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كُتّاب وآراء
أسر معوزة تستفيد من "قفة رمضان" بزاكورة
أشرف العامل بالنيابة على إقليم زاكورة، محمد كمالي، اليوم الجمعة، بدار الطالب الواقعة في مركز الإقليم، على إعطاء انطلاقة عملية توزيع الدعم الغذائي، لفائدة الفقراء والمعوزين، وذلك في إطار عملية رمضان 1439.
ويبلغ عدد المستفيدين من هذه العملية، التي تتوخى تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لا سيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الإعاقة بالإقليم، ما مجموعه 6900 حصة للإقليم، 6250 منها موجهة للوسط القروي، و 650 للوسط الحضري
وتستفيد، خلال هذه العملية، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان المبارك، كل أسرة من حصة من المواد الغذائية تشمل 10 كيلوغرامات من الدقيق و4 كيلوغرامات من السكر و250 غراما من الشاي و5 لترات من زيت المائدة.
وحضر حفل إعطاء انطلاقة العملية، بالإضافة إلى عامل الإقليم بالنيابة، رئيس المجلس العلمي المحلي، وممثلي المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، ورئيس المجلس الإقليمي، ورئيس المحكمة الابتدائية، والنواب البرلمانيون، رؤساء المصالح الأمنية والخارجية وبعض فعاليات المجتمع المدني.