 2018 - 15:50
شي قالب جديد هادا فهاد رمضان ؟
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89 - mouktadi abderrazak الجمعة 18 ماي 2018 - 15:51
اطلب من كل غيور على هذآ الوطن ان لا يحيد عن هذف المقاطعة لهذه المنتوجات الثلاثة بذون الخروج إلى الشارع لأن كل الخونة والتنظيمات السياسية تريد الركوب على هذه الحملة الفسبوكية مقاطعون مقاطعون مقاطعون
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90 - متتبع الجمعة 18 ماي 2018 - 15:51
اين كانت تلك المركزيات النقابية؟ يريدون الالتفاف على مشروع لم يكن في يوم من شانهم. الشعب لم يعد يتيق في « دومى المركزيات النقابية» المسيّرة.
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91 - mosi. الجمعة 18 ماي 2018 - 15:51
لا اسي الأموي....من فضلك ابتعد انت و امثالك من تجار مأسي الشعب عن المقاطعة...نحن لن نسمح لا لك ولا لأي حزب أو تيار سياسي او نقابي او جمعيات...ان يسطو على هذه الحملة الطيبة ليبتز بها الدولة او لتبادل الضرب تحت الحزام....المقاطعة احتجاج شعبي حضاري نقي لا نريد ان تلوتوه بصراعاتكم....
من يريد ان يقاطع فمرحبا به غير مجبر ولا مدفوع...ومن يتخد المقاطعة وسيلة للابتزاز فلا حاجة لنا به ولا يمثل شعب المقاطعة بأي وجه كان....
لا لتسييس وتدنيس حراك المقاطعة الشعبية..وندعو كل السياسيين والنقابيين و جمعيات المجتمع المدني ان يحترمو انفسهم و يترفعو فكريا على اتخاد المقاطعة مطية لمصالحهم....
كفانا ابتذالا من فظلكم.
مقاطعون الى ان نحقق اهدافنا...بكل تحضر ووعي.
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92 - مقاطع مدوخ الجمعة 18 ماي 2018 - 15:52
اخواني المقاطعين اخواتي المدوخات حدار ثم حدار من تسييس االحملة لا احزاب لا نقابات خليوها غادا كما هي
باراكا العالم الافتراضي ما خارجينش للوقفة ما خارجينش
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93 - عبدو الأكاديمي الجمعة 18 ماي 2018 - 15:52
حذاري من تسييس المقاطعة و الذهاب بها الى المجهول المؤطر بكافة أنواع الاديولوجيات...لا للخروج يوم السادس و العشرين من ماي الجاري...المقاطعة ناجحة افتراضيا و واقعيا دون الحاجة للنزول الى الشوارع و منح الفرصة لمن يرغب في افشال هذا السبق و الاستثناء الشعبي الذي لم يسبق له مثيل
شكرًا جزيلا لكم
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94 - Hhhh الجمعة 18 ماي 2018 - 15:52
مشيت لصوق لبارح تخلعت كلشي غالي والمشكيلة بلادنا فيها كلشي من خوضرة ولحم ودجاج وحوت وسرديل ونسبة سكينية قليلة بالمقارنة مع اروبا وهنا كلشي غالي وبزاف رحمونا شوية
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95 - الدكالي ع الجمعة 18 ماي 2018 - 15:54
النقابات بغاو يركب على المقاطعة الشعبية لانهم لم يكون في المستوى المطلوب
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96 - سراج هولاندا الجمعة 18 ماي 2018 - 15:54
النقابات الثلاثة أرادت أن تركب على المقاطعة التي دعا إليها المغاربة عن طريق الفبيسبوك، وأرادت أن تبرر تقاعسها، بالخروج في وقفة احتجاجية وراء التراويح لكسب تعاطف المقاطعون.
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97 - imad الجمعة 18 ماي 2018 - 15:54
و الله لا خرجنا بغيتو غا تميعو هاد المقاطعة باش تخرجوها ل شارع و تلابقو ليها شي مونتيف، جريدة مخزنية بحالك بحال شوف تڢ ، حنا مناضلين نضال اقتصادي/اجتماعي a
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98 - الغيور الجمعة 18 ماي 2018 - 15:55
ماخارجينش وعادي نبقاو مقاطعين وشحال عطاوكم باش تهرسو المقاطعة وهاد الاضراب العام علاش مادرتوهش ملي كان السي بنكيران وباغين تركبو على ضهر المقاطعين ولاحيلة مع الله قبح الله سعيكم
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99 - مغربي عربي الجمعة 18 ماي 2018 - 15:55
مقاطعون بدون مظاهرات.بدون نقابات .متى مثلت النقابات الشعب.
