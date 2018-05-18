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كُتّاب وآراء
التهديد بمتابعة "المُقاطعين" يُخرج مسيرات احتجاجية في رمضان
بعد فشل مسلسل الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، ووسط أجواء مشحونة عقب تداعيات قرار المقاطعة التاريخية لثلاثة منتجات استهلاكية رئيسية تهم الماء والحليب ومشتقاته والوقود، أعلن نقابيون عن تنظيم مسيرات احتجاجية محلية وإقليمية مباشرة بعد صلاة العشاء والتراويح يوم السبت 26 ماي الجاري، في مختلف أقاليم وجهات المملكة.
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ثاني أكبر مركزية نقابية، أطلقت نداء موجهاً إلى الطبقة العاملة وعموم الموظفين والمستخدمين، للاحتجاج في هذا اليوم من أجل "إحقاق الحقوق ومواجهة الظلم والفساد"، واستعداداً لقرار الإضراب العام المرتقب في 20 يونيو؛ وهو التاريخ الذي يُصادف "انتفاضة الكوميرا"، ذكرى أشهر إضراب عام شهدته البلاد سنة 1981.
وتحتج النقابة العمالية ضد التهديد الذي أطلقته الحكومة بالمتابعة القضائية المقاطعين، بسبب ما اعتبرته ترويج أخبار غير صحيحة، وضد "تفشي الظلم والبطالة والهشاشة والتهميش وانتشار الفساد والاستبداد والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ".
وندد "رفاق الأموي" بـ"الحوار المغشوش والاستخفاف بالحرية النقابية والملفات المطلبية للطبقة العاملة، وقمع الحريات النقابية وعدم احترام القوانين الاجتماعية والسطو على المكتسبات وهضم الحقوق"، مطالبين بالزيادة العامة في الأجور والتعويضات للقطاعات العامة والخاصة، وكذا المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والتدبير المفوض".
علال بلعربي، القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، شدد على أن الحكومة تتحمل مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي الأخير انطلاقا من العرض الهزيل الذي قدمته، معتبراً أن دفاع الحكومة عن الزيادات المحتشمة التي جاءت بها "استهتار بالحركة النقابية والطبقة العاملة".
ولفت النقابي، في تصريح لهسبريس، إلى أن الوضع الاجتماعي في المغرب "لا يبشر بالخير، خصوصا مع تداعيات حملة المقاطعة وارتفاع الأسعار"، مشيرا إلى أن "اختلال الأوضاع الاجتماعية ستكون له آثار وخيمة على التعليم والبطالة والفقر والاستقرار.
ودعا بلعربي الحكومة إلى مراجعة مقاربتها التدبيرية مع قضايا الشأن العام، وإعادة النظر في التفاوض حول نظام التقاعد ومراجعة السياسة الضريبية واحترام مقتضيات مدونة الشغل وتطبيقها.
وكان محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، قد أكد، منذ يومين، أن "الحكومة ما زالت منفتحة لاستئناف الحوار الاجتماعي بين الأطراف الثلاثة (حكومة، نقابات، باطرونا)"، مؤكدا أن "الحوار الاجتماعي مسؤولية مشتركة، ولا يمكن لأي طرف أي يفرض إرادته على الطرف الآخر".
يتيم، الذي كان يتحدث ردا على تساؤلات واستفسارات عدد من المستشارين خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، قال إن "الحكومة لها مسؤولية سياسية ودستورية ويجب أن تقوم بدورها ولا نية لها في إفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه أو إفشاله".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (111)
#مقاطع
#مقاطعة_حرية_شخصية
للتدكير الوقت بعد صلاة العشاء أي الليل كي تعم الفوضى و السرقة و البلطجة كم انتم ادكياء يا جماعة الأغبياء.
هدي رآها مصيدة
هادشي ديال الحكومه هو من دبرو المظاهرات حنا مقاطعين فدار عندنا مكانخرجوش هما بعاو اخسرو صورة الشعب ...فخداري ابشباب استمرو في المقاطعه...ولكن بالفعل وليس بالمظاهرات ..انشري هيسبريس
لنا احتجاجات بدون مسيرات في الشوارع
ربما سيكون إضافة السمك إلى المنتوجات المغضوب عليها
و الله من العار أن يصل ثمن السمك إلى...........
شخصيا اقاطع كل منتوج ليس باستطاعتي
النقابات مسؤولة على الوضعية التي وصلت لها الطبقة العاملة برفضها كل الاقترحات مما جعل دخل الموجورين لا يتغير مند حكومة عباس الفاسي.
ما خارجينش.
مقاطعين و السلام عليكم
مامنتحجوا عليهم مايجبدو علينا زرواطتهم
NOUBIR AMAOUI mene sa vie de bourgeois et ne s'interesse ni à vous ni à vos problemes sociaux....
C'est ainsi pour toute cette clique de bandiers appelés Syndicaux,Fortune,4X4,Challet,Villas, ferme,Garde corps,...........