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100 - وفاء 1 الجمعة 18 ماي 2018 - 15:57
المقاطعة هو الحل السليم لا نريد خرجات والاحتجاجات في الشارع ونزيد من المقطعات في منتوجات أخرى إن استدعى الوقت
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101 - مغربي بحال ديما الجمعة 18 ماي 2018 - 15:57
حذاري أيها المداويخ الأحرار أن تخرجوا في هذه المسيرة !!!
إنها فخ لضرب المقاطعة و لشن هجوم الزرواطة من جديد..
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102 - أكرام الجمعة 18 ماي 2018 - 15:57
إن الأوضاع بمغربنا الحبيب مزرية للغاية و شريحة واسعة من الشعب (الرعايا) تقاسي لحظات عصيبة نظرا للإختلالات السوسيواقتصادية و الإجتماعية و هذا ما يخرج فيئات المجتمع من حين لآخر .
وما زالت عناية تلطف على هذا البلد ولو قدر أن يجد المغاربة الخيط المفقود الذي يوحد هم لانفجرة الأوضاع لاقدر الله
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103 - مواطن الجمعة 18 ماي 2018 - 15:58
في الايام الأولى للمقاطعة رفضت كل النقابات مجرد التعليق عليها فبالاحرى مساندتها و الآن يريدون الركب عليها . لذا نرجوكم و من فضلكم ابقوا بعيدا عن مقاطعتنا فقوتها تكمن في انها ملك الشعب كله و غير محتتضنة من طرف اي وسيط كيفماكان لونه يتاجر باسمها .
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104 - TEACHER الجمعة 18 ماي 2018 - 15:59
لم نعد نتق لا في أحزاب ولا في نقابات ! أين كانوا هاذ النقابات عند بداية المقاطعة ؟! يمكن أخيرا توصلوا بالضوء الأخضر لتهدئة الأمور و فرصة كذلك للنقابات للركوب على المقاطعة لنجاح شعبيتها و للظهور بمظهر المتعاطف و أنهم مع الشعب !! هيهات عاقووو بيكم !! المقاطعة نجحت بدون أحزاب أو نقابات بل كانت عفوية ! يعني لا حاجة لكم للدفاع عن مصالحنا و أنكم أصبحتم متجاوزين !!
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105 - كريم الجمعة 18 ماي 2018 - 16:00
بعدما احسو ان الشعب بدا كيفلت لهم ،دارو هدا الاستعراض .انصح جميع المغاربه عدم الخروج للتضاهر .فكرة المقاطعة جات من الشعب ماتخليو حد يركب عليها.
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106 - مقاطعون ولسنا متظاهرون الجمعة 18 ماي 2018 - 16:00
الى النقابات راكم بنتو على حقيقتكم المقاطعة ماشي ديالكم راها ديال الشعب. المظاهرة ديالكم لا تعنينا لاننا مقاطعون ولسنا متظاهرون
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107 - مصطفى كاراطيكا الجمعة 18 ماي 2018 - 16:00
نهار يخرج الشعب للشارع غادي يعطي المبرر للمخزن يتدخل و المقاطعة الحضارية إلى تيقوم بيها المغربي الحر غادي تفقد المصداقية ديالها غير خلي فلوسكم في جيبكم و الحكومة ولوبيات الاحتكار غادي تنقص من الثمن بزز منها
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108 - habib الجمعة 18 ماي 2018 - 16:01
وراه عاق بكم الشعب المغربي غير قلبو على ش بلان آخر فين كنت؟؟؟؟؟؟؟؟
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109 - الأستاذ خالد الجمعة 18 ماي 2018 - 16:01
هاهي النقابات تريد الركوب على المقاطعة الذي بدأ من العالم الإفتراضي و بسط سلطته في الواقع نريد أن يستمر دون الإلتفاف لأحد
فنحن مداويخ وسنبقى حتى تنخفض الأثمنة وتصبح موافقة للقدرة الشرائية .
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110 - batiment الجمعة 18 ماي 2018 - 16:01
اريد ان اعرف ما العلاقة بين المقاطعين والنقابات ، النقابات بعد فشلها تريد الركوب علع موجة المقاطعة
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111 - التهديد الحقيقي الجمعة 18 ماي 2018 - 16:01
التهديد الحقيقي يا سادة هو مقاطعة الشعب للإقتصاد الوطني وشعب ليس لديه مايخسره لان الدولة لا تعطيهم رواتب البطالة او مساعدات مالية سوى إغراقه بمزيد من اسعار المرتفعة.
مقااااااااطع.
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