Aujourd hui la meilleure facon de leur repondre et leur faire savoir que nous les connaissons bien c'est de les laisser seuls,les boycotter,....
Il faut qu'ils aient le courage de rendre au syndicat et à l'etat l'argent qu'ils ont mis sur leurs comptes,Reveillez vous messieurs les manipulés!!!
☆والحياحة نوضو (انهضوا) تصيدوا الحال مشا عليا.....راه الطيور طارت وحبات الريش في ايديا☆
بمعنى :
☆والنقابات نوضو تخلوضو .....راه المقاطعة هلكتنا وخلات الخسران في أيدينا☆
تحية إلى كل الكادحين
هده المقاطعة هي تصفية حسابات سياسية لن يكتب لها النجاح بالطبع .. والايام المقبلة ستثبت دلك؟
ملاحظة بسيطة للمداويخ الا ترو ان من يحرد على الفتنة ويعمل على صناعة مساجات مصورة ورسوم كريكاتورية هم هم في اوروبا وامريكا ينعمون في النعيم ويحبون ان تشتعل النار في هدا البلد الامين ليتفرجوا عليها وهي تحترق على شاشات الجزيرة و فرنس 24
العفو
صحة الرأي القائل بأن الاستبداد قرين الاحتلال!
المغاربة فاقو ! فاتكم القطار يا من أكلتم و شربتم كثيرا; ليس لكم دور مع تواصل الاجتماعي الفسبوك
لمغاربة مبقا عندهم مايديرو مازال بشي نقابة ولا شي حزب طناز
ماذا فعلت بهم يا سيدي الشعب...............كم أنت عظيم أيها الشعب
رمضان مبارك سعيد
مقاطعيين
لاتمثلنا اي نقابة ولا نريد اي خروج احتجاجي
اين كانت النقابات والكونفدراليه؟؟ منذ عقود والنقابات والكونفدراليات وهم يلتزمون الصمت امام غلاء المعيشة والزيادات التي لم تتوقف ولو يوما واحدا ..انا مابقيتش كانتيق فيهم.
افضل حملات الشباب غبر وسائل التواصل الاجتماعي.
اما نتوماك يالنقابات ديال الزيرو والهدرة الخاوية سيرو بعدو منا, حنا غنبقاو مقاطعين ومغديش نخرجو معاكم للشارع, هديك قديما هديك, الشارع والاحتجاج ماللي غنبغيو نعملوه غنعملوه حنا المداويخ براسنا للراسنا, اما نتوما خرجو بوحدكوم وشوفوا ناس ديالكم اللي كتكدبو عليهم بالنضال ما النضال يخرجو معاكم ياالنقابات ديال والو, كتستنو غير الفرص بحال هاكدا باش تركبوا عليها وتستغلوها, أما نتوما فالحقيقة ديالكم بحالكم بحال هادوك اللي فالحكومة كتقلبوا غير على المصلحة ديالكم وبس. مقاطعون مقاطعون مقاطعووووووووون
و تظل المقاطعة شعبية حضارية بدون تلفيق زعيم لها أو محاولات تمييعها بحملات موازية أو إخراجها للشارع حتى تخفيض الأثمنة بشكل مناسب على الدوام. أما التقارير و الوعود و الأرقام غير شدوهوم عندكم بالصحة
خليهم يترمضنو
شهر رمضان للعبادة و ليس الخروج وقت التراويح يا مداويخ
الكل اراد ان يركب على موجة المقاطعة .
لا للخروج و لا للفوضى و الفيسبوك هو المنضم لهذه المقاطعة اما المنافقين امثال هؤلاء الذين يضتون ان الشعب غبي فالى مزبلة التاريخ
من يريد ان يقاطع فمرحبا به غير مجبر ولا مدفوع...ومن يتخد المقاطعة وسيلة للابتزاز فلا حاجة لنا به ولا يمثل شعب المقاطعة بأي وجه كان....
لا لتسييس وتدنيس حراك المقاطعة الشعبية..وندعو كل السياسيين والنقابيين و جمعيات المجتمع المدني ان يحترمو انفسهم و يترفعو فكريا على اتخاد المقاطعة مطية لمصالحهم....
كفانا ابتذالا من فظلكم.
مقاطعون الى ان نحقق اهدافنا...بكل تحضر ووعي.
باراكا العالم الافتراضي ما خارجينش للوقفة ما خارجينش
شكرًا جزيلا لكم
إنها فخ لضرب المقاطعة و لشن هجوم الزرواطة من جديد..
وما زالت عناية تلطف على هذا البلد ولو قدر أن يجد المغاربة الخيط المفقود الذي يوحد هم لانفجرة الأوضاع لاقدر الله
فنحن مداويخ وسنبقى حتى تنخفض الأثمنة وتصبح موافقة للقدرة الشرائية .
مقااااااااطع